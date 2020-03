Meilleures applications de méditation: pratiquez la pleine conscience avec Headspace, Calm et plus

Les meilleures applications de méditation pourraient vous aider à mieux dormir, à réduire votre niveau de stress et à trouver une paix intérieure si nécessaire. Mais compte tenu de la situation actuelle avec Covid-19, même si les applications de méditation vous donnent juste une pause dans l’actualité et une chance de vous détendre pendant dix minutes, elles en valent largement la peine.

Headspace, l’une des applications de méditation les plus populaires, a été lancée pour la première fois il y a 10 ans. Depuis lors, des centaines d’autres applications de méditation ont été créées et cela signifie que trouver la meilleure application de méditation pour vous peut être écrasant.

Mais quand il s’agit de méditation, le choix est une bonne chose. Il existe maintenant des applications de méditation pour répondre à toutes sortes de personnes et de préférences. Des applications pour les débutants qui vous guident à travers les bases de la méditation (comme Headspace et Buddhify), à celles qui vous fournissent simplement une minuterie et des signaux sonores afin que vous puissiez “ freestyle ” votre pratique de méditation à la place (comme Samsara Timer et Pocket Meditation Timer ).

Non seulement il existe différents styles d’applications, mais différentes variantes de pratique méditative. Vous avez probablement entendu des célébrités crier sur les avantages de la méditation transcendantale, mais la plupart des applications de méditation que vous pouvez télécharger, et celles de cette liste, vous permettent de pratiquer une forme de méditation de pleine conscience – moins de concentration sur le chant et les mantras et plus de concentration sur, eh bien, concentrez-vous.

Qu’est-ce que la méditation de pleine conscience?

Il est facile de rouler des yeux au mot «pleine conscience». Nous avons tous été inondés de livres, d’articles et d’applications pour devenir plus conscients, de la natation et du shopping consciencieux à la réflexion et aux voyages, et tout le reste entre les deux. Mais, en termes simples, la pleine conscience consiste à être présent et à remarquer ce qui se passe.

Contrairement à la croyance populaire, cela ne signifie pas vider votre esprit. Au lieu de cela, cela signifie prêter plus d’attention. Que ce soit pour vos pensées, votre souffle ou les sons qui vous entourent. L’avantage de la méditation de pleine conscience est que vous pouvez commencer à prendre une partie de la présence et de la conscience que vous ressentez lorsque vous méditez sur tout ce que vous faites tout au long de la journée.

Et, vous donner les outils pour être un peu plus présent tout au long de la journée n’est qu’un des nombreux avantages de la méditation. Il est encore tôt pour les études scientifiques (nous ne pouvons donc pas dire avec certitude que la méditation fonctionne bien pour tout le monde et apporte les mêmes avantages pour tout le monde), mais les résultats sont prometteurs.

Jusqu’à présent, des études ont montré que la méditation peut abaisser la tension artérielle, améliorer le sommeil, atténuer certains des symptômes de la dépression, réduire le stress et augmenter la compassion, améliorer votre mémoire et même renforcer votre système immunitaire.

Avec tout cela à l’esprit, voici notre premier choix des meilleures applications de méditation en ce moment. Tout ce que nous avons utilisé et testé (dans certains cas pendant des années) pour vous offrir les meilleures chances de cultiver un peu plus de calme et un peu moins de stress dans votre vie.

1. Se réveiller

(Crédit d’image: Waking Up App)

Idéal pour ceux qui veulent une pratique simple imprégnée de perspicacité

Waking up a été créé par Sam Harris, neuroscientifique, philosophe, podcasteur et auteur qui enseigne et discute de la méditation dans un contexte scientifique moderne.

Ce que nous aimons de l’application Waking Up par-dessus tous les autres, c’est que cela n’a aucun sens. Il n’y a pas de chants, de bruits de pluie scintillants ou de références spirituelles. Même l’application elle-même a un design très facile à utiliser et minimal.

