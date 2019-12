Meilleure série télévisée de Netflix Australie: plus de 60 émissions à diffuser en 2019

MISE À JOUR: L'attente est terminée – la première saison de la série télévisée The Witcher est enfin arrivée sur Netflix. De plus, la nouvelle saison de la fantastique série animée Rick et Morty s'est également déformée sur le service. En savoir plus sur les deux spectacles ci-dessous!

Depuis son arrivée sur les côtes australiennes, nous avons bénéficié d'un accès sans entrave à toutes les émissions originales de Netflix saluées par la critique. Non seulement cela, les utilisateurs ont également accès à une multitude d'autres documents sous licence.

Si vous êtes comme nous, vous passez beaucoup de temps sur Netflixing. Sûr, Netflix diffuse également des films, mais sa sortie télévisée est peut-être la raison pour laquelle la plupart des gens se sont inscrits pour un compte. Rien de tel que de lancer Netflix et de regarder une série à votre rythme. Obtenir un accès instantané à des saisons entières de Stranger Things dès le premier jour est la moitié de l'attrait.

C'est pourquoi nous avons créé le guide TechRadar des meilleurs spectacles sur Netflix Australia en ce moment (sans ordre particulier). Nous garderons cette meilleure liste d'émissions de télévision constamment mise à jour avec les dernières émissions de télévision que vous devriez regarder sur Netflix en Australie et vous dirons également pourquoi.

La meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix Australie

Bien sûr, la liste comprend des classiques de Netflix Australie comme Stranger Things, House of Cards, Making a Murderer, Black Mirror, Narcos et BoJack Horseman, mais il y a tellement plus à se gaver du service que les titres bien connus.

Nous avons sélectionné plus de 60 excellentes séries à regarder dans les pages suivantes, mais si vous les avez déjà toutes vues, vous pouvez également découvrir les nouveautés de Netflix ce mois-ci ici, ou aller droit au but avec nos choix rapides pour les meilleures tendances sur Netflix en ce moment.

La liste suivante répertorie les meilleurs spectacles qui sont actuellement à la mode sur Netflix Australia. Pour notre liste complète des émissions, qui ont été séparées par genre, passez à la page suivante ou sélectionnez votre genre préféré dans la liste déroulante ci-dessus!

1. The Witcher

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=ndl1W4ltcmg (/ intégré)

De grande envergure et de portée épique, la série The Witcher de Netflix pourrait très bien devenir le hit de la taille de Game of Thrones que le service recherchait depuis toutes ces années. Bien que The Witcher soit une propriété bien connue dans le monde du jeu, la série de Netflix se rapproche en fait de la série de livres originale de l'auteur fantastique polonais Andrzej Sapkowski. Henry Cavill, qui a clairement le temps de sa vie en tant que Witcher titulaire, Geralt de Rivia, prête beaucoup de puissance musculaire et d'étoiles à la série. Mais ce n'est pas seulement l'aventure de Geralt, ici – tout au long de la première saison de la saison, il croisera également Ciri (Freya Allan), une princesse qui a perdu ses parents et son royaume, et Yennefer, une sorcière dont le voyage a forcé elle à surmonter de nombreux obstacles, y compris sa propre déformation. Alors que The Witcher est initialement lent hors de la porte, le spectacle récompense le spectateur avec une grande quantité de profondeur et de séquences d'action fantastiques. Nous pensons que Netflix est sur le point de gagner ici.

Détails: 1 saisons, 8 épisodes par saison, 60 minutes par épisode

2. La fin du monde F *** ing

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=8XvFO83LXBE (/ intégré)

Cette série britannique très sombre ressemble à un croisement entre Thelma et Louise et True Romance, avec ses deux jeunes protagonistes sur le coup après avoir fui la maison et tué accidentellement quelqu'un. James (Alex Lawther) est un psychopathe adolescent potentiel à la recherche de sa première personne à tuer. Entrez Alyssa (Jessica Barden), une fille de sa classe qui veut sortir de son horrible vie familiale. Avec les deux maintenant en couple et en fuite, James satisfera-t-il sa soif de sang en tuant sa nouvelle petite amie? Ou va-t-elle réchauffer son cœur noir? La première saison s'est terminée sur un énorme cliffhanger qui a tout laissé en l'air – en particulier le sort d'un des personnages principaux de la série. Avec la saison deux, nous espérons vraiment voir cette personne revenir, sinon nous nous émeuterons! Pitch-noir dans son humour et étonnamment doux, The End of the F *** ing World est un pour ceux qui aiment leur divertissement avec un bord.

