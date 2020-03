Meilleures offres de plug-in audio et cadeaux parmi la distanciation sociale – .

Cela semble être le moment idéal pour regarder toutes les meilleures offres de plug-ins et les cadeaux gratuits pour les musiciens et les producteurs coincés à la maison. À ce stade, certaines distractions créatives entre les mises à jour de nouvelles et le fait de se demander si vous avez suffisamment d’articles essentiels stockés peuvent aller très loin. Des entreprises comme Moog et Korg ont été parmi les premières à proposer des distractions musicales gratuites aux personnes coincées à la maison sous la forme d’un équipement de synthèse iOS téléchargeable entièrement numérique. Mais depuis lors, de nombreux fabricants de plug-ins et d’effets ont lancé de vastes ventes et de rares offres de cadeaux pour promouvoir la distanciation sociale. Rendez-vous ci-dessous pour tout.

La semaine dernière, alors que les responsables de la santé et les grandes entreprises continuaient d’encourager fortement la distanciation sociale à la suite de COVID-19, Moog et Korg ont proposé de rares offres de cadeaux sur les synthés / équipements de production iOS pour aider à faire leur part avec une distraction créative positive pour les gens coincés à la maison. Et d’autres développeurs ont emboîté le pas.

Moog a déclaré que la toute première offre gratuite sur l’émulation Minimoog Model D iOS était un “cadeau pour propager la positivité, la créativité et l’expressivité … et découvrir la puissance édifiante du son.”

Korg et le géant des instruments logiciels Native Instruments ont fait écho à ce sentiment avec l’application iKaossillator maintenant gratuite et l’instrument d’échantillonnage Analog Dreams inspiré des années 80 pour votre Mac.

Ces offres se joignent à une liste croissante d’offres de plug-ins et de cadeaux pour aider à garder les gens occupés et inspirés pendant l’auto-isolement. Ci-dessous, vous trouverez une collection d’équipements numériques gratuits pour votre système Logic Pro ainsi que des instruments iOS d’accompagnement et même d’autres joyaux intéressants qui ne vous coûteront pas un centime:

Plug-ins GRATUITS, Effets, Plus:

Mise à jour…

Native Instruments Analog Dreams GRATUIT pour un temps limité

Cherry Audio Voltage Modular Nucleus synthé maintenant GRATUIT

Comprend 22 modules, plus de 130 préréglages

Moog Minimoog Model D Synthesizer pour iOS GRATUIT (Règl. 15 $)

Korg iKaossillator pour iOS GRATUIT (Reg. 20 $)

Synthétiseur AudioKit iOS Synth One GRATUIT

Orgue optique iOS iOptigan GRATUIT (6 $ pour le package complet)

25 des 40 disques de contenu d’origine inclus gratuitement

Synthétiseur à table d’ondes SynthMaster One iOS GRATUIT (Reg. 5 $)

Echantillons IK Multimedia, amplis, synthés GRATUIT packs de démarrage

Tous les plug-ins Plugin Alliance sont GRATUIT pour un mois

Téléchargez le gestionnaire et installez tous les plugs

GRATUIT pendant 30 jours

Spitfire Audio Labs GRATUIT instruments logiciels

Trumpet Fields, Rare Piano Grooves, bien plus

Waves OneKnob Wetter GRATUIT pour les utilisateurs de Loopcloud (Reg. 50 $)

«Plug-in de réverbération facile à utiliser, ajoutant une profondeur et une dimension instantanées à n’importe quelle piste»

Transport de cassettes Wavesfactory GRATUIT

“Effet de plug-in audio qui simule le son d’une bande accélérant et ralentissant”

Cinematique Instruments Grained Violin maintenant GRATUIT

Nécessite NI KONTAKT 5.6.8. ou plus tard

Pack d’échantillons Hainbach Isolation Loops GRATUIT (Donne-moi ton prix)

D’Arturia et Waves à McDSP, Spitfire Audio, Audio Damage et Output, des tas de nos favoris ont de sérieuses offres de plug-ins et des cadeaux gratuits en cours également. Toute la collection Arturia V 7 est 250 $ de rabais tandis que Waves vient de lancer une gigantesque vente de bundles de plug-ins sur à peu près toute sa gamme. Vous trouverez ci-dessous notre liste croissante d’offres de plug-ins pour les utilisateurs de Logic Pro X:

Offres de plug-ins, d’instruments et d’effets:

Mise à jour…

Collection Arturia V 7 249 $ (Reg. 499 $)

Incl. 24 synthés, claviers, pianos et orgues uniques

Plus de 800 préréglages ultra-modernes

claviers vintage, historiquement importants comme instruments logiciels

Également disponible directement depuis Arturia

Vente massive de plug-ins Waves d’un jour jusqu’à 92% de réduction

Vente iZotope Music Production Suite 3 499 $ (jusqu’à 50% de réduction)

Solde iZotope Tonal Balance Bundle 349 $ (Reg. 650 $)

Multi-effets EventidePhysion $ 49 (Règl. 179 $)

Eventide Reverb and Delay en vente à partir de 39 $ (Jusqu’à 60% de réduction)

Vente de mars McDSP à partir de 29 $ (Jusqu’à 77% de rabais)

Bandes de canaux, compresseurs, égaliseurs, bundles

Spitfire Audio OLAFUR ARNALDS STRATUS 249 $ (Règl. 299 $)

The Piano, Reimagined: «… l’outil multidimensionnel plie l’espace et le temps à travers un réseau complexe de performances de piano polyrythmiques.»

Vente Rob Papen jusqu’à réduction de 20

Delay, Distortion, EQ, Reverb, plus

Discord de dommages audio4 24 $ (Reg. 49 $)

Audio Damage CONTINUA Analog Synth 79 $ US (Reg. 99 $)

Mouvement de sortie multi-effet 99 $ (Règl. 149 $)

Vente mensuelle IK Multimedia Studio jusqu’à 50% de réduction

AmpliTube 4, T-RackS 5, Hammond B-3X et plus.

Radio Utility par Plugin Boutique 15 $ (Reg. 30 $)

“La radio vous permet de diffuser et d’écouter à partir d’une liste diversifiée de stations de radio Internet, à l’intérieur et à l’extérieur de votre DAW.”

Surface de production créative KRFT iOS 4 $ (Règl. 15 $)

Nous mettrons à jour cette liste tout au long de la semaine, car de plus en plus de développeurs proposent des offres de plug-in de distanciation sociale et des cadeaux. Bien qu’il semble parfois qu’il y ait plus de questions que de réponses ces jours-ci, tout ce que nous pouvons tous faire pour rester de bonne humeur, promouvoir l’auto-isolement et économiser de l’argent en faisant cela semble être la bonne décision à ce stade.

Trouvez des cadeaux / offres intéressants là-bas? Faites-le nous savoir dans les commentaires et nous les ajouterons aux listes afin que tout le monde puisse participer à l’action.

