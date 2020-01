Meilleures applications de retouche photo avec des extensions pour Photos sur Mac en 2020

Source: iMore

Les programmes de retouche photo sont extrêmement populaires sur Mac. Il y a beaucoup d’opinions sur les meilleures. Avec l’application Photos sur Mac, certains des meilleurs programmes de retouche ont des extensions pour que vous puissiez rapidement modifier vos photos sans avoir à les charger au préalable dans leurs applications complètes. Si vous souhaitez retoucher rapidement quelque chose ou ajouter des filtres, des reflets et des corrections, ces excellentes applications sont parfaites pour votre expérience in-Photos pour Mac.

Pixelmator

Vous avez probablement entendu parler de Pixelmator. Souvent considéré comme l’alternative ultime d’Adobe pour les utilisateurs de Mac, cet éditeur de photos complet (et sa version Pro encore plus impressionnante a été spécialement conçu pour macOS, vous permettant de vraiment exploiter la puissance des capacités uniques de votre Mac.

Avec Pixelmator, vous pouvez effectuer des ajustements, ajouter des effets et faire à peu près tout ce que vous attendez d’un programme d’édition d’images. Cependant, vous n’avez même pas besoin d’ouvrir Pixelmator pour profiter de ses avantages – une fois téléchargée, l’application propose également une extension appelée Pixelmator Retouch qui vous permet de retoucher vos photos préférées sans avoir à quitter l’application Photos native. Cela inclut la réparation des imperfections, la suppression d’objets complexes, le clonage, les réglages de la lumière, les réglages des couleurs et la possibilité de rendre floues ou d’accentuer vos images.

30 $ – Télécharger maintenant

Photo d’affinité

Comme Pixelmator, Affinity Photo est un éditeur de photos de niveau professionnel souvent apprécié pour sa sophistication et sa polyvalence. En fait, sa version iPad a remporté l’appli de l’année en 2017. Affinity est conçu pour améliorer le flux de travail des photographes professionnels, des designers et des artistes numériques, mais ne vous inquiétez pas si vous êtes intéressé – son interface et les outils sont suffisamment intuitifs pour être utilisés par un débutant, ce qui rend très facile l’amplification de vos images, quel que soit votre niveau de compétence.

Dans l’application, vous pouvez tout faire, de l’édition d’images RAW à la création de compositions multicouches (et bien plus encore). Mais le plaisir ne s’arrête pas là. Affinity Photo propose également six extensions pouvant être utilisées dans l’application Photos: Affinity Develop, Retouch, Liquify, Miniature, Monochrome et Haze Removal. Chacun fait à peu près ce que son surnom décrit. Par exemple, Monochrome vous permet de créer des images artistiques en noir et blanc, tandis que Retouche vous permet de corriger les images en supprimant les yeux rouges, en corrigeant les imperfections et en vous débarrassant des objets supplémentaires embêtants. La seule qui n’a pas de fonction facilement reconnaissable à son nom est Miniature, qui vous permet de donner à vos photos un flou de profondeur de champ cool.

50 $ – Télécharger maintenant

Polarr Photo Editor

Polarr est une bonne option pour ceux qui veulent quelque chose comme Lightroom, mais préfèrent pouvoir l’essayer avant de s’engager. Polarr a une version gratuite que vous pouvez saisir et utiliser, et si vous l’aimez, vous pouvez opter pour l’abonnement Polarr Pro, qui est de 2,49 $ / mois ou 24 $ par an. Il y a aussi une option d’achat unique pour 70 $ si vous préférez ne pas vous abonner.

Avec Polarr, vous obtiendrez un grand nombre des mêmes fonctions que Lightroom, et cela fonctionne également avec les images RAW et JPEG, donc il n’y a aucun problème de compatibilité. Cependant, Polarr a une interface beaucoup plus propre et simple qui est rapide comme l’éclair, tout en vous fournissant tous les outils dont vous avez besoin pour une photo parfaite. Vous disposez de filtres personnalisés, d’export par lots, d’effets et de réglages à double objectif, de calques et de modes de fusion, etc. Polarr est hautement personnalisable, vous pouvez donc le personnaliser entièrement.

L’extension Photos pour Polarr intègre de nombreux outils d’édition de Polarr directement dans Photos lui-même, vous n’avez donc même pas besoin d’ouvrir Polarr pour éditer avec. Les modifications que vous effectuez sont instantanément rendues sans décalage, vous n’avez donc pas besoin d’attendre. Le seul inconvénient est qu’il s’agit d’une modification destructrice, donc votre original ne sera pas disponible une fois que vous aurez enregistré les modifications.

