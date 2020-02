Meilleures offres hebdomadaires sur Xbox One: Modern Warfare, FIFA 20, etc.

Microsoft propose une grande sélection de jeux Xbox One chaque semaine, et bien que les offres de cette semaine soient principalement constituées de titres nordiques THQ, il y en a également plusieurs pour des jeux comme Mortal Kombat 11, Injustice 2 et la collection Batman: Return to Arkham. En plus de cela, ceux qui ont un abonnement Xbox Live Gold – Xbox Game Pass Ultimate inclut Gold – peuvent également acheter Call of Duty: Modern Warfare à un prix fantastique.

Les titres sous l’égide de THQ Nordic représentent la majorité des transactions. Darksiders 3 est réduit à 19,79 $, tandis que ses prédécesseurs remasterisés sont encore moins chers. Darksiders Warmastered Edition est à seulement 4 $, et Darksiders 2 Deathinitive Edition est à 6 $. Si vous n’avez pas joué à Darksiders, c’est votre chance de remporter les trois premiers matchs de la franchise pour un total de moins de 30 $.

Bien que Darksiders soit la propriété nordique THQ la plus connue de la vente, il y a plus de joyaux à trouver. Envie de jouer à un jeu de plateforme intelligent? Vous pouvez saisir de Blob pour 4 $ et de Blob 2 pour 7,49 $. Monster Jam Steel Titans (20 $) et MX vs ATV All Out (9 $) sont disponibles pour ceux qui recherchent un nouveau jeu de course.

Pendant ce temps, les fans de jeux de combat peuvent attraper Mortal Kombat 11 pour 23 $ (au lieu de 60 $) et Injustice 2 pour 12 $ (au lieu de 40 $). Batman: Arkham Collection, qui compile les trois jeux Rocksteady Batman stellaires, est réduit à 24 $. EA Sports ‘NHL 20 et FIFA 20 sont chacun à 50% de réduction à 30 $.

Comme toujours, certaines offres ne sont disponibles que pour les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate. Le biggie de cette semaine est Call of Duty: Modern Warfare pour 39 $.

Vous pouvez parcourir la liste complète des offres sur le Xbox Store et consultez nos choix ci-dessous. Toutes les offres ci-dessous sont disponibles jusqu’au 3 février.

Meilleures offres hebdomadaires Xbox One

* Abonnés Xbox Live Gold uniquement

