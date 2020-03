Meilleures enceintes étanches 2020: des enceintes d’extérieur pour tous les budgets

Choisir les meilleurs haut-parleurs étanches – ou haut-parleurs extérieurs – est essentiel si vous prévoyez de passer beaucoup de temps à l’extérieur cette année. Que ce soit à la piscine, à la plage, en camping ou tout simplement dans votre jardin, trouver un haut-parleur capable de gérer les éléments fera la différence entre des airs relaxants et faire le tour d’un haut-parleur qui ne fonctionne plus.

Évidemment, personne n’a jamais l’intention de mouiller inutilement ses haut-parleurs portables – nous l’espérons – mais des accidents se produisent, et emporter vos appareils de lecture en plein air signifie que vous ne pouvez pas toujours vous protéger contre la pluie, les vagues ou les flaques d’eau qui venez à votre rencontre.

Heureusement, les meilleures enceintes d’extérieur de 2020 sont dotées d’un indice d’étanchéité IPX7, donc même si vous ne prévoyez pas de nager avec votre enceinte d’extérieur, vous pouvez être tranquille en sachant que votre achat peut résister à une immersion accidentelle.

Cela dit, nous avons rassemblé les meilleurs modèles basés sur le son, le prix, la conception et la connectivité – non seulement ces appareils sont résistants à la pluie, à la piscine et aux déversements, mais ils sont également les meilleurs haut-parleurs étanches que vous pouvez acheter maintenant.

Meilleurs choix

(Crédit d’image: Ultimate Ears)

1. Ultimate Ears Wonderboom 2

Un haut-parleur si bon autour de l’eau qu’il est fondamentalement synonyme d’imperméabilité

Poids: 0,93 livre | Vie de la batterie: 10 heures | Portée sans fil: 100+ pieds | Fréquence de réponse: 80 Hz – 20 kHz | Conducteurs: Deux haut-parleurs actifs de 40 mm, deux radiateurs passifs de 46 x 65 mm | NFC: Non | Entrée auxiliaire: Non | Chargement USB: Oui

Excellent son pour sa taille

IP67 étanche à la poussière / étanche

Durée de vie de la batterie 30% supérieure

Scène sonore restrictive

L’UE Wonderboom d’origine est en tête de notre meilleure liste d’enceintes d’extérieur depuis ses débuts et pour une bonne raison: il est robuste, joue plus fort que son son diminutif ne le suggère et pourrait être couplé à d’autres enceintes UE Wonderboom pour amplifier le son.

Bien que l’UE Wonderboom 2 soit presque identique à l’original, Ultimate Ears est emballé dans une multitude de mises à niveau qui rendent le Wonderboom 2 encore meilleur, comme l’augmentation de la durée de vie de la batterie (jusqu’à 30% par rapport à l’original), une meilleure réponse des basses et la nouvelle Fonction Boost extérieure qui aide le haut-parleur à devenir encore plus fort qu’auparavant.

Combinées, ces mises à niveau apparemment mineures non seulement maintiennent l’UE Wonderboom 2 sur notre liste des meilleures enceintes d’extérieur pour une autre année, mais elles contribuent à en faire l’une des meilleures enceintes portables que vous puissiez acheter à l’époque.

Lire la critique complète: Ultimate Ears Wonderboom 2

(Crédit d’image: Denon)

2. Denon Envaya DSB-250BT

Super son et look adulte

Poids: 0,93 livre | Vie de la batterie: 13 heures | Portée sans fil: 100+ pieds | Fréquence de réponse: TBC | Conducteurs: Deux haut-parleurs actifs de 40 mm, un radiateur passif de 53 x 135 mm | NFC: Non | Entrée auxiliaire: Oui | Chargement USB: Oui

Grande qualité sonore

Conception neutre

Résistance à l’eau IP67

Boutons rigides

Si vous voulez un haut-parleur étanche qui ne ressemble pas à un haut-parleur étanche, procurez-vous le Denon Envaya DSB-250BT.

Il s’intégrera dans un salon chic mais a une résistance à l’eau IP67, lui permettant de résister à une immersion totale. C’est également le haut-parleur le plus sonore de sa taille, avec des basses charnues et un équilibre audio que vous pourriez attendre d’un maître hifi comme Denon. Il y a un Envaya Mini si vous voulez quelque chose de plus petit aussi.

Des plaintes? Pour faire fonctionner la résistance à l’eau, l’enceinte a des panneaux caoutchouteux au lieu de boutons cliquables, et ils ne sont pas à moitié difficiles à enfoncer parfois. Mais si ce n’est pas un petit problème, qu’est-ce que c’est?