Le but ici est d’être présent et conscient. Mais cela ne signifie pas que ce n’est pas aussi apaisant et transformateur. Nous utilisons Waking Up depuis plus d’un an et nous avons constaté que cela faisait une énorme différence, en particulier pour les niveaux de stress et la réactivité.

Il y a deux sections de Waking Up. La section Pratique est l’endroit où vous pouvez accéder à de simples méditations quotidiennes racontées par Sam Harris lui-même. Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à l’application, ces pratiques quotidiennes serviront d’introduction à la méditation, vous familiarisant avec les bases de rester assis et de devenir plus conscient.

Mais il y a aussi une section intitulée Théorie, qui consiste à apprendre ce qui se passe derrière la pratique. Sam Harris interviewe un certain nombre de personnalités éminentes dans les espaces de méditation, de développement personnel et de neurosciences pour discuter de sujets tels que la mort et la conscience et publie également des leçons plus petites, qui sont comme des morceaux de sagesse que nous écoutons parfois lorsque nous avons déjà médité ce jour-là.

Cette richesse de leçons, d’entretiens et de connaissances supplémentaires sur la méditation est ce qui fait que Waking Up se démarque de la compétition. C’est pourquoi nous recommandons Waking Up pour ceux qui veulent se familiariser avec la méditation, ainsi que la science et la réflexion derrière elle.

Prix: gratuit. Mais avec des achats intégrés pour débloquer plus de contenu. Vous pouvez également entrer en contact avec Sam Harris et les créateurs si vous voulez vraiment essayer plus de l’application mais que vous ne pouvez pas vous le permettre.

Disponible pour iOS / Android

(Crédit d’image: Headspace)

2. Espace de tête

Idéal pour les débutants

Headspace est l’une des applications de méditation les plus populaires – et pour cause. Nous avons commencé à méditer avec Headspace il y a plus de six ans et nous pensons avoir réussi à contourner les obstacles qui peuvent survenir lorsque vous choisissez de méditer pour la première fois. Comment pouvons-nous rester assis? Et si nous étions pris dans la réflexion? Comment cesser de nous battre lorsque nous sommes distraits?

Il a réussi à nous faciliter dans une pratique quotidienne grâce à une application facile à utiliser, pleine de couleurs, d’instructions simples, de visuels fantastiques pour illustrer ce qui se passe lorsque vous méditez et de la voix apaisante du fondateur de Headspace, Andy Puddicombe.

Il s’agit d’une excellente première escale pour les débutants qui souhaitent se familiariser avec la méditation. L’un des meilleurs éléments est qu’il existe de nombreux types de méditation différents à essayer pour toutes sortes de situations. Que ce soit une simple pratique de la pleine conscience, la méditation pour les enfants, pour le sommeil ou lorsque vous êtes occupé, y compris la cuisine consciente.

Nous aimons particulièrement les méditations SOS, spécialement conçues pour les mini effondrements. Il y en a un pour se sentir dépassé et un autre pour paniquer, que nous avons utilisé à de nombreuses reprises pour nous ramener à la neutralité.

Prix: gratuit. Mais avec des achats intégrés pour débloquer plus de contenu.

Disponible pour iOS / Android

(Crédit image: Calme)

3. Calme

Idéal pour ceux qui ne peuvent pas obtenir assez de méditation

Lorsque vous ouvrez l’application Calm pour la première fois, elle vous dit de prendre une profonde inspiration et c’est à cela que ressemble toute l’expérience avec l’application. Une bouffée d’air frais et une chance de s’éteindre et de ralentir, juste pendant quelques minutes.

L’une de nos choses préférées à propos de Calm est qu’on vous demande quel est votre objectif avant de commencer. Que ce soit développer de la gratitude, augmenter le bonheur ou, notre préféré, réduire le stress.

Calm propose une large sélection de méditations différentes. Il y a une série sur la confiance, une sur le fait de dire oui à la vie, et même une expérience de bain de son Sigur Ros lorsque vous ne voulez pas de conseils mais que vous voulez juste des sons apaisants pour vous détendre.

