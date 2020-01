Meilleures platines vinyles 2020: les meilleurs tourne-disques pour tous les budgets

Les meilleures platines vinyles de 2020 sont assez différentes des vieux tourne-disques poussiéreux que vous pourriez trouver cachés dans votre grenier – les meilleures platines vinyles au monde aujourd’hui sont des appareils très modernes, essentiels pour tout mélomane qui ne peut pas obtenir assez du son naturel de vinyle.

Vous constaterez que la plupart des platines vinyles modernes sont bien équipées avec des contre-mod comme la connectivité Bluetooth intégrée et des sorties USB qui vous permettent d’enregistrer vos LP directement sur votre ordinateur. De nos jours, vous pouvez écouter vos vinyles n’importe où.

Avec la vogue du vinyle qui bat son plein, les ventes de platines ont augmenté régulièrement dans le monde depuis 2012 – et il n’y a jamais eu de meilleur moment pour investir dans un nouveau tourne-disque.

Alors, faites exploser les toiles d’araignée de votre ancienne collection de disques et préparez-vous à tourner vos morceaux préférés avec les meilleures platines de 2020.

(Crédit d’image: Audio-Technica)

1. Audio-Technica AT-LP120-USB

La meilleure platine de démarrage avec toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin

Dimensions: 450,0 mm (17,72 “) L x 352,0 mm (13,86”) P x 157,0 mm (6,1 “) H | Moteur: Entraînement direct | Plat: Aluminium moulé sous pression | Préampli phono: Oui | USB: Oui | Vitesses: 33 ⅓, 45, 78 tr / min | Style: AT95E

Grande qualité sonore pour le prix

Idéal pour les débutants et les pros

Construction en plastique

Sortie USB médiocre

L’Audio-Technica AT-LP120-USB est une excellente platine d’introduction pour tout amateur de vinyle en herbe.

Prêt à l’emploi, il offre la possibilité de jouer à 33 ⅓, 45 et 78 tr / min, ce qui signifie qu’il n’y aura jamais d’album que vous ne pourrez pas jouer. Il y a aussi un préampli phono intégré pour que vous n’ayez jamais à vous soucier d’en trouver un par vous-même.

Les nouveaux collectionneurs de disques adoreront la configuration et les fonctionnalités faciles tandis que les utilisateurs plus expérimentés adoreront la possibilité de composer l’angle de suivi vertical, la force de suivi et le porte-cellule facilement remplaçable. Bien sûr, cela ressemble à une arnaque Technics SL-1200 mais à une fraction du prix, cela en vaut la peine.

L’AT-LP120-USB est également livré avec une sortie USB qui vous permet d’enregistrer votre collection d’enregistrements si vous le souhaitez. Pour le dire simplement, ce jeu offre un équilibre parfait de facilité d’utilisation pour les débutants tout en incluant des fonctionnalités plus avancées pour vous permettre de grandir.

2. Audio-Technica AT-LP60

Plateau tournant automatique pour les débutants à petit budget

Dimensions: 360,0 mm (14,17 “) L x 97,5 mm (3,84”) H x 356,0 mm (14,02 “) P | Moteur: Entraînement par courroie | Plat: Aluminium moulé sous pression | Préampli phono: Oui | USB: Non | Vitesses: 33 ⅓, 45 tr / min | Style: ATN3600

Entièrement automatique

Excellent rapport qualité / prix

Impossible de remplacer la cartouche

Son passable

Si vous ne voulez pas dépenser une fortune sur la meilleure platine vinyle du monde et que vous n’êtes pas inquiet de tirer la moindre goutte de fidélité de vos LPs, l’Audio-Technica AT-LP60 est un point de départ parfait.

Il est portable, peut jouer la plupart des vinyles et est de loin la platine la plus économique que nous ayons sur cette liste. Il est également totalement automatique, ce qui signifie qu’il mettra en file d’attente un enregistrement et remettra le bras en position de repos sans nécessiter de levier manuel.

