Meilleures imprimantes tout-en-un de 2020: les meilleurs imprimantes et scanners

Si vous êtes à la recherche de la meilleure imprimante tout-en-un en vente en 2020, alors vous êtes au bon endroit.

Les meilleures imprimantes tout-en-un que vous trouverez sur cette page prouvent que ces appareils ne sont pas seulement des prises de tous les métiers. En fait, les meilleures imprimantes tout-en-un sont aptes à imprimer, numériser, photocopier et même envoyer des télécopies et des courriels, tout en vous faisant économiser de l’espace et de l’argent en n’achetant qu’un seul appareil.

Les meilleures imprimantes tout-en-un sont donc idéales pour les petites et moyennes entreprises où l’espace de bureau est une prime. Ces périphériques sont capables de gérer les travaux qui nécessitaient auparavant trois unités distinctes ou plus, et les imprimantes tout-en-un modernes peuvent gérer chaque travail ainsi qu’un périphérique autonome le ferait.

Les meilleures imprimantes tout-en-un sont également de bons choix pour les utilisateurs à domicile. Ils sont idéaux pour les bureaux à domicile, mais ils peuvent également aider les enfants à faire leurs devoirs. Dans cette liste des meilleures imprimantes tout-en-un, vous trouverez des appareils compacts et abordables qui sont idéaux pour un usage domestique, ainsi que des produits plus puissants qui peuvent gérer de grandes charges de travail, ce qui est essentiel pour les bureaux modernes.

Chaque imprimante de ce meilleur guide des imprimantes tout-en-un fait un excellent travail de toutes les tâches pour lesquelles elle est conçue, qu’il s’agisse d’imprimer des documents, de copier des fichiers photo ou de numériser des images à modifier sur un PC. Vous obtiendrez toujours une excellente qualité d’impression, de numérisation et de télécopie, et notre liste des meilleures imprimantes tout-en-un vous assurera d’obtenir le périphérique parfait pour vos besoins.

Les meilleures imprimantes tout-en-un en un coup d’œil

Imprimante Canon Pixma TR8550Epson WorkForce Pro WF-4630Imprimante Brother MFC-J5330DWImprimante HP LaserJet Pro MFP M227fdwHP Envy 5055 (5010 au Royaume-Uni)

Meilleures imprimantes tout-en-un

(Crédit d’image: Crédit d’image: TechRadar)

1. Imprimante Canon Pixma TR8550

Le MFD compact prend soin des affaires et des photos

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 4 en 1 | Vitesse d’impression: 15ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 100 | Poids: 8kg

Photos vives à 5 encres

Écran tactile généreux

Pas de port USB avant

Cartouches coûteuses

Comme la plupart des imprimantes à jet d’encre de Canon, cet appareil tout-en-un compact utilise cinq cartouches d’encre distinctes pour fournir des photographies éclatantes et naturelles sur du papier glacé. Il dispose également d’un lecteur de carte SD pratique pour les photographes. Mais il est également bien équipé pour une utilisation au bureau. Il existe une fonction de télécopie pour ceux qui en ont besoin, un chargeur automatique de documents et un scanner haute résolution. La vitesse d’impression est un peu lente, même pour un jet d’encre, mais elle est très facile à utiliser grâce à sa grande interface à écran tactile et à la fois la connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Tout cela dans un meuble pouvant rentrer dans un classeur.

(Crédit d’image: Crédit d’image: Epson)

2. Imprimante Epson WorkForce Pro WF-4630

Un jet d’encre rapide avec de nombreuses fonctionnalités professionnelles

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 4 en 1 | Vitesse d’impression: 20ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 150 | Poids: 8kg

Impression rapide

Chargeur ADF 35 feuilles

Qualité d’impression moyenne

Bruyant en fonctionnement

Ce tout-en-un boxy ne gagnera aucun concours de beauté, mais l’ensemble de fonctionnalités impressionnant est plus attrayant. Il peut contenir 150 feuilles de papier avec 35 autres dans le chargeur automatique de documents et il peut les produire plus rapidement que de nombreuses imprimantes laser. En tant que jet d’encre, ses performances couleur et photo sont solides et également économiques, en particulier si vous passez aux cartouches haute capacité d’Epson. Chaque fonctionnalité à laquelle nous pouvons penser, de la télécopie à l’impression dans le cloud, est couverte par ce quatre-en-un compétent.

