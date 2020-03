Meilleures pratiques pour rester productif lors de l’adoption de pratiques de «distanciation sociale» sur le lieu de travail

Le gouvernement britannique est actuellement en pourparlers pour décider des mesures à prendre pour retarder la propagation du coronavirus dans le pays. Les mesures de «distanciation sociale» figureront en tête de l’ordre du jour, ce qui implique d’encourager les entreprises à faire travailler leur personnel à distance dans la mesure du possible.

COVID-19 peut se propager du contact de personne à personne (P2P), faisant de l’éloignement social un outil efficace pour lutter contre l’épidémie. Mais quel impact un transfert massif vers le travail à distance aura-t-il sur les entreprises britanniques?

Une enquête YouGov a révélé que seulement 45% des employés au Royaume-Uni déclarent travailler selon la même norme lorsqu’ils travaillent à domicile, tandis que seulement 15% pensent que le travail à domicile les aide à produire un niveau de travail plus élevé. L’efficacité et la faisabilité du télétravail diffèrent également entre les différents types d’entreprises: plus de la moitié (55%) des entreprises du secteur de l’hôtellerie et des loisirs découragent activement le travail flexible et plus du tiers (36%) dans le secteur financier et comptable, alors qu’elles sont importantes. les entreprises (+250 employés) sont plus susceptibles d’offrir des pratiques de travail flexibles que les petites entreprises (80% contre 67%).

Pour les nombreuses entreprises à travers le Royaume-Uni qui peuvent ne pas être habituées à travailler pendant de longues périodes en dehors du bureau, nous avons établi une liste de meilleures pratiques pour rester productif tout en travaillant à distance. Lorsqu’elles sont employées, ces approches garantissent que le personnel peut être aussi productif en travaillant à distance qu’en personne.

Le fait d’avoir le bon ensemble d’outils peut permettre aux équipes de bien travailler en collaboration et simultanément. Miro, par exemple, est un fantastique outil de tableau blanc virtuel qui permet aux utilisateurs de collaborer sur des activités pour lesquelles ils utiliseraient généralement un tableau blanc et des notes post-it, telles que synthétiser la recherche, décider des priorités de l’équipe, des feuilles de route basées sur les résultats et des objectifs de l’équipe. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont l’organisation humanitaire Social Finance utilise Miro pour aider les jeunes en sortie de soins à se sentir plus soutenus et responsabilisés, a utilisé Miro pour optimiser ses capacités de collaboration en ligne ici.

D’autres outils, tels que Slack, sont parfaits pour gérer des équipes et / ou des projets individuels. Slack est convivial, facile à configurer et, surtout, est disponible sur une grande variété d’appareils et de systèmes d’exploitation, ce qui permet de garantir à tous les utilisateurs de chaque appareil un accès égal.

Essentiellement, les outils collaboratifs basés sur les applications doivent virtualiser efficacement l’environnement typique du bureau. Alors que la collaboration en personne présente d’énormes avantages pour instaurer la confiance et la collaboration, les outils logiciels peuvent grandement contribuer à la reproduire, qu’il s’agisse d’un remue-méninges devant un tableau blanc, d’un rattrapage dans la zone de discussion ou d’un jumelage sur un seul document.

Affinez vos capacités de conférence en ligne

Les pratiques de travail modernes reposent largement sur la collaboration et le jumelage pour être productives. Si les membres de l’équipe sont éloignés, les webcams et les écouteurs sont indispensables pour s’assurer que les gens restent engagés et établissent un sentiment d’unité.

Cependant, les gens peuvent être mal à l’aise sur webcam, et si vous travaillez dans des endroits avec une mauvaise connectivité, cela pourrait même ne pas être possible. Cela peut avoir pour conséquence que les membres de l’équipe deviennent opposés au streaming vidéo lors des conférences téléphoniques, mais il est essentiel de le faire dans la mesure du possible pour garantir un sentiment de confiance et de connexion au sein de l’équipe. De toute évidence, être en mesure de voir et d’entendre les membres de l’équipe est une méthode de communication beaucoup plus engageante que les e-mails et les messages instantanés, mais elle est également cruciale pour garantir que le personnel puisse travailler ensemble de manière ouverte et transparente.

D’un autre côté, l’appariement à distance constant toute la journée peut être fatigant, il est donc important de prendre des pauses et d’identifier également les tâches sur lesquelles les membres de l’équipe peuvent travailler seuls. Il est utile que les membres de l’équipe sachent aux autres s’ils envisagent de «travailler en profondeur» pendant un certain temps et réinitialiser leur statut disponible sur «Ne pas déranger».

Soyez conscient de perdre la structure au cours de la journée de travail

Nous croyons en un rythme durable, fonctionnant 8 heures par jour, mais en décalant ces heures de travail pour qu’elles correspondent à une équipe distante mondiale ne correspondra probablement pas aux modes de vie des gens, ni ne favorisera un environnement de travail sain. Nous essayons de planifier notre travail pour mettre en place des activités de collaboration qui nécessitent plus de commentaires des personnes sur les heures qui se chevauchent et décider ensemble sur quelles personnes travailler sur les heures restantes qui ne se chevauchent pas.

Tenir des rétrospectives hebdomadaires au sein de l’équipe pour discuter de ce qui fonctionne bien et moins bien entre les fuseaux horaires aidera à identifier les opportunités de raccourcir les boucles de rétroaction et de supprimer la frustration. Par exemple. la publication demande dans Slack aux membres de l’équipe de voir quand ils commencent le lendemain, de changer l’heure des stand-ups ou d’identifier des experts en la matière dans tous les fuseaux horaires afin qu’il y ait toujours quelqu’un disponible pour aider à répondre aux questions et supprimer les bloqueurs.

Aller de l’avant à distance

La distanciation sociale sera essentielle pour protéger le personnel contre COVID-19 et contribuer à limiter la propagation de l’épidémie dans son ensemble. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et les changements de comportement des consommateurs présentant déjà le risque que le virus perturbe gravement les entreprises britanniques (et mondiales), les étapes décrites ci-dessus aideront à garantir que les effets négatifs ne sont pas exacerbés par les problèmes de faible productivité des travailleurs ainsi que. Les bons outils, méthodes et pratiques sont à la disposition des entreprises pour virtualiser l’environnement de travail aujourd’hui et fournir une alternative de travail pour reprendre le contrôle jusqu’à ce que la situation se stabilise.

Ellie Ereira et Aly Blenkin sont co-fondatrices de Pivotal Act