Meilleures façons de gérer le travail et la vie de tous les jours? Voici des trucs et astuces de nos Geeks de la semaine 2019 – .

Scientifiques des données, étudiants, océanographes, propriétaires de magasins de vente au détail, gardiens de but professionnels de football – nous avons eu un groupe éclectique de personnes à présenter cette année dans notre colonne récurrente Geek of the Week. Et sur la voie du succès, tous avaient une opinion sur la meilleure façon de gérer leur temps.

Alors que nous terminons 2019 et que nous attendons avec impatience 2020, nous avons rassemblé les réponses à notre question standard: votre meilleur conseil ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours?

Certains des 49 geeks s'appuient sur des listes ou des applications pour obtenir de l'aide. D'autres désactivent les notifications sur leur téléphone pour mieux se concentrer sur le temps passé en famille. Certains se tournent vers l'exercice ou un mentor, d'autres établissent des priorités et planifient avec diligence. Quoi que cela vous prenne pour passer votre journée de travail et votre temps libre, vous trouverez peut-être une pépite inspirante dans l'une de ces réponses.

Cliquez sur les noms de chacun pour revenir au profil complet du Geek de la semaine pour cet individu. Et n'oubliez pas de remplir notre questionnaire la nouvelle année si vous voulez être pris en compte.

Walker Lockhart, responsable du commerce électronique à Sugar Mountain

(Photo gracieuseté de Walker Lockhart)

«Je m'assois tous les soirs avec ma famille pour le dîner afin que nous puissions nous reconnecter et nous déconnecter du travail, de l'école ou de tout ce sur quoi nous travaillions. Et nous avons une règle stricte: pas d'écrans à table! »

Steve Pergam, membre associé de la division Vaccins et maladies infectieuses de Fred Hutch

(Photo gracieuseté de Steve Pergam)

«Je ne suis pas sûr d'être le meilleur en termes d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais j'ai utilisé Basecamp pour aider à travailler avec les étudiants et les collaborateurs. Il m'aide à conserver un historique des articles académiques et sert à contrôler la version. Basecamp facilite également mon travail de n'importe où. Je suis sûr que je pourrais l'utiliser encore plus judicieusement, mais cela a été un outil essentiel pour ma productivité. »

Jillian Garber, ingénieur logiciel chez Sonos

(Photo gracieuseté de Jillian Garber)

"Tout ce que vous devez faire pour votre santé mentale (exercice, projet de construction, travaux sur votre voiture, etc.), planifiez quand vous allez le faire à l'avance. Pour moi, cela arrive au gymnase d'escalade environ trois fois par semaine. Les jours de gym, je planifie à l'avance et je m'engage à avoir une fin difficile au travail pour pouvoir y arriver. Sinon, je vais rester tard et être trop fatigué et à court de cerveau pour grimper, mais cette revitalisation est la clé. "

Greg Newbloom, fondateur de Membrion

(Photo gracieuseté de Greg Newbloom)

«J'ai des listes de tâches à faire à Asana qui, si elles étaient perdues, dévasteraient ma vie. Asana est la deuxième moitié de mon cerveau qui me libère pour ne jamais avoir à penser à quoi faire. Cela dit, ma liste sans fin (littéralement avec des activités récurrentes, elle ne se termine jamais) ne contrôle pas ce que je fais. J'ai appris à l'ignorer lorsque quelque chose de plus important se présente et à ne pas juger du succès d'une journée en fonction de ce que je peux cocher. Il est facile de devenir un serviteur des outils organisationnels, alors j'essaie de garder à l'esprit que je suis le patron – pas Asana. "

Anthony Skinner, responsable de l'ingénierie et des produits chez iSpot.tv

(Photo gracieuseté d'Anthony Skinner)

«Le temps est votre bien le plus précieux et le grand égaliseur. Soyez diligent et exigeant dans la planification de votre journée et la gestion de vos activités quotidiennes. TeamSnap et Google Agenda sont mes meilleurs amis. Le pouvoir du temps et de l'organisation ne doit pas être sous-estimé. Ma vie de famille est gérée à l'aide de TeamSnap. Cela me permet de partager mon emploi du temps et les horaires des enfants avec la nounou (Emily Chambard – je dois lui crier! Elle est incroyable avec les enfants.) Et les grands-parents. L'intégration facile de TeamSnap avec Google Agenda me permet d'avoir mon horaire de travail et mon horaire personnel au même endroit. "