La seule mise en garde avec une plaque tournante aussi bon marché est qu’elle ne grandira pas avec vous à mesure que votre collection de vinyles s’élargit. Le préampli phono intégré signifie que vous êtes coincé avec lui, mais vous pouvez remplacer l’aiguille une fois qu’elle est usée.

Bien qu’il existe des platines vinyles moins chères et mal conçues sur le marché, cela n’en vaut pas la peine, car vous risquez d’endommager vos précieux disques avec des bras de lecture mal alignés et mal pondérés. Le vinyle est cher, nous recommandons donc l’AT-LP60 pour les débutants qui souhaitent simplement commencer.

Assurez-vous également de consulter notre test pratique de la platine vinyle Audio-Technica AT-LP5x – c’est un autre excellent tourne-disque de démarrage de la société japonaise.

3. Denon DP-300F

Un magnifique plateau tournant entièrement automatique qui ne casse pas la banque

Dimensions: 17-3 / 32 x 4-51 / 64 x 15 “(434 x 122 x 381 mm); (LxHxP) | Moteur: Entraînement par courroie | Plat: Aluminium moulé sous pression | Préampli phono: Oui | USB: Non | Vitesses: 33 ⅓, 45 tr / min | Style: DSN-85

Entièrement automatique

Excellent son pour le prix

Construction en plastique

Les boutons sont bon marché

Le Denon DP-300F est une magnifique platine qui sonne aussi bien qu’elle en a l’air. La cartouche DSN-85 incluse n’est pas la plus précise, mais elle parvient néanmoins à rendre votre musique aérée et raisonnablement détaillée, surtout pour son prix.Vous devrez dépenser beaucoup plus d’argent pour entendre plus de détails.

Bien que le DP-300F ne dispose pas des sorties USB de certaines des platines répertoriées ici, c’est toujours une excellente platine de départ pour quiconque ne souhaite pas mettre manuellement en file d’attente ses albums ou avoir l’habitude de s’endormir en écoutant de la musique. La fonction de démarrage / arrêt automatique du Denon signifie que votre aiguille ne sera pas usée à la fin de l’enregistrement car le bras revient immédiatement quand un album est terminé.

La qualité de construction est décente pour une platine vinyle tout en plastique, mais ses boutons semblent bon marché – un problème mineur mais ne devrait pas être un facteur décisif pour vous. Si l’Audio-Technica AT-LP120-USB ne correspond pas à votre esthétique, pensez plutôt au Denon DP-300F.

Lire la critique complète: Test du Denon DP-300F

4. Fluance RT81

Une alternative à l’AT-LP120-USB pour ceux qui n’ont pas besoin d’USB

Dimensions: 16,5 ”x 5,5” x 13,75 ”| Moteur: Entraînement par courroie | Plat: Aluminium | Préampli phono: Oui | USB: Non | Vitesses: 33 ⅓, 45 tr / min | Style: ATN95E

Excellent son pour le prix

Préampli phono au son correct

Mauvais amortissement des vibrations

Pas de bras de retour automatique

La Fluance RT81 est une excellente platine de démarrage pour les passionnés. Il est simple à configurer et à utiliser pour les débutants, mais vous pouvez désactiver la cartouche pour obtenir plus de performances plus tard. Les débutants n’auront pas non plus à se soucier d’obtenir un préampli phono séparé, car l’un est intégré. Cependant, vous pouvez le désactiver si vous souhaitez utiliser un meilleur préampli externe.

Le seul inconvénient est que la fonction «arrêt automatique» annoncée par Fluance éteint simplement le plateau, empêchant une usure excessive de l’aiguille, mais vous devrez toujours remettre le bras à sa place de repos vous-même. Vous devrez également mettre en file d’attente manuellement les enregistrements, ce qui n’est en aucun cas une rupture de contrat, mais quelque chose à considérer pour ceux qui recherchent une platine vinyle entièrement automatique. Le Denon DP-300F est un excellent choix pour ceux qui recherchent une expérience d’écoute d’enregistrement entièrement automatisée.