Il y a aussi une section Sleep Stories de l’application pour vous aider à bien dormir. Avec des histoires au coucher lues par des voix apaisantes ou des voix apaisantes célèbres, dont Matthew McConaughey. Il raconte une histoire sur l’univers appelée Wonder et c’est une expérience très, très rêveuse.

Si vous n’avez pas envie de suivre une méditation guidée, Calm a également une minuterie et un vaste catalogue de musique apaisante, de sons et de bruits ambiants au choix, beaucoup sont adaptés pour le sommeil, mais d’autres sont tout simplement ravissants à écouter pendant que vous êtes travailler ou faire des corvées.

Nous pensons qu’il existe de meilleures applications pour vous enseigner les bases de la méditation, mais Calm propose la plus large gamme de méditations, de sons, de fonctionnalités de sommeil et d’histoires parmi lesquelles choisir. Pour nous, il tient vraiment son nom – c’est une destination pour le calme.

Prix: Vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de Calm de 7 jours. C’est alors 42,99 £ / 42,99 $ pour un an.

Disponible pour iOS / Android

(Crédit d’image: Buddify)

4, bouddhifier

Idéal pour ceux qui veulent des outils pratiques pour les aider tout au long de la journée

Même si nous sommes des créatures d’habitude, beaucoup d’entre nous ne veulent pas toujours méditer de la même manière chaque jour. C’est là que Buddhify intervient.

Parfois, vous voudrez peut-être quelque chose de lent et d’apaisant pour vous guider à travers une expérience difficile, d’autres fois, vous avez besoin d’un simple scanner corporel lorsque vous attendez au bureau du médecin ou en ligne au bureau de poste.

C’est pourquoi, au lieu de vous demander sur quoi vous voulez vous concentrer (car souvent nous ne savons pas, surtout si nous sommes stressés), Buddhify vous montrera un certain nombre de scénarios sur une roue colorée et votre travail consiste simplement à choisir lequel la situation décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment.

L’application propose une recommandation axée sur ce dont vous pourriez avoir besoin dans le moment – et elle a toujours tendance à correspondre parfaitement à votre situation avec une méditation. Que ce soit pour dormir, marcher ou voyager.

Notre recommandation serait de démarrer votre voyage de méditation avec Headspace ou Waking Up, puis de compléter votre pratique avec Buddhify, car cela rend la méditation moins une pratique sacrée qui nécessite une pièce calme, un coussin confortable et de l’encens et plus d’une pratique et utile outil.

Prix: 4,99 £ / 4,99 $

Disponible pour iOS / Android

(Crédit d’image: Insight Timer)

5. Minuterie de perspicacité

Idéal pour un mélange de méditation

Comme Calm, Insight Timer est une application avec de nombreuses pratiques, leçons et fonctionnalités de méditation guidées. Cela signifie que ce n’est pas seulement une application pour méditer, mais un guichet unique pour se sentir bien, se calmer et lire sur la pensée et l’histoire plus larges derrière la pratique de la méditation et le développement personnel.

Il existe une gamme de méditations guidées sur Insight Timer. Vous pouvez choisir parmi une trousse pour débutants, qui comprend l’apprentissage de la méditation ou la gestion de l’anxiété. Ou sélectionnez la façon dont vous souhaitez méditer en fonction d’un objectif particulier, comme le sommeil, le stress et l’anxiété. Ou vous pouvez choisir le type de pratique pour lequel vous êtes d’humeur, comme faire attention au son, au mouvement ou vous asseoir et participer à une visualisation guidée.

Il y a un cours utile de 7 jours que nous vous recommandons si vous êtes nouveau dans la méditation, qui vous apprend les bases. Mais comme Calm, nous pensons que Insight Timer est une excellente option une fois que vous avez commencé à méditer et que vous souhaitez accéder à une vaste gamme de pratiques à portée de main – c’est un choix de méditation.

Prix: gratuit. Mais avec des achats intégrés pour débloquer plus de contenu.

Disponible pour iOS / Android