Katherine Pratt, vétérinaire de l'Air Force et candidate au doctorat à l'Université de Washington

(Photo gracieuseté de Katherine Pratt)

«Ayez des passe-temps qui vous permettent de poser un écran et d'interagir avec le monde d'une manière différente. Pour moi, c'est la compétition dans les triathlons et le tricot. Il n'y a rien de mieux que de descendre à Alki et de courir avec le bruit des vagues et des mouettes. Et j'ai des projets de tricot qui coïncident avec des moments particuliers de ma vie: un foulard pour mon doctorat. examen de qualification, un châle pour mon doctorat. examen général, et un pull de ma bourse à D.C. C'est assez gratifiant d'avoir une manifestation physique de mon soulagement du stress! "

Daniel King, chercheur à Allen Institute for Artificial Intelligence

(Photo gracieuseté de Daniel King)

"Gardez une boîte de réception propre. C'est comme ça que je reste au top. »

Parker MacCready, professeur d'océanographie à l'Université de Washington

(Photo gracieuseté de Parker MacCready)

"Nettoyez votre boîte de réception de messagerie chaque semaine. Mes pensées sont ici. "

Jill Taplin, fondatrice et PDG d'Outsider Comics & Geek Boutique

(Photo . / Kurt Schlosser)

«Éliminez votre trajet! J'ai la chance de vivre à distance de marche d'Outsider. Nous sommes encore dans nos premières années quand je dois être ici souvent, donc je suis heureux d'avoir réduit les temps de trajet et mon horaire de sommeil me remercie. »

Charu Jain, vice-président et directeur de l'information chez Alaska Airlines

Charu Jain, deuxième à gauche. (Photo d'Alaska Airlines)

«Planifiez à l'avance, hiérarchisez les éléments critiques et soyez intentionnel. Ne laissez pas le calendrier prendre le dessus sur votre journée. Fixez-vous des priorités et conduisez des progrès vers l'achèvement chaque jour. Et mon Dieu, amusez-vous. Nous encourageons l'innovation de manière amusante et engageante en Alaska. Deux grands exemples sont les événements Shark Tank avec les employés ITS pour identifier de nouvelles idées et les hackathons avec les universités et les partenaires de l'industrie. »

Olga Zinoveva, ingénieur logiciel chez Bright Machines

(Photo gracieuseté d'Olga Zinoveva)

«J'ai quelques passe-temps, et il est en fait assez difficile de leur consacrer suffisamment de temps. Jusqu'à présent, ma meilleure stratégie a été de dresser une liste de choses à faire à l'ancienne et de décider explicitement quoi aborder dans mes blocs de temps libre. Chaque fois que j'essaie juste de le faire, je finis par perdre beaucoup de temps sur des tâches sans importance, donc avoir une liste m'aide à me concentrer. J'ai essayé toutes sortes de logiciels pour cela au fil des ans, mais je reviens toujours aux listes papier et stylo pour leur simplicité, leur flexibilité et leur nature toujours présente. "

Nate Sterken, data scientist pour Placed et vainqueur du «Big Data Bowl» de la NFL

Nate Sterken, à droite. (Photo AP pour NFL / Doug McSchooler)

«Trouvez quelqu'un qui vous inspire et qui est plus intelligent émotionnellement que vous (ou qui étaye tout ce dont vous avez besoin pour vous étayer) et épousez cette personne. Vous ne pouvez pas cocher celui-ci en un week-end mais cela vaut l'investissement. Essayez également d'utiliser moins votre téléphone et d'éviter le cycle d'actualités quotidiennes – il n'est pas important de connaître et de lire les réactions (et les réactions aux réactions) à chaque tweet. Remarque: j'échoue généralement de façon spectaculaire à ces deux derniers conseils, mais mon succès à suivre le premier le compense. »

Gina Bremer, consultante en intelligence d'affaires chez Slalom

(Photo gracieuseté de Gina Bremer)

