Meilleure plateforme de maison intelligente: Alexa ou HomeKit?

L’une des questions courantes que je reçois est que les gens posent des questions sur HomeKit contre Amazon Alexa. Toutes ces personnes ont des iPhones, mais elles commencent à tâtonner sur le marché de la maison intelligente, il peut donc être déroutant de voir l’application Home, mais ensuite de voir «fonctionne avec Alexa» lors de la navigation sur Amazon.com. Une fois que vous avez investi dans une plate-forme, il peut être difficile et coûteux de changer. Alors, quelle est la meilleure plateforme de maison intelligente pour commencer en 2020?

HomeKit Weekly est une série consacrée aux accessoires pour la maison intelligente, aux trucs et astuces sur l’automatisation et à tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

Coût

Ce n’est un secret pour personne qu’Amazon distribue ses produits compatibles avec Alexa. Je possède cinq Echo Dots que nous utilisons pour la lecture d’Apple Music dans quelques pièces de notre maison. Je pense que j’ai dépensé moins de 75 $ au total pour eux grâce aux diverses réductions qu’Amazon a offertes au fil des ans. Bien qu’ils ne sonnent pas aussi bien que HomePod, ils représentent également une fraction du coût. Même pendant les offres de Noël à 9to5Toys, le meilleur prix que j’ai vu était de 180 $ pour le haut-parleur intelligent d’Apple. HomePod doit se développer dans des produits plus petits. Si vous recherchez le moyen le moins cher de contrôler votre maison intelligente via votre voix, il est difficile d’ignorer Alexa.

Compatibilité

Alexa est la plate-forme de maison intelligente par défaut pour les fabricants. C’est le plus simple à implémenter et il a une large base d’utilisateurs. Pour la grande majorité des produits pour la maison intelligente, ils prendront en charge Alexa et Google Assistant, puis HomeKit peut parfois être une troisième option. Si vous voulez une plate-forme prise en charge par la plupart des produits, Alexa sera votre choix. Avec la propriété d’Amazon sur Ring, ils ont un vaste catalogue de produits.

Un bon exemple ici est que Ring propose des produits tels que des projecteurs avec caméras intégrées et des sonnettes vidéo. D’un autre côté, il existe très peu de sonnettes compatibles avec HomeKit disponibles à l’achat, et une seule d’entre elles fonctionne avec HomeKit Secure Video. abode lance cette année une caméra qui fonctionnera avec HomeKit et fera office de sonnette.

Alors que HomeKit n’est pas en reste en ce qui concerne les appareils pris en charge, Alexa est en haut de la liste.

Fiabilité

La fiabilité est quelque chose qui va être subjectif. Comme pour tout ce qui est basé sur le Wi-Fi, la composition de votre appareil, la disposition de votre maison et l’emplacement des appareils peuvent déterminer leur fiabilité. J’ai vingt-cinq appareils qui seraient considérés comme des produits «maison intelligente» et presque tous prennent en charge HomeKit et Alexa. Je les ai configurés avec différentes automatisations et dispositions de pièces, et j’ai trouvé que HomeKit était au-dessus et en tête d’Alexa en matière de fiabilité. J’ai constaté que les appareils qui fonctionnent toujours avec HomeKit ne répondront pas avec Alexa. Parfois, le redémarrage de l’appareil le réparera, mais d’autres fois, je devrai le supprimer complètement et l’ajouter à nouveau via l’application Alexa.

Bien que Siri ait une mauvaise réputation dans de nombreux domaines, j’ai trouvé que HomeKit est un domaine où il excelle. D’après mon expérience, Siri sur iPhone et HomePod a été presque 100% fiable.

Depuis que j’utilise HomeKit et Alexa pendant de nombreux mois, HomeKit est un écosystème plus fiable et moins capricieux.

Sécurité

J’ai gardé la catégorie la plus importante pour la fin, et je pense que si vous êtes toujours sur la clôture de la meilleure plateforme de maison intelligente en 2020, alors elle devrait revenir à la sécurité. D’un point de vue technique, je ne vais pas faire comme si j’étais un expert pour savoir pourquoi Alexa est plus ou moins sécurisé que HomeKit.

Ce que je sais, c’est que si vous envisagez des caméras dans le cadre de votre plate-forme de maison intelligente, j’éviterais Alexa à tout prix. Nous avons appris il y a quelques semaines que Ring avait licencié des employés pour avoir accédé aux caméras des clients. Le fait même qu’ils aient accès aux images de la caméra devrait être une raison suffisante pour éviter de les utiliser.

Avec HomeKit Secure Video, même Apple ne peut pas accéder à vos images. Les caméras cryptent les séquences de votre compte iCloud afin que seuls vous et votre famille puissiez y accéder. Comme nous installons de plus en plus de caméras à l’intérieur et à l’extérieur de nos maisons, je ne fais confiance à aucune entreprise qui y ait accès. En fin de compte, si vous appréciez la confidentialité et la sécurité, HomeKit et HomeKit Secure Video sont votre seul choix pour les caméras domestiques intelligentes.

L’année dernière, Apple a également lancé l’intégration du routeur HomeKit.

L’intégration du routeur HomeKit pare-feu de tous les accessoires de maison intelligente pour les isoler les uns des autres, donc si l’un d’eux est compromis, il ne pourrait pas espionner votre réseau plus large. Les utilisateurs pourront gérer ces nouvelles fonctionnalités de sécurité via l’application Home sur iPhone et iPad. La fonctionnalité du routeur HomeKit est seulement «annoncée» et nous n’avons encore vu aucune entreprise expédier de firmware compatible pour activer réellement les fonctionnalités.

Conclusion sur la meilleure plateforme de maison intelligente

Si vous commencez votre voyage à la maison intelligente, il est essentiel de comprendre les bases. Bien qu’il existe des dizaines de fournisseurs qui fabriquent ces produits, il existe trois principales plates-formes, Alexa, Google Assistant et HomeKit. Bien que la plupart des produits prennent en charge Alexa, je pense que HomeKit est la meilleure plate-forme pour construire en raison de la sécurité et de la fiabilité.

Êtes-vous d’accord? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: