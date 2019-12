Meilleures applications pour les nouveaux propriétaires d'iPhone

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez venez de rejoindre la communauté Apple en achetant un iPhone pour la première fois, l'une des grandes questions sera: "Quelles applications dois-je télécharger?" Avec plus de 1,5 million d'applications, c'est une question difficile à répondre. Mais si votre question est: "Quelles sont les applications dont j'ai besoin en ce moment?" Nous pouvons vous aider avec ça.

Que vous soyez un papillon social, une abeille occupée ou un oiseau chanteur mélomane, il existe une poignée d'applications indispensables qui sont les entrées de base pour chaque nouvel utilisateur d'iPhone. Une fois que vous avez établi votre fondation, vous pouvez creuser plus profondément, mais voici les applications dont vous avez besoin le premier jour.

Réseautage social

Twitter

Twitter n'est peut-être pas aussi saturé que Facebook, mais le site de microblogging parvient toujours à bien imprégner notre vie quotidienne. Si vous avez un compte Twitter, vous voudrez cette application. Certains vous diront qu'il existe de meilleurs clients Twitter tiers, mais si vous voulez que Siri publie des tweets pour vous, vous aurez besoin de l'application officielle.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Instagram

En matière de photographie sociale, Instagram est sans égal. Lorsque vous suivez vos amis, vos célébrités et vos sujets tendances, vous serez inondé d'images de nourriture, de pieds et de visages de canard. Pendant ce temps, vous pourrez embellir le monde avec vos selfies parfaitement équilibrés.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Messagerie

WhatsApp

C'est marrant. C'est gratuit. Beaucoup de vos amis sont déjà inscrits. C'est WhatsApp et c'est l'une des applications de chat les plus populaires. Vous pouvez envoyer des chats à l'international, démarrer des appels audio et vidéo de groupe, planifier des réunions et c'est multiplateforme afin que vos amis non iPhone puissent également participer aux jeux.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Skype

Skype vous permet de rester en contact avec vos amis de n'importe où dans le monde. Il vous permet de vous envoyer des messages, de passer des appels audio ou vidéo et vous pouvez également utiliser Skype pour appeler n'importe quel numéro à des tarifs assez bas. Skype est un moyen populaire de rester en contact avec vos personnes préférées pendant un certain temps, et il est également couramment utilisé pour le podcasting.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Productivité

1Mot de passe

S'il s'agit de votre premier téléphone intelligent, vous vous rendrez rapidement compte du nombre de mots de passe dont vous aurez besoin pour différentes applications et sites Web. 1Password stocke ces mots de passe pour vous, ainsi que les informations de carte de crédit, les données de profil et bien plus encore. La meilleure partie est que vous n'aurez qu'à vous souvenir du seul mot de passe que vous utilisez pour vous connecter. Encore mieux, si votre iPhone a Touch ID (iPhone 5s ou plus récent), vous pouvez vous connecter avec votre empreinte digitale.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Fantastique 2

Fantastical 2 est notre application de calendrier préférée qui intègre également des rappels de manière transparente. Avec Fantastical, vous obtenez une interface belle et élégante qui facilite la planification avec une entrée en langage naturel. Vous pouvez facilement basculer entre la vue mensuelle et la vue hebdomadaire des téléscripteurs, et consulter l'intégralité de votre agenda en même temps. Il fonctionne avec votre calendrier iOS natif, donc aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.

5 $ – Téléchargez maintenant

Microsoft Office

Word, Excel, PowerPoint (plus peut-être OneNote et Outlook). Ce sont les produits de base de l'humain moyen utilisant un ordinateur. Il y a de fortes chances que vous utilisiez un ou tous ces programmes dans votre environnement de bureau. Avec l'abonnement Office 365 de Microsoft, vous pouvez accéder à tous vos fichiers importants sur votre iPhone. De plus, vous pouvez créer, modifier et partager des documents où que vous soyez. C'est un incontournable pour la plupart d'entre nous.

Apple iWork

Si vous jetez tout ce que vous saviez sur autre chose qu'Apple, alors iWork est votre pack de productivité de remplacement. C'est la réponse de l'entreprise à Microsoft Office. Pages, Numbers et Keynote vous obtiendront les mêmes résultats avec une interface différente. Et, si vos compagnons de travail sont sur Microsoft, ce n'est pas un problème. Vous pouvez exporter vos documents vers leurs homologues. Avec iCloud, vous pouvez stocker tout votre travail dans le cloud pour un accès facile depuis n'importe quel appareil iOS ou sur le Web, que vous utilisiez un Mac ou un PC.

La musique

Apple Music

Maintenant que vous faites partie de l'écosystème Apple, il est temps de maximiser vos avantages. Apple Music est l'un de ces bonus de choix. Avec lui, vous avez accès à la richesse des morceaux d'Apple. Vous pouvez écouter des albums complets dans leur intégralité, créer vos propres listes de lecture avec vos morceaux préférés et écouter de la toute nouvelle musique sans avoir à l'acheter. Vous pouvez également tout télécharger pour une écoute hors ligne.

Spotify

Spotify est similaire à Apple Music, mais n'est tout simplement pas Apple Music. Si vous êtes nouveau dans l'écosystème Apple, il est probable que vous soyez un utilisateur Spotify. Dans ce cas, gardez tout votre historique et vos listes de lecture à proximité avec l'application officielle. L'avantage d'avoir Spotify est que vous pouvez toujours diffuser de la musique sans avoir à payer pour cela, il vous suffit d'écouter en mode aléatoire.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Pandora

Pandora est comme le grand-père de la musique en streaming. Cela fonctionne très différemment de Spotify ou d'Apple Music. Cela ressemble plus à une station de radio dont vous êtes responsable. Pandora est idéal pour appuyer sur le bouton de lecture et laisser couler la musique. Il devrait être dans l'arsenal de tout amateur de musique.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Médias en streaming

Hulu

Vous pouvez obtenir votre correctif à la demande de milliers d'émissions de télévision et de films avec Hulu. Sur l'iPhone, vous aurez besoin d'un abonnement payant. Mais cela signifie que vous pouvez regarder le dernier et le plus grand catalogue Hulu à tout moment. Si vous avez un abonnement à Hulu, vous le voudrez sur votre écran d'accueil.

7,99 $ + par mois – Télécharger maintenant

Netflix

Semblable à Hulu, Netflix vous permet de diffuser des milliers d'émissions de télévision et de films directement sur votre iPhone. Mais, vous aurez besoin d'un abonnement au service de streaming. Si vous regardez déjà des émissions et des films Netflix sur votre ordinateur ou votre décodeur, vous serez heureux d'avoir le même excellent contenu directement sur votre appareil mobile.

7,99 $ + par mois – Télécharger maintenant

Youtube

L'application YouTube appartient presque à la section des réseaux sociaux, car elle est bien plus qu'un simple service de streaming multimédia. C'est aussi un endroit où les nobodies deviennent célèbres et tout le monde a une chance à leurs cinq minutes de gloire. Avec YouTube sur votre iPhone, vous pouvez filmer votre prochain mini-film, le modifier et le publier sans avoir à basculer sur un autre écran. Ou, vous pouvez simplement regarder des vidéos de chats toute la journée.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Stockage en ligne

Dropbox

Lorsqu'il s'agit de garder des fichiers importants à proximité sans occuper d'espace de stockage sur votre iPhone, Dropbox est parfait. Vous pouvez stocker n'importe quoi, des films, de la musique, des photos, des PDF, des livres électroniques, et même les partager avec d'autres sans avoir à leur donner accès à votre compte. Grâce à la compatibilité multiplateforme, tout le monde peut utiliser Dropbox, à condition d'avoir accès à Internet. Si vous avez un compte Dropbox, téléchargez cette application. Vous devrez cependant payer pour les augmentations de stockage.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Google Drive

Google Drive est un autre excellent service de stockage dans le cloud, mais il nécessite un compte Google. Si vous êtes inscrit à Google, vous pouvez enregistrer des documents, des vidéos, des photos, etc. Vous pouvez également travailler dans Google Docs au sein du service de stockage cloud et collaborer en temps réel avec d'autres personnes. De nombreuses entreprises utilisent Google Drive car il est si facile de partager des informations avec les employés. Si vous êtes déjà inscrit à Google, vous apprécierez d'avoir Google Drive sur votre écran d'accueil.

Gratuit – Téléchargez maintenant

OneDrive

Le service de stockage cloud de Microsoft n'est pas uniquement destiné à Office. Vous pouvez stocker des documents (non-Office également), des photos, de la musique, des vidéos, des contacts, etc. Vous pouvez facilement partager des documents avec d'autres personnes et, comme OneDrive est multiplateforme, vous pouvez accéder à votre compte depuis n'importe quel appareil. Si vous avez un compte Microsoft 365, vos fonctionnalités augmentent de façon exponentielle.

Gratuit – Téléchargez maintenant

La navigation

Google Maps

L'application Maps d'Apple est devenue la sienne au cours des dernières années et fonctionne incroyablement bien sur l'iPhone. Mais il reste encore quelques fonctionnalités ou outils manquants qui ne fonctionnent pas dans tous les domaines. C'est pourquoi vous aurez besoin de Google Maps comme sauvegarde. Google Maps existe depuis bien plus longtemps, tout comme un ensemble de fonctionnalités plus sophistiqué qui fonctionne dans plus d'endroits.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Waze

Quand il s'agit de battre le trafic, rien n'est comparable à Waze. C'est à la fois social et magique. En utilisant les données en temps réel des conducteurs actuellement sur la route, Waze peut déterminer les conditions de circulation là où vous vous trouvez. Si un accident vient de se produire il y a quelques minutes, il sera signalé dans Waze et d'autres itinéraires seront déterminés pour vous aider à traverser les embouteillages de la meilleure façon possible.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Covoiturage

Lyft

Avoir une application de covoiturage sur votre téléphone sera toujours utile, surtout lorsque vous voyagez dans une nouvelle ville ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en famille ou entre amis. Lyft propose des tarifs moins chers que Uber (légèrement, mais cela fait une différence) et ils le font assez souvent. Je préfère utiliser Lyft autant que possible, et il existe différents niveaux de manèges pour répondre à vos besoins.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Uber

Si Lyft n'est pas disponible, vous pouvez toujours opter pour celui qui a tout commencé – Uber. Les tarifs peuvent être d'un dollar environ plus que Lyft, mais il peut y avoir plus de chauffeurs disponibles. Il existe également différents niveaux de manèges Uber disponibles, et Uber a un système de récompense qui vous récompense plus vous l'utilisez. De plus, ils ont leur propre carte de crédit avec des bonus décents, et si vous utilisez la carte Apple, vous obtenez 3% de cash quotidien avec Uber et UberEats.

Gratuit – Téléchargez maintenant

En train de lire

Lecteur Kindle

Ce n'est pas parce que vous n'utilisez pas de Kindle que vous ne pouvez pas lire vos livres Kindle. Amazon vous permet de télécharger et de lire vos livres Kindle achetés sur votre iPhone. Vous pouvez même écouter vos livres audio Amazon. Vous devez acheter des livres via Amazon, mais une fois achetés, vous pouvez les télécharger directement sur votre iPhone et lire à tout moment.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Fitness et santé

Fitbit

Vous aurez besoin d'un moyen de compter les étapes que vous prenez chaque jour et de les connecter à l'application Apple Health si vous ne possédez pas également d'Apple Watch. L'application de fitness de Fitbit est géniale car vous n'avez pas besoin d'équipement supplémentaire pour le suivi de base de la marche et de la course. Mais, si vous possédez l'un des nombreux trackers de fitness portables de l'entreprise, vous pouvez stocker toutes vos données sur votre iPhone. Si vous ne possédez pas déjà une Apple Watch, ou si vous vous penchez davantage vers FitBit pour vos besoins en matière de santé et de remise en forme, vous apprécierez les fonctionnalités que l'application Fitbit a à offrir.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Nike + Run Club

Si vous êtes un coureur passionné, ou même si vous débutez, l'application Nike + Run Club est un entraîneur personnel qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Il suit et stocke vos courses et vous entraîne tout au long du parcours, quel que soit votre niveau. Vous pouvez rivaliser avec d'autres membres du Run Club pour vous motiver à bouger. Il se connecte à Apple Music pour des rythmes inspirants. Vous pouvez également partager vos activités avec des amis afin qu'ils puissent encourager votre réussite.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Gyroscope Pro

Vous avez toujours souhaité voir toutes vos données de santé et de fitness dans une seule application avec une interface unique et facile à suivre? C'est ce qu'est le Gyroscope, et il a également des intégrations d'applications tierces pour votre ordinateur, de sorte que vous pouvez vraiment obtenir un aperçu complet de votre activité quotidienne, ainsi que la façon d'améliorer votre style de vie pour un mode de vie plus sain. Vous pouvez voir vos pas, vos entraînements, le temps passé sur votre ordinateur, votre sommeil, les endroits où vous avez été et bien plus encore.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Météo