«Obtenez un chiot. J’ai attendu des années le «bon moment» et cela n’existe pas. Avoir un chien vous fournit une dose quotidienne d’amour, encourage le mouvement et l’air frais et fait en sorte que vous ne puissiez pas rester trop tard au bureau. »

Priyanka Raha, fondatrice de PopSmartKids

(Photo gracieuseté de Priyanka Raha)

«Parfois, l'équilibre consiste à bloquer votre temps, même pour des affaires personnelles. J'adore cuisiner pour ma famille et manger avec eux. Deux heures le soir est mon moment sacré lorsque je ne réponds pas aux e-mails et que je passe du temps de qualité avec mes enfants. Nous devenons vraiment stupides – dessiner, nous courir après dans la maison et faire des grimaces. Cela me déstresse complètement. Pour les soirées où je suis incapable de le faire si je suis à des événements ou des réunions, mes enfants reçoivent des crêpes aux pépites de chocolat le lendemain matin. C’est notre affaire. "

Kona Farry, créatrice de Puget Sound Transit Operations Tracker

(Photo gracieuseté de Kona Farry)

«Je ne vais pas prétendre que je suis bon dans ce domaine, mais la vie est une question de priorités. Prenez toujours soin des choses urgentes et importantes, puis hiérarchisez en fonction de l'urgence et de l'importance relatives. Soyez critique lorsque vous effectuez cette évaluation – vous constaterez souvent que quelque chose qui semble important ne l'est vraiment pas. Et n'oubliez pas qu'il est important de prendre du temps pour vous ou votre vie sociale! "

Rudy Willingham, artiste Instagram, musicien, fondateur de RudyCorp

(Photo gracieuseté de Rudy Willingman)

«Évitez les réunions stupides. La plupart d’entre nous passent la moitié de notre journée à participer à des réunions sans importance. »

Mitali Palekar, diplômée en informatique de l'Université de Washignton

(Photo gracieuseté de Mitali Palekar)

«Mettez votre téléphone et votre ordinateur portable sous tension ne pas déranger / désactiver les notifications. C'est vraiment un changeur de vie. "

Elsa Moluf, développeur de logiciels chez Substantial

(Photo gracieuseté d'Elsa Moluf)

«Pour une chose donnée, demandez-vous, dans le contexte de votre mort éventuelle, quelle importance cela at-il? Cela semble dramatique mais restez avec moi. Nous avons tendance à penser que les questions de cette gravité n’ont pas leur place dans le quotidien, mais nos vies sont composées des heures et des minutes que nous passons à faire des choses de tous les jours. Nous faisons beaucoup de choses précisément parce qu'elles s'accumulent avec le temps et comptent dans le grand schéma. Et il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes aspirés ou supportés que nous n'avons pas toujours l'énergie pour repenser s'il y a une meilleure façon. Je trouve que le fait de considérer ma mortalité plus souvent me donne en fait de l'énergie pour évaluer ces choses que je pourrais autrement permettre de perdre mon temps. »

Connie Chung, directrice principale des produits chez Egencia

(Photo gracieuseté de Connie Chung)

«Soyez sélectif et priorisez sans relâche. Il n'y a jamais assez de temps dans la journée pour faire tout ce que vous voulez. Vous devez savoir ce qui est essentiel et ce qui est facultatif – ce n’est pas toujours évident. Je fais attention à la façon dont je planifie mes journées. Ce faisant, je peux quitter mon travail au bureau et garder la plupart de mes soirées libres à passer avec ma famille. Cela dit, il y a parfois des jours où je continue de travailler à la maison. Parfois, une urgence survient, ou une échéance approche, et je dois juste consacrer du temps supplémentaire pour m'assurer que mon équipe et moi sommes sur la bonne voie. En maintenant un état d'esprit flexible, j'ai la liberté d'adapter ma façon de travailler en fonction des situations changeantes au travail et à la maison. Par exemple, lorsque mes enfants étaient encore bébés, je me suis fixé pour règle de ne jamais partir en voyage de travail pendant plus de trois jours consécutifs. Maintenant qu'ils sont plus âgés (6 et 4 ans cette année, c'est un âge tellement amusant!), Je suis à l'aise de faire des voyages d'une semaine sans m'inquiéter. "

