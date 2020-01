Meilleure montre connectée Android 2020: quoi porter à votre poignet si vous avez un Android

Les montres intelligentes sont meilleures que jamais en 2020 et si vous avez un téléphone Android, vous disposez de la plus large gamme d’options disponibles.

Si vous souhaitez suivre vos pas, vos courses et vos calories, mais que vous souhaitez également des notifications complètes, une conception semblable à une montre et des fonctionnalités telles que les paiements sans contact, les montres intelligentes sont le pas parfait des trackers de fitness.

Le choix peut être un peu écrasant, cependant, avec plusieurs marques de montres exécutant Wear OS de Google, Samsung et son logiciel Tizen ou même Fitbit. C’est pourquoi nous avons entièrement testé chacune des montres connectées de cette liste et les avons classées, en mettant en évidence leurs avantages et inconvénients pour vous aider à décider lequel est celui qui vous convient, ainsi qu’à votre téléphone Android.

1. Samsung Galaxy Watch

Notre préféré exécute en fait Tizen

OS: Tizen OS | Afficher: 1,2 “ou 1,3” Super AMOLED 360 x 360 | Processeur: Dual-core 1,15 GHz | Tailles de bande: 22 mm ou 20 mm | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: 4 jours sur 46 mm / moins sur 42 mm | Méthode de charge: Sans fil | Indice IP: 50m | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth

Durée de vie impressionnante de la batterie

Lunette tournante utile

Chargeur ennuyeux

Bixby n’est pas génial

Vous voulez que la meilleure montre connectée se connecte à votre téléphone Android? C’est la Samsung Galaxy Watch, que la société a lancée au second semestre 2018.

Cela vient avec le logiciel Tizen, mais cela fonctionne bien avec les appareils Android et vous offre un grand nombre d’applications parmi lesquelles choisir. C’est un excellent choix pour suivre votre forme physique, mais il arbore également des spécifications haut de gamme et un design premium qui convient à un usage quotidien.

Peut-être notre caractéristique préférée est la lunette tournante qui vous permet de parcourir facilement les menus et les applications. Vous avez le choix entre des tailles de 46 mm ou 42 mm, ce qui signifie qu’il devrait convenir à la plupart des tailles de poignet – et si vous optez pour le modèle plus petit, c’est un peu moins cher aussi.

Lire l’intégralité Critique du Samsung Galaxy Watch

2. Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung prend également la deuxième place

OS: Tizen OS | Compatibilité: Android, iOS | Afficher: Super AMOLED 1,2 “ou 1,4” 360 x 360 | Processeur: Dual-core 1,15 GHz | Tailles de bande: 20mm | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: Environ 2 jours | Méthode de charge: Sans fil | Indice IP: 50m | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth

Belle performance

Durée de vie de la batterie de deux jours

Plus cher que la génération précédente

Applications tierces limitées

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est vendue aux côtés de la montre originale active, mais nous préférons ce modèle plus récent grâce à un design mis à jour, une grande autonomie et une lunette tactile numérique qui manquait cruellement auparavant.

La marque «Active» signifie qu’il s’agit d’une montre intelligente plus adaptée aux entraînements et au suivi de la forme physique que la Galaxy Watch habituelle, reflétée dans les excellentes suggestions et rappels de coaching à bord pour vous déplacer afin d’atteindre vos objectifs fixés.

Il est étanche, adapté à la course, à la natation et au vélo, entre autres activités, gère bien les notifications et vous ne devez le recharger qu’un jour sur deux.

