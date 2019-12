Meilleures offres haut débit pour le lendemain de Noël 2019: réduisez vos factures et augmentez la vitesse

Non, nous ne vous regardons pas – mais nous pensons que si vous avez fait votre chemin vers cette aide aux offres haut débit aujourd'hui, c'est parce que vous avez un ménage plein de gens qui essaient tous d'utiliser Internet à la maison et les vitesses lentes sont transformer la bonne humeur de tout le monde en un froncement de sourcils. Ça sonne bien?

Pour préparer l'année prochaine (et pour vous sauver des larmes), il serait peut-être enfin temps d'investir dans une offre haut débit qui ne gâche pas le plaisir de Noël de tout le monde. Et en parlant de gâcher le plaisir, nous avons pris le temps de trouver les offres les plus chaudes sur les vitesses les plus rapides, afin que vous puissiez passer plus de temps à manger, à boire et … à manger.

Vous trouverez ci-dessous cinq des meilleures offres sur le haut débit que vous pouvez obtenir dès maintenant. Ils incluent un plan haut débit Vodafone fibre très tentant qui améliore votre vitesse gratuitement, une réduction de prix de BT et – si le prix est plus une préoccupation que la vitesse – le meilleur haut débit bon marché ne traite que de tous!

Nos 5 meilleures offres haut débit pour le lendemain de Noël:

1. Mise à niveau gratuite pour des vitesses super rapides à bas prix

Vodafone Superfast 2 Broadband | 18 mois | Vitesses moyennes 63 Mo | Location de ligne incl. | Activation GRATUITE | 23 £ (ou 21 £ pour les clients Vodafone existants)

C'est une offre simple – obtenez le forfait fibre le plus rapide de Vodafone pour le même prix que son option Superfast 1 régulière. Cela signifie des vitesses moyennes de 63 Mo (idéales pour les streamers 4K et même les plus occupés des ménages) à un prix de seulement 23 £ par mois – le meilleur prix pour des vitesses de ce calibre.

Voir l'offre

2. L'accord haut débit sur fibre optique le plus abordable du Royaume-Uni

Plusnet Unlimited Fibre Broadband | 18 mois | 36Mb vitesse moyenne | GRATUIT dès le départ | 21,99 £ par mois + 70 £ de cashback

21,99 £ par mois pour le haut débit en fibre optique est assez impressionnant en soi. Mais lorsque vous considérez que Plusnet vous remboursera automatiquement 70 £ en cashback, cela devient phénoménal! C'est plus lent que l'offre Vodafone ci-dessus, mais un supplément de 3 £ par mois vous permet de gagner jusqu'à 66 Mo et vous obtenez toujours cette remise de 70 £.

Voir l'offre

3. Des vitesses plus rapides pour moins avec BT

BT Superfast Fibre 2 | 24 mois | Moy. vitesse 67Mb | Appels le week-end | 9,99 € pour livraison | £ 34.99pm

Pour certains, c'est BT ou rien. Et pour ces personnes, ce sera la meilleure option s'il s'agit du besoin de vitesse. Offrant des vitesses moyennes de 67 Mo à un prix de 34,99 £ – soit un peu moins que son prix précédent – cela ressemble à une excellente offre. Pas le moins cher de loin, mais celui que vous voulez si vous êtes un passionné de BT.

4. Augmentez encore plus la vitesse

Haut débit à fibre Virgin M100 | 12 mois | Vitesses moyennes 108 Mo | Location de ligne incl. | Activation de 35 £ | £ 33 par mois

Si vous pouvez l'obtenir (et c'est un grand «si» car le haut débit de Virgin Media est disponible dans environ 65% des foyers britanniques) – alors les vitesses qui deviennent disponibles sont alléchantes. Avec ce plan, vous obtenez des vitesses moyennes de 108 Mo pour seulement 33 £ par mois. C'est plus du double de la vitesse moyenne de la plupart des paquets de fibres, ce qui en fait une bonne affaire pour les grands streamers et les joueurs.

Voir l'offre

5. Voulez-vous simplement l'offre haut débit la moins chère?

Bureau de poste à large bande illimité | 12 mois | Vitesses moyennes 11 Mo | Location de ligne incl. | Activation GRATUITE | £ 15.90pm

Maintenant, ce n'est certainement pas l'affaire à large bande à aller si vous rencontrez des problèmes de vitesse, mais ferait un excellent choix si vous êtes plus préoccupé par le prix. obtenir votre facture Internet chaque mois et voir un chiffre inférieur à 16 £ est clairement très attrayant, et vous ne serez lié qu'à un contrat de 12 mois (contrairement à la plupart des offres ci-dessus).

Voir l'offre