Teresa Duran, CIO chez John L. Scott Real Estate

(Photo gracieuseté de Teresa Duran)

«C'est la première année que je dois abandonner mes efforts pour gérer tous les e-mails qui arrivent dans ma boîte de réception. Avec le flux important d'e-mails entrants qui frappe mon compte chaque jour, je ne peux tout simplement pas m'attaquer à tout cela. "

Pranav Karthik, lauréat de la bourse Apple Worldwide Developers Conference

(Photo gracieuseté de Pranav Karthik)

«J'essaie de bloquer le calendrier de ma semaine et de définir des horaires pour travailler sur le développement et les devoirs scolaires pour lesquels j'utilise une application auto-développée qui me donne des notifications et m'aide à garder le cap. Je prévois de publier la même chose sur l'App Store bientôt, alors faites attention à cela! J'essaie de le faire chaque semaine et j'y reviens quotidiennement pour voir quand j'ai besoin de faire quelque chose comme une date limite pour mon projet. »

Marci Marra, associé directeur chez Caiman Consulting

(Photo gracieuseté de Marci Marra)

"Ne vous prenez pas trop au sérieux et ne fixez pas d’attentes réalistes quant à vos engagements. Ne vous fixez pas de normes auxquelles nous ne nous tiendrions pas. Soyez votre plus grand fan et offrez-vous grâce et flexibilité dans ce que vous devez faire tous les jours. »

Hannah Werbel, récipiendaire de la médaille du doyen à l'Université de Washington

(Photo gracieuseté de Hannah Werbel)

«Une chose que j'essaie de faire est de ne jamais manger et travailler en même temps. Cela me rend plus conscient de ce que je mange donc j'ai tendance à manger plus sainement. De plus, comme je sais que je ne vais jamais déjeuner sur mon ordinateur, je peux planifier de rencontrer des amis ou de me promener un peu. C'est agréable de prendre une pause et je trouve souvent que je suis plus productif quand je reviens. "

David Ham, directeur principal du programme vidéo chez Amazon Web Services et président de la section glamazon

(Photo gracieuseté de David Ham)

«J'aime garder une liste simple et supprimer ce qui a été fait. Cela me fait me sentir productif. Pendant la semaine, j'aime ma routine – je marche pour aller au travail, ramasser mon Starbucks Americano en chemin, puis dîner à la maison. Le week-end, tout est question de détente. »

Ganesh Shankar, co-fondateur et PDG et de RFPIO

Ganesh Shankar, centre. (Photo gracieuseté de RFPIO)

"Assurez-vous que lorsque vous êtes avec votre famille, vous êtes pleinement avec eux. Consacrez-leur ce temps et ne vous laissez pas distraire. Vous serez reconnaissant pour cette fois lorsque vous serez de retour au travail. "

Tom Bates, directeur de production pour Western Display Fireworks

(Photo . / Kevin Lisota)

"Nous regardons constamment les vidéos. Après le tournage de cette émission (du 4 juillet), nous la regardons et la regardons et la regardons et «que pouvons-nous faire de mieux l'année prochaine?» C'est donc quelque chose qui est certainement une passion sur laquelle nous passons beaucoup de temps, à un moment précis niveau geek. "

Amanda Sullivan, éducatrice STEM et auteure

(Photo gracieuseté d'Amanda Sullivan)

«La gestion de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est tellement délicate, surtout pour nous, les mamans qui travaillent! Pour moi, j’ai découvert que j’adore travailler à domicile et cela me donne un vrai sens de l’équilibre. De plus, quitter mon emploi universitaire «9-5» pour me concentrer sur la recherche, l'enseignement en ligne et l'écriture me convient. Cela me permet de travailler sur des projets importants sans perdre de temps avec mon fils pendant ses précieuses années de petite enfance. Je peux faire tellement de choses pendant les siestes de mon fils, le week-end quand il passe du temps en tête-à-tête avec mon mari, et la nuit après son coucher.

