Meilleures alternatives d’enceintes intelligentes Amazon Echo (pour le même prix)

Tandis que Amazon continue de dominer la course des enceintes intelligentes avec sa gamme de produits Echo, ce ne sont pas les seuls appareils audio qui méritent votre attention. Si vous recherchez quelque chose d’un peu différent, voici un bref aperçu de certaines des meilleures alternatives d’enceintes intelligentes Amazon Echo au même prix.

Les haut-parleurs Amazon Echo ont tendance à venir avec deux principaux arguments de vente. Le premier est le faible coût, le géant de la vente au détail proposant divers produits Echo pour répondre à différents niveaux de prix. Le second est l’inclusion du support Amazon Alexa. Avec Alexa intégré, les haut-parleurs Amazon Echo sont une excellente option pour obtenir des commentaires sur les questions posées ou contrôler d’autres produits pour maison intelligente compatibles Alexa. Cette combinaison a rendu la gamme Echo populaire auprès des consommateurs et toutes les indications semblent suggérer que la popularité se poursuivra tout au long de cette année, et même en 2021.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: 10 choses incroyables que vous ne saviez pas que votre Amazon Alexa peut faire

Dans un récent rapport, eMarketer a prédit qu’Amazon continuerait de conserver la première place, près de 70% des utilisateurs de haut-parleurs intelligents américains devant utiliser un appareil Amazon Echo l’année prochaine. Avec un tel niveau élevé de domination du marché qui devrait se poursuivre, les avantages de posséder un Amazon Echo sont bien connus. Cependant, ils ne sont pas les seuls haut-parleurs intelligents et pour certains consommateurs, opter pour un concurrent Echo pourrait même être le choix le plus sage.

Meilleure alternative à Amazon Echo Dot

Le moyen le moins cher et le plus simple de s’impliquer avec la ligne Echo est via Amazon Echo Dot qui se vend au prix de 49,99 $ seulement. En fait, il peut souvent être acheté encore moins cher que cela, ce qui en fait un excellent haut-parleur pour ceux qui ont un budget limité. Un appareil directement comparable à l’Echo Dot est le Google Nest Mini. Anciennement connu sous le nom de Google Home Mini, ce haut-parleur se vend exactement au même prix (et peut également être trouvé moins cher), et est également similaire en taille et en conception globale à l’Echo Dot. À bien des égards, il s’agit d’un remplacement comparable, la principale différence étant l’accent mis sur Google Assistant au lieu d’Amazon Alexa. Pour cette raison, les plus investis dans l’écosystème de Google trouveront que le Nest Mini est une meilleure option pour eux, par rapport à l’Echo Dot.

Meilleure alternative à Amazon Echo Studio

Si le prix n’est pas un objet, le haut-parleur intelligent haute fidélité Amazon Echo Studio avec audio 3D et Alexa vaudra la peine d’être vérifié. Celui-ci est conçu pour présenter la meilleure qualité audio d’un haut-parleur Echo, le rendant idéal pour les audiophiles qui veulent un appareil plus intelligent. Cependant, pour les 200 $ que coûte Echo Studio, certains consommateurs pourraient mieux opter pour le Sonos One. Non seulement vous obtenez le meilleur de l’expérience Sonos et de la qualité sonore, mais le One est également livré avec une compatibilité encore plus grande avec la maison intelligente – grâce à la prise en charge d’Amazon Alexa et de Google Assistant. Bien sûr, si le budget dépasse 200 $ et que la meilleure qualité sonore est un must absolu, il y a toujours le Google Home Max. Bien que celui-ci vous coûtera 300 $, il offre un punch de basse encore plus grand, un son plus immersif dans l’ensemble, et est toujours aussi intelligent que tous les autres haut-parleurs mentionnés ici.

Plus: Meilleures cartes graphiques disponibles sur le marché AUJOURD’HUI

Source: eMarketer

La BBC avait un plan de streaming dans les années 2000 qui aurait pu battre Netflix

A propos de l’auteur

John écrit pour Internet depuis 2014 en mettant l’accent sur la ligne où la technologie rencontre l’industrie du cinéma et de la télévision. Vous avez peut-être lu certains de ses travaux précédents sous le nom de plume John Anon. John est un diplômé en psychologie d’Angleterre qui vit maintenant aux États-Unis.Avant de passer à l’écriture en ligne, John a travaillé dans l’industrie du transport aérien en tant que réviseur de compagnies aériennes. Après avoir déménagé aux États-Unis, les avis de John sont passés des compagnies aériennes aux smartphones, aux appareils de streaming et aux services liés à la télévision.

John aime maintenant le fait de pouvoir combiner deux de ses passe-temps préférés – la technologie et le cinéma. Les genres de films préférés de John se résument largement à l’horreur, à la science-fiction, au thriller et à presque tous les films avec une distribution d’ensemble. Pour une raison quelconque, en particulier ceux installés dans un avion, un train, un bateau ou tout autre endroit isolé qui se déplace également. Le meilleur endroit pour suivre John est sur Twitter.

En savoir plus sur John Finn