Lire la critique complète: Denon Envaya

(Crédit d’image: JBL)

3. JBL Flip 5

Un haut-parleur portable amusant et sans fioritures

Poids: 1,2 livres | Vie de la batterie: 12 heures | Portée sans fil: N / A | Fréquence de réponse: 65 Hz – 20 kHz | Conducteurs: 40mm | NFC: Non | Version Bluetooth: 4.2 | Entrée auxiliaire: Non | Chargement USB: Non

Un son engageant et divertissant

Facile à utiliser

Aucune entrée 3,5 mm

Pas de micro pour les appels mains libres

Le JBL Flip 5 est la preuve que les meilleures enceintes Bluetooth ne sont pas toujours celles avec les spécifications les plus impressionnantes – et avec un indice IPX7, elles conviennent pour une utilisation à l’extérieur.

Le Flip 5 de JBL est une âme simple avec une lecture Bluetooth uniquement et des fonctionnalités modestes, mais si vous désirez un haut-parleur portable robuste et au son exceptionnel et que vous pouvez sacrifier la commande vocale ou la fonction d’appel mains libres, vous ne serez pas déçu.

Grâce à son design soigné (grille de camouflage n’importe qui?) Et son excellent son, c’est un vol à 119,95 $ / 119,99 £ / 149,95 $ AU. Vous recherchez également le chargement USB? Découvrez le JBL Charge 4.

Lire la critique complète: JBL Flip 5 critique

(Crédit d’image: Anker)

4. Anker Soundcore Flare

Un haut-parleur extérieur dynamique qui offre un son impressionnant

Poids: 1,2 livres | Dimensions: 5,25 x 5 x 2,25 pouces (H x L x P) | Vie de la batterie: 8 heures | Portée sans fil: 30 pieds | Fréquence de réponse: N / A | Conducteurs: N / A | NFC: Non | Entrée auxiliaire: Oui | Version Bluetooth: N / A | Etanchéité: Oui | Charge les appareils via USB: Non

Incroyablement bon marché

Un son impressionnant pour la taille

Autonomie moyenne de la batterie

Dur au volume max

Vous connaissez peut-être mieux Anker pour ses accessoires électroniques et ses chargeurs, mais son haut-parleur étanche phare, l’Anker Soundcore Flare, combine les meilleures caractéristiques de ses concurrents dans un ensemble abordable et difficile à battre.

Pour le prix, le Flare offre un bon son, une construction étanche résistante et une excellente expérience utilisateur. Le spectacle de lumière LED est un peu un gadget, bien sûr, mais c’est certainement amusant et peut être complètement désactivé. Alors que d’autres haut-parleurs d’extérieur peuvent sembler meilleurs, vous allez devoir dépenser beaucoup plus d’argent.

Lire la critique complète: Anker Soundcore Flare

(Crédit d’image: Ultimate Ears)

5. Ultimate Ears Boom 3

Notre haut-parleur Bluetooth préféré (et cinquième haut-parleur étanche préféré)

Poids: 1,2 livres | Dimensions: 5,25 x 5 x 2,25 pouces (H x L x P) | Vie de la batterie: 8 heures | Portée sans fil: 30 pieds | Fréquence de réponse: N / A | Conducteurs: N / A | NFC: Non | Entrée auxiliaire: Oui | Version Bluetooth: N / A | Etanchéité: Oui | Charge les appareils via USB: Non

Design brillant

Son légèrement amélioré

Ensemble de fonctionnalités plus robuste

La durée de vie de la batterie n’est pas améliorée

L’UE Boom 3 est l’un des meilleurs haut-parleurs d’extérieur que l’on puisse acheter en 2019. Il s’agit d’un haut-parleur qui peut devenir bruyant et ne pas se déformer à des volumes plus élevés; être assez léger pour continuer à bouger mais rester suffisamment durable pour tomber dans un sac sans protection.

Il est étanche à l’eau et à la poussière, et dispose d’un bouton de mixage à une touche qui vous permet de consulter vos listes de lecture préférées sans avoir à récupérer votre smartphone.

Il existe certainement des haut-parleurs plus détaillés (voir: Bowers et Wilkins Zeppelin ci-dessous), mais à un prix relativement abordable pour tous, l’UE Boom 3 frappe toutes les bonnes notes pour la troisième année consécutive.

Lire la critique complète: UE Boom 3

(Crédit d’image: Fugoo)

6. Style Fugoo

Un petit haut-parleur Bluetooth qui relève la barre

Poids: 1 livre | Vie de la batterie: Jusqu’à 40 heures | Portée sans fil: 30+ flux | Fréquence de réponse: 60Hz -20kHz | Conducteurs: Deux tweeters en néodyme de 28 mm, deux médiums / woofers bombés en aluminium au néodyme de 39 mm, deux radiateurs passifs de 43 mm x 54 mm | NFC: Non | Entrée auxiliaire: Oui | Chargement USB: Oui

Look personnalisable

Son impressionnant

Durée de vie incroyable de la batterie

N’utilise pas les dernières technologies

Si vous ne connaissez toujours pas Fugoo, vous manquez certainement certains des meilleurs haut-parleurs d’extérieur au monde. Le Fugoo Style offre non seulement la plus longue durée de vie de la batterie de tous les haut-parleurs de cette liste (40 heures!), Mais il se présente également à un tout petit livre.

