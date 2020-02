Meilleure imprimante pour les étudiants en 2020: les meilleurs choix pour imprimer les cours

Nous entrons maintenant dans la période de la rentrée, où les parents et tuteurs des élèves (ainsi que les élèves eux-mêmes) cherchent à acheter du matériel pour aider leurs études, et c’est là que notre guide du meilleur imprimeur pour les élèves est ici pour Aidez-moi. L’achat de la meilleure imprimante pour les étudiants peut les aider dans leurs études, imprimer des notes, faire leurs devoirs et rechercher.

Avoir la meilleure imprimante pour étudiants signifie que vous n’avez pas besoin d’aller dans un cybercafé ou une bibliothèque pour imprimer vos documents. Cela peut vous aider à économiser du temps, de l’argent et du stress lorsque ces délais se profilent.

Bien sûr, si vous cherchez la meilleure imprimante pour étudiants, vous avez probablement un budget limité, nous avons donc sélectionné les meilleures imprimantes pour étudiants qui ne coûtent pas cher à la terre. Nous ne parlons pas seulement des dépenses initiales lorsque vous achetez l’imprimante pour la première fois, mais nous avons également sélectionné les meilleures imprimantes pour les étudiants qui ont également de faibles coûts de fonctionnement.

Avec notre liste des meilleures imprimantes pour étudiants, nous avons rassemblé nos meilleurs choix qui répondront aux besoins des étudiants, quel que soit l’établissement d’enseignement dans lequel ils se trouvent.

Si vous recherchez également un ordinateur portable, assurez-vous de consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants.

(Crédit d’image: Brother)

1. Brother DCP-J1100W tout-en-un

Comprend suffisamment d’encre et de service pour couvrir un cours de 3 ans

Catégorie: imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 | Vitesse d’impression: 12ppm | Formats papier: A4 | Capacité papier: 150 | Poids: 8,8 kg

3 ans d’encre inclus

Interface à écran tactile

Coût initial élevé

Impression lente

En offrant une valeur d’encre de trois ans et un service de trois ans dans le prix, la proposition unique de Brother conviendrait parfaitement aux étudiants suivant un cours de trois ans. L’imprimante elle-même est un périphérique jet d’encre trois-en-un capable qui peut imprimer, numériser et copier à une résolution assez élevée et produire des pages recto verso nettes et colorées à un taux raisonnable. Elle n’est pas aussi rapide que les autres imprimantes professionnelles de Brother, mais avec quatre de ces cartouches d’encre haute capacité installées, elle est beaucoup plus économique à utiliser. Il est livré avec une connectivité Wi-Fi Direct et une interface à écran tactile couleur pour une utilisation facile.

(Crédit d’image: Jim Hill)

2. Imprimante Brother DCP-J774DW

Tout-en-un jet d’encre bon marché et efficace

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 | Vitesse d’impression: 12ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 100 | Poids: 6,6 kg

Compact et abordable

Carte SD et ports USB

Pas vite

Pas de télécopie

Le jet d’encre 3-en-1 d’entrée de gamme de Brother regroupe toutes les fonctionnalités dont un étudiant pourrait avoir besoin dans une unité compacte et compacte. Avec des ports USB à l’avant et à l’arrière, un emplacement pour carte SD et une connexion Wi-Fi, il est bien connecté, avec des résolutions d’impression et de numérisation élevées et un prix bas. Il imprime un peu lentement à 12 ppm en monochrome, mais les documents recto verso semblent nets et cohérents et les photos sur papier glacé semblent assez réalistes pour un modèle de budget.

