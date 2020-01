Meilleures offres PS4 (janvier 2020): PS4 Pro, PS4 Slim, PSVR, jeux, etc.

2020 est l’année où nous voyons enfin ce que Sony a en réserve pour la PS5, et bien que l’avenir soit très excitant pour les jeux vidéo, il n’y a aucune raison d’oublier la PS4 et ce que nous avons en ce moment, en particulier en termes d’offres. Avec une base d’installation massive et des centaines et des centaines de grands jeux à jouer – y compris d’énormes exclusivités à venir comme The Last of Us Part II, Final Fantasy VII Remake et Ghost of Tsushima – la PS4 est un incontournable dans les salons des joueurs partout. Et cela signifie que les détaillants du monde entier tentent de récupérer nos précieux dollars de jeu avec des ventes et des rabais attrayants.

Qu’il s’agisse de packs de consoles remplis de jeux, de fortes remises sur les dernières versions ou de bonnes ventes d’accessoires, il y a une tonne de bonnes affaires à profiter. C’est pourquoi nous avons parcouru Internet pour trouver les meilleures offres PS4 et les avons compilées pour vous ici.

Quant à la PS4 elle-même, nous voyons souvent la console mince entre 200 $ et 250 $, tandis que la PS4 Pro oscille entre 300 $ et 350 $. Les packs PlayStation VR se situent généralement près de la barre des 300 $, mais nous avons vu certains d’entre eux tomber à 200 $ lors de ventes spéciales. Ces bas prix rendent les achats une décision beaucoup plus facile avant la sortie de la PS5, d’autant plus qu’il y a tellement de grands jeux disponibles en ce moment, comme God of War, Marvel’s Spider-Man et Horizon Zero Dawn. Et bien sûr, vous ne voulez pas manquer certains des jeux PS4 très attendus qui sortiront plus tard cette année.

Pour janvier 2020, il existe d’excellentes réductions sur des jeux comme Call of Duty: Modern Warfare et Dragon Ball Z: Kakarot, ainsi que les contrôleurs DualShock 4 et le meilleur pack PS4 Slim que nous avons vu jusqu’à présent. Découvrez les meilleures offres PS4 et autres PlayStation disponibles à ce jour en janvier ci-dessous.

Aperçu rapide: les meilleures offres PS4

Meilleures offres PS4 Pro

PS4 Pro pour 355 $ sur Amazon

PS4 Pro (1 To)

La puissante PS4 Pro est actuellement disponible sur Amazon pour 325,90 $, soit environ 75 $ de réduction. Ce n’est en fait pas trop loin des prix que nous avons vus le Black Friday.

Plus de packs et offres PS4 Pro

Pack PS4 Pro Call of Duty: Modern Warfare – 354,95 $

Meilleure offre PS4 Slim

250 $ chez Best Buy

PS4 uniquement sur le pack PlayStation

Cet excellent pack était l’accord PS4 du Black Friday le plus important. Alors que le prix est passé de 200 $ à 300 $ après le Black Friday, Best Buy le vend actuellement pour 250 $. Il est livré avec trois superbes exclusivités: God of War, The Last of Us Remastered et Horizon Zero Dawn: Complete Edition.

Meilleure offre PlayStation Classic

40 $ chez Ebay

La PlayStation Classic a été lancée en décembre 2018 pour 100 $, ce qui est facile à oublier car elle se vend désormais régulièrement 60 $ chez la plupart des détaillants. Vous pouvez trouver un tout nouveau système pour 40 $ sur Ebay en ce moment, cependant.

Meilleures offres de jeux PS4

Call of Duty: Modern Warfare pour 45 $

Call of Duty: Modern Warfare ramène la série dans le décor contemporain qui en a fait un succès colossal il y a plus de dix ans. Il est sorti l’automne dernier sur PS4, Xbox One et PC avec crossplay entre toutes les plates-formes, et vous pouvez l’obtenir pour 45 $ dès maintenant sur Amazon. Pour en savoir plus, consultez la revue Modern Warfare de GameSpot.

Vous cherchez plus d’offres sur les jeux PS4? Voici un tas d’excellentes offres de jeux PS4 que nous avons trouvées.

Meilleures offres de précommande de jeu PS4

Cyberpunk 2077 pour 49,94 $

Cyberpunk 2077 a récemment été repoussé du 16 avril au 17 septembre, mais il n’est jamais trop tôt pour précommander ce qui sera sûrement l’un des plus grands jeux de 2020. Le CD-Projekt Red action-RPG est disponible en précommande pour un rabais de 10 $ sur Amazon en ce moment et est livré avec une livraison le jour de la sortie.

Découvrez plus de titres à venir qui voient déjà des démarques ci-dessous.

Meilleures offres de manettes PS4

Manette sans fil DualShock 4 pour 42 $

La manette sans fil DualShock 4 est cruciale pour toute configuration PS4, et vous en voudrez probablement plus d’une, à la fois pour la commodité et pour le multijoueur local. Cette élégante version en cristal translucide est en vente pour seulement 42 $ chez Walmart, contre 65 $ habituellement.

Vous pouvez trouver plus de contrôleurs DualShock 4 PS4 de différentes couleurs en vente maintenant ci-dessous.

Meilleure offre PlayStation Plus

37 $ chez Ebay

PlayStation Plus est l’adhésion premium de Sony pour les propriétaires de PS4 qui leur donne accès au multijoueur en ligne, à des remises exclusives et à deux jeux PS4 mensuels gratuits (que vous conservez aussi longtemps que vous êtes membre PS Plus). Les abonnements d’un an se vendent généralement à 60 $, donc c’est toujours un gros problème lorsque le prix descend en dessous de ce niveau. Actuellement, l’une des meilleures offres sur PS Plus est sur Ebay, où vous pouvez obtenir un abonnement de 12 mois pour 37 $. La pile d’abonnements PS Plus, également, donc si vous êtes déjà membre, vous pouvez prolonger votre adhésion à bon marché lorsque vous voyez une bonne affaire.

Meilleures offres PlayStation VR

Pack de cinq jeux PSVR Mega Pack – 290 $

Mega Pack PSVR avec cinq jeux

Le PSVR Mega Pack était l’une des meilleures offres de Sony le dernier Black Friday. Et même si elle ne coûte que 10 $ sur Amazon, c’est toujours la meilleure offre PSVR. L’ensemble comprend le casque PSVR, la caméra PlayStation et cinq jeux: Resident Evil 7, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Astro Bot: Rescue Mission, PlayStation VR Worlds et Everybody’s Golf VR. C’est une valeur incroyable pour 290 $.

Pour plus de réductions, découvrez ci-dessous les meilleures offres PlayStation VR.

Systèmes et accessoires:

Jeux:

Pour plus d’économies, assurez-vous de consulter nos résumés des meilleures offres Xbox One et des meilleures offres Nintendo Switch disponibles ce mois-ci.

