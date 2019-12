Meilleures offres SIM uniquement pour le Boxing Day 2019: de 5 £ par mois à des données illimitées

Êtes-vous l'un des chanceux? Un partenaire ou un proche ridiculement généreux est-il allé gros ce Noël et vous a acheté un tout nouveau smartphone? Eh bien, une fois que vous avez eu la chance de retirer votre mâchoire du sol, vous devrez inévitablement réfléchir à la carte SIM à saisir pour votre nouvel appareil.

La bonne nouvelle est que bon nombre de détaillants et de réseaux ont démarré le port et le brandy au début de cette année et ont distribué des offres de cartes SIM bon marché comme si elles étaient des cartes de Noël. Ils vont du ridiculement bon marché (comment sonne un fiver par mois?) À la valeur absurdement bonne (données illimitées pour 18 £ par mois n'importe qui?) – Fondamentalement, il y en a pour tous les goûts.

Alors ne perdez plus de temps lorsque vous devez vous battre contre ce nouveau puzzle ou vous asseoir pour regarder le spécial Gavin & Stacey. Jetez simplement les yeux au-dessous, faites votre choix, puis attendez que votre carte SIM soit livrée à votre porte dans quelques jours.

Notre top 5 des meilleures cartes SIM Boxing Day uniquement:

1. Le tout illimité

SIM uniquement de Three | Contrat de 12 mois | Données illimitées | Appels et SMS illimités | £ 18 par mois

À notre avis, votre recherche pourrait commencer et se terminer ici. Trois ont livré cette carte SIM de la meilleure valeur de tous les temps uniquement le vendredi noir et cela continue. Les factures pour moins de 20 £ sont bonnes, mais si vous considérez que vous obtenez des données, des appels et des SMS illimités … c'est irréel! Nous n'avons aucune idée de combien de temps cela pourrait durer, alors relâchez-le si vous ne voulez pas le manquer.

2. Le vraiment, vraiment pas cher

3. Celui avec les vitesses 4G les plus rapides

EE SIM uniquement | 12 mois | 50 Go de données | Appels et SMS illimités | £ 24 par mois

Contrairement à l'offre iD ci-dessus, c'est pour les “ utilisateurs avancés ''. Le genre de personne qui a besoin d'un streaming super fluide, d'un téléchargement très rapide et d'une limite de données qui ne va pas manquer immédiatement. Cette offre de données de 50 Go d'EE – le réseau 4G le plus rapide du Royaume-Uni – coche toutes les cases.

4. Celui qui ne vous attache pas

Forfait SIM uniquement de Smarty | 1 mois glissant | 30 Go de données | Appels et SMS illimités | 10 £ par mois

Smarty apporte la concurrence, offrant un important 30 Go de données pour seulement 10 £ par mois. Et pour rendre cette offre encore meilleure, les contrats Smarty ne durent qu'un mois, ce qui signifie que vous pouvez rester aussi longtemps (ou peu) que vous le souhaitez. Un vrai tentateur si vous détestez l'idée d'être lié à un long engagement.

5. La valeur tout simplement géniale