Lire la critique complète: Brother DCP-J774DW

(Crédit d’image: Canon)

3. Canon Pixma TS5351

Imprimante tout-en-un élégante pour les petits élèves

Catégorie: imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 | Vitesse d’impression: 13ppm | Formats papier: A4 | Capacité papier: 100 | Poids: 6,3 kg

Design petit et élégant

Wi-Fi et Bluetooth

Cartouches coûteuses

Petit bac à papier

Cette imprimante trois-en-un soignée offre pratiquement toutes les fonctionnalités dont un étudiant aura probablement besoin et quelques autres en plus. L’impression couleur, la numérisation et la photocopie sont une donnée, mais vous avez également un mode auto-duplex pour ne pas gaspiller de papier et Wi-Fi et Bluetooth intégrés pour une connexion sans fil facile à un ordinateur portable et / ou un smartphone. Il peut imprimer sur une grande variété de supports jusqu’au format A4 et comprend le papier photo magnétique et les patchs thermocollants de Canon. C’est une unité incroyablement compacte, il n’y a donc que de la place pour 100 feuilles A4 à l’intérieur et ce n’est pas le jet d’encre le moins cher du marché, mais en mettant à niveau les cartouches vers des chariots de capacité XL, vous pouvez réduire les coûts de fonctionnement à un niveau compétitif.

(Crédit d’image: Epson)

4. Imprimante Epson Expression Premium XP-6105

Un AIO compact et élégant pour l’étudiant exigeant

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 | Vitesse d’impression: 23ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 500 | Poids: 12,1 kg

Design élégant

Super prix

Cartouches coûteuses

Pas d’écran tactile

En tant que plus petit membre de la gamme d’imprimantes à domicile Epson Premium, la XP-6105 est bien adaptée aux logements étudiants. En plus d’une fonction de télécopie, il est entièrement équipé avec Wi-Fi, impression recto verso automatique, emplacements pour cartes USB et SD tous intégrés et la possibilité d’imprimer sur tout type de support à partir de CD vierges jusqu’au papier photo A4. Il manque un écran tactile, mais il est facile à utiliser et pour le prix, les performances sont impressionnantes.

(Crédit d’image: HP)

5. Imprimante HP Tango

L’imprimante intelligente HP ajoute une commande vocale

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 | Vitesse d’impression: 11ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 50 | Poids: 3kg

Alexa activé

Services cloud homogènes

Pas de port USB

Encre chère

Grâce à sa connexion réseau bidirectionnelle basée sur le cloud, vous pouvez utiliser cette «imprimante intelligente» à partir de votre appareil mobile avec ou sans réseau Wi-Fi. Il n’a pas de ports USB ou Ethernet et pas de scanner non plus. Au lieu de cela, il s’appuie sur la connectivité sans fil tandis que l’application compagnon Tango exploite l’appareil photo de votre smartphone pour numériser et redresser les images pour l’impression. Tout cela permet au Tango X d’être plus petit que les autres jet d’encre et moins cher aussi. Il est particulièrement convivial, grâce à l’excellente application et peut même être contrôlé par la voix avec l’aide d’Alexa. Les cartouches d’encre de remplacement sont plutôt coûteuses, mais vous pouvez vous inscrire au programme HP Instant Ink pour faire des économies tout en ayant des remplacements envoyés par la poste.

(Crédit d’image: HP)

6. Imprimante tout-en-un HP Envy 5030

Tout-en-un convivial pour les étudiants avec un attrait complet

Catégorie: imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 | Vitesse d’impression: 7ppm | Formats papier: A4 | Capacité papier: 100 | Poids: 5,41 kg

Tout-en-un HP DeskJet 3632 …

Wi-Fi et Bluetooth

Bas prix

Encre chère

Impression lente

Cet AIO peu coûteux possède toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin pour terminer votre cours, avec l’impression recto verso automatique, un scanner au format A4 et une fonction de copie. En plus du port USB, vous pouvez vous connecter sans fil avec ou sans routeur en utilisant grâce à l’inclusion d’un module Wi-Fi double bande et Bluetooth. Il peut imprimer sur des enveloppes, du papier photo glacé ou du papier de tout format jusqu’au format A4. Comme c’est généralement le cas, une imprimante bon marché signifie une encre chère, mais un abonnement au service HP Instant Ink vous permet de réduire le coût de fonctionnement à un niveau raisonnable et de ne jamais manquer d’encre.