«Mais je pense que les parents qui travaillent à domicile doivent savoir que c'est OK de demander de l'aide. J'ai refusé d'avoir une baby-sitter jusqu'à ce que mon fils ait presque 1 an, malgré le fait de travailler presque à plein temps ET d'écrire mon livre. (J'ai pris un congé de maternité de 2 semaines que j'ai rationalisé en disant que je travaillais «juste» à domicile). C'était fou et j'ai dû arrêter de dormir pour que ça marche. Mon fils a maintenant une baby-sitter incroyable qui le regarde lorsque j'ai des conférences téléphoniques ou que je dois juste faire un travail ininterrompu et elle est une aubaine pour ma santé mentale et mon équilibre travail-vie.

Taylor Banks, CFO chez Systima Technologies, Inc.

(Photo gracieuseté de Taylor Banks)

«Ayez une liste de contrôle / liste de tâches, que ce soit votre e-mail, un bloc-notes ou un autre produit. Notez vos actions et accomplissez-les! Personnellement, ma boîte e-mail est ma liste de tâches et je supprime les e-mails de ma boîte de réception s'ils ne nécessitent pas d'actions directes. »

Sandeep Nain, propriétaire d'Ascent Outdoors

(Photo . / Kurt Schlosser)

«Déléguer des tâches. Embaucher des personnes pour des tâches qui peuvent être déléguées, afin que vous ayez le temps de vous concentrer sur des tâches que vous seul pouvez effectuer – comme la coordination, la gestion et la gestion d'une entreprise dans mon cas. »

Bob Crimmins, créateur de Startup Haven

(Photo gracieuseté de Bob Crimmins)

«Tout le monde dans le monde des startups est constamment sur-engagé. La protection de votre calendrier peut donc être une superpuissance. En gros, cela revient à trouver comment dire «non» respectueusement, utilement et plus souvent. »

Tiff Napolitano, directeur principal de la gestion des produits

(Photo gracieuseté de Tiff Napolitano)

"1. Du temps pour moi (planifiez-le et protégez-le!) 2. Fixez des limites entre le temps de travail et le temps passé en famille. Quand je travaille, je suis plein de travail et concentré. Quand je suis à la maison et que tout le monde est réveillé, je suis en famille. 3. Désactivez toutes les notifications de travail. Vous n'en avez pas besoin. Si vous suivez des horaires de travail et de famille ciblés, vous verrez naturellement ce dont vous avez besoin pour les e-mails et le chat pendant que vous travaillez et lorsque vous souhaitez vous enregistrer par rapport à la distraction constante de chaque notification. "

Dan Schwalbe, pro de la sécurité des informations et propriétaire de Dan the Bee Man

(Photo . / Kurt Schlosser)

"Tout est question de priorité et d'équilibre. C’est bien de vous admettre que vous ne pouvez pas faire tellement de choses en une seule journée, cela ne fait pas de vous une personne moindre. Si vous avez un partenaire ou un autre partenaire important, parlez-leur, dites-leur comment s'est passée votre journée, ce qui s'est bien passé et ce qui a sucé. Cela aide à faire le bilan (et assurez-vous de leur poser des questions sur leur journée aussi). Essayez de trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est bien de travailler 60 à 70 heures par semaine ici et là quand c'est l'heure de la crise, mais vous devez également prendre du temps pour passer avec votre famille ou vos amis, sinon vous vous épuiserez. »

Annee Ngo, co-fondatrice et PDG de Startup League

(Photo gracieuseté d'Annee Ngo)

«Dans l'ordre des choses:

Hygiène du sommeil – chaque corps a des besoins différents dans cette arène, alors écoutez votre propre corps.

Profitez de l'augmentation de votre fréquence cardiaque grâce à l'exercice – que ce soit une marche, du yoga, de la boxe ou une belle randonnée agressive.

Rappelez-vous que vous ne ferez que ce que vous allez faire. En tant que fondateur, votre liste de tâches ne se termine jamais. Accepter que vous ayez «terminé» pour la journée est essentiel. »

Sarah Battersby, chercheuse à Tableau

(Photo gracieuseté de Sarah Battersby)

«Commencez (et / ou terminez) chaque jour avec une liste. Travaillez systématiquement à travers – mais essayez d'enregistrer au moins un des éléments vraiment amusants pour plus tard dans la journée pour vous motiver. Si je travaille activement sur un projet de codage, j'aime enregistrer un petit quelque chose d'amusant à comprendre ou à déboguer. Cela peut parfois être relaxant. »

