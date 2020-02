Meilleures cartes graphiques Nvidia 2020

Les meilleures cartes graphiques Nvidia ont longtemps été les meilleurs chiens en matière de performances. Même si AMD leur a donné une bonne course pour leur argent, les cartes Nvidia GeForce sont parmi les meilleures cartes graphiques du marché. Bien sûr, elles sont un peu plus chères que la concurrence, mais les cartes phares de Nvidia comme la RTX 2080 Ti poussent les performances à la limite de sorte que rien ne se rapproche de ce qu’elles peuvent faire.

Heureusement, vous pouvez facilement acheter certaines des meilleures cartes graphiques Nvidia sans brûler un trou dans votre poche. Nvidia fabrique une variété de cartes graphiques pour couvrir tous les besoins et tous les budgets. Cela signifie qu’il existe plusieurs options, que vous souhaitiez construire la plate-forme de jeu la plus puissante possible ou que vous souhaitiez le meilleur rapport qualité / prix.

Nous avons rassemblé toutes les meilleures cartes graphiques Nvidia afin que vous puissiez facilement trouver la Nvidia GeForce qui vous convient. Avec notre outil de comparaison de prix exclusif inclus, vous obtiendrez également la meilleure offre pour vous.

Les meilleures cartes graphiques Nvidia en un coup d’œil:

Nvidia GeForce RTX 2070 Super: meilleure carte graphique NvidiaNvidia GeForce RTX 2080 Ti: meilleure carte graphique 4K NvidiaNvidia Geforce RTX 2060 Super: meilleure carte graphique Nvidia QHD Nvidia GeForce GTX 1660 Super: meilleure carte graphique Full HD NvidiaNvidia Quadro RTX 6000: meilleure carte Nvidia creativesNvidia GeForce RTX 2080 Super: meilleure carte graphique VR NvidiaEVGA GeForce RTX 2060 XC Black Gaming: meilleure mini carte graphique NvidiaGigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G: meilleure carte graphique Nvidia budgetNvidia GeForce GTX 1060 6GB: meilleure carte graphique eSports Nvidia AtremeGtraby 11 Go: meilleure carte graphique Nvidia refroidie par liquide

Nvidia GeForce RTX 2070 Super est impressionnant, en particulier dans les jeux en 1440p. (Crédit d’image: TechRadar)

Meilleure carte graphique Nvidia: Nvidia GeForce RTX 2070 Super

Le même RTX 2070 – uniquement suralimenté

Processeurs de flux: 2,560 | Horloge de base: 1,605 | Mémoire: 8GB GDDR6 | Horloge mémoire: 14Gbps | Connecteurs d’alimentation: 6 broches + 8 broches | Les sorties: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-DL

Founders Edition moins cher que l’original 2070

Plus de cœurs CUDA

Encore un peu cher

Jusqu’à ce que Nvidia déploie réellement ce Nvidia GeForce RTX 2080 Super, le RTX 2070 Super pourrait bien être le meilleur achat Nvidia GeForce que vous ferez. Cette carte graphique est impressionnante, en particulier dans les jeux en 1440p et si vous cherchez à vous lancer dans le train de lancer de rayons, un RTX 2070 gonflé qui est également très abordable, donc presque tout le monde peut l’ajouter à sa configuration sans se ruiner.

Lire la critique complète: Nvidia GeForce RTX 2070 Super

Il n’y a rien d’autre qui puisse rivaliser avec un RTX 2080 Ti en termes de performances. (Crédit d’image: TechRadar)

Meilleure carte graphique Nvidia 4K: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Processeurs de flux: 4,352 | Horloge de base: 1 350 MHz (1 635 MHz boost) | Mémoire: 11GB GDDR6 | Vitesse de mémoire: 14Gbps | Connecteurs d’alimentation: 2 x 8 broches | Les sorties: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C

Des performances inégalées

L’expérience de ray-tracing premium

Un démolisseur de budget

Il ne fait aucun doute que le Nvidia GeForce RTX 2080 Ti est une douleur totale dans le budget, à un prix plus élevé que de nombreuses plates-formes de jeu complètes. Mais il n’y a rien d’autre qui puisse rivaliser avec un RTX 2080 Ti en termes de performances, à part peut-être la version partenaire de la carte du RTX 2080 Ti. Si vous voulez les fréquences d’images les plus élevées en 4K ou les graphismes à tracé de rayons les plus beaux, le RTX 2080 Ti est le chemin à parcourir. Autrement dit, tant que votre budget peut le gérer.

