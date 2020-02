Meilleures plateformes de blogs de 2020

La popularité des blogs (qui dérive à l’origine du «journal Web personnel») continue, que ce soit à des fins lucratives ou simplement pour avoir une voix sur le Web, depuis plus de dix ans lorsqu’il a capturé Internet pour la «prochaine grande chose». Certains blogs sont des sites autonomes, mais d’autres sont une section plus personnelle qui s’intègre dans un site Web d’entreprise plus grand.

Pour bloguer, une plate-forme de blogging est nécessaire, qui prend en charge le formatage du contenu sous forme de texte et d’images, et fournit un cadre pour le mettre sur un site Web. La plateforme de blogging permet également à un moteur de recherche de catégoriser plus facilement les entrées de blog et de pouvoir profiter des opportunités marketing et publicitaires.

Donc, avant de commencer à publier des articles et à accueillir vos visiteurs virtuels du monde entier, vous devez choisir la meilleure plate-forme de blogs pour répondre à vos besoins. Découvrez ces excellentes options.

1. Blogger

Le vieux maître de bloguer des soldats sur

Gratuit

Indexation automatique de la recherche Google

Difficile de passer à d’autres plateformes

Demandez à n’importe quel blogueur ancien sur quelle plateforme il a commencé son blog, et il y a de fortes chances qu’il réponde que c’était Blogger. À ce jour, l’offre de Google dans l’espace de blogs conserve plusieurs avantages, notamment le fait que votre compte Google existant signifie déjà que vous avez un compte Blogger.

Un blog de démarrage cassé appréciera son utilisation gratuite et fournira même le nom de domaine blogspot.com, ainsi que l’option d’un nom de domaine personnalisé. C’est également l’une des plates-formes les plus faciles à utiliser et propose un choix de modèles pouvant être modifiés de manière flexible.

Comme il s’agit d’une offre Google, elle s’intègre facilement à d’autres produits Google, y compris Google Analytics, qui peut fournir des informations sur les visiteurs de votre site Web qui devraient être utilisées pour augmenter le trafic. En outre, votre blog peut être intégré à Adsense de Google, qui analysera votre contenu et affichera des annonces pertinentes pour monétiser votre blog, afin que vous puissiez payer le café pendant que vous vous asseyez dans Starbucks et bloguer dans la nuit.

Avec tout cela, y a-t-il une raison de ne pas utiliser Blogger? Eh bien, le problème est qu’à mesure que votre blog se développe, sa simplicité signifie que vous pouvez devenir trop grand pour Blogger à un moment donné. De plus, il peut être difficile de passer de Blogger à une autre plate-forme.

2. WordPress

Fusion de la facilité d’utilisation avec la flexibilité et la puissance

Solution de blogs clé en main

Module de carte de crédit intégré

Support expert

Le niveau gratuit n’a aucun moyen de monétiser

WordPress est une plate-forme de blogs populaire utilisée sur 30% des sites Web, qui offre un excellent équilibre entre la facilité d’utilisation et des options plus puissantes.

Ils peuvent gérer tous les détails et prendre en charge le nom de domaine, la sécurité et l’hébergement pour une option de guichet unique. WordPress propose des centaines de thèmes, avec une flexibilité dans les polices et les options pour un look personnalisé. Ils offrent également un support expert et les paiements par carte de crédit peuvent être acceptés via un plugin disponible.

Le prix commence au plan personnel pour 4 $ (3,6 €, 3,1 £) mensuellement facturé annuellement, ce qui supprime toute publicité WordPress. Il existe également un niveau gratuit disponible, qui convient à un blog non commercial car il existe de la publicité WordPress et aucun moyen de la monétiser.

3. Jekyll

Le générateur de blog basé sur Ruby avec des tonnes de fonctionnalités avancées

Coût gratuit

Ensemble de fonctionnalités avancées

Pas convivial

Nécessite une connaissance de Ruby

La dernière version de Jekyll (4.0.0.) Est un «générateur de site statique simple, compatible avec les blogs». Le contenu est créé dans des fichiers TXT, qui sont placés dans des dossiers. Ensuite, vous créez votre site via des modèles de langage Liquid. Jekyll fusionne ensuite le contenu et le modèle ensemble, et le tour est joué, un site Web est généré qui peut être téléchargé sur un serveur. Pour ceux qui ont besoin d’un hôte, il y a une intégration avec Jekyll pour héberger le site Web gratuitement sur GitHub.

Bien qu’il existe un «guide de démarrage rapide» complet sur le site Web de Jekyll, il n’offre guère la simplicité de certaines plates-formes de blogs concurrentes qui peuvent tout faire à partir d’une interface Web. Cependant, les avantages que Jekyll offre sont les fonctionnalités avancées, qui incluent des options pour paginer les publications, les plugins disponibles, les modèles et les thèmes maintenus par la communauté. Il prend également en charge la migration des blogs à partir d’autres plateformes.

Le plus ici est qu’il n’y a aucun coût pour la plate-forme, mais l’inconvénient est qu’il n’y a que le soutien de la communauté, et le travail se déroule dans l’environnement de développement Ruby, donc de nombreux débutants seront repoussés.

4. Tumblr

Le microblogging rencontre la simplicité

Idéal pour une plateforme mobile

Simplicité enfantine

Le contenu reste dans l’écosystème Tumblr

Aucune option de monétisation

Alors que certains blogs sont bien développés et brouillent la frontière entre un blog et un site Web à part entière, à l’autre bout des choses, nous avons Tumblr. Il semble faire quelque chose de bien car il revendique plus de 450 millions de blogs différents.

Il se concentre sur l’extrémité la plus concise du spectre, en mettant l’accent sur un contenu plus court, comme une image ou un lien, qui peut apparaître comme une plateforme de médias sociaux alternative. Le contenu est nettement plus court, avec des publications comprenant une variété de matériel, par exemple des photos, des blagues, des plaisanteries, des pistes Spotify et des vidéos (rappelez-vous simplement que le contenu pour adultes n’est plus le bienvenu). Comme une plate-forme de médias sociaux, vous pouvez également suivre d’autres blogs et republier les articles que vous aimez sur votre propre blog.

Le pro est que Tumblr est assez simple à utiliser, ne coûte rien et est idéal pour une utilisation sur un appareil mobile. Cependant, ce n’est pas idéal pour un blog plus développé, car le contenu reste dans l’écosystème Tumblr, et il n’y a aucun moyen de le monétiser.

5. Typepad

La plateforme de blogs professionnels

Essai gratuit

Options de personnalisation infinies

Entièrement hébergé

Pas de niveau gratuit

Typepad est une plate-forme de blogs entièrement développée, conçue pour le blogueur professionnel. Il offre une tonne de flexibilité, notamment la possibilité de publier à partir d’un e-mail, d’un navigateur Web ou d’un mobile. Il s’intègre également facilement à Google Analytics et possède son propre plan d’affiliation.

Typepad prend en charge la personnalisation de la conception avec un générateur de thème pour un look personnalisé, et l’option pour créer votre propre modèle personnalisé ou modifier un thème avec CSS personnalisé. Typepad est également entièrement hébergé et a un support disponible.

Après l’essai initial de 14 jours, les plans commencent à 8,95 $ (8 £) par mois pour un maximum de quatre blogs avec un stockage illimité.