Stefan Frei, gardien et artiste du Seattle Sounders FC

(Photo de Sounders FC Communications / Mike Fiechtner)

«Je pense que l'équilibre est si important. L'art m'a énormément aidé à gérer le stress que je ressens sur le terrain de football. Mais c'est aussi un équilibre de précision sur le terrain et de créativité en dehors. Donc, quoi que vous traitez au travail, je vous recommande de faire quelque chose qui stimule l'autre côté du cerveau lorsque vous avez un moment pour vous. "

Justin Chan, étudiant à l'Université de Washington et co-fondateur d'Edus Health

(Photo UW / Mark Stone)

«Donnez la priorité à votre travail par importance et ne laissez pas les tâches quotidiennes apparemment urgentes entraver vos objectifs à long terme. Si vous laissez le travail de faible priorité à la dernière minute, vous constaterez généralement que la dernière minute était tout ce qui était nécessaire pour terminer la tâche. »

Ben Mussi, créateur de l'application de rencontres de Seattle

(Photo d'application de rencontres de Seattle)

«Nous avons tous d'énormes listes de tâches qui semblent s'allonger perpétuellement. Le volume considérable de tâches que nous devons effectuer peut laisser un sentiment confus quant à ce à quoi prioriser, ce qui entraîne souvent l'inaction. J'écris chaque tâche qui me vient à l'esprit sur un Post-It pour créer une manifestation physique de la tâche. Cela libère de l'espace dans mon esprit du fardeau de se souvenir de cette tâche. Ensuite, je commande tous les post-its de la priorité la plus urgente en haut à la tâche la moins importante en bas. Lorsque le temps libre se présente, je commence à travailler sur le Post-It supérieur et à descendre ma pile un par un. De temps en temps, je réévalue ma pile de post-its pour m'assurer que mes priorités sont à jour. Cette technique d'organisation a été un formidable catalyseur pour atteindre des objectifs de grande valeur. »

Matthew Burchette, conservateur principal au Seattle's Museum of Flight

(Musée de la photo de vol)

«Ne ramenez pas votre travail à la maison si vous pouvez l’aider. Séparez les e-mails professionnels des e-mails personnels et ne lisez pas les e-mails professionnels une fois que vous avez quitté le bureau. Si votre patron appelle après les heures, faites comme si vous étiez dans un tunnel! Cela peut probablement attendre de toute façon. 😉 ”

Dan Gifford, scientifique principal des données chez .

(Photo gracieuseté de Dan Gifford)

«Il y a deux ans, j'ai désactivé toutes les notifications par e-mail et push Slack sur mon téléphone. Si j'ai le temps de les vérifier, je le fais; sinon, je ne les laisse pas me distraire de ce sur quoi je me concentre en ce moment. "

Anne Galyean, scientifique à Intertox Inc. et pro en vélo de montagne

(Photo gracieuseté d'Anne Galyean)

"La physique. Plus précisément, l'effet pendule. Un équilibre parfait n'est ni réel ni réalisable. Cela vous rendra fou en essayant de garder tout cela en parfait alignement! Le concept travail-vie peut être décrit comme «intégré». L’intégration travail-vie est un pendule qui oscille parfois loin d’un côté ou de l’autre. Lorsque vos valeurs et votre vie professionnelle sont intégrées, vous apprenez à accepter lorsque le pendule oscille davantage vers le travail ou le reste de votre vie. Par exemple, il y a des moments où vous avez un gros objectif de travail – vous recherchez une promotion ou vous lancez dans un projet important. À ce stade, votre pendule peut basculer vers le travail. C'est épuisant et probablement insoutenable. Mais est-ce la bonne forme d'intégration travail-vie à un moment donné pour atteindre votre objectif? Absolument. Lorsque votre objectif est atteint, le pendule peut basculer dans l'autre sens. L'effet pendulaire nous dit que, lorsqu'il est déplacé latéralement par rapport à sa position d'équilibre, un pendule subit une force gravitationnelle de restauration qui l'accélérera vers le centre. »

Kathleen Hoza, ingénieur système chez First Mode

(Photo gracieuseté de Kathleen Hoza)

