Meilleures offres Nintendo Switch 2020: jeux, consoles, commutateur en ligne et accessoires

Nintendo n’a pas encore montré tout ce qu’elle a en réserve pour Nintendo Switch en 2020. Actuellement, les plus grandes sorties confirmées de la société pour l’année sont Animal Crossing: New Horizons, No More Heroes 3 et Deadly Premonition 2. Bien que ce ne soit pas une terrible la programmation, elle manque certainement par rapport aux années précédentes; cependant, nous verrons probablement plus de jeux majeurs annoncés et confirmés pour 2020 au cours de l’année. En tant que tel, c’est le bon moment pour acheter de nouveaux accessoires et effacer votre carnet de commandes, et pour vous aider à le faire à bon marché, nous avons rassemblé les meilleures offres Nintendo Switch disponibles en ce moment.

Il existe désormais deux consoles Switch sur le marché: la Nintendo Switch d’origine et la Switch Lite, plus petite et portable uniquement. Normalement vendues respectivement à 300 $ et 200 $, ces consoles voient rarement des remises supérieures à 20 $, même pendant les grands événements de vente comme le Black Friday et Amazon Prime Day. Cependant, vous pouvez trouver des offres surprenantes dans des endroits comme Ebay et Google Shopping, nous vous recommandons donc de vérifier ces sites si vous ne trouvez pas de réductions importantes sur Amazon ou Best Buy.

Amazon et Walmart ont tendance à avoir les meilleurs prix sur les jeux Nintendo Switch, et Amazon, en particulier, fera rapidement correspondre les prix aux magasins comme Best Buy et Target s’ils ont une vente de jeux majeure. Si vous recherchez une remise sur un tout nouveau jeu Switch, cela vaut la peine de vérifier votre magasin Walmart local – la société a commencé à proposer certains jeux nouvellement sortis à 10 $ de rabais dès le jour de la sortie, mais c’est un magasin – seule promotion.

Dans l’ensemble, Nintendo est assez avare en ce qui concerne les remises, et maintenant que les vacances sont terminées, les offres sur les consoles et les jeux Nintendo Switch sont rares. Cela dit, il existe encore de solides remises, et nous les avons rassemblées ci-dessous. Cette histoire est mise à jour régulièrement au fur et à mesure que nous repérons des offres plus importantes, alors revenez régulièrement.

Aperçu rapide: les meilleures offres Nintendo Switch

Offres console Nintendo Switch

Nintendo Switch (nouveau modèle)

Les offres sur le modèle Switch mis à jour (qui offre une meilleure autonomie de la batterie) sont difficiles à trouver, mais il y a généralement une remise mineure quelque part. Ebay a un rabais mineur de cinq dollars sur la console.

Pack Nintendo Switch (ancien modèle) avec Mario Tennis Aces et 1-2-Switch

Si vous n’êtes pas trop pointilleux sur la durée de vie de la batterie et que cela ne vous dérange pas de choisir une paire de jeux avec votre Switch, Amazon a une bonne affaire. Ce pack comprend un ancien modèle Switch, Mario Tennis Aces et 1-2 Switch. Les deux jeux coûtent entre 50 $ et 60 $ chez la plupart des détaillants, donc si vous cherchiez à obtenir ces deux jeux, cet ensemble pourrait vous faire économiser entre 50 $ et 70 $.

Nintendo Switch Lite

En tant que dernier modèle du Switch, vous aurez du mal à trouver une meilleure offre sur le Switch Lite dès maintenant. Pour un temps limité, vous pouvez en obtenir un pour 183 $ chez Ebay – près de 10% de réduction. Encore mieux, si vous achetez pour la première fois avec Google, vous pouvez l’obtenir pour 177 $ si vous utilisez le code promo JANSAVE20 jusqu’au 2 février.

Meilleures offres de jeux Switch

Luigi’s Mansion 3

Les offres importantes sur les jeux Switch sont difficiles à trouver par rapport aux offres pour les jeux PlayStation 4 et Xbox One. Google Shopping propose une promo élégante qui peut vous faire économiser un peu d’argent sur les trucs Switch, mais seulement si c’est la première fois que vous achetez avec eux. Luigi’s Mansion 3, par exemple, coûte 43,44 $ avec le code promo JANSAVE20 jusqu’au 2 février.

* pré-commande à prix réduit

Meilleures offres d’accessoires Switch

Carte mémoire compatible avec les commutateurs Samsung 256 Go

La gamme de cartes mémoire microSDXC EVO de Samsung fonctionne avec Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite, ce qui les rend indispensables pour tous ceux qui souhaitent charger des tonnes de jeux sur leur console Nintendo. Amazon vend actuellement les 256 Go de ses cartes pour 38 $, ce qui en fait l’un des meilleurs moyens d’étendre l’espace de stockage de votre Switch avant le Black Friday.

Découvrez plus des meilleurs accessoires Switch en vente ci-dessous.

Meilleures offres d’adhésion Switch Online

Switch Online est l’abonnement mensuel de Nintendo qui donne accès au multijoueur en ligne, enregistre la sauvegarde du cloud de données pour la plupart (mais pas tous) des jeux, et une sélection de plus de 40 jeux NES et 20 jeux SNES, ainsi que la possibilité d’acheter des NES et SNES officiels contrôleurs compatibles avec Switch. Nintendo Switch Online est beaucoup moins cher que les abonnements en ligne de Sony ou de Microsoft – un abonnement individuel annuel se vend à 20 $, tandis qu’un plan familial pour jusqu’à huit comptes Nintendo coûte 35 $ – mais c’est encore une autre dépense ajoutée à la pile toujours croissante de Switch -achats liés.

Il y a eu une excellente offre Amazon Prime qui a donné aux abonnés un an gratuit, mais cette promotion est terminée depuis. Pour le moment, nous ne voyons aucune réduction directe sur Switch Online – mais nous recommandons un ensemble. Le jeu populaire Switch Online Tetris 99 a obtenu une version physique, et il comprend 12 mois de Nintendo Switch Online. Non seulement cela, mais vous obtiendrez tous les DLC actuels et futurs pour le jeu. Ce forfait vous coûtera 30 $.

Pour plus d’économies, assurez-vous de consulter nos résumés des meilleures offres Xbox One et des meilleures offres PS4 disponibles ce mois-ci.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: les 5 meilleurs jeux de Nintendo Switch de 2019

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.