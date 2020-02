Meilleures nouvelles émissions de télévision et films ce week-end (14 février)

Cette fin de semaine, Netflix n’est pas – étonnamment – n’ajoute pas beaucoup de contenu pour la Saint-Valentin, bien qu’il apporte une suite de comédie romantique très attendue, avec un film d’animation et la deuxième saison d’une série policière. Netflix a tendance à ajouter du contenu à son catalogue en fonction des plus grandes fêtes et célébrations qui approchent: par exemple, il a perdu beaucoup de contenu de Noël depuis novembre. Curieusement, ce n’est pas le cas pour la Saint-Valentin, avec un seul film roman original qui arrive cette semaine.

Le week-end dernier, Netflix a ajouté la saison 8 de Arrow et Better Call Saul saison 4, ainsi que la série documentaire originale The Pharmacist, le film dramatique Horse Girl et la série d’horreur fantastique Locke & Key. Sur le front du contenu sous licence, cette semaine revient au cinéma, avec le thriller policier Good Time de Josh et Benny Safdie, Anna Karenina de Joe Wright et By The Sea d’Angelina Jolie.

Quant au contenu original, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts, avec la suite d’une comédie romantique pour adolescents, la saison 2 d’une série dramatique policière et une nouvelle série animée mettant en vedette un mouton bien connu. Voici les meilleurs films et émissions de télévision à venir sur Netflix ce week-end – le 14 février.

À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore

Après le succès de To All The Boys Ive Loved Before, la suite est enfin sur Netflix. Intitulé à tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours, le film est basé sur le roman de Jenny Han P.S. Je t’aime toujours, et a le casting principal (à l’exception d’Israël Broussard) pour continuer l’histoire de Lara et Peter. To All The Boys 2 suit le jeune couple alors qu’ils naviguent à travers de nombreuses premières et gèrent la complexité des émotions – mais les choses vont changer quand un autre destinataire des vieilles lettres d’amour de Lara, John Ambrose (Jordan Fisher), réintègre sa vie.

Narcos: Mexique – saison 2

La série policière Narcos: Mexico, acclamée par la critique, est de retour avec une deuxième saison sur Netflix ce week-end, plus de deux ans après la sortie de la saison 1. Après la révélation du narrateur de la série à la fin de la saison 1 (l’agent DEA Walt Breslin, joué par Scoot McNairy) et la mort de Kiki, la DEA va faire la guerre au cartel, tandis que Felix Gallardo (Diego Luna) et d’autres sont au hauteur de leur puissance. La DEA devra prendre des mesures extrêmes et mortelles pour vaincre l’entente, mais cela ne sera évidemment pas aussi simple qu’elle le souhaiterait.

Un film de Shaun le mouton: Farmageddon

Shaun le mouton a un nouveau film, et c’est un film très spécial. Un film de Shaun le mouton: Farmageddon suit Shaun et compagnie alors qu’ils rencontrent un extraterrestre aux pouvoirs étranges qui s’écrase près de Mossy Bottom Farm. Shaun et l’étranger deviennent amis, et ils doivent fuir une organisation dangereuse qui veut capturer la mystérieuse créature. A Shaun the Sheep Movie: Farmaggedon est sorti en octobre 2019 au Royaume-Uni, avec Netflix obtenir des droits de distribution pour les États-Unis, le Canada et l’Amérique latine.

