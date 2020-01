Meilleures applications de messagerie pour votre iPhone et iPad en 2020

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Que vous l’aimiez ou le détestiez, le courrier électronique est une partie nécessaire de notre vie quotidienne. Nous l’utilisons pour le travail, pour rester en contact avec des amis et de la famille à longue distance, pour rester au courant des dernières offres ou simplement pour être informé. Mais cela devient parfois écrasant. Pour certains, l’application Mail d’Apple laisse beaucoup à désirer, et le maintien de la “boîte de réception zéro” semble presque impossible. Heureusement, il existe d’excellentes applications de messagerie qui rendent le courrier électronique un peu plus agréable. Voici quelques-unes des meilleures applications de messagerie électronique sur votre iPhone ou iPad.

Étincelle

Spark est un de mes favoris personnels, et c’est à peu près la seule application que j’utilise pour rester au top de mes e-mails et ne pas me noyer dedans.

L’une des meilleures fonctionnalités de Spark est la possibilité de trier et de regrouper vos e-mails entrants par type. Il regroupe toutes les newsletters, ce qui facilite leur suppression en une seule opération tout en séparant les e-mails importants et personnels.

Il existe une prise en charge de plusieurs comptes de messagerie, et chacun peut recevoir des notifications «intelligentes», qui désactivent les étrangers et les e-mails automatisés, tout en vous informant sur les messages de priorité plus élevée. Vous pouvez même épingler des e-mails que vous ne voulez pas perdre, les mettre en attente pour plus tard et même envoyer des «réponses rapides», telles que «merci», d’un simple toucher.

Les équipes peuvent également collaborer entre elles au sein de Spark pour discuter des e-mails, vous n’avez donc pas besoin d’aller vers une autre application comme Slack. Spark prend également en charge l’intégration native avec de nombreuses applications et services tiers.

Si vous souhaitez l’un des meilleurs moyens de gérer votre boîte de réception, nous vous recommandons vivement Spark.

Gratuit – Télécharger maintenant

Perspective

Malgré son nom, Microsoft Outlook est une application de messagerie puissante et fonctionnelle qui fonctionne avec une variété de services de messagerie, et pas seulement avec des comptes Outlook. Il fonctionne avec vos comptes Gmail, Yahoo Mail, IMAP et iCloud, en plus avec Hotmail et MSN avec les comptes Outlook.com.

Outlook est fantastique pour ceux qui ont besoin d’avoir leur emploi du temps avec leur e-mail, ainsi que leurs contacts. Vous pouvez créer des événements d’agenda directement à partir des e-mails, ce qui est une fonctionnalité pratique. Il existe une intégration complète avec les services de stockage dans le cloud, vous pouvez donc accéder aux fichiers dans Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc.

Si vous recherchez une solution de messagerie professionnelle pour votre iPhone ou iPad, Outlook est une excellente option.

Gratuit – Télécharger maintenant

Edison Mail

Edison Mail est l’une des applications de messagerie les plus intelligentes disponibles pour votre iPhone et iPad. C’est particulièrement bien pour ceux qui ont un débordement constant dans leurs boîtes de réception et qui veulent faire quelque chose.

Avec Edison, vous aurez la prise en charge de plusieurs comptes de messagerie. Il fonctionne avec Gmail, Hotmail, iCloud, Yahoo, Outlook, Exchange, AOL, IMAP, etc.

La fonctionnalité la plus cool avec Edison est le fait que vous pouvez vous désabonner des newsletters ennuyeuses en un seul clic. Si vous voyagez beaucoup, Edison affiche les notifications de voyage et les informations de voyage sur un seul écran. De cette façon, vous trouverez votre itinéraire en un seul endroit sans avoir à rechercher les informations de vol et d’hôtel une par une.

Edison prend même des repères de Spark et d’autres applications de messagerie avec des fonctionnalités telles que les notifications intelligentes, les réponses rapides, la suppression en masse, les vues de fil, la répétition, etc. Si vous cherchez à reprendre le contrôle de votre boîte de réception, Edison est une excellente application pour vous aider à le faire.

Gratuit – Télécharger maintenant

Gmail

Pour les utilisateurs passionnés de Gmail, vous devriez utiliser l’application officielle de Gmail.

L’application Gmail prend en charge plusieurs e-mails Gmail, des notifications en temps réel et une recherche universelle qui fonctionne sur tous les comptes. La fonction Annuler l’envoi est disponible ici pour éviter les erreurs embarrassantes. Vous pouvez même effacer rapidement votre boîte de réception avec des gestes de balayage intuitifs, organiser des messages avec vos libellés Gmail et même répondre directement aux invitations de Google Agenda.

Il y a beaucoup à aimer à propos de l’application Gmail officielle, et c’est certainement celle que vous devriez utiliser si Gmail est votre compte de messagerie principal.

Gratuit – Télécharger maintenant

yahoo Mail

Que vous utilisiez Yahoo Mail ou non, l’application Yahoo Mail est un bon candidat à considérer, et elle fonctionne avec des comptes non Yahoo.

L’application Yahoo Mail est magnifique avec un design frais et propre qui est assez facile à utiliser et à naviguer. Vous pouvez agir sur des messages individuels grâce à des gestes de balayage intuitifs, personnaliser la couleur et le thème à votre guise, envoyer des GIF directement dans les messages, etc. Certaines fonctionnalités exceptionnelles incluent la vue Offres, qui vous avertit lorsque les e-mails de transaction sont sur le point d’expirer, et la vue Voyage qui affiche les changements de porte, les retards et même les annulations.

Yahoo Mail peut même vous envoyer des notifications lorsque les e-mails proviennent de personnes, vous n’êtes donc pas gêné par les newsletters et autres messages sans importance. De plus, Yahoo Mail offre aux utilisateurs 1 000 Go d’espace de stockage cloud, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’espace, et il existe une prise en charge de solutions de stockage cloud tierces.

Malgré le nom de Yahoo Mail, l’application fonctionne avec n’importe quel compte de messagerie et est une excellente application de messagerie en général.

Gratuit – Télécharger maintenant

Newton Mail

Si vous recherchez un peu plus de votre application de messagerie électronique et que cela ne vous dérange pas de payer un abonnement pour de très bons extras, Newton Mail peut vous intéresser.

Avec Newton Mail, vous pouvez ajouter plusieurs comptes et afficher tous vos messages dans une boîte de réception unifiée. Certaines des fonctionnalités exceptionnelles de Newton Mail sont les confirmations de lecture, vous pouvez donc voir quand le message a été lu, un récapitulatif quotidien des messages qui nécessitent votre attention, envoyer des e-mails rédigés plus tard, annuler l’envoi, et bien plus encore. De plus, vous pouvez vous désabonner des e-mails en un seul clic! Et il y a une tonne d’intégration de services tiers, comme Dropbox, Evernote, Instapaper, Trello, etc.

Newton Mail dispose d’un essai gratuit de 14 jours pour vérifier toutes les fonctionnalités. Si c’est un service que vous ne voudriez pas payer à la fin, un abonnement coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an.

Gratuit avec achats intégrés – Télécharger maintenant

Quels sont tes préférés?

Il existe de nombreuses options pour les applications de messagerie électronique, mais ce sont certaines des meilleures que nous ayons trouvées. Notre favori personnel est Spark, car j’aime que mes e-mails soient triés par type, et les notifications intelligentes signifient que je ne suis informé que pour les e-mails importants.

Qu’utilisez-vous comme application de messagerie sur votre appareil iOS? Faites-nous savoir vos favoris dans les commentaires ci-dessous!