Gratuit – Télécharger maintenant

Photoscape X

Pour ceux qui veulent un éditeur de photos amusant et gratuit, Photoscape X est une excellente option à considérer.

Photoscape X combine un éditeur de photos, un éditeur de lots, une visionneuse de photos, des découpes, un combineur de collage, un créateur de GIF animés, et plus, le tout dans un seul package. Il fonctionne également avec les images RAW, donc ne vous inquiétez pas. La partie éditeur de photos de Photoscape X possède tous les outils standard dont vous avez besoin, et les découpes facilitent la suppression de l’arrière-plan des images. Et avec des choses comme l’édition par lots, les collages et les GIF animés, il est facile de traiter plusieurs photos à la fois.

L’extension vous permet d’exploiter la puissance d’édition de Photoscape X directement dans l’application Photos, sans avoir à ouvrir Photoscape X. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire des choses comme créer des GIF animés ou des collages de cette façon, mais pour la retouche photo de base, c’est génial.

Gratuit – Télécharger maintenant

Photolemur 3

Et si vous voulez de superbes photos mais que vous n’avez pas le temps de les modifier individuellement? Alors Photolemur a l’extension Photos pour vous.

La force de Photolemur réside dans son intelligence artificielle, qui améliore automatiquement n’importe quelle image sans que vous ayez à faire de démarches. Avec Photolemur, il analyse les images puis identifie leurs faiblesses, en les ajustant avec des algorithmes puissants et avancés. Il y a même une nouvelle fonctionnalité appelée Face Finish, qui lisse automatiquement la peau, élimine les imperfections, améliore les yeux et blanchit les dents. Les portraits n’auront jamais été aussi beaux et vous n’avez pas besoin de lever le petit doigt. Il existe même un traitement par lots avec Photolemur, vous pouvez donc passer moins de temps à éditer et plus de temps à prendre des photos.

$ 36 – Télécharger maintenant

Luminar 4

Luminar 4 est la dernière version du puissant éditeur de photos et navigateur de Skylum. Il fonctionne comme une application autonome ou comme un plugin ou une extension pour les produits Adobe et Apple, comme Photos et Photoshop.

Avec Luminar 4, il existe une tonne d’algorithmes intelligents pour vous faciliter la vie de retouche photo plus que jamais. Le remplacement du ciel AI peut remplacer tout le ciel de votre photo pour changer l’ambiance générale de votre image, ce qui était auparavant une tâche difficile, mais il est maintenant entièrement automatisé. Il existe même des fonctionnalités AI Skin et Portrait Enhancer pour obtenir des résultats incroyablement réalistes sur vos portraits réalisés à l’extérieur ou en studio, grâce à l’intelligence artificielle. Luminar 4 peut même détecter des zones spécifiques d’une photo qui pourraient être meilleures et les améliorer sans altérer le reste de la photo. Les sources de lumière solaire peuvent également se déplacer autour de votre image, ce qui peut donner une toute nouvelle sensation à une photo.

Il y a une tonne d’autres fonctionnalités intelligentes derrière Luminar 4, mais ce sont les plus impressionnantes. Il s’agit d’un puissant éditeur de photos qui peut faire des choses incroyables en quelques clics, et il contribue également à votre productivité et à votre créativité.

89 $ – Télécharger maintenant

Aurora HDR 2019

La plage dynamique élevée (HDR) peut ne pas plaire à tout le monde, mais il ne fait aucun doute qu’elle peut certainement améliorer une image. Avec Aurora HDR 2019, vous obtenez un puissant moteur HDR quantique alimenté par l’intelligence artificielle, il ne vous donne donc que la meilleure qualité HDR.

Avec Aurora HDR, vous obtenez une cartographie LUT créative, des filtres polarisants, une tonalité des couleurs, un débruitage HDR, une esquive et une gravure, un rehausseur de détails et bien plus encore. Et si vous êtes soucieux de faire beaucoup de travail d’édition pour obtenir le HDR parfait, pas de problème! Aurora fait tout le travail lourd pour vous et vous donne une photo magnifiquement améliorée en quelques secondes. Il existe plus de 80 préréglages HDR différents que vous pouvez utiliser auprès de photographes acclamés comme Trey Ratcliff, Serge Ramelli, Randy Van Duinen, et plus encore. Il existe également des fonctionnalités avancées telles que les couches et le masquage, le traitement par lots et la prise en charge RAW.

99 $ – Télécharger maintenant

Quels sont tes préférés?

Voici quelques-uns de nos éditeurs de photos préférés sur Mac qui utilisent l’extension Photos. Avez-vous un favori? Faites-nous savoir ce que vous utilisez dans les commentaires!

