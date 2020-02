meilleures promos Vodafone, Wind, 3 Italie et Iliad

Après la Saint-Valentin, le meilleures offres de téléphone des opérateurs mobiles. Un low-cost qui promet d’être important pour tout le monde. Les gérants Vodafone, Wind, 3 Italia et Iliad sont engagés dans un conflit houleux concernant le dernier client. L’enjeu est une mer de Giga, appels gratuits, SMS et services supplémentaires. Voici comment nous pouvons modifier notre tarif en choisissant un tarif moins cher.

Offres 3 Italie

Le manager 3 Italie commence par son Amour tout compris. Promo à haute valeur commerciale qui ne 11,99 euros accorde le luxe de minutes illimitées téléphoner, 200 SMS et aussi un examen de 100 Giga à utiliser en Italie et en Europe. La seule chose à retenir est qu’il existe un obligation contractuelle 24 mois ainsi que l’existence du mode de paiement par carte bancaire ou compte bancaire.

Offres éoliennes

ventau lieu de cela, il a déjà célébré la Saint-Valentin avec ses promos d’amour, mais prévoit de célébrer quelque chose de nouveau en février. Choisissez d’accorder i coûts très bas pour la portabilité Attack Operator qu’ils offrent trois offres important.

All Inclusive 50 Fire – pour les clients Iliad ed MVNO (hors LycaMobile) a 6,99 euros par mois avec accès direct à 200 SMS, 50 gig et minutes illimitées pour tout le monde. En version Easy Pay augmenter avec 100 giga à 6,99 euros avec paiement par compte bancaire.

Spécial Tout Inclus 50 – uniquement pour Lycamobile. Exactement le même contenu mais vous payez 9,90 euros par mois. Présente toujours la version Easy Pay.

Tout compris 50 Flash + – à demander en ligne par les utilisateurs eux-mêmes (hors ho.Mobile et Kena Mobile). Il fournit un prix de 6,99 euros par mois pour 100 SMS pour tout le monde, 50 gig et des minutes d’appels illimités. ce temps gauche la version facile à payer.

Offres Vodafone

Aussi Vodafone Italie décide de clore un trio de promotions comme Wind mais cette fois il décide de faire les choses en grand en faisant exploser des hits directs contre les adversaires du moignon MVNO et WindTre. Nous avons des taux de reconquête et d’attaque d’opérateur pour les versions Special Minute de 20, 30 et 50 Giga.

Minutes spéciales Vodafone 50 Go:

Minutes pour des appels illimités vers tout le monde en Italie et dans l’Union européenne

50 Giga de données 4.5G chaque mois

PRIX: 6,99 euros via Winback

Destiné aux gestionnaires virtuels, Iliad et Kena Mobile a 7,99 euros

Minutes spéciales Vodafone 30 GIGA

Minutes d’appel illimitées vers tous les opérateurs

30 Giga en 4G pour la connexion Internet

PRIX: 6 euros par mois

Pour ceux qui passent par FastWeb et certains opérateurs virtuels

Vodafone Special Minutes 20GB

Minutes à tous les managers en Italie et en Europe

20 Giga en 4G pour surfer sur Internet

PRIX: 12 euros par mois

Dédié à ceux qui passent par Tre

Offres Iliad

Certainement connu le Offres Iliad bien qu’il y ait sûrement plus que ce qui est connu “Giga 50 ″ tout le monde parle. Voici la liste promotionnelle du manager français.

Giga 50: comprend minutes et SMS illimités avec 50 Giga en 4G Plus pour toujours au prix de 7,99 euros par mois roaming UE inclus (4 Giga par mois gratuit)

Giga 40: fournit toujours minutes et messages sans limites mais “seulement” un examen de 40 Giga en 4G au prix de 6,99 euros par mois avec des hotspots gratuits et du trafic de l’UE, y compris jusqu’à 3 Giga à la vitesse maximale.

Voix seulement: n’inclut pas Internet 4G mais seulement appels et SMS illimité pour le prix de seulement 4,99 euros par mois, y compris les services de réponse, “Qui est-ce” et les appels gratuits à l’étranger vers plus de 60 destinations internationales.