(Crédit d’image: Crédit d’image: Brother)

3. Imprimante Brother MFC-J5330DW

Un tout-en-un avec une capacité A3 supplémentaire

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 4 en 1 | Vitesse d’impression: 22ppm | Formats papier: jusqu’à A3 | Capacité papier: 300 | Poids: 16,9 kg

Impressions aux couleurs vives

Impression compacte A3

Plus cher que le laser

Scanner au format A4

Ce tout-en-un tout chantant est livré avec une longue liste de fonctionnalités et des spécifications tout aussi impressionnantes. Le bac à papier peut contenir 250 feuilles et le chargeur automatique de documents, 50 autres. Sa vitesse d’impression maximale peut rivaliser avec les imprimantes laser et le coût par page n’est que légèrement supérieur si vous achetez les chariots à jet d’encre haute capacité. Les impressions en couleur semblent audacieuses et lumineuses, mais le truc de fête de cette machine est sa capacité à imprimer sur du papier au format A3.

(Crédit d’image: Crédit d’image: HP)

4. Imprimante HP LaserJet Pro MFP M227fdw

Impression et photocopie laser de première classe

Catégorie: Imprimante laser monochrome 4 en 1 | Vitesse d’impression: 28ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 300 | Poids: 16,9 kg

Qualité d’impression nette

Vitesse d’impression rapide

Coûteux

Volumineux

Si vous en avez l’espace, cet appareil multifonction servira bien les petites entreprises grâce à sa qualité d’impression toujours nette, son chargeur automatique de documents utile de 35 feuilles et ses compétences en photocopie automatisée. Il s’agit d’une machine mono et ce n’est pas le laser le plus rapide du bloc, mais il est plus rapide que tout jet d’encre et offre un mélange attrayant de fonctionnalités et de performances.

(Crédit d’image: Crédit d’image: HP)

5. Imprimante HP Envy 5055 (5010 au Royaume-Uni)

AIO abordable avec un fort pour les photos

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 3 en 1 | Vitesse d’impression: 10ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 100 | Poids: 5,4 kg

Abordable

Simple à utiliser

Coût d’encre élevé

Mauvaise connectivité

Ce tout-en-un compact et abordable peut imprimer, numériser et photocopier, mais sa véritable force réside dans l’impression de photos sur du papier photo. Pour atteindre le prix, il est assez léger sur les fonctionnalités, donc il n’y a pas de port Ethernet ou de port USB avant par exemple et il imprime très lentement, mais les résultats sont plutôt bons quand il s’agit de photos en couleur. Les cartouches de démarrage fournies sont plutôt légères, mais si vous les remplacez par des chariots de grande capacité, le coût de fonctionnement est également assez compétitif.

(Crédit d’image: Crédit d’image: Lexmark)

6. Imprimante Lexmark MB2236adw

Le laser tout-en-un est doté de nombreuses fonctionnalités

Catégorie: appareil multifonction laser couleur | Vitesse d’impression: 23ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 251 | Poids: 26,8 kg

Une sécurité renforcée

Couleurs nettes

Pas particulièrement rapide

Le tout-en-un robuste de Lexmark est un outil fiable pour le bureau à domicile ou les petites entreprises. Il y a beaucoup de place pour le papier et le toner, donc le service mensuel recommandé de 250-2 500 est réaliste. Avec la numérisation recto verso et l’impression, il fait un photocopieur de première classe. Ce n’est pas l’imprimante laser la plus rapide du marché, mais une multitude de fonctionnalités de sécurité et une interface simple compensent largement le manque à gagner.