Détails: 2 saisons, 8 épisodes par saison, 25 minutes par épisode

3. BoJack Horseman

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=ZOGxOQxXjdo (/ intégré)

La meilleure façon d'approcher BoJack Horseman est de le laisser grandir lentement sur vous. Il est probable que vous ne serez pas époustouflé par le premier épisode, mais une fois que vous aurez trouvé son rythme, vous trouverez probablement que c'est l'un des meilleurs spectacles de comédie animés depuis Bob's Burgers (seulement avec beaucoup plus de profondeur). ). Will Arnett exprime BoJack, une star de la sitcom des années 90 délavée qui passe ses journées à être amer à propos de ses échecs aux côtés de son invité permanent, Todd (Aaron Paul de Breaking Bad's Aaron Paul). Les choses se compliquent lorsque sa petite amie de chat et son agent la princesse Carolyn (Amy Sedaris) engagent l'écrivain fantôme Diane (Alison Brie) pour rédiger les mémoires de BoJack. Rempli de personnages hilarants qui ne pouvaient exister que sous forme de dessin, BoJack Horseman est un vrai gagnant. De retour pour sa sixième et dernière saison, BoJack se retrouve à la croisée des chemins sur la voie de la récupération. Pendant ce temps, Diane déménage à Chicago avec son nouveau petit ami alors que M. Peanutbutter a du mal à empêcher sa relation avec Pickles de s'effondrer.

Détails: 6 saisons, 12 épisodes par saison, 25 minutes par épisode

4. Rick et Morty

(incorporé) https://www.youtube.com/watch?v=Rw6BrzB1drs (/ incorporé)

Jouant comme une version hilarante de Back to the Future, Rick et Morty suivent un lycéen pleurnichard et son grand-père scientifique alcoolique alors qu'ils se lancent dans des aventures folles à travers l'Univers. De Dan Harmon, créateur de Community, et Justin Roiland, qui exprime les deux personnages titulaires, Rick et Morty est un spectacle sans fin intelligent qui ne cesse de proposer des histoires hallucinantes à raconter. Ce n'est pas seulement la meilleure comédie de science-fiction animée depuis Futurama – c'est encore mieux. Alors, prenez votre Plumbus et attachez-vous, car une quatrième saison plus courte de Rick et Morty est maintenant disponible pour diffuser sur Netflix Australia!

Détails: 4, 5-10 épisodes par saison, 22 minutes par épisode

5. Queer Eye: nous sommes au Japon!

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=_IubrZmB3tk (/ intégré)

Queer Eye est de retour! Prenant le relais de là où les Fab Five d'origine s'étaient arrêtés, la nouvelle équipe a été constituée avec la même mission ultime: remodeler les individus dans la meilleure version d'eux-mêmes, que ce soit leur garde-robe, leur mode de vie, leur toilettage, leur régime alimentaire ou même leur confiance. Nous savons, les shows de relooking sont généralement assez boiteux, mais celui-ci est fantastique dans la façon dont les gars arrivent vraiment au cœur émotionnel de chaque sujet qu'ils entreprennent. Souvent, il y a une raison pour laquelle les hommes et les femmes présentés dans chaque épisode se sont laissés aller ou ont érigé des murs défensifs contre le monde extérieur, et c'est aux Fab Five de raviver leur étincelle intérieure et de leur montrer leur propre potentiel. Parce que les Fab Five semblent vraiment se soucier d'eux, il devient incroyablement gratifiant de les voir passer de malheureux à pleins de vie. Il y a de fortes chances que vous pleuriez au moins une fois par épisode. Et, en plus des saisons habituelles basées aux États-Unis, Netflix a abandonné une saison spéciale de quatre épisodes qui voit les garçons se rendre à Tokyo, au Japon, pour se métamorphoser et améliorer la vie de certaines personnes méritantes.

Détails: 5 saisons, 4 à 8 épisodes par saison, 45 minutes par épisode

6. Mindhunter

(Crédit d'image: Netflix)

De David Fincher, directeur de classiques tueurs en série tels que Se7en et Zodiac, vient Mindhunter – une série Netflix Original qui détaille comment les pratiques de profilage du FBI se sont concrétisées. Académique et soucieuse du détail, la série voit ses agents plonger au cœur de l'obscurité afin de mieux comprendre cette nouvelle race de tueur dément qu'ils ont été chargés de chasser. Basé sur des récits autobiographiques de l'agent du FBI John Douglas, qui a inspiré le personnage fictif de Jack Crawford dans les livres séminaux de Hannibal de Thomas Harris, Mindhunter est une série captivante qui applique une approche analytique à un sujet bien porté. Maintenant de retour pour la saison 2, l'équipe affrontera Charles Manson et David 'Son of Sam' Berkowitz.