Lire la critique complète: Avis Fluance RT81

5. Pro-Ject Debut Carbon

Une excellente platine d’entrée de gamme pour les amateurs de vinyle

Dimensions: 415 x 118 x 320 mm (LxHxP) | Moteur: Entraînement par courroie | Plat: Aluminium | Préampli phono: Non | USB: Non | Vitesses: 33 ⅓, 45 tr / min | Style: Ortofon 2M Red

Excellent rapport qualité / prix pour une platine vinyle hi-fi

Facile à installer

Changement de vitesse manuel

Nécessite un préampli phono

À partir de là, les choses commencent à devenir un peu plus «réelles»: le Pro-Ject Debut Carbon est en passe d’être les meilleures platines hi-fi d’entrée de gamme que vous pouvez acheter.

Alors que les nouveaux venus en vinyle peuvent grincer des dents au prix, le Debut Carbon est vraiment une aubaine incroyable. Pour le prix, vous obtenez une platine très bien faite qui est correctement amortie pour une qualité sonore fantastique. Le bras de lecture en fibre de carbone est léger et rigide, et est généralement réservé aux platines qui coûtent beaucoup plus cher.

Le Pro-Ject Debut Carbon est destiné aux passionnés en herbe qui se consacrent au passe-temps de la collecte de disques et en raison de cet engagement, il ne présente pas de subtilités comme un bras de retour automatique, des boutons pour changer de vitesse ou un préampli phono inclus. Les débutants peuvent être désactivés par le changement manuel de la position de la ceinture pour changer les vitesses et l’absence d’un préampli inclus. Cependant, si vous souhaitez extraire plus de détails et de résolution de vos enregistrements que les options les moins chères de cette liste, ou si vous voulez commencer sur la voie d’être un véritable collectionneur de vinyle, le Debut Carbon est probablement votre meilleur pari.

Vous aimez le Pro-Ject Debut III, mais vous voulez un look plus subtil? Découvrez le Crosley C10, qui présente un socle chic en bois combiné à un bras de lecture Pro-Ject.

Lire la critique complète: Chronique de Pro-Ject Debut Carbon

6. Rega Planar 1

L’une des meilleures platines hi-fi d’entrée de gamme pour les bricoleurs

Dimensions: 17,5 “(450 mm) L par 4,5” (115 mm) H par 15 “(385 mm) P | Moteur: Entraînement par courroie | Plat: Résine phénolique | Préampli phono: Non | USB: Non | Vitesses: 33 ⅓, 45 tr / min | Style: Rega Carbon

Excellente qualité sonore

Facile à installer, même pour les débutants

Changement de vitesse manuel

Aucun préampli phono inclus

Il y a beaucoup de débats pour savoir si la Rega Planar 1 ou la Pro-Ject Debut Carbon est la meilleure platine vinyle d’entrée de gamme. C’est un match serré et il n’y a pas de gagnants clairs, chacun offrant un excellent point de départ pour les audiophiles à petit budget.

Alors que la Rega peut ne pas avoir le bras fantaisie en carbone du Pro-Ject, le Planar 1 sonne toujours excellent et est bien amorti avec son plateau en résine phénolique. Et pour les débutants, la Rega Planar 1 est toujours facile à configurer, bien que vous deviez fournir votre propre préampli phono.

En fin de compte, la Rega Planar 1 sonne tellement bien qu’il est difficile de trop le blâmer. Les voix sont révélatrices et vous pouvez entendre la texture d’instruments comme le violon. La cartouche Rega Carbon incluse n’a rien de spécial, mais réussit à s’accorder parfaitement avec la platine vinyle. C’est un choix difficile entre le Planar 1 et le Debut Carbon, mais vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre.