Ciel sombre

L'application Météo d'Apple a tout ce dont vous avez besoin pour vérifier les prévisions à l'avance, mais Dark Sky a une fonctionnalité fantastique que l'application Météo native n'a pas. Il vous permet de savoir, en quelques minutes, s'il va commencer à pleuvoir ou à neiger. Ainsi, pendant les saisons humides, vous pouvez l'utiliser pour planifier vos activités de plein air immédiates. Vous espérez vous promener? Vérifiez Dark Sky pour voir combien de temps vous avez avant que la pluie ne recommence à tomber. Utilisez l'application Météo pour vos rapports quotidiens et Dark Sky pour vérifier les averses imminentes.

$ 4 – Télécharger maintenant

Météo CARROT

Si vous voulez une application météo plus amusante, alors CARROT Weather mérite le téléchargement. Il a une interface magnifique et colorée qui correspond aux conditions météorologiques actuelles, et CARROT est une IA fantastique qui vous fournit une dose quotidienne de snark et de sarcasme. Si c'est trop, vous pouvez personnaliser les paramètres de personnalité pour l'atténuer un peu. CARROT Weather dispose également d'un widget personnalisable et d'une application Apple Watch.

5 $ – Téléchargez maintenant

La finance

Venmo

De nos jours, plus personne n'a vraiment d'argent liquide sur eux. Les services de paiement peer-to-peer ont gagné en popularité, car ils sont beaucoup plus rapides et plus faciles à envoyer et à recevoir de l'argent les uns des autres. Venmo est l'une des options les plus populaires disponibles, et il se connecte à votre compte bancaire afin que vous puissiez envoyer de l'argent instantanément et en obtenir également. Dites simplement "hé, ça vous dérange de me venger cet argent?"

Gratuit – Téléchargez maintenant

Cash Square

Une autre option populaire, et que j'utilise plus moi-même, est Square Cash. Il s'agit de la même entreprise qui effectue les paiements Square POS dans de nombreuses entreprises, et il est très facile d'envoyer et de recevoir de l'argent. Connectez-le simplement à votre compte bancaire et vous entrez simplement le montant que vous souhaitez envoyer ou demander à quelqu'un de vous rembourser. Square Cash a également sa propre carte physique que vous pouvez demander et utiliser comme une carte de débit ordinaire.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Fonctionne avec Maps

Japper

Si vous cherchez un endroit pour manger, faire du shopping, boire, faire le plein d'essence ou pratiquement tout ce qui est ouvert au public, vous pouvez trouver des informations plus détaillées auprès d'autres personnes qui ont patronné l'entreprise avec l'intégration de Yelp dans Apple Maps. C'est le moyen le plus simple d'apprendre de vraies personnes sur une entreprise que vous voudrez peut-être visiter bientôt.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Table ouverte

Après avoir trouvé un endroit pour manger à l'aide d'Apple Maps, vous pouvez alors faire des réservations, directement depuis l'application grâce à l'intégration d'OpenTable. Trouvez un restaurant où vous voulez aller. S'il prend des réservations et est configuré avec OpenTable, vous pouvez trouver une date et une heure tout en restant sur la carte. S'il n'y a pas de réservation disponible, vous n'aurez pas à basculer entre les applications pour revenir en arrière et rechercher quelque chose de différent. OpenTable fonctionne également avec Siri maintenant, vous pouvez donc laisser l'assistant personnel numérique faire le travail pour vous.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Divertissement

Fandango

Découvrez quels films sont diffusés dans votre région et partagez-les avec l'équipe. Fandango montre des films qui sont diffusés localement, en plus, vous pouvez ajouter une heure de spectacle et choisir un théâtre spécifique. Si vous et vos amis êtes prêts pour un film, il vous suffit d'acheter vos billets directement dans l'application et de continuer. Ce n'est pas plus facile que ça.

Gratuit – Téléchargez maintenant

Vos incontournables?

Ce sont les applications que nous pensons que chaque nouveau propriétaire d'iPhone devrait télécharger dès la sortie de la boîte, mais il y a tellement d'autres applications qui méritent d'être téléchargées une fois que vous avez fait le tour du bloc une ou deux fois. À nos lecteurs réguliers – faites savoir aux noobs ce que vous pensez être d'autres applications géniales qu'ils devraient étudier.

Iphone Apple