Lire l’avis complet: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Le Nvidia Geforce RTX 2060 Super est ce que la plupart des joueurs recherchent. (Crédit d’image: TechRadar)

Meilleure carte graphique QHD Nvidia: Nvidia Geforce RTX 2060 Super

La meilleure carte graphique pour la plupart des gens

Processeurs de flux: 2,176 | Horloge de base: 1,470 | Mémoire: 8GB GDDR6 | Horloge mémoire: 14Gbps | Connecteurs d’alimentation: 8 broches | Les sorties: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-DL

Excellentes performances 1440p

Abordable

Ne peut pas gérer les jeux 4K

Le Nvidia GeForce RTX 2060 Super n’est pas parfait – c’est-à-dire qu’il ne peut pas gérer les jeux 4K. Cependant, cette carte graphique se positionne comme l’alternative la plus abordable au RTX 2070, vous offrant le même niveau de performances que le populaire GPU de milieu de gamme à un prix beaucoup moins cher et offre un excellent jeu 1440p. La RTX 2060 Super est ce que la plupart des joueurs recherchent, et elle mérite certainement une place dans notre liste des meilleures cartes graphiques Nvidia.

Lire la critique complète: Nvidia Geforce RTX 2060 Super

Nvidia GeForce GTX 1660 Super est la meilleure carte graphique Nvidia pour vous, si vous êtes sur le budget. (Crédit d’image: Future)

Meilleure carte graphique Nvidia Full HD: Nvidia GeForce GTX 1660 Super

1080p et fréquences d’images élevées

Processeurs de flux: 1,408 | Horloge de base: 1,530 MHz | Mémoire: 6GB GDDR6 | Vitesse de mémoire: 14Gbps | Connecteurs d’alimentation: 1 x 8 broches | Les sorties: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI

Abordable

Performance excellente

Pas de lancer de rayons

Les cartes graphiques les plus chères de l’arsenal de Nvidia attirent beaucoup l’attention ces jours-ci, avec tout le ray tracing et le Deep Learning Super Sampling. Mais si vous n’avez pas une tonne d’argent à dépenser, la GTX 1660 Super est la meilleure carte graphique Nvidia pour vous. Ce petit GPU déchire absolument n’importe quel jeu en 1080p, et avec son prix modique, il est parfait pour tous ceux qui veulent des performances de tueur à petit budget.

Lire la critique complète: Nvidia GeForce GTX 1660 Super

Le Quadro RTX 6000 de Nvidia charge 24 Go de mémoire GDDR6 tout en offrant de nombreuses performances. (Crédit d’image: Nvidia)

Meilleure carte graphique Nvidia pour les créatifs: Nvidia Quadro RTX 6000

La créativité a un prix

Processeurs de flux: 4,608 | Horloge de base: N / A | Mémoire: 24GB GDDR6 | Vitesse de mémoire: 14Gbps | Connecteurs d’alimentation: N / A | Les sorties: 4 x DisplayPort 1.4, 1 x lien virtuel

VRAM à gogo

Mise à l’échelle multi-GPU

Très cher

Si vous êtes impliqué dans des charges de travail créatives comme la conception 3D ou le montage vidéo, vous pourriez avoir de sérieux besoins en VRAM. Dans ces cas, il peut être utile d’avoir une carte graphique qui vous donnera des tonnes d’espace libre pour conserver les informations dans la mémoire du GPU, au lieu d’avoir constamment besoin de les charger depuis votre solution de stockage. Bien qu’il ait un prix élevé, le Quadro RTX 6000 de Nvidia charge 24 Go de mémoire GDDR6 tout en offrant de nombreuses performances. Et vous pouvez combiner plusieurs cartes pour encore plus de performances.

Nvidia GeForce RTX 2080 Super offre des performances VR fluides et fluides tout le long. (Crédit d’image: Future)

Meilleure carte graphique VR Nvidia: Nvidia GeForce RTX 2080 Super

Processeurs de flux: 3,072 | Horloge de base: 1 650 MHz (1 815 MHz boost) | Mémoire: 8GB GDDR6 | Horloge mémoire: 15,5 Gbps | Connecteurs d’alimentation: 1 x 8 broches, 1 x 6 broches | Les sorties: 3 x DisplayPort, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI-DL

Excellentes performances de jeu en 1440p et 4K

Moins cher que le RTX 2080 d’origine

Le logiciel FrameView est utile

Toujours cher

Gains de performances minimes par rapport au RTX 2080

Le Nvidia GeForce RTX 2080 Super est peut-être votre match au paradis si vous êtes tous sur les meilleurs jeux VR. Ce dernier ajout à la gamme Super RTX est prêt pour la VR et doté de la dernière architecture Turing, de sorte qu’il offre des performances VR fluides et fluides tout au long du processus. Même en dehors de la VR, il gère tous vos jeux PC préférés à 1440p sans transpirer, et vous rapproche de cet incroyable jeu 4K que le RTX 2080 Ti offre. Et avons-nous mentionné qu’il était beaucoup moins cher que le RTX 2080, offrant un meilleur rapport qualité-prix?

