Meilleures offres de casques VR (février 2020) avant la demi-vie: Alyx

Les casques VR pourraient obtenir un coup de pouce majeur lorsque Valve sortira le Half-Life VR: Alyx uniquement en mars. La VR a lentement constitué une impressionnante bibliothèque de jeux comme Beat Saber et Boneworks, avec plus de jeux comme Phantom: Covert Ops et Iron Man VR de Marvel. À ce stade, vous pourriez être tenté de finalement prendre un casque, c’est pourquoi nous avons rassemblé les meilleures offres que nous pouvons trouver sur eux, en notant s’il existe une compatibilité avec Half-Life: Alyx.

Malheureusement, le nombre d’offres VR en ce moment est un peu faible. La promotion d’Oculus’s Quest, qui regroupait le casque tout-en-un avec Vader Immortal, est terminée. Heureusement, le Half-Life: Samsung HMD Odyssey + compatible Alyx est toujours à prix réduit, et si vous êtes intéressé par PlayStation VR, le grand méga pack de cinq jeux est toujours disponible sur Amazon avec la livraison gratuite.

Vous pouvez voir toutes les meilleures offres VR ci-dessous. Nous savons qu’il existe un intérêt pour Half-Life: Alyx, nous avons donc pris note de ceux qui seront prêts pour sa date de sortie en mars.

Meilleures offres et réductions VR

Samsung HMD Odyssey + | 320 $ (500 $)

Compatible avec Half-Life: Alyx

Le Samsung HMD Odyssey + est un excellent casque, surtout à ce prix. En ce qui concerne les casques Windows Mixed Reality, c’est le meilleur. Vous obtenez deux mois gratuits de Viveport Infinity, un service d’abonnement aux jeux VR, avec votre achat, et il y a aussi une énorme bibliothèque de jeux compatibles sur Steam, y compris le prochain Half-Life: Alyx.

Mega Pack PlayStation VR 5 jeux | 305 $

Ce bundle PlayStation VR était très populaire pendant le Black Friday, et bien qu’il ne soit plus réduit, c’est toujours un excellent bundle que vous devriez saisir si vous cherchez à investir dans PlayStation VR. Il comprend le casque PSVR, la caméra PlayStation et cinq des meilleurs jeux de la plateforme: Resident Evil 7: Biohazard, Skyrim VR, Astro Bot: Rescue Mission, Everybody’s Golf VR et PlayStation VR Worlds.