7. Marantz TT-15S1

Devenez pro avec cette platine vinyle haut de gamme

Dimensions: 440 mm x 350 mm x 110 mm; (L x P x H) | Moteur: Entraînement par courroie | Plat: Acrylique haute densité | Préampli phono: Non | USB: Non | Vitesses: 33 ⅓, 45 tr / min | Style: Clearaudio Virtuoso

Design magnifique

Excellent souci du détail

Le prix est un investissement

Le Marantz TT-15S1 coûte un peu de changement, mais vous obtenez en fait une bonne affaire. Le Clearaudio Virtuoso inclus avec la platine tourne-disque est de 1000 $ lorsqu’il est acheté séparément. De plus, vous obtenez un bras de lecture tueur et une magnifique platine à un prix qui est certainement un investissement, mais pas déraisonnable.

Alors, qu’est-ce que le Marantz TT-15S1 vous permet de faire face à la concurrence? Attention au détail. Presque chaque partie de la platine a été versée pour être la meilleure possible pour le prix. L’ajustement et la finition sont excellents et c’est un plaisir de manipuler les composants de haute qualité. Il s’agit d’une plaque tournante, vous vous retrouverez à admirer ses qualités visuelles et sonores.

Les débutants ne devraient pas obtenir cette platine car elle nécessite plus de connaissances pour une configuration correcte que les platines d’entrée de gamme de cette liste. Mais si vous êtes prêt à amasser votre record et à écouter le niveau suivant, le Marantz TT-15S1 est l’endroit idéal pour commencer.

Lire la critique complète: Marantz TT-15S1 évaluation

8. Clearaudio Concept

Une platine vinyle de milieu de gamme incroyablement belle

Dimensions: 16,54 “x 13,78” x 4,92 “; (L x P x H) | Moteur: Entraînement par courroie | Plat: Polyoxyméthylène | Préampli phono: Non | USB: Non | Vitesses: 33 ⅓, 45, 78 tr / min | Style: Clearaudio Concept MC

Excellente qualité de construction

Son riche et détaillé

Cher (mais toujours une bonne affaire)

Si le Clearaudio Concept et le Marantz TT-15S1 semblent familiers, c’est parce que le Marantz a été construit par Clearaudio selon les spécifications de Marantz. Cela signifie que tout sur l’excellente qualité de construction du Marantz se retrouve dans le concept Clearaudio (c’est-à-dire qu’il s’agit d’une platine qui est aussi magnifique que cela puisse paraître).

Une petite mais notable différence entre le Marantz et le Clearaudio est la possibilité de jouer des disques à 78 tours. Bien que la plupart des gens ne croiseront jamais les 78, il est bon de savoir que le concept Clearaudio est capable de les jouer. Le Concept a également un cadran de vitesse pratique sur le socle, ce qui signifie que vous n’avez pas à changer la position de la ceinture manuellement.

Quant aux négatifs, le concept Clearaudio n’a pas de défauts notables. Oui, c’est cher, mais vous obtenez toujours une bonne affaire dans cette gamme de prix. La cartouche à bobine mobile Clearaudio Concept incluse coûte 1 000 $ à elle seule. Oui!

Lisez la revue: Chronique de Clearaudio Concept

9. Sony PS-HX500

Une plaque tournante pour débutants bien équilibrée avec quelques défauts persistants

Dimensions: 16,54 “x 13,78” x 4,92 “; (L x P x H) | Moteur: Entraînement par courroie | Plat: Alliage d’aluminium moulé sous pression | Préampli phono: Oui | USB: Oui 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz (16 bits / 24 bits) | Vitesses: 33 ⅓, 45 tr / min | Style: Sony 9-885-210-05

Enregistrement USB audio haute résolution

Bonne qualité sonore pour le prix

La construction en plastique semble bon marché

Conception inoubliable

Le Sony PS-HX500 est une excellente platine d’entrée de gamme pour ceux qui commencent tout juste à collecter des enregistrements. Sa caractéristique exceptionnelle est sa capacité à enregistrer de l’audio haute résolution à partir de sa sortie USB en résolution 96 kHz / 24 bits. Il s’agit d’une excellente fonctionnalité pour ceux qui souhaitent numériser leurs enregistrements.