Lis le Samsung Galaxy Watch Active 2 avis

3. Fitbit Versa 2

La dernière et la meilleure montre intelligente de Fitbit

OS: Fitbit OS | Afficher: TBC, 1000 nits | Processeur: Dual-core 1.0GHz | Stockage à bord: 2,5 Go | Durée de la batterie: 5 jours | Méthode de charge: Chargeur propriétaire | Indice IP: 50M résistant à l’eau | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth

Affichage permanent

Grande autonomie de cinq jours

Manque de GPS

Design légèrement enfantin

La Fitbit Versa 2 est la troisième montre connectée de la société et la dernière qu’elle ait fabriquée avant d’être acquise par Google. Nous l’adorons car il a ajouté un écran toujours allumé, est disponible dans une gamme d’options de couleurs et de sangles, et suit toujours votre santé au quotidien aussi bien que n’importe quel autre Fitbit.

Bien qu’il ne puisse pas faire beaucoup de choses sur la montre intelligente (les notifications sont maladroites, la messagerie est non-non et les applications sont limitées), la sélection de cadran de montre tiers est énorme et la batterie dure quatre à cinq jours, même avec une utilisation régulière.

L’ajout de l’assistant vocal Alexa d’Amazon ajoute un peu plus de fonctionnalités aux procédures, mais la Versa 2 brille lorsqu’elle est utilisée pour ce pour quoi elle a été conçue – le suivi de la condition physique de base.

Lire l’intégralité Fitbit Versa 2 évaluation

4. Sport fossile

Fossil prend la quatrième position

OS: Porter OS | Afficher: 1,2 pouces 390 x 390 AMOLED | Processeur: Quad-core 1,2 GHz | Tailles de bande: Sangles 22 mm | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: Deux jours | Méthode de charge: Propriétaire | Indice IP: IP68 | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Conception légère

Montre puissante

Manque de fonctionnalités haut de gamme

Le GPS peut être lent

Il s’agit de la première montre – parmi tant d’autres – de cette liste livrée avec le logiciel Wear OS embarqué. C’est le Fossil Sport, et c’est sans doute l’une des premières montres de la société qui peut suivre le rythme de la Samsung Galaxy Watch et de l’Apple Watch.

Il est léger, donc confortable pour une variété d’exercices, et il est conçu pour le fitness avec le GPS et un moniteur de fréquence cardiaque précis inclus.

Malgré son orientation sportive, le design semble toujours premium, et c’est l’un des appareils les plus puissants de cette liste car il est livré avec le dernier chipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100 à l’intérieur. Ce n’est pas encore le cas dans beaucoup d’autres montres Wear OS, et nous l’avons trouvé nettement plus lisse que certains autres choix.

Lire l’intégralité Chronique de Fossil Sport

5. TicWatch E2

Une montre Wear OS dont vous n’avez probablement jamais entendu parler

OS: Porter OS | Afficher: 1,39 “400 x 400 OLED | Processeur: Snapdragon Wear 2100 | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: Environ 48h | Méthode de charge: Broche de connexion magnétique | Indice IP: IP67 | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Prix ​​abordable

Autonomie de deux jours en toute simplicité

Pas de NFC pour les paiements

Conception fade

Il est maintenant temps pour l’un des appareils les moins chers de cette liste, et il vient du fabricant chinois Mobvoi. La TicWatch E2 n’est pas une énorme amélioration par rapport à la montre de première génération, mais elle offre des fonctionnalités fantastiques compte tenu de son prix.

Nous aimons vraiment la durée de vie de la batterie de deux jours et le fait que vous pouvez obtenir toutes les fonctionnalités de Wear OS sur une montre à un prix aussi bas. C’est un exploit assez impressionnant, et c’est pourquoi il se classe si bien dans notre meilleure liste de surveillance Android.

Il n’y a pas de NFC (donc pas de Google Pay) mais nous pouvons pardonner cela à ce prix, d’autant plus que vous obtenez un GPS et un moniteur de fréquence cardiaque.

Lire l’intégralité TicWatch E2 examen

Vous n’êtes pas sûr du design? Pourquoi ne pas jeter un œil au TicWatch S2? C’est une montre remarquablement similaire, mais elle a un look légèrement différent.