«Prenez le temps d'être reconnaissant pour les petites choses, les grandes choses et tout le reste. Qu'il s'agisse d'une grande journée ou d'une journée difficile, il y a toujours plus de positif que de négatif dans le monde si nous prenons le temps de le voir. »

Ender Ricart, chercheur principal UX pour LivePerson

(Photo gracieuseté d'Ender Ricart)

"Occuper! L’ennui est le véritable tueur d’esprit (référence «Dune»!). »

Ryan Hogan, co-fondateur et PDG de Hunt a Killer

(Photo gracieuseté de Ryan Hogan)

«Faites le premier pas. Souvent, nous tergiversons sur notre travail et finissons par nous précipiter à la dernière minute pour le démolir en quelques heures. Si nous venons de faire le premier pas vers l'achèvement d'une tâche, vous seriez surpris de voir ce que vous pouvez faire. Une fois que vous lancez la balle, il devient généralement beaucoup plus facile de terminer une mission ou un projet. J'aime créer un plan ou une liste et faire tomber les choses une par une. Habituellement, je vais commencer par quelque chose de petit et de simple pour commencer, puis une fois que je serai dans la zone, les tâches plus importantes seront plus faciles à accomplir. »

Kevin Ryoo, pro des sports électroniques et étudiant à l'Université de Washington

(Photo gracieuseté de Kevin Ryoo)

«J'essaie d'être productif tous les jours. Je vérifie souvent les e-mails et je m'assure de ne rien manquer. Si quelque chose arrive, je l'ajoute à la liste des tâches. Quand je me repose, je pense souvent à quelque chose que je peux faire et j'y mets une note. Plus important encore, j'essaie de ne pas être paresseux. »

Kurt Stiles, chef du groupe de ressources d'ingénierie visuelle pour WSDOT

(Photo gracieuseté de Kurt Stiles)

«Définition et gestion des attentes de production. Menez la conversation avec vos clients en fonction de leurs besoins parlés et vous ne vous tromperez jamais. "

Nikolas Ioannou, développeur d'applications et étudiant à l'Université de Washington

(Photo gracieuseté de Nikolas Ioannou)

«Ironiquement, j'ai découvert que la meilleure façon de gérer mon travail est de faire moins ou, mieux, de trouver un équilibre. Si je devais me concentrer tout le temps sur mon travail, je produirais des résultats de qualité inférieure et perdrais de la passion. En introduisant d'autres activités dans ma vie, comme le tennis, j'ai pu réaliser le contraire; des résultats de meilleure qualité et une nouvelle passion pour mon travail. »

Khin Latt, directeur du centre médical d'Overlake

(Photo gracieuseté de Khin Latt)

«Je mentirais si je disais que je sais comment le gérer parce que j'essaye aussi. J'avais du mal à séparer ma vie de mon travail. Cela ne m'a pas bien servi. J'étais toujours morfondu, grincheux et stressé. J'ai maintenant du temps pour moi et je prévois de faire des choses pour moi et mon fils sans électronique. J'apprends à faire du vélo (oui, je ne sais pas faire du vélo!), J'apprends à jouer du saxophone et je viens de rejoindre un cours de kickboxing. Je suis également le blog du Dr John Halamka intitulé Geekdoctor et l'un de ses articles de blog intitulé OHIO (Only Handle It Once) est très utile. "

Luis Ceze, co-fondateur et PDG d'OctoML et professeur à l'Université de Washington

(Photo gracieuseté de Luis Ceze)

«Liste, beaucoup de listes, y compris des listes de listes. Une bonne application Todo, j'adore Todoist. Gestion de calendrier super diligente. Mais surtout, faites tout ce que vous pouvez pour réunir les meilleures personnes autour de vous. Embauchez des gens mieux que vous. »

Amanda Woodcock, bioingénieur au Product Creation Studio et artiste

(Photo gracieuseté d'Amanda Woodcock)

«Respirez! J'ai une alarme sur mon téléphone pendant une fois toutes les deux heures qui m'incite à reprendre mon souffle et à me renseigner. Cette pause pourrait durer 10 secondes, ou 10 minutes, mais j'ai trouvé qu'au milieu de tous les petits indices fous comme celui-ci font toute la différence – votre corps vous en dira beaucoup si vous écoutez!