La philosophie de conception de Fugoo consiste à proposer différentes «vestes» (Style, Tough ou Sport) pour s’adapter à son haut-parleur «core» pour s’adapter à différents styles. Le haut-parleur étanche Fugoo Style offre un excellent mélange de taille, de fidélité sonore et d’autonomie pour un prix abordable.

Lire la critique complète: Style Fugoo

Ce produit est uniquement disponible aux États-Unis au moment de la rédaction de ce document. Lecteurs britanniques et australiens: découvrez une belle alternative dans l’UE Wonderboom

(Crédit d’image: Ultimate Ears)

7. Ultimate Ears Megablast

Gros son et une grosse batterie

Poids: 1,93 livres | Vie de la batterie: 20 heures | Portée sans fil: 100+ pieds | Fréquence de réponse: 65 Hz – 20 kHz | Conducteurs: Deux haut-parleurs de 2 ”et deux radiateurs passifs de 2” x 4 ”| NFC: Oui | Entrée auxiliaire: Oui | Chargement USB: Oui

Intégration Alexa pratique

Un son plus gros, une meilleure batterie

Coûteux

Station de charge vendue séparément

L’UE Megablast est au sommet de la gamme d’enceintes étanches Ultimate Ears. Sa plus grande taille signifie que le Megablast peut devenir bruyant et peut durer jusqu’à 20 heures à un volume sensible.

La basse est plus forte et plus riche que ses frères UE Boom 3 et Wonderboom 2 plus petits, et c’est le haut-parleur pour tous ceux qui veulent vraiment faire éclater leur musique lors d’une fête. Pour les personnes qui souhaitent économiser de l’argent, les autres enceintes Ultimate Ears coûtent beaucoup moins cher et sonnent presque aussi bien. Pourtant, ce n’est pas une mauvaise option si vous voulez un assistant personnel avec vous à la plage.

Lire la critique complète: Ultimate Ears Megablast

Crédit d’image: JBL (Crédit d’image: JBL)

8. JBL Boombox

Une enceinte de fête étanche qui sonne bien

Poids: 11,57 livres | Dimensions: 10,01 x 19,48 x 7,69 pouces (H x L x P) | Vie de la batterie: N / A | Portée sans fil: N / A | Fréquence de réponse: 50 Hz – 20 kHz | NFC: Oui | Entrée auxiliaire: Oui | Version Bluetooth: 4.2 | Chargement USB: Non

Son à 360 degrés

Micro intégré

Autonomie de batterie courte

Pas de chargement de smartphone

En termes de prouesse audio, la JBL Boombox a été une agréable surprise – c’est une enceinte extérieure monstrueuse qui non seulement devient bruyante, mais reste assez nette lors du pompage du volume. C’est lourd et ce n’est pas la chose la plus facile à transporter, mais il est suffisamment robuste pour gérer n’importe quelle piscine ou fête de hayon.

Cela dit, nous ne pouvons pas recommander la Boombox comme enceinte pour la maison. Vous pouvez trouver un son comparable dans des facteurs de forme qui occupent moins de terrain, mais si vous prévoyez de faire la fête sur le patio, la piscine, la plage ou le hayon que vous pouvez trouver, alors celui-ci devrait être en lice pour jouer les airs.

Lire la critique complète: JBL Boombox

(Crédit d’image: Tribit)

9. Tribit XSound Go

Cette enceinte extérieure économique n’a pas le droit de sonner aussi bien

Poids: 0,83 livre | Dimensions: 56 x 59 x 170 (mm) | Vie de la batterie: Jusqu’à 24 heures | Portée sans fil: 30 m ou 100 pi | Fréquence de réponse: 85 – 20 000 Hz | Conducteurs: N / A | NFC: Non | Entrée auxiliaire: Oui | Chargement USB: Non

Son expansif

Excellente autonomie de la batterie

Son vers l’avant

Le chargement prend beaucoup de temps

Si vous croyez le vieil adage selon lequel vous en avez pour votre argent, vous ne pouvez pas attendre grand-chose de la qualité sonore du Tribit XSound Go. Heureusement, cet adage n’a jamais été moins applicable: le haut-parleur est assez fort pour remplir une pièce de taille moyenne, et à plein volume, il n’y a qu’une petite distorsion sur les aigus.