6. TicWatch Pro

Deux écrans au lieu d’un

OS: Porter OS | Afficher: 1,4 “400 x 400 OLED jumelé à un écran LCD | Processeur: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: Jusqu’à 48h, 5 jours supplémentaires en mode Essential | Méthode de charge: Broche de connexion magnétique | Indice IP: IP68 | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Technologie d’écran innovante

Design haut de gamme

Application limitée

Pas de fonctionnalités LTE

Vous voulez une expérience Wear OS unique? Le TicWatch Pro n’est pas aussi bon marché que l’appareil ci-dessus, mais il est livré avec deux écrans. Cela ne signifie pas qu’il y en a un sur le dessus et un sur le bit qui repose sur votre poignet.

Au lieu de cela, l’un est un écran transparent qui vous permet d’avoir un mode de batterie faible qui maintient les fonctionnalités essentielles en marche même lorsque vous êtes presque hors de charge. En plus de cela, il y a un écran Wear OS normal, pour quand vous pouvez activer toutes les fonctionnalités et le recharger tous les deux jours.

Ce ne sera pas du goût de tout le monde, mais le TicWatch Pro est un appareil haut de gamme avec un prix plus abordable que la plupart des autres choix que vous trouverez sur le marché en ce moment.

Lire l’intégralité Test de TicWatch Pro

7. Fitbit Ionic

La toute première smartwatch de Fitbit

OS: Fitbit OS | Afficher: TBC, 1000 nits | Processeur: Dual-core 1.0GHz | Tailles de bande: Large | Stockage à bord: 2,5 Go | Durée de la batterie: 2-3 jours | Méthode de charge: Chargeur propriétaire | Indice IP: 50M résistant à l’eau | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth

Affichage lumineux

Variété d’options de fitness

Interface lente

Manque sévère d’applications

Ensuite, il y a le Fitbit Ionic. Il est à la fois plus grand et plus cher que le Fitbit Versa ci-dessus, mais le gros avantage est qu’il est livré avec un GPS intégré. Cela en fait la meilleure montre de course de Fitbit, et vous avez tous les avantages d’un appareil Fitbit prêt et en attente.

Vous pouvez télécharger une variété d’applications et de cadrans sur cet appareil, mais sachez que ce ne sera pas une énorme sélection comme vous le feriez sur un Wear OS ou une smartwatch Tizen.

Au lieu de cela, c’est beaucoup plus axé sur le fitness et si c’est ce que vous recherchez, ce ne sera pas un choix terrible pour vous. Cela dit, si vous voulez un appareil de fitness et que le GPS ne vous dérange pas, le Fitbit Versa est une alternative moins chère avec plusieurs des mêmes fonctionnalités.

Lire l’intégralité Fitbit Ionic Review

8. Misfit Vapor 2

Encore un autre choix de fitness

OS: Porter OS | Afficher: Écran 1,2 ou 1,4 pouces, AMOLED 360 x 360 | Processeur: Dual-core 1.0GHz | Tailles de bande: Sangles de 20 mm | Stockage à bord: 4 Go | Durée de la batterie: Une journée | Méthode de charge: Propriétaire | Indice IP: N / A | Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Prix ​​abordable

NFC pour Google Pay

Pas d’option LTE

Un peu fragile

Le Misfit Vapor 2 est la deuxième tentative de la marque axée sur le fitness pour créer une montre intelligente. Contrairement à beaucoup d’autres montres de santé, cela s’accompagne des avantages du logiciel Wear OS.

Il a un look attrayant et premium, vous ne serez donc pas gêné de le porter lors d’une soirée, mais il vous convient également pour courir avec ou à vélo en utilisant le GPS intégré.

De plus, il est livré avec NFC, vous pouvez donc effectuer des paiements sans contact. Il utilise l’ancien chipset Snapdragon 2100, il sera donc plus lent que le Fossil Sport ci-dessus, mais si vous préférez le look du Vapor 2, vous ne manquerez pas beaucoup en le choisissant.

Lire l’intégralité Avis Misfit Vapor 2