Détails: 2 saisons, 9-10 épisodes par saison, 60 minutes par épisode

7. Stranger Things

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=YEG3bmU_WaI (/ intégré)

Après ses deux premières saisons couronnées de succès, la saison 3 de Stranger Things est maintenant en streaming sur Netflix. Jouant comme un croisement entre Stephen King et Steven Spielberg, Stranger Things est un retour nostalgique et quelque peu effrayant aux films classiques d'Amblin des années 80. Dans la petite ville de Hawkins, Indiana, le jeune garçon Will (Noah Schnapp) disparaît au milieu de la nuit sans laisser de trace. Le lendemain, une jeune fille en blouse d'hôpital apparaît en ville, effrayée et incapable de parler. Dans la vraie mode Goonies / Stand By Me, la fille se joint aux copains de Will pour tenter de retrouver leur ami disparu. La mère du jeune garçon, Joyce (Winona Ryder), une femme qui doit affronter des forces terrifiantes si elle a le moindre espoir de revoir son fils, est également impliquée dans le mystère. Sans gâcher les saisons 1 et 2 pour les nouveaux arrivants, Stranger Things 3 reprend en 1985 et introduit non seulement de nouveaux personnages et menaces, mais un nouvel emplacement flashy dans le centre commercial Starcourt, qui est à peu près aussi 80 que possible.

Détails: 3 saisons, 8 épisodes par saison, 60 minutes par épisode

8. LUMINEUX

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=xQaCxIJX0J0 (/ intégré)

Des créateurs d'Orange est le New Black come GLOW, un spectacle basé sur une ligue de lutte féminine réelle qui existait dans les années 80. Pourquoi ça s'appelle GLOW? Cela signifie Gorgeous Ladies of Wrestling, c'est pourquoi! L'émission met en vedette Alison Brie (Community) en tant qu'actrice en herbe qui auditionne pour le concert de lutte après avoir été fatiguée du manque de rôles féminins charnus à Hollywood. Ici, elle peut être une guerrière féroce, celle qui est en charge de son propre destin et peut jouer contre d'autres femmes fortes. Comme Orange est le nouveau noir, GLOW est un spectacle qui équilibre magistralement la comédie et le drame. Dans sa troisième saison, nous suivons les dames alors que le spectacle se déplace à Las Vegas pour des spectacles, conduisant à de nouveaux problèmes pour toutes les personnes impliquées. Nous ne pouvons qu'espérer que GLOW de Netflix obtient autant de saisons que son homologue réel.

Détails: 3 saisons, 8 épisodes par saison, 30 minutes par épisode

9. The Chef Show

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=gPtPs22gtOA (/ intégré)

Si vous avez adoré le délicieux chef de la comédie de Jon Favreau, vous allez adorer The Chef Show, qui voit l'acteur / réalisateur se réunir avec le principal conseiller culinaire du film, le chef Roy Choi, pour se lancer dans de nouvelles aventures culinaires, comme partager un repas avec le Les Avengers ont coulé à Atlanta, ou cuisiné des pizzas céto avec le réalisateur Robert Rodriguez. Au cours de la première saison, la plupart des épisodes ont vu le duo cuisiner l'un des plats emblématiques qui ont mis l'eau à la bouche dans le film Chef, vous permettant à la maison de voir exactement comment ils sont faits. Pour la saison 2, la portée de l'émission s'est élargie, Choi et Favreau se lançant dans des aventures culinaires qui n'ont rien à voir avec le film original – ce qui est génial, car maintenant nous allons probablement avoir encore plus de saisons à l'avenir!

Détails: 2 saisons, 10 épisodes par saison, 30 minutes par épisode

10. Aventures effrayantes de Sabrina

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=ybKUX6thF8Q (/ intégré)

Oubliez la série télévisée des années 90 Sabrina the Teenage Witch, car en plus de partager les noms des personnages, Chilling Adventures of Sabrina est une bête entièrement différente. Plus sombre et plus effrayant que cette version familiale, la version Netflix du personnage classique d'Archie Comics doit beaucoup plus à la récente série de bandes dessinées du même nom du créateur Roberto Aguirre-Sacasa. Traitant de front le satanisme, les démons et d'autres sujets sombres, Chilling Adventures of Sabrina est le compagnon idéal de Riverdale (également d'Aguirre-Sacasa), qui a également tendance à barboter dans la mort et le mystère. Bien sûr, le spectacle est aussi très amusant, avec des performances formidables de Kiernan Shipka (Mad Men) en tant que Sabrina, Lucy Davis (Wonder Woman) en tant que tante Hilda et de la propre australienne Miranda Otto (Return of the King) en tant que tante Zelda. Fantasmagorique et intelligent, Chilling Adventures of Sabrina est un plaisir absolument macabre.

Détails: 2 saisons, 10 épisodes par saison (plus un spécial vacances), 60 minutes par épisode

Vous voulez en savoir plus sur la position de Netflix sur le binging? Regardez notre propre Jon Porter en direct sur le canapé discuter de son temps au siège de Netflix!