Honnêtement, le Tribit XSound Go ne devrait pas sonner aussi bien pour le prix, mais c’est le cas. Le haut-parleur impressionné par un son équilibré, est presque sans distorsion à des volumes élevés, et dure et plus de 20 heures de lecture incroyables à volume moyen. De plus, le haut-parleur est IPX7 résistant à l’eau et à la poussière, il peut donc supporter une journée à la plage ou à la piscine sans problème. Bien que son design puisse être oubliable, vous ne vous en soucierez pas une fois que vous entendrez à quel point le XSound Go sonne bien.

Lire la critique complète: Tribit XSound Go

(Crédit image: Braven)

10. Braven Stryde 360

Un haut-parleur polyvalent et résistant aux intempéries à un prix abordable

Poids: N / A | Dimensions: N / A | Vie de la batterie: N / A | Portée sans fil: N / A | Fréquence de réponse: N / A | Conducteurs: N / A | NFC: Non | Entrée auxiliaire: Non | Version Bluetooth: N / A | Chargement USB: Non

Synchronise avec un deuxième haut-parleur

Excellent rapport qualité-prix

Pas de prise auxiliaire 3,5 mm

Autonomie moyenne de la batterie

Le dernier sur notre liste est le Braven Stryde 360 ​​qui, en toute honnêteté, est un haut-parleur d’extérieur solide qui est moyen dans presque tous les sens. La qualité sonore est bonne mais le haut-parleur a du mal avec la réponse des basses. La durée de vie de la batterie est en moyenne de 12 heures et sa conception ne se distingue pas particulièrement. Pour le prix, il existe de meilleures options – voir: l’un des haut-parleurs ci-dessus – mais si vous êtes allé si loin et que vous n’avez toujours pas trouvé ce que vous cherchez, le Braven pourrait être celui-ci.

Lire la critique complète: Braven Stryde 360

Ce produit est uniquement disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni au moment de la rédaction de ce document. Lecteurs australiens: découvrez une belle alternative dans l’UE Roll 2

Étanche vs résistance à l’eau

Haut-parleurs étanches et résistants à l’eau

Bien que étanche et résistant à l’eau ne soient pas synonymes, ils se traduisent en gros par “l’eau ne le gâchera pas”.

Lorsque vous recherchez le meilleur haut-parleur étanche pour les grands espaces, recherchez son indice IP. C’est ainsi que les gadgets de résistance à l’eau sont classés. Vous verrez cette marque IP, suivie de deux chiffres – IP67 est l’un des plus courants, et signifie que le haut-parleur peut être immergé dans l’eau jusqu’à 30 minutes. C’est celui que vous voulez et signifie que c’est une excellente option pour l’étanchéité et l’un des meilleurs haut-parleurs d’extérieur que votre argent peut acheter.

Imperméable est le meilleur des deux, car il a généralement un indice de protection IP67, ce qui signifie qu’il peut résister à flotter dans environ un mètre d’eau pendant une demi-heure avant de mordre la poussière.

Résistant à l’eau, d’autre part, signifie qu’il pourrait survivre à une éclaboussure ou deux, mais ce n’est pas le genre de chose que vous voudriez simplement jeter négligemment dans la piscine.

Bien sûr, l’étanchéité n’est pas la seule chose que nous avons recherchée lors de la sélection de cette liste des meilleurs haut-parleurs d’extérieur. Nous avons également pris en compte des facteurs tels que la qualité du son, le prix et l’ensemble des fonctionnalités, qui ont tous contribué à établir un ensemble de critères par rapport auxquels nous pouvions mesurer tous les haut-parleurs. Ce que vous voyez ci-dessus est le résultat de cet effort – notre liste définitive des 10 meilleurs haut-parleurs étanches portables sans fil.

FAQ

FAQ sur les haut-parleurs d’extérieur: questions rapides

Pouvez-vous mettre un haut-parleur intérieur à l’extérieur? C’est possible, selon le type de puissance de sortie. Un haut-parleur sans fil peut être placé n’importe où, à condition qu’il soit suffisamment proche de son appareil source – smartphone, ordinateur ou autre. Gardez à l’esprit que les haut-parleurs intérieurs ne sont généralement pas étanches. Il est donc toujours préférable d’en construire un pour l’extérieur pour être en sécurité.Qu’est-ce qu’une bonne puissance pour les enceintes d’extérieur? 5W pourrait convenir à un pique-nique tranquille, mais vous en voudrez plus pour un barbecue animé ou une fête à l’extérieur. À titre de comparaison, la plupart des téléviseurs intelligents sont livrés avec des haut-parleurs de 10 W maximum.De combien d’enceintes d’extérieur ai-je besoin? Cela dépend du volume de l’appareil et de l’endroit où vous le placez. Pour couvrir divers endroits autour d’un jardin ou d’une cour, vous en voudrez peut-être plusieurs.

Offres de haut-parleurs étanches