Lire la critique complète: Nvidia GeForce RTX 2080 Super

EVGA a un modèle à bon prix dans le EVGA GeForce RTX 2060 XC Black Gaming. (Crédit d’image: EVGA)

Meilleure mini carte graphique Nvidia: EVGA GeForce RTX 2060 XC Black Gaming

Processeurs de flux: 1,920 | Horloge de base: N / A | Boost horloge: 1,680MHz | Mémoire: 6GB GDDR6 | Horloge mémoire: N / A | Connecteurs d’alimentation: 1 x 8 broches | Les sorties: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D

Court et puissant

Pas sérieusement marqué

Radiateur plus épais

Moins de sorties

Si vous essayez de garder votre construction petite afin qu’elle n’occupe pas une tonne d’espace dans votre pièce, vous envisagez peut-être une construction Micro ATX. Et, les mini cartes graphiques peuvent être une aide majeure, car une carte graphique a tendance à être l’un des plus gros composants attachés à une carte mère. EVGA a un modèle à bon prix dans le RTX 2060 XC Black Gaming. Il peut être plus épais que votre variante typique à double ventilateur, mais cette épaisseur supplémentaire de radiateur l’aide à dissiper la chaleur avec le ventilateur unique, et sa courte longueur peut l’aider à s’adapter à des constructions étroites.

Gigabyte propose la GeForce GTX 1660 OC 6G pour un excellent prix de budget tout en vous donnant une touche d’overclocking. (Crédit d’image: TechRadar)

Carte graphique Nvidia au meilleur budget: Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

Processeurs de flux: 1,408 | Horloge de base: 1,530 MHz | Mémoire: 6GB GDDR5 | Vitesse de mémoire: 8Gbps | Connecteurs d’alimentation: 1 x 8 broches | Les sorties: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

La carte Turing la moins chère

Excellente performance budgétaire

Pas GDDR6 ou GDDR5X

Alors que les cartes graphiques haut de gamme obtiennent tout le battage médiatique, elles ont tendance à avoir une valeur de performance par dollar pire que les cartes budgétaires. Et, alors qu’AMD frappe souvent ce point idéal, Nvidia se souvient parfois d’offrir également de la valeur. Cela n’est représenté nulle part mieux que le GTX 1660. Gigabyte propose le GeForce GTX 1660 OC 6G pour un excellent prix de budget tout en vous donnant une touche d’overclocking, afin que vous puissiez profiter de 1080p ou même 1440p avec quelques réglages peaufinés. Mieux encore, vous n’aurez pas besoin de contracter une hypothèque pour vous permettre cette carte.

Lire la critique complète: Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

La Nvidia GeForce GTX 1060 a suffisamment de puissance pour fonctionner en 1080p même à des réglages élevés et toujours obtenir des visuels fluides. (Crédit d’image: TechRadar)

Meilleure carte graphique eSports Nvidia: Nvidia GeForce GTX 1060 6 Go

Processeurs de flux: 1,280 | Horloge de base: 1 506 MHz (1 708 MHz boost) | Mémoire: 6 Go de mémoire GDDR5 / X | Horloge mémoire: 8Gbps | Connecteurs d’alimentation: 1 x 6 broches | Les sorties: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, DL-DVI

Potentiel 1080p et 1440p

Remises disponibles

Besoin de puissance supplémentaire

Avec toutes les nouvelles cartes Turing qui sortent, Pascal peut être facile à oublier. Mais, si vous aimez les jeux eSports, vous êtes probablement plus soucieux d’obtenir 1080p à 120+ FPS. Et, vous pouvez le faire avec l’ancien Nvidia GeForce GTX 1060 sans problème. Pour les titres eSports populaires, la GTX 1060 a suffisamment de puissance pour fonctionner en 1080p même avec des réglages élevés et toujours obtenir des visuels fluides. Mieux encore, les prix sont baissés par les nouvelles cartes, vous pouvez donc marquer une GTX 1060 à prix réduit.

Lire la critique complète: Nvidia GeForce GTX 1060

Le Gigabyte Aorus RTX 2080 TI Xtreme Waterforce 11 Go est livré avec la carte, le radiateur, les tubes et les ventilateurs. (Crédit d’image: Gigabyte)

Meilleure carte graphique Nvidia à refroidissement liquide: Gigabyte Aorus RTX 2080 TI Xtreme Waterforce 11 Go

Processeurs de flux: 4,352 | Horloge de base: 1,770MHz | Mémoire: 11GB GDDR6 | Vitesse de mémoire: 14Gbps | Connecteurs d’alimentation: 2 x 8 broches | Les sorties: 3 x DisplayPort 1.4, 3 x HDMI 2.0b, 1 x USB-C

Overclock lourd

Solution de refroidissement par eau tout-en-un

Prix ​​élevé et élevé

Lorsque vous essayez de maximiser les performances de votre carte graphique, vous pouvez vous tourner vers le refroidissement liquide. Et, le Gigabyte Aorus RTX 2080 TI Xtreme Waterforce 11 Go est livré avec la carte, le radiateur, les tubes et les ventilateurs dont vous avez besoin pour commencer. La solution de refroidissement par eau sérieuse a permis à Gigabyte de pousser le RTX 2080 Ti bien au-delà de ses spécifications de base. Ce modèle a une horloge de base supérieure à l’horloge boost de la Founders Edition. Et, pour couronner le tout, il y a un petit flair d’éclairage RVB sur les ventilateurs de radiateur et la plaque arrière métallique de la carte.