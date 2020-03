Meilleures citations de Avengers Endgame

Spoilers pour Avengers: Endgame CI-DESSOUS:

Avengers: Fin de partie a mis fin à 11 ans de narration avec un bang … et un claquement qui a été entendu dans le monde entier. Entre les voyages dans le passé et les retrouvailles réconfortantes des personnages, la grande finale de Marvel était une ode aux films de super-héros, une célébration de tout ce que les fans ont aimé dans la franchise au fil des ans. Des dizaines de personnages présentés au cours de 21 films réunis lors du troisième acte du film, se sont assemblés pour combattre Thanos et démontrent toute l’étendue de l’univers impressionnant que Marvel a créé au cours de la dernière décennie.

Mais au fond, Avengers: Fin de partie était un adieu. Depuis ses débuts, le MCU a pris une ampleur sans précédent, mais tout a commencé en 2008 avec le son du métal qui retentit. Dans la conclusion épique de Marvel, nous avons dû dire au revoir aux six Avengers originaux qui ont jeté les bases de ce que Marvel est devenu – et Tony Stark, l’homme au cœur de tout cela. Voici les meilleures citations de Avengers: Fin de partie.

Mis à jour par Amanda Bruce le 18 mars 2020: Avengers: Fin de partie était la fin d’une ère pour l’univers cinématographique Marvel. Les fans peuvent revivre cette fin avec son inclusion sur des plateformes de streaming comme Disney + encore et encore, reprenant des choses qu’ils ont manquées la première fois, ou tout simplement profiter de leurs personnages préférés une dernière fois – ainsi que ces citations supplémentaires.

15 «Avant, je n’avais rien. Et puis j’ai eu ce – ce travail, cette famille – et j’étais mieux à cause de ça. Même s’ils sont partis, j’essaie toujours d’être meilleur. “

Les fans sont beaucoup plus près de découvrir l’histoire de Black Widow avec son film solo à l’horizon. Cette phrase d’elle, cependant, rappelle au public que, bien qu’ils n’aient pas encore vu toute son histoire, sa vie a considérablement changé.

Il était une fois, Natasha était une espionne qui cherchait ses patrons et elle-même. En tant que vengeur, elle a trouvé une vie très différente à vivre et a construit des amitiés durables qu’elle n’aurait pas eu autrement. Parmi le groupe de héros qui a survécu au premier cliché, Natasha prend le plus de mal, s’accrochant aux héros qu’il lui restait pour s’assurer que les Avengers ne se terminent jamais, même si être le leader et recevoir des transmissions de l’espace n’était pas ce qu’elle pensait elle ferait. Son besoin d’être «meilleur» ne fait qu’annoncer sa décision finale.

14 «Je vous salue Hydra».

Lorsque Captain America a été révélé comme membre d’Hydra dans les bandes dessinées, les fans étaient enragés – et bouleversés. Beaucoup ont crié à la faute, ne voulant pas regarder une histoire se dérouler où le parangon de la vertu Marvel pourrait faire partie d’un groupe aussi dupliqué. Voir Captain America se faire passer pour un membre d’Hydra dans Endgame était une toute autre histoire.

Non seulement la scène donne aux fans un rappel agréable à Captain America: The Winter Soldier, mais elle permet à Steve Rogers de finalement un-up les personnes qui ont fait de sa vie ce qu’elle était depuis le tout début de ses jours de super-héros. Le sourire narquois de Steve après avoir prononcé “Hail Hydra” dans un ascenseur plein de méchants et s’éloigner avec le sceptre a fait applaudir le public avec joie.

13 “Je sais que je suis bien en dehors de mon niveau de rémunération ici …”

De l’équipe Avengers d’origine, et même avec les nouveaux ajouts, Hawkeye s’est toujours senti comme l’homme étrange. Il a été un gars avec un arc et des flèches tout en combattant aux côtés de vrais dieux, extraterrestres et super soldats.

Certains fans ont pensé que Hawkeye avait le bout du bâton en termes de temps d’écran et de scénarios, mais cela changera avec sa série Disney +. Sa survie semblait définitivement étrange compte tenu de l’immense pouvoir des membres de l’équipe autour de lui. Même Hawkeye lui-même savait qu’un voyage dans l’espace pour sauver l’univers entier était quelque chose qu’il ne devrait pas pouvoir faire.

12 “Ne vous inquiétez pas … elle a de l’aide.”

Lorsque le film est sorti en salles, certains fans ont salué l’équipe de héros féminins au milieu de la scène de combat culminante. D’autres ne pensaient pas que le moment était gagné, mais c’est en fait un rappel d’une scène de combat dans Avengers: Infinity War cimentant l’héritage de Natasha Romanoff.

Dans ce film, c’est Black Widow qui est venue en aide à Scarlet Witch au milieu du combat, amenant Okoye avec elle. Dans Fin du jeu, Scarlet Witch et Okoye reprennent ses efforts pour soutenir les autres femmes dans le combat en partageant cette citation et en menant la charge de protéger le capitaine Marvel au combat. C’est une façon pour la présence de Natasha de se faire encore sentir lors de la bataille finale.