En termes de qualité sonore, le son Sony PS-HX500 est spacieux et offre de bons détails. Cependant, l’aiguille incluse semble parfois un peu dure et sifflante et n’a pas la résolution des cartouches plus chères.

Alors que certains peuvent aimer le design minimaliste du Sony, il est totalement oubliable et sa construction en plastique laisse beaucoup à désirer. La manipulation quotidienne de la plaque tournante nous donne envie de plus de matériaux haut de gamme qui ne vibrent pas.

(Crédit d’image: Cambridge Audio)

10. Platine vinyle Cambridge Audio Alva TT

L’ancien rencontre le nouveau dans cette platine vinyle sans fil haute résolution

Dimensions: 17,12 “x 14,48” x 5,47 “; (L x P x H) | Moteur: Entraînement direct | Plat: Polyoxyméthylène | Préampli phono: Non | USB: Non | Vitesses: 33 ⅓, 45 tr / min | Style: Elliptique

Diffusion sans fil haute résolution aptX HD

Simple à installer

Construit pour durer

Pas le dernier mot du dynamisme

1700 $ / 1500 £ (environ 2750 AU $) pour un tourne-disque coûte cher quelle que soit la marque, et c’est la platine vinyle la plus chère de Cambridge par un mile. Mais il est spécifié de manière unique et a l’intention de fournir tous les nombreux et divers avantages du format vinyle avec très peu de compromis.

Le fait qu’il soit capable de diffuser sans fil vers une norme aptX HD 24 bits / 48 kHz en fait le numéro un dans un champ d’un. Aucun autre tourne-disque d’une marque mieux établie dans ce genre de marché – Rega, par exemple, ou Clearaudio – n’est en mesure de se rapprocher de ce niveau de confort.

Lisez la revue: Chronique de Cambridge Audio Alva TT

(Crédit d’image: Audio-Technica)

11. Audio-Technica AT-LP60XBT

Une platine vinyle Bluetooth parfaite pour les débutants

Dimensions: 14,15 “x 14,7” x 3,84 “; (L x P x H) | Moteur: Entraînement par courroie | Plat: Aluminium | Préampli phono: Oui | USB: Non | Vitesses: 33 ⅓, 45 tr / min | Style: Conique

Excellent rapport qualité / prix

Installation facile

L’audio pourrait être plus détaillé

Les matériaux semblent un peu bon marché

Avec un prix abordable, un montage facile et la commodité de la lecture sans fil, l’AT-LP60XBT pourrait constituer une première plaque tournante fantastique pour tout amateur de vinyle débutant.

Bien que le socle semble quelque peu insignifiant et que le son ne soit pas assez détaillé pour certains, son prix brillant fait plus que compenser cela – et l’inclusion de la connectivité Bluetooth fait de l’AT-LP6XBT un très bon rapport qualité-prix.

Audio-Technica est connu pour produire des cartouches de haute qualité, et celle utilisée sur cette platine ne fait pas exception; le stylet conique ATN3600L s’intègre parfaitement dans les rainures du disque et révèle des détails dans des chansons que vous n’avez peut-être jamais remarquées auparavant – bref, cela fait de votre musique un plaisir absolu à écouter.

Lisez la revue: Revue de la platine vinyle Audio-Technica AT-LP60XBT

(Crédit d’image: Technics)

12. Technics SL 1500c

Construction à l’épreuve des bombes et grande clarté

Dimensions: 453 x 169 x 372 mm (L x P x H) | Moteur: Entraînement direct | Plat: Moulé sous pression en aluminium | Préampli phono: Oui | USB: Non | Vitesses: 33 ⅓, 45 et 78 tr / min | Style: N / A

Qualité de fabrication à l’épreuve des bombes

Simple à configurer et à utiliser

Clarté remarquable

Coûteux

Pas si subtil

Découvrez le Technics SL-1500C, un budget abordable qui ne vous coûtera que 899 £ / 999 $ / 2499 AU $. Ce n’est toujours pas la platine la plus abordable du marché, mais c’est d’abord que la renaissance de Technics a jusqu’à présent livré vraiment rappeler aux auditeurs ce qu’ils ont aimé de la marque en premier lieu.

