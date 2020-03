Meilleures pratiques de communication et de collaboration pour les travailleurs à distance

Selon les données de l’Office of National Statistics, plus de 1,5 million de personnes au Royaume-Uni travaillent à domicile. Avec le début de COVID-19, ce nouveau paradigme augmentera, atteignant plus d’entreprises et d’employés que quiconque aurait pu l’imaginer il y a à peine six mois. Cependant, notre nouvelle façon de travailler offre aux entreprises la possibilité de voir comment elles peuvent faire en sorte que les travailleurs à distance bénéficient des mêmes communications, collaboration et efficacité qu’au bureau.

Les progrès technologiques tels que les capacités des appareils et la vitesse Internet accrue ont considérablement amélioré les communications et la collaboration avec les employés. La collaboration transparente entre les technologies telles que la voix, la vidéo et la messagerie facilite la communication et la réalisation rapide et efficace des tâches des travailleurs à distance. Bien que la technologie fournisse l’épine dorsale pour ouvrir des canaux de communication à travers des emplacements géographiques et permet aux travailleurs à distance de travailler plus efficacement – ce n’est pas suffisant.

Au-delà de la technologie

Avec le nombre croissant de travailleurs à distance, il est sûr de dire qu’une main-d’œuvre répartie n’est pas une tendance – elle est là pour rester. Les entreprises doivent pouvoir se connecter avec leurs employés, partenaires et clients, quel que soit leur lieu de travail.

L’optimisation des performances des télétravailleurs, le maintien d’un niveau de productivité constant et la possibilité pour les employés de travailler quand et où ils veulent nécessitent des efforts délibérés. Pour vraiment favoriser une culture de collaboration, les entreprises doivent combiner la technologie avec quatre éléments clés.

Pour effectuer efficacement le travail, les travailleurs à distance ont besoin d’un équipement fiable. Heureusement, il existe de nombreuses options pour garantir des appels et des réunions de haute qualité. Pour commencer, tous les travailleurs à distance doivent disposer d’un ordinateur portable et d’un appareil mobile fiables et sécurisés. En outre, vous aurez besoin d’une connexion réseau solide pour garantir que les travailleurs distants sont en mesure d’effectuer leurs tâches sans interruption du réseau. Du point de vue de la sécurité et pour garantir une forte connectivité réseau, il est fortement recommandé d’utiliser l’authentification multifacteur et le stockage des ressources de réseau privé virtuel (VPN). Cela permet aux utilisateurs distants d’accéder au réseau de l’entreprise et à d’autres ressources tout en atténuant le risque de fuite d’informations.

Meilleures pratiques pour une main-d’œuvre répartie

Lors de l’établissement d’une politique de travail à distance, les organisations ainsi que les travailleurs à distance doivent prendre en considération les meilleures pratiques pour garantir la productivité et la collaboration.

La communication est essentielle, ainsi que l’établissement des horaires, l’admissibilité des travailleurs à distance et la rémunération et les indemnités.

Communications:

Des directives spécifiques sur la communication doivent être clairement transmises aux travailleurs à distance pour garantir que les attentes sont comprises et satisfaites. Par exemple, les employeurs peuvent établir une politique stipulant que les travailleurs à distance doivent être disponibles par téléphone, e-mail ou messagerie pendant les heures de bureau.

Créez un horaire:

L’horaire du télétravailleur doit être convenu entre le gestionnaire et l’employé. Bien que certains rôles nécessitent des heures spécifiques pour que l’employé soit disponible, ceux-ci doivent être limités aux heures de base. Cela dit, les gestionnaires devraient permettre autant que possible la flexibilité des horaires, ce qui oblige le gestionnaire à se concentrer davantage sur les résultats des employés.

Déterminer l’admissibilité:

Selon l’industrie, la transition vers le travail à distance peut être transparente. Cependant, certaines entreprises peuvent avoir besoin de prendre en considération l’admissibilité d’un employé à un poste à distance en fonction de ses rôles et responsabilités.

Allocation:

Selon l’état ou le pays, il peut y avoir différentes lois et réglementations en matière de télétravail. La meilleure façon de recueillir les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées en matière de travail à distance est de parler avec votre personnel juridique et des ressources humaines.

Du point de vue des télétravailleurs, il existe quatre meilleures pratiques pour obtenir des résultats optimaux:

Établir un espace de travail

Une fois que vous avez l’équipement nécessaire, trouvez un endroit qui offre un environnement de travail confortable. Assurez-vous d’interrompre votre journée de travail en vous promenant, en préparant le déjeuner ou tout simplement en vous éloignant de votre bureau pour une courte pause.

Définissez un ordre du jour clair pour toutes les réunions virtuelles afin d’optimiser la productivité

Lorsque vous êtes l’hôte de la réunion, vous devez vous assurer que la réunion se déroule correctement. Pour ce faire, définissez un ordre du jour que vous pouvez partager avec les autres participants avant la réunion. Au début de l’appel, présentez-vous, identifiez les participants à l’appel et leurs rôles, et passez en revue l’objectif de la réunion. Ces étapes simples aident les participants à avoir une idée visuelle de qui est impliqué, de ce qui sera discuté et à préparer leurs points de discussion ou leurs questions. À la fin de l’appel, assurez-vous de partager un résumé de ce qui a été discuté et des éléments d’action assignés aux membres de l’équipe.

Réunions vidéo

Pendant les visioconférences, il est courant de regarder l’écran au lieu de la caméra. Pour une approche plus personnelle, parlez directement dans la caméra afin qu’il semble que vous établissiez un contact visuel avec les participants à la réunion. Cela vous montrera que vous êtes complètement concentré sur le sujet.

Quand couper le son

Gardez le silence pendant les réunions vidéo et téléphoniques lorsque vous ne parlez pas, surtout s’il y a un risque de bruit de fond comme des enfants ou des animaux domestiques. Vous devez faire votre possible pour minimiser les perturbations.

Alors que les entreprises continuent de ressentir l’impact de COVID-19, nous continuerons de voir un nombre croissant d’employés de bureau travailler à distance. Pour éviter toute interruption des activités lors de la transition du bureau au distant, la meilleure approche consistera à mettre en place des directives et des bonnes pratiques. Cela contribuera finalement à garantir le fonctionnement normal de votre organisation.

Chris Conry est CIO chez Fuze