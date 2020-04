Meilleures applications de chat: les meilleures façons d’appeler par vidéo vos amis et votre famille

C’est un monde solitaire dans lequel nous vivons actuellement, mais bien que vous ne puissiez pas voir la plupart (ou aucun) de vos amis et de votre famille face à face, avec les appels vidéo, vous pouvez faire la meilleure chose suivante.

La bonne nouvelle est que les applications d’appels vidéo ne manquent pas. La mauvaise nouvelle est qu’il y a tellement d’applications d’appels vidéo à choisir que vous pourriez avoir du mal à en choisir une ou à éviter d’atterrir sur une application moins qu’optimale.

Mais cela peut facilement être évité en optant pour l’une des applications ci-dessous. Ceux que nous avons mis en évidence sont tous excellents à leur manière, et nous vous expliquerons exactement ce qui est bon (et dans certains cas mauvais) à propos de chacun d’eux.

Skype

(Crédit d’image: Skype)

Télécharger: iOS / Android / Bureau

Skype est l’une des options d’appel vidéo les plus évidentes et également l’une de celles qui existent depuis le plus longtemps. Il fonctionne sur à peu près toutes les plates-formes sous le soleil, y compris les combinés Android et iPhone, les tablettes, les PC Windows et Mac, et même la Xbox One, donc presque toutes les personnes à qui vous voulez parler devraient avoir accès d’une manière ou d’une autre.

Il prend également en charge jusqu’à 24 participants aux appels vidéo à la fois, ce qui est plus de personnes que vous ne pouvez confortablement dans un salon de taille moyenne, et les appels vocaux et les chats textuels sont également pris en charge, lorsque vous secouez les cheveux en quarantaine et que vous ne le faites pas. ne vous sentez pas prêt pour la caméra.

Houseparty

(Crédit d’image: Life on Air Inc)

Télécharger: iOS / Android / Bureau

Houseparty est un ajout relativement récent à la brigade de chat vidéo, mais il est rapidement devenu très populaire, et pour cause. D’une part, il essaie de rendre les appels vidéo aussi fluides et fluides que possible, en vous alertant dès qu’un ami lance l’application, afin que vous sachiez qu’il est prêt à parler. Il fera de même pour eux lorsque vous lancerez l’application et allumera même votre appareil photo.

Il existe également des jeux intégrés auxquels vous pouvez jouer avec vos amis, ce qui va au-delà de la conversation. Bien que les appels vidéo sur Houseparty ne prennent en charge que huit participants, ce n’est donc pas idéal pour les grands groupes.

FaceTime

(Crédit d’image: FaceTime)

Télécharger: iOS

Si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, vous connaissez probablement déjà FaceTime – et si vous ne l’avez pas, vous ne pouvez pas l’utiliser, ce qui est sa plus grande faiblesse. Pourtant, en supposant que vous et vos amis et votre famille soient installés dans l’écosystème d’Apple, c’est un excellent choix d’appels vidéo.

L’application FaceTime sera déjà sur votre iDevice, ce qui signifie que vous – et toute autre personne capable d’utiliser FaceTime – a très peu de barrière à l’entrée. Vous pouvez avoir des appels vidéo de groupe avec jusqu’à 32 personnes à la fois, démarrer des appels directement à partir de l’application Messages et ajouter des effets, y compris Animoji et Memoji. Si vous et ceux avec qui vous communiquez sont des utilisateurs d’Apple, FaceTime est sans doute l’option la plus simple et la plus simple.

Google Duo

(Crédit d’image: Google)

Télécharger: iOS / Android / Bureau

Google Duo est presque aussi lisse que FaceTime – il lance l’appareil photo dès que vous ouvrez l’application, garantit que les appels vidéo ne prennent pas plus de quelques clics, et dispose de fonctionnalités pratiques comme “ Knock Knock ”, qui vous permet de voir le flux vidéo de la personne qui appelle avant de choisir de répondre.

Contrairement à FaceTime, ce n’est pas exclusif à certains matériels non plus. Google Duo fonctionne bien sûr sur Android, mais il fonctionne également sur iOS. Cependant, vous ne pouvez avoir que jusqu’à 12 participants dans un appel, c’est donc plus restrictif que les goûts de FaceTime et Skype sur ce front.

WhatsApp

(Crédit d’image: WhatsApp Inc.)

Télécharger: iOS / Android / Bureau

Vous utilisez probablement déjà WhatsApp pour les chats textuels et peut-être même pour les appels vocaux, mais c’est aussi une excellente plate-forme de chat vidéo, tant que vous ne souhaitez parler qu’à trois personnes à la fois, car quatre personnes par appel vidéo est la limite .

Mais WhatsApp excelle dans d’autres domaines, avec un mode d’utilisation de données faible (idéal si vous mangez votre allocation pendant le verrouillage), plus des appels cryptés, ce qui le rend plus sécurisé que certaines options, et des versions de bureau et Web pour quand vous ne le faites pas voulez regarder votre téléphone.

Facebook Messenger

(Crédit d’image: Facebook Messenger)

Télécharger: iOS / Android / Bureau

Facebook Messenger est une autre application qui n’aura probablement pas besoin d’introduction pour la plupart des gens, et bien qu’elle place le chat textuel au centre, elle prend également en charge le chat vidéo. Les appels peuvent avoir jusqu’à huit personnes, et prennent en charge les filtres de visage et d’autres fonctionnalités interactives, et vous pouvez utiliser Facebook Messenger sur une gamme de plates-formes, y compris Android, iOS et via un navigateur.

Et parce qu’il est lié à votre compte Facebook, si vous en avez un, vous avez déjà un compte Facebook Messenger – mais si vous ne le souhaitez pas et que vous préférez ne pas en créer un, vous pouvez également vous inscrire à Messenger séparément sur mobile.

Autres options

L’une des options ci-dessus devrait répondre à vos besoins d’appels vidéo, mais sinon, il existe de nombreuses autres applications possibles.

Parmi les autres options importantes, citons Zoom, qui prend en charge jusqu’à 100 participants, mais limite les appels sur les plans gratuits à 40 minutes. Ensuite, il y a Google Hangouts, qui est l’alternative commerciale de Google à Duo, mais toujours très viable pour les amis et la famille.

Il y a aussi Line, qui ressemble beaucoup à WhatsApp – mettant l’accent sur les conversations textuelles et vocales, mais autorisant également les appels vidéo. Vous pouvez avoir jusqu’à 200 personnes sur un appel, bien que seulement quatre soient affichées sur votre écran à un moment donné.