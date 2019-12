Meilleures imprimantes photo pour iPhone en 2019

Source: iMore

Imprimantes photo pour iPhone

Nous prenons un tas de photos avec nos iPhones chaque jour. Parfois, nous voulons réellement imprimer ces souvenirs sur du papier, vous savez, afin de pouvoir les coller dans un album ou un cadre. Il existe de nombreuses imprimantes photo qui nous permettent de nous connecter sans fil avec notre iPhone pour imprimer des photos afin de les insérer dans un album photo ou simplement sur le réfrigérateur. Pourtant, nous pensons que le Polaroid ZIP est la meilleure option disponible pour la plupart des gens.

Meilleur dans l'ensemble: Polaroid ZIP

Source: Polaroid

En ce qui concerne les imprimantes photo iPhone, plus elles sont petites, mieux c'est. Les horloges Polaroid ZIP mesurent 0,87 x 2,91 x 4,72 pouces, elles sont donc assez petites et assez compactes pour être transportées quotidiennement, et la batterie rechargeable imprime 25 photos sur une seule charge. Il se connecte à votre iPhone via Wi-Fi et Bluetooth, et tout ce dont vous avez besoin est l'application mobile gratuite Polaroid, où vous sélectionnez et modifiez les photos à imprimer, ou connectez-la à vos comptes de médias sociaux. L'application vous permet également d'ajouter des éléments amusants comme des autocollants, des filtres, des bordures, de créer un mini-collage, etc.

Les impressions du Polaroid ZIP sortent sur du papier ZINK Zero Ink 2×3 avec des dos collants, qui sont la taille parfaite pour les albums, les réfrigérateurs, les albums et les cahiers. Étant donné que les impressions sont sur du papier ZINK, cela signifie qu'il n'y a pas besoin de film, d'encre, de toners, de cartouches ou de rubans. Connectez-vous, sélectionnez, imprimez! Toutes les photos imprimées sont colorées, audacieuses et réalistes, tout en étant résistantes à l'eau, aux déchirures, aux taches et elles sèchent en quelques secondes.

Avantages:

Petit et compact

Imprime 25 photos sur une seule charge

Se connecte via Wi-Fi et Bluetooth

Impressions de haute qualité sur papier ZINK à dos collant

Très abordable

Les inconvénients:

Livré uniquement avec 10 feuilles de papier

Les recharges papier peuvent coûter cher

Imprime uniquement au format 2×3

Meilleur dans l'ensemble

Polaroid ZIP

Grande valeur et qualité

Polaroid ZIP est un choix populaire car il est compact, facile à utiliser et les impressions ZINK sont de bonne qualité.

Meilleures grandes impressions: imprimante photo instantanée Kodak Dock

Source: iMore

De nombreuses imprimantes photo portables n'impriment que dans le petit format 2×3, ce qui n'est pas idéal si vous souhaitez les encadrer pour les afficher. Si vous souhaitez des impressions plus grandes, comme le format 4×6 standard, l'imprimante photo instantanée Kodak Dock est une bonne option.

Bien qu'il ne soit pas aussi compact et même un peu encombrant, cela en vaut la peine pour la capacité d'impression 4×6. Le Dock se connecte directement à votre iPhone via un adaptateur (et le charge lors de l'impression), ou vous pouvez vous connecter via un câble USB ou Wi-Fi. L'application Kodak Printer Dock vous permet de mettre des autocollants, des filtres, des modèles de cartes et bien plus sur vos photos pour plus de plaisir.

En ce qui concerne les impressions, le Kodak Dock utilise la technologie de transfert thermique, il n'y a donc pas d'encre à gérer, mais vous devez vous procurer les cartouches photo. Les impressions seront aux couleurs vives et à haute résolution, donc des détails fins devraient apparaître. L'impression thermique ne saigne pas et ne se décolore pas, elle durera donc longtemps.

Avantages:

Imprime la taille 4×6

Chargement simultané de plusieurs appareils

Se connecte via un adaptateur Dock, un câble USB ou une connexion Wi-Fi

Impressions de haute qualité

L'application vous permet de personnaliser et de modifier des photos avant l'impression

Les inconvénients:

Pas très compact

Nécessite des cartouches photo

Coûteux

Meilleures grandes impressions

Imprimante photo instantanée Kodak Dock

Grands tirages de la maison

Kodak Dock peut faire des impressions au format 4×6. La station d'accueil se charge également simultanément et vous pouvez vous connecter via USB ou Wi-Fi.

Meilleure innovation: imprimante photo et vidéo portable Lifeprint

Source: Lifeprint

Vous recherchez une imprimante qui peut faire plus que simplement imprimer des photos? Si c'est le cas, alors pensez à Lifeprint – cela fait de la magie Harry Potter méchamment cool pour vos impressions pour leur donner vie grâce à la réalité augmentée (AR).