11 “Je reçois des e-mails d’un raton laveur, donc rien ne semble plus fou.”

Lorsque le MCU a commencé, il était concentré sur un homme vêtu d’une combinaison de fer essayant simplement de faire la bonne chose par le monde. Bien sûr, il y avait une organisation secrète d’espions du gouvernement, mais les films étaient plutôt bien ancrés dans la réalité.

Alors que l’univers se développait, plus de magie et d’êtres extraterrestres sont devenus la norme. L’univers dans lequel Natasha dirige une équipe d’êtres alors qu’ils voyageaient dans l’espace pour aider d’autres planètes semblerait très loin de son rôle d’origine de surveiller Iron Man en secret. L’univers cinématographique Marvel s’est développé de manière épique en une décennie, au point que les mises à jour régulières sur les missions d’un raton laveur ne sont que des affaires comme d’habitude.

10 “C’est le combat de nos vies. Nous allons gagner. Tout ce qu’il faut.”

Steve Rogers avait quelques mots pour les Avengers juste avant qu’ils ne remontent dans le temps pour obtenir les Infinity Stones, et ils ont parfaitement résumé l’esprit de l’équipe. En 2012, les Avengers étaient prêts à se battre jusqu’à la fin pour empêcher l’armée extraterrestre de Loki d’envahir la Terre, et en 2015, ils sont presque morts au sommet d’une ville flottante en essayant de vaincre Ultron.

Bien que remonter dans le temps signifiait risquer leur vie et tout ce qu’ils avaient gagné après le Snap, les Avengers étaient prêts à faire tout ce qu’il fallait pour mettre fin à l’héritage sombre de Thanos.

9 “Une partie du voyage est la fin.”

Nous avons tous entendu cette phrase dans la bande-annonce, mais la plupart d’entre nous pensaient qu’Iron Man parlait de la fin proverbiale d’une époque – pas de la fin de sa vie. Un Tony Stark préenregistré prononçant le discours d’ouverture à ses propres funérailles était: a) une chose très Tony Stark à faire, et b) le moyen idéal de dire au revoir à un personnage aimé par des millions de personnes.

Alors que des images d’autres héros retrouvant leurs familles s’affichent à l’écran, Tony parle de fins heureuses, acceptant qu’il pourrait ne pas en obtenir un. Tout au long de son parcours MCU, toute son histoire est centrée sur l’auto-amélioration – il a évité les tendances narcissiques de son passé, s’efforçant de devenir un homme qui met facilement le plus grand bien avant son propre intérêt. À la fin, il a sacrifié sa propre fin heureuse pour sauver des milliers de milliards de dollars, prouvant avec une totale finalité que ce n’était pas le costume d’Iron Man qui faisait de lui un héros, mais l’homme en dessous. C’était la fin parfaite pour Tony Stark – peu importe combien de mouchoirs je devais voler à la dame assise à côté de moi.

8 “Aucune somme d’argent jamais achetée une seconde fois.”

Dans une tournure intéressante du destin, Tony Stark rencontre son père lors de sa visite dans les années 1970, et, étant donné que Howard Stark n’a aucune idée qu’il parle à son propre futur fils, les deux échangent des morceaux de sagesse sur la parentalité.

Malgré la relation difficile qu’il avait avec son père, Tony accepte qu’Howard a fait de son mieux et est enfin en mesure de lui dire cela, quelque chose qu’il n’a jamais eu à faire dans son propre calendrier en raison de la mort prématurée de Howard. Pour clore l’interaction réconfortante, Tony partage une perle de sagesse avec son père – une partagée avec lui par le futur Howard Stark – aucune somme d’argent jamais achetée une seconde fois.

7 “Je ne juge pas les gens par leurs pires erreurs.”

Dans ses derniers moments, Black Widow offre une dernière perle de sagesse avant de faire le sacrifice ultime pour sécuriser la pierre d’âme. Tout au long de son parcours dans le MCU, elle a été hantée par les erreurs de son passé, mais faire face à cette honte a engendré un type unique d’empathie en elle.

Plus que familière avec le poids d’une conscience coupable, elle n’hésite pas à pardonner aux autres leurs faux pas. Même lorsque Hawkeye devient une violente justicière dans Avengers: Fin de partie, elle refuse de le juger par ses pires erreurs, car elle sait que ce ne sont pas nos échecs qui nous définissent, mais comment nous choisissons d’apprendre d’eux.

6 “Certaines personnes avancent. Mais pas nous.”

Et c’est ce qui fait d’eux les Avengers. Au sein de chaque membre de l’équipe, il existe une volonté intrinsèque d’aider les autres, quel que soit le risque personnel. C’est pourquoi Black Widow s’est sacrifiée pour la pierre d’âme, pourquoi Captain America a combattu Thanos jusqu’à ce qu’il puisse à peine se tenir debout, pourquoi Thor voulait porter le gantelet Infinity malgré la probabilité de mort.

C’est pourquoi Hawkeye a proposé d’être le carlin de voyage dans le temps, pourquoi Bruce Banner a risqué sa vie pour utiliser les Infinity Stones, pourquoi Tony Stark a tout abandonné pour vaincre Thanos. Les Avengers sont incapables de se reposer, incapables d’avancer, jusqu’à ce qu’ils aient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la Terre – ou la venger.

