Meilleures nouvelles playlists, émissions et exclusivités sur Apple Music en octobre 2019

Apple Music a une pléthore de contenus qui monte chaque semaine à découvrir. Qu’il s’agisse d’entrevues exclusives avec des artistes, de nouveaux clips vidéo sympas, d’émissions de radio impressionnantes sur Beats 1 ou, bien sûr, de nouvelles musiques, il y a une tonne de choses à écouter chaque semaine.

Bien qu’il soit impossible pour moi de vous parler de tout ce qui est nouveau, voici quelques-unes des choses qui ont attiré mon attention sur Apple Music cette semaine.

Exclusivités

Cette semaine, découvrez une interview exclusive entre Zane Lowe de Beats 1 et l’artiste hip-hop du Kazakhstan, Scriptonite. Ils parlent de la scène hip-hop à l’étranger, de sa nouvelle musique, et aussi de ce qui nous attend pour l’avenir

Best of Beats 1

L’une des meilleures parties de Beats 1 d’Apple est la gamme de spectacles uniques que la station a assemblés. Les abonnés Apple Music peuvent écouter chaque épisode complet à la demande, ou passer à la nouvelle liste de lecture avec des morceaux de l’émission de la semaine.

New Music Daily avec Zane Lowe – Explorer de nouvelles musiques de tous genres avec les invités Justin Bieber, Beck et plus encore!

Chansons qui ont défini la décennie – Faites un voyage à travers les dix dernières années et explorez les pistes qui l’ont défini!

Listes de lecture essentielles

Apple Music propose plusieurs listes de lecture soigneusement élaborées à la fois par ses propres experts ainsi que plusieurs publications et entreprises influentes. Ces listes mettent en évidence la meilleure musique de la semaine, les artistes intéressants que vous devriez écouter, et plus encore, et sont constamment mises à jour avec de nouveaux morceaux.

Listes de lecture de musique

Justine Bieber: les indispensables – The Biebs est de retour en train de faire de la nouvelle musique. Écoutez son nouveau single et plongez dans son catalogue de musique qui a façonné l’artiste et fait exploser le monde de la musique pop. – Obtenez la playlist

«Top Franco – Airs pop, ballades, hip-hop et bien plus des régions francophones du monde! – Obtenez la playlist

Musique de «The Morning Show»: – Maintenant que la saison 1 est terminée, revenez en arrière et revivez les spectacles à travers la bande sonore qui a fait en sorte que les moments mémorables restent dans votre tête! – Obtenez la playlist

Listes de lecture vidéo

Visites vidéo d’aujourd’hui – Restez au top des meilleurs clips musicaux aujourd’hui avec cette liste de lecture, comprenant actuellement des travaux récents de Post Malone, Katy Perry, Travis Scott, Harry Styles, et plus encore. – Obtenez la playlist

Rap Life Videos – Le rap et le hip-hop ont tendance à avoir des clips qui sont audacieux, luxueux et remplis de visuels saisissants. Découvrez de nouvelles vidéos de Russ & BIA, Doja Cat, Baby Keem, et plus encore! – Regardez la liste

Ajoutez cette page à vos favoris et revenez la semaine prochaine pour en savoir plus sur Apple Music!