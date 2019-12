Meilleures stations d'accueil pour MacBook Pro en 2019

Meilleur

Stations d'accueil pour MacBook Pro

Ce n'est pas seulement vous, le nouveau MacBook Pro manque de ports multiples peut être un peu frustrant, surtout si vous cherchez à connecter plusieurs écrans. Heureusement que les stations d'accueil existent! Les stations d'accueil sont comme des multiprises pour votre ordinateur portable. Ils ont une variété de ports et généralement leur propre source d'alimentation afin qu'ils puissent gérer le transfert de données à haute vitesse et plusieurs connexions d'affichage. Ils sont également généralement capables de recharger votre ordinateur portable et vos appareils mobiles pendant qu'ils fonctionnent. Si vous connectez de nombreux appareils et périphériques et avez besoin d'un transfert de données à haute vitesse, ce sont les meilleures stations d'accueil pour MacBook Pro.

Choix du personnel

Avec jusqu'à 85 watts de puissance de charge, c'est l'une des rares stations d'accueil pouvant alimenter le MacBook Pro 15 pouces et piloter deux écrans 4K en même temps. Avec un port Gigabit Ethernet, votre ordinateur portable est câblé à Internet. Les ports microphone et casque séparés signifient que vous n'avez pas besoin d'utiliser un séparateur ou un microphone USB spécial.

290 $ chez Amazon

Avec 3 ports USB-A et un port de chargement USB 2.1, deux ports Thunderbolt 3, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise casque, il ne vous reste plus grand-chose à vouloir sortir d'une station d'accueil ici. Les ports Thunderbolt 3 offrent un transfert de données rapide avec une charge PD ou une connexion directe à un écran Thunderbolt 3 4K.

234 $ chez Amazon

Non seulement cette petite boîte alimente jusqu'à 85 watts de charge, mais elle dispose également de deux ports Thunderbolt 3 avec 40 Gbit / s de transfert de données. Vous bénéficiez également de la prise en charge DisplayPort, de l'USB-C, de l'audio optique numérique, de trois ports USB-A, dont l'un prend en charge 15 watts de charge de périphérique, un casque séparé, une prise microphone et un lecteur de carte SD. C'est le cheval de bataille des stations d'accueil multi-ports.

280 $ chez Amazon

La station d'accueil fiable de Plugable fournit 60 watts de charge avec cinq ports USB-A, dont l'un prend en charge la charge de l'appareil. Il dispose également de deux ports Thunderbolt 3 pour un transfert de données rapide et un support d'affichage 4K. Vous pouvez même connecter en série jusqu'à cinq appareils Thunderbolt 3 à un seul port pris en charge. Avec l'adaptateur de base inclus, vous pouvez régler cette station d'accueil en position verticale ou horizontale pour une personnalisation de bureau ultime.

230 $ chez Amazon

Bien que ce ne soit pas une station d'accueil (il n'a pas de ports supplémentaires ni sa propre source d'alimentation), c'est un petit accessoire soigné qui pourrait être parfaitement adapté à votre bureau. Vous faites glisser votre MacBook Pro dans le dock et vos deux ports USB-C sont redirigés vers deux ports sur le côté du dock. Ainsi, vous ne perdez pas l'utilisation de vos ports USB-C, mais vous pouvez toujours garder votre ordinateur portable à l'écart. C'est un excellent moyen de travailler en mode Clamshell avec un moniteur, un clavier et une souris externes.

150 $ chez Amazon

La station d'accueil de StarTech dispose de huit ports différents, dont Ethernet, USB-A 2.0, microphone, casque, Thunderbolt 3, DisplayPort, USB-A 3.0 pour une charge rapide et HDMI. Il est explicitement conçu pour vous permettre de connecter un écran 5K à l'aide du port Thunderbolt 3 ou deux moniteurs 4K Ultra HD à l'aide du port Thunderbolt 3 et du port DisplayPort.

À partir de 267 $ chez Amazon

La station d'accueil Thunderbolt 3 Dual 4K de Kensington vous offre sécurité et flexibilité. Connectez vos deux moniteurs 4K aux ports Thunderbolt 3 et DisplayPort pour une prise en charge Ultra HD complète. Kensington ajoute également un peu de sécurité spéciale supplémentaire avec une fente de verrouillage, de sorte qu'il ne "s'éloigne" pas de votre espace public partagé.

245 $ chez Amazon

LandingZone crée une station d'accueil qui se connecte réellement au MacBook Pro 15 pouces. Il dispose de 16 ports, dont trois ports USB-C 3.1, deux ports USB-A 3.1, un port de chargement USB-A, un port HDMI, un port mini DisplayPort, une fente pour carte SD et microSD, et quelques autres. Il ne prend pas en charge les connexions 5K ou double 4K, mais il prend en charge une connexion multi-écrans si vous avez quelques moniteurs standard ou 1080P.

299 $ chez Amazon

Station d'accueil, concentrateur ou adaptateur: lequel vous convient le mieux?

Les stations d'accueil sont conçues pour une utilisation multi-écrans avec prise en charge de la charge. Ils ont généralement leur propre alimentation et peuvent charger votre ordinateur portable et vos appareils mobiles tout en offrant un transfert de données rapide et une prise en charge de l'affichage 4K ou 5K. Pour la plupart, ils sont censés être stationnaires pour donner à votre flux de travail plus de polyvalence et de commodité. En ce qui concerne les stations d'accueil, j'utilise personnellement la station d'accueil Thunderbolt 3 d'Elgato en raison de sa prise en charge de 85 W et de sa double option d'affichage 4K.

Les concentrateurs sont très similaires aux stations d'accueil; Ils ont toujours beaucoup de ports mais n'ont pas toujours leur propre source d'alimentation. Ils ont également tendance à être plus portables car ils sont plus légers et plus petits (et n'ont pas besoin de leur propre prise murale). Si les stations d'accueil répertoriées ici vous semblent trop, vous aurez peut-être besoin d'un concentrateur à la place.

Les adaptateurs sont les périphériques les plus simples pour la polyvalence des ports. Il s'agit presque toujours d'un changement de port unique, comme USB-C-à-USB-A ou USB-à-Lightning, bien qu'ils puissent parfois avoir un ou deux ports supplémentaires, comme HDMI. Ils sont les moins chers mais aussi les moins polyvalents. Vous n'aurez peut-être pas besoin de la prise en charge des écrans 4K ou 5K, du transfert de données à haute vitesse ou de 12 choses différentes connectées à votre MacBook Pro en même temps. Un simple adaptateur à port unique peut être une meilleure solution.