5 “Tout le monde échoue à ce qu’il est censé être, Thor. Une mesure d’une personne, d’un héros, c’est à quel point ils réussissent à être qui ils sont.”

Dans la vie, nous nous efforçons souvent d’être une version de nous-mêmes que les autres veulent que nous soyons. Pour Thor, les gens s’attendaient toujours à ce qu’il dirige son peuple – pour être un roi comme son père – alors il a pris le trône à contrecœur à Thor: Ragnarok après la mort d’Odin.

Mais Thor n’a jamais voulu cela pour lui-même, et après avoir consulté sa mère dans Endgame – la personne autoproclamée la plus sage d’Asgard – il se rend compte que ce n’est pas un péché de ne pas être quelqu’un que vous n’êtes pas. Le vrai succès est d’embrasser qui vous êtes et de faire ce que vous voulez faire, ce qui, dans le cas de Thor, rejoint apparemment les Gardiens de la Galaxie.

4 “Il s’avère que le ressentiment est corrosif et je le déteste.”

Au début de Fin du jeu, il devient évident que Tony Stark nourrit toujours une profonde colère envers Steve Rogers. Mais cinq ans plus tard, après avoir été humilié par la paternité, Tony se rend compte à quel point le ressentiment est toxique, à la fois pour ceux qu’il vise et pour ceux qui le ressentent.

Lorsqu’une opportunité se présente qui pourrait ramener les morts, Tony répare rapidement sa relation avec Steve Rogers, lui construisant un nouveau bouclier comme une offrande de paix. Les deux se sont ensuite associés pour remonter le temps ensemble et nous pouvons regarder leur amitié prospérer une dernière fois avant la fin. #StonyForever.

3 “Avengers! Assemblez-vous!”

Ce moment était de 11 ans dans la fabrication. Pendant l’apogée du film, avec l’aide des portails du docteur Strange, chaque héros présenté au cours de la dernière décennie rejoint les six Avengers originaux dans la bataille contre Thanos.

Mais avant que l’action ne commence, nous voyons Steve Rogers montrer au monde exactement pourquoi il est Captain America. Avec tous les héros alignés à ses côtés, de Shuri à Mantis en passant par Spider-Man, de Doctor Strange à Ant-Man ou à Falcon, Steve Rogers met son bras vers le ciel et crie pour que tout le monde entende “Avengers! Assemblez-vous!” Ensuite, il mène une dernière fois tous les personnages que nous avons appris à aimer au cours des dernières années.

2 “Et je suis Iron Man.”

Dès le début, il était clair que Tony Stark était un super-héros pas comme les autres. Alors que la plupart des héros gardent leur identité secrète, Tony a déclaré que le monde l’entendrait à la fin d’Iron Man, reconnaissant ses actions et portant avec fierté l’insigne de super-héros. Et à la fin d’Iron Man 3, il le répète: “Je suis Iron Man”. Mais cette fois, c’est pour lui plutôt que pour la presse, car il réfléchit au fait que c’est l’homme sous le costume – pas sa technologie, pas son argent – qui fait de lui un héros.

Il est donc normal que le voyage de Tony Stark dans le MCU se termine comme il a commencé. Se croyant brandissant les Infinity Stones, Thanos confronte Tony et déclare: “Je suis inévitable.” Mais lorsque son cliché ne parvient pas à provoquer la destruction universelle comme prévu, Thanos se rend compte que lui, comme tant de méchants auparavant, a été battu par Tony Stark. Révélant un gant Iron Man parsemé des pierres qu’il a balayées de Thanos, Tony prononce la phrase qui a défini son temps comme un super-héros une dernière fois avant de claquer des doigts et de se sacrifier pour sauver tout le monde: “Je suis Iron Man.”

1 “Je t’aime 3000.”

La fille de Tony Stark lui dit cela au début du film, et bien que cela soit parlé avec légèreté, cela symbolise à quel point Tony a parcouru depuis Iron Man – pas seulement en tant que héros, mais en tant qu’homme. Quand il était détenu dans cette grotte il y a tant d’années, Yinsen a dit à Tony de ne pas gâcher sa vie, mais Yinsen voulait dire cela de plusieurs manières. Non seulement il voulait que Tony commence à utiliser ses talents pour de bon, mais il espérait également que Tony construirait quelque chose de plus significatif que n’importe quel costume Iron Man ne pourrait jamais être – une famille.

Dans Avengers: Fin de partie, Tony fait exactement cela, devenant un mari et un père – un homme avec beaucoup de raisons de vivre. Donc, lorsque cette ligne revient à la fin du film après sa mort, avec un Tony Stark préenregistré disant à sa fille qu’il l’aime une dernière fois, cela nous rappelle à quel point Tony a sacrifié quand il a claqué des doigts. Un avenir riche l’attendait, rempli d’une famille et d’amour, mais renonça à sa fin heureuse pour le plus grand bien. Et pour cela, nous vous aimons 3000, Tony Stark. Nous le ferons toujours.