(Crédit d’image: Crédit d’image: TechRadar)

7. Imprimante Brother MFC-J5945DW

Le tout-en-un à jet d’encre qui imprime comme un laser

Catégorie: Imprimante multifonction jet d’encre couleur 4 en 1 | Vitesse d’impression: 22ppm | Formats papier: jusqu’à A3 | Capacité papier: 500 | Poids: 21kg

Capacité A3

Capacité papier élevée

Impressions incohérentes

Moins économique que le laser

La large gamme de tout-en-un de type professionnel de Brother comprend à la fois des modèles laser et à jet d’encre et parfois la frontière entre eux est floue. Cet appareil quatre-en-un riche en fonctionnalités imprime aussi rapidement qu’un laser et a une grande capacité d’encre et de papier, mais étant un jet d’encre, il est également très bon pour imprimer des photos. Il est également un peu plus petit qu’un modèle laser équivalent et vous auriez du mal à trouver un laser à ce prix capable de gérer le papier A3.

(Crédit d’image: Crédit d’image: Canon)

8. Imprimante Canon i-Sensys MF735Cx

Impression laser rapide et sécurisée

Catégorie: Imprimante laser couleur 4 en 1 | Vitesse d’impression: 27ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 250 | Poids: 26,5 kg

Vitesse d’impression rapide

Excellent photocopieur

Bruyant en fonctionnement

Écran tactile insensible

Destiné aux petites et moyennes entreprises, ce tout-en-un riche en fonctionnalités se sent bien fait et a fière allure sur le papier aussi. La vitesse d’impression est impressionnante et il y a de la place pour 250 feuilles de papier dans le bac principal, plus 50 de plus dans le bac multifonction. Il fait un photocopieur fin avec une numérisation recto verso et une impression recto verso et bien qu’il puisse sembler cher, il est livré avec suffisamment de toner pour permettre à vos employés d’imprimer jusqu’à 6300 pages en monochrome ou 5000 pages en couleur.

(Crédit d’image: Crédit d’image: Xerox)

9. Imprimante Xerox VersaLink C405

Laser tout-en-un substantiel pour les charges de travail élevées

Catégorie: MFD laser couleur 4 en 1 | Vitesse d’impression: 35ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 550 + 100 | Poids: 33kg

Très vite

Excellente interface

Coûteux

Lourd et encombrant

Si vous pouvez trouver de la place dans votre bureau pour cet important appareil laser quatre-en-un, il répondra certainement à vos besoins d’impression, de numérisation et de copie. Il a une très grande capacité de toner et de papier, avec de la place pour 550 feuilles dans le bac à papier principal et 150 autres dans son bac multifonction. Il photocopie et imprime très rapidement et la grande interface à écran tactile est la plus sophistiquée que vous trouverez sur le devant de n’importe quelle imprimante.

(Crédit d’image: Crédit d’image: Canon)

10. Imprimante Canon Maxify MB2750

Impression à domicile à haute capacité

Catégorie: Imprimante jet d’encre couleur 4 en 1 | Vitesse d’impression: 23ppm | Formats papier: jusqu’à A4 | Capacité papier: 500 | Poids: 12,1 kg

Grand écran tactile

Photos audacieuses à 5 encres

Cartouches coûteuses

Pas de port USB avant

Cette grande boîte noire contient tout ce dont une petite entreprise pourrait avoir besoin à partir d’un appareil multifonction. Outre la télécopie, l’impression, la numérisation et la copie, il dispose d’un chargeur automatique de documents rapide et fiable et d’un grand écran tactile couleur. Les deux bacs à papier peuvent contenir 500 feuilles de papier, ce qui le rend idéal pour les charges de travail élevées et pour un jet d’encre, il peut les produire à un rythme remarquable. La qualité d’impression en couleur et en mono est tout aussi impressionnante.