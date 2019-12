Meilleures applications pour planifier votre fête de vacances!

Source: Eventbrite

Les vacances sont à nos portes, ce qui signifie beaucoup de festivités et de fêtes à gogo! Mais si vous êtes chargé de planifier une fête pour le Nouvel An, cela peut être un peu écrasant. Ne vous inquiétez pas; il y a d'excellentes applications qui vous aideront à organiser la meilleure fête de vacances de tous les temps!

Todoist

Source: Apple

La première étape de la planification d'une fête de vacances est la planification. Todoist vous aide à organiser toutes les tâches et listes de courses dont vous avez besoin, y compris les sous-tâches! Ce n'est pas courant dans de nombreuses applications à faire, et Todoist est également très populaire pour la collaboration. Cela signifie que vous pouvez partager vos projets et listes avec d'autres afin que tout le monde soit sur la même page et ne dépasse pas les devoirs de quelqu'un d'autre.

Todoist peut vous envoyer des rappels et des notifications lorsque des choses doivent être faites, et il est super facile d'ajouter de nouvelles tâches et éléments, même à la dernière minute! Il existe également de nombreuses applications et services tiers intégrés à Todoist, vous pouvez donc les faire fonctionner avec Dropbox, Amazon Alexa, Slack, Zapier, IFTTT, etc. Vous pouvez également voir à quel point vous êtes capable de rester sur la tâche au fil du temps, et il existe un abonnement premium qui offre plus de fonctionnalités.

Todoist

Evite

Source: Apple

Pour toute fête de vacances ou occasion spéciale, vous devriez envoyer des invitations. Mais ne perdez pas de papier; utilisez simplement Evite et envoyez-les numériquement. Aucun gaspillage nécessaire.

Avec l'application Evite, vous pouvez choisir parmi des milliers de modèles différents pour vos invitations, ce qui signifie une tonne de thèmes de vacances, puis certains. Vous pouvez personnaliser vos invitations avec les détails fournis, puis les envoyer à vos amis et votre famille de différentes manières. Il y a toujours des e-mails, mais vous pouvez également envoyer les invitations par SMS ou les partager sur les réseaux sociaux comme Facebook. Si quelqu'un met trop de temps à répondre, vous pouvez lui donner un petit coup de pouce pour lui rappeler son invitation et que vous avez besoin d'un RSVP.

Tous les événements réalisés avec Evite permettent aux invités de soumettre leurs propres médias à partager avec les autres lors de l'événement, et tout est également ouvert aux commentaires. Peu importe le type d'événement que vous prévoyez, Evite vous aidera à faire passer le mot.

Evite

Pinterest

Source: Apple

Besoin d'inspiration pour un joli décor de vacances, des recettes et à peu près tout autre chose mignon et intéressant? Alors Pinterest est l'application que vous devriez vérifier.

Avec Pinterest, vous trouverez forcément une tonne d'idées inspirantes pour votre fête de Noël, que ce soit des décorations, des collations savoureuses, des recettes de plats principaux et même des boissons. Tout tourne autour des visuels, et vous pouvez à peu près enregistrer n'importe quelle "épingle" dans votre propre collection pour y revenir plus tard. Chaque épingle a également un lien vers la source d'origine, vous pouvez donc toujours obtenir les informations dont vous avez besoin ou les partager avec d'autres en quelques clics.

Il y a une extension Safari qui vous permet d'épingler directement tout ce que vous trouvez intéressant dans Safari sur votre compte Pinterest, donc c'est facile!

Pinterest

Paprika 3

Source: iMore

Vous allez trouver des recettes de vacances incroyables à préparer pour vos invités, mais comment les suivre toutes? Avec Paprika 3, bien sûr!

Le paprika est l'une des meilleures applications de gestion de recettes que vous pouvez obtenir sur l'App Store, point final. C'est génial toute l'année, pas seulement pour les vacances, et je l'utilise personnellement depuis des années. Vous pouvez utiliser l'extension Safari pour télécharger et enregistrer des recettes directement à partir de Safari, et l'application elle-même vous permet d'organiser toutes vos recettes enregistrées dans des dossiers et des catégories. Faites rapidement des listes d'épicerie en fonction de la recette que vous sélectionnez, et il y a même un planificateur de repas pour le mois si vous voulez prendre de l'avance. Avec le service de synchronisation gratuit de Paprika, vous pouvez accéder à toutes vos recettes sur iOS et Mac, et il n'y a pas d'achats intégrés.

Paprika 3

Savoureux

Source: Apple

Qu'est-ce qu'une fête de vacances sans nourriture? Avec Tasty, vous trouverez des milliers de délicieuses recettes, toutes à portée de main!

Tasty a organisé plus de 4000 recettes en un seul endroit, et vous pouvez rechercher ce que vous recherchez spécifiquement, ou simplement vous inspirer des recommandations et des dernières recettes. Chaque recette contient des instructions étape par étape, des tonnes de photos et même des vidéos si vous avez besoin de voir comment cela se fait. Peu importe les ingrédients que vous souhaitez utiliser ou les restrictions alimentaires que vous et vos invités avez, vous trouverez à peu près tout dans Tasty. Si quelque chose attire votre attention, assurez-vous simplement de les enregistrer dans "Mes recettes" pour plus tard!

Savoureux

Flux de cocktail

Source: Apple

Comme la nourriture, les boissons alcoolisées sont un incontournable des fêtes. Je veux dire, comment pouvez-vous en avoir un sans l'autre? C'est vrai; tu ne peux pas! Cocktail Flow est une application qui vous aidera à garder les invités heureux avec de l'alcool qui coule.

Vous n'avez pas besoin d'être un barman aguerri pour servir de délicieux cocktails qui étancheront la soif de tout le monde cette fête ou les prochaines, car il y a une tonne de boissons pour chaque occasion! Avec Cocktail Flow, vous obtenez des recettes de cocktails magnifiquement présentées avec des instructions étape par étape, il est donc impossible de les bousiller. Vous pouvez parcourir tous les cocktails par boisson de base, type et force. Si vous avez déjà de l'alcool sous la main, dites-lui simplement ce que vous avez et il récupérera des recettes que vous pourriez utiliser avec ce que vous avez. Pour couronner le tout, Cocktail Flow regorge de superbes photographies de boissons, de sorte que vous pouvez même voir à quoi une boisson est censée ressembler à la fin.

Cocktail Flow prend toujours des suggestions de recettes à inclure dans l'application, alors envoyez-les simplement à team@cocktailflow.com si vous ne trouvez pas quelque chose.

Flux de cocktail

Spotify

Source: Apple

Enfin, vous allez avoir besoin de musique des Fêtes – après tout, c'est la saison! Avec Spotify, vous aurez accès à une tonne de succès des Fêtes, puis à certains.

Même avec un compte gratuit Spotify, vous aurez accès à la vaste bibliothèque Spotify. Vous pouvez trouver vos chansons de vacances préférées et créer une liste de lecture à lire pendant votre fête en mode aléatoire. Si vous avez Spotify Premium, vous pouvez écouter comme vous le souhaitez, profiter de morceaux sans publicité, écouter hors ligne, obtenir une meilleure qualité audio, etc. Spotify propose même des podcasts maintenant, vous pouvez donc lancer un podcast de musique des fêtes et vous plonger dans l'esprit de la saison!

Spotify

Répandez cette joie des Fêtes!

Quels sont vos plans de fête pour les vacances? Avez-vous vos propres applications préférées que vous aimez? Faites le nous savoir dans les commentaires!