La mise en scène sonore est impressionnante, avec des enregistrements offrant beaucoup d’espace pour les instruments individuels pour faire sentir leur présence. Il y a de la profondeur et de la hauteur sur la scène Technics, ainsi que de la largeur, mais malgré toute cette salle de respiration, le son du SL-1500C ne manque pas d’unité.

Lisez la revue: Revue de la platine vinyle Technics SL-1500C

Qu’est-ce qui fait une bonne platine?

Qu’est-ce qui fait une bonne platine?

De quoi d’autre ai-je besoin?

Mis à part votre nouveau plateau tournant, il y a d’autres morceaux de kit dans lesquels vous voudrez peut-être investir.

Tout d’abord, vous voudrez découvrir les meilleures enceintes stéréo; après tout, une platine tourne-disque est aussi bonne que vos enceintes auxquelles vous la branchez.

Si vous optez pour une platine vinyle sans fil sophistiquée, vous souhaiterez peut-être investir dans un haut-parleur Bluetooth ou le connecter à votre haut-parleur intelligent existant.

Si votre tourne-disque de choix n’a pas d’amplificateur intégré, vous devrez en acheter un – consultez nos critiques d’amplificateurs pour plus d’informations.

L’un des inconvénients du regain d’intérêt pour les platines avec tous leurs attributs modernes et conventions de dénomination délicates, est que naviguer sur le marché pour les meilleurs tourne-disques peut être assez déroutant – mais restez avec nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure platine pour vous.

Pour commencer, nous vous guiderons à travers tous les petits détails qui entrent dans le choix du meilleur tourne-disque pour vos besoins d’écoute et votre budget. Voulez-vous aller sur le haut de gamme avec une transmission par courroie? Ou que diriez-vous d’une plaque tournante à entraînement direct plus conviviale ou d’un modèle compatible Bluetooth? Et les préamplis phono? En avez-vous besoin?

Toutes ces questions trouveront une réponse ici même, donc avant de vous en rendre compte, ces vieux disques poussiéreux tourneront une fois de plus sur votre toute nouvelle platine vinyle.

L’un des éléments les plus importants à rechercher lorsque vous recherchez le meilleur tourne-disque pour vous est son amortissement.

L’amortissement est essentiellement la méthode par laquelle les fabricants combattent les vibrations, qu’elles soient internes ou externes. Ils le font grâce à l’utilisation de différentes configurations de moteurs et à l’utilisation de divers composants.

La plupart du temps, les platines à entraînement par courroie seront beaucoup plus silencieuses et offriront une fidélité plus élevée que leurs frères à entraînement direct, car les platines à entraînement direct ont un moteur qui est directement connecté au plateau. Cependant, il existe de superbes platines à entraînement direct, alors ne les radiez pas encore.

Vos besoins personnels sont également importants, alors ne les oubliez pas. Si vous débutez, vous n’avez probablement pas besoin de vous amuser avec une platine complexe avec un angle de suivi vertical réglable, un anti-patinage et un azimut. Vous voudrez peut-être même une platine vinyle qui se connecte sans fil à votre haut-parleur via Bluetooth. Voulez-vous ripper votre vinyle dans votre bibliothèque numérique? Si c’est le cas, recherchez une platine vinyle avec une sortie USB et un logiciel fiable pour faire le travail.

Les meilleures platines 2020 en un coup d’œil

Audio-Technica AT-LP120-USB Audio-Technica AT-LP60Denon DP-300FFluance RT81Pro-ject CarbonRega Planar 1Marantz TT-15S1Clearaudio ConceptSony PS-HX500Cambridge Audio Alva TT platine vinyleAudio-Technica AT-LP60XBTTechics SL 1500c