L'imprimante Lifeprint est suffisamment petite et compacte pour que vous puissiez l'emmener partout et épater vos amis, tant que vous êtes connecté via Wi-Fi et Bluetooth sur votre iPhone. Avec Lifeprint, vous pouvez imprimer des photos à partir de votre appareil à partir de l'application Lifeprint, ou simplement les connecter à vos comptes de médias sociaux et imprimer directement à partir de là. L'application vous permet également de partager vos vraies photos avec vos amis et votre famille (tant qu'ils ont l'application), afin qu'ils puissent imprimer vos photos où qu'ils soient.

Les impressions avec Lifeprint utilisent la technologie ZINK, vous n'avez donc pas besoin de cartouches d'encre ou de toner. L'imprimante Lifeprint de taille 3×4 signifie également que vous obtenez des impressions plus grandes que les tailles standard 2×3 des autres imprimantes, bien que Lifeprint soit également disponible en plus petit format si vous le souhaitez.

Le vrai plaisir avec Lifeprint réside derrière la technologie AR. Cela fonctionne en ayant l'application incorporer une vidéo à l'intérieur de votre tirage photo, puis vous pouvez visualiser la vidéo que vous pointez la caméra de votre appareil vers elle via l'application Lifeprint. Pensez aux images animées dans le monde de Harry Potter, car c'est à cela que cela ressemble.

C'est définitivement différent, et vous ne devriez pas vous attendre à des impressions de haute qualité de Lifeprint, mais l'élément AR ajouté ajoute du piquant à la norme.

Avantages:

Taille petite et compacte

Deux tailles disponibles (2×3 ou 3×4)

Élément AR unique

Se connecte via Wi-Fi et Bluetooth, impression à une touche

Utilise la technologie ZINK

Les inconvénients:

Coûteux

Certainement "gimmicky"

Pas les meilleures impressions de qualité

Meilleure innovation

Imprimante photo et vidéo portable Lifeprint

Impressions créatives

L'implémentation AR de Lifeprint vous permet d'être plus créatif. C'est cher, cependant, et les impressions ne sont pas de la meilleure qualité.

Meilleure valeur: imprimante de poche Polariod Mint

Source: iMore

Ceux qui ont un budget devraient vérifier l'imprimante de poche Polaroid Mint. Il est petit et compact, vous pouvez donc l'emporter partout avec vous.

Polaroid Mint se connecte à votre iPhone via Bluetooth et vous pouvez télécharger l'application Polaroid Mint pour tous vos besoins d'impression photo. Avec l'application, vous pouvez choisir et modifier les photos que vous souhaitez imprimer et faire des choses amusantes comme l'ajout de bordures, de filtres, de dessins, etc. avant de les imprimer. Les impressions sont sur du papier ZINK à dos collant 2×3, et il n'y a pas de cartouches d'encre ou de toner à craindre. De plus, il est simple à utiliser et la batterie rechargeable dure environ 50 impressions par charge.

Avantages:

Super compact

Charge rapidement

Facile à utiliser

Impressions décentes

Se connecte via Bluetooth

Les inconvénients:

Imprime uniquement au format 2×3

Le pack de démarrage ne contient que 10 feuilles de papier ZINK

Meilleure valeur

Imprimante de poche Polaroid Mint

Simple et abordable

Polaroid Mint est assez petit pour être porté tous les jours. Il est facile à utiliser et offre des impressions de bonne qualité sur du papier ZINK 2×3.

Conclusion

Il existe de nombreuses excellentes imprimantes photo portables pour travailler avec votre iPhone, mais notre préférée est toujours la Polaroid ZIP. Ce n'est pas un nouveau produit, mais il fonctionne très bien et est un choix tendance sur le marché pour une bonne raison. Les impressions sont de haute qualité pour le prix, et elles sont suffisamment compactes pour être transportées partout où vous allez.

Il utilise également la technologie ZINK Zero Ink dans le papier, vous n'avez donc pas à vous soucier des cartouches d'encre et du toner gênants. De plus, l'application vous permet de faire preuve de créativité avec vos photos en vous permettant d'ajouter des autocollants, des filtres, des bordures et même de créer des collages à imprimer. Le papier ZINK est également collé, vous pouvez donc facilement l'ajouter à des albums ou des journaux, ou échanger avec des amis et la famille.

Crédits – L'équipe qui a travaillé sur ce guide

Christine Romero-Chan est un grand fan de la photographie iPhone et aime sortir et prendre des photos avec son iPhone. Elle aime faire imprimer ces photos de temps en temps, donc elle connaît les imprimantes photo iPhone comme le dos de sa main.

