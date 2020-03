Meilleures pratiques pour une implémentation 1: 1

L’utilisation de la technologie en classe peut rendre l’ensemble du processus éducatif plus immersif et plus efficace pour les enseignants et les élèves. Cependant, parfois, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que cela donne de vrais résultats, c’est pourquoi les éducateurs proposent que:

Toutes les parties prenantes (étudiants inclus) sont invitées à exprimer leurs opinions et leurs préoccupations, Un plan clair est créé pour la mise en place d’un environnement d’apprentissage engageant, Un développement professionnel approprié est introduit pour les enseignants Une infrastructure de réseau est construite qui serait suffisamment solide pour soutenir un 1 : 1 implémentation De nouveaux appareils mobiles sont intégrés à d’autres systèmes du réseau, y compris des projecteurs, des imprimantes et des scanners Un flux de financement pluriannuel stable est sécurisé à ces fins

En termes de diffusion de contenu éducatif, un projecteur reste la méthode la plus pratique et la plus abordable pour les grands écrans. Non seulement cela augmente l’engagement des élèves et crée des expériences plus immersives, mais cela se traduit également par un apprentissage plus efficace du nouveau matériel.

Les nouveaux projecteurs interactifs de Casio, une entreprise multinationale de fabrication d’électronique grand public basée au Japon, visent à soutenir les étudiants et les enseignants dans la salle de classe collaborative.

En plus de fournir une diffusion de contenu flexible, ces projecteurs peuvent augmenter l’interaction et promouvoir l’engagement des étudiants. Plus les élèves sont engagés et immergés, plus ils apprendront. Cela dit, pour tirer le meilleur parti de la mise en œuvre de ces nouvelles technologies en classe, il doit y avoir un système de développement professionnel significatif et continu en place pour les enseignants afin qu’ils puissent apprendre à améliorer l’enseignement.

Téléchargez le livre blanc ci-dessous pour en savoir plus.