(Crédit d’image: HP)

7. Imprimante HP Envy 5010

Imprimante compatible HP Instant Ink la moins chère

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 | Vitesse d’impression: 9ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 80 | Poids: 5,41 kg

Point bas prix

Encre instantanée incluse

Impression lente

Encre chère

À moins de 50 £ (environ 64 $ US, 90 $ AU), cette imprimante trois-en-un entièrement équipée ressemble à un vol. Il peut imprimer la numérisation et l’impression recto verso automatique et intègre à la fois le Wi-Fi et le Bluetooth pour un fonctionnement mobile facile. Il peut gérer tous les types de papier jusqu’au format A4 et dispose d’un affichage clair, quoique mono. Les recharges d’encre, comme vous l’avez probablement deviné, sont chères, mais le service d’abonnement Instant Ink de HP réduit le coût et actuellement, un essai gratuit de 12 mois est inclus avec votre achat.

(Crédit d’image: Canon)

8. Imprimante Canon Pixma GM2050

Impression de recharge haute capacité à faible coût

Catégorie: Imprimante à jet d’encre mono 3 en 1 | Vitesse d’impression: 13ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 250 | Poids: 6kg

Encre économique

Système de recharge soigné

Prix ​​élevé

Pas de NFC ou de fax

La dernière gamme de jet d’encre sans cartouche de Canon comprend cette imprimante monochrome d’entrée de gamme bien adaptée à la vie étudiante. Bien que le coût initial soit plutôt élevé, la boîte contient suffisamment d’encre pour 6 000 pages et les recharges de bouteilles ont un rendement beaucoup plus élevé que les cartouches. Parfait pour produire cette thèse. Malgré sa petite taille, il peut contenir 250 feuilles de papier dans le bac principal et 100 autres dans le bac arrière. L’impression recto verso est assez rapide et avec le Wi-Fi intégré, vous pouvez numériser et imprimer sans fil à l’aide d’AirPrint et de l’excellente application PRINT de Canon.

(Crédit d’image: Jim Hill)

9. Imprimante Canon Pixma G4510

Canon réduit le coût de l’encre avec sa solution sans cartouche

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 | Vitesse d’impression: 10ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 100 | Poids: 5,4 kg

Faible coût d’encre

Beaucoup d’encre incluse

Prix ​​élevé

Petit écran

En remplaçant les cartouches d’encre par de l’encre en bouteille, cette imprimante a un rendement de page beaucoup plus élevé et un coût par page beaucoup plus faible. Vous pouvez clairement voir quand les réservoirs d’encre sont faibles et avec le Wi-Fi intégré, il est facile de numériser et d’imprimer à l’aide de votre appareil mobile. Il peut imprimer automatiquement en recto verso et comprend une fonction d’alimentation automatique des documents et de télécopie.

(Crédit d’image: Epson)

10. Imprimante Epson EcoTank ET-M1120

Le réservoir rechargeable est le secret des pages abordables

Catégorie: imprimante jet d’encre mono | Vitesse d’impression: 15ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 150 | Poids: 3,5 kg

Recharges très économiques

Conception simple / agréable

Vitesse d’impression lente

Coût initial élevé

Si vous avez besoin d’imprimer un grand nombre de pages en noir et blanc et que l’espace et l’argent sont des facteurs limitants, ce périphérique d’impression uniquement compact a la réponse. Le prix initial peut sembler décourageant, mais il comprend suffisamment d’encre noire pour 6000 pages. En effet, au lieu d’une cartouche, vous remplissez vous-même un réservoir à partir de la bouteille d’encre fournie et les bouteilles de remplacement sont beaucoup moins chères. Le Wi-Fi est intégré et il peut produire des pages recto verso à un taux quelque peu lent mais constant de 15 ppm et il y a de la place dans cette machine rationalisée pour 150 feuilles de papier.

