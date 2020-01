Meilleures tablettes professionnelles de 2020: les meilleurs choix pour les ardoises de productivité

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleures tablettes professionnelles, que vous ayez besoin d’une nouvelle palette de créativité, de lire des documents en déplacement ou de gérer différents systèmes ou canaux en même temps. Ceux-ci vous aideront à rester productif lors de vos déplacements, vous évitant d’avoir à traîner l’un des meilleurs ordinateurs portables.

Vous ne considérez peut-être pas les tablettes comme l’un des outils essentiels d’une entreprise, mais ces fantastiques tablettes Android et Apple pourraient aider à transformer votre vie professionnelle, avec de nombreuses applications et fonctionnalités de productivité qui peuvent être installées ou utilisées.

De plus, n’oublions pas non plus les meilleures tablettes Windows, car elles vous permettront d’exécuter n’importe quelle application ou programme que vous trouverez généralement sur un ordinateur portable traditionnel.

Ajoutez des claviers Bluetooth, des stylets et peut-être aussi une excellente paire d’écouteurs antibruit, ces tablettes professionnelles deviennent de formidables machines de travail.

Par souci de clarté, nous ne nous intéresserons qu’aux tablettes pures et détachables en ce qui concerne les cabriolets. Les meilleurs ordinateurs portables 2 en 1 sont trop proches des ordinateurs portables traditionnels, car leur clavier ne peut pas être totalement détaché.

1. Microsoft Surface Pro 6

La meilleure tablette professionnelle au monde

CPU: Intel Core i5 de 8e génération – i7 | Graphique: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 Go – 16 Go | Écran: Écran PixelSense 12,3 pouces, 2 736 x 1 824 | Espace de rangement: 128 Go – SSD 1 To | Connectivité: Wi-Fi 802.11ac; Bluetooth 4.1 | Caméra: 8MP orienté vers l’arrière, 5MP orienté vers l’avant | Poids: 1,73 livres | Taille: 11,5 x 7,93 x 0,33 pouces (L x P x H)

Performances nettement améliorées

Nouvelles options de couleurs

Pas d’USB-C

La gamme Surface Pro de Microsoft se trouve souvent en tête de notre liste des meilleures tablettes professionnelles, et la dernière version – la Surface Pro 6 – n’est pas différente. Cela prend ce que nous avons aimé des versions précédentes et l’a affiné. Ce n’est donc pas une nouvelle tablette révolutionnaire qui fait tout ce qui est nouveau, mais une tablette professionnelle solide qui fait tout bien. Donc, il a cette superbe conception et qualité de construction, plus une nouvelle option de couleur noire, ainsi que certaines des dernières technologies mobiles encombrées dans son corps. Cependant, encore une fois, il n’inclut pas le Type Cover pour le transformer en un appareil de type portable, ni le stylet Surface Pen, ce qui est un peu méchant compte tenu du prix.

Vous vous demandez peut-être pourquoi la Surface Pro 6 arrive en tête de liste lorsque la Surface Pro 7 existe (et occupe une position de rang inférieur dans cette liste). Eh bien, vous devrez lire cette entrée pour le savoir en détail, mais nous n’avons pas trouvé que c’était une amélioration assez importante pour justifier par rapport à la Surface Pro 6.

Lire l’avis complet: Microsoft Surface Pro 6

2. iPad Pro 12.9 (2018)

La meilleure tablette pour les grandes entreprises

Poids: 632g | Dimensions: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | OS: iOS 12 | Taille de l’écran: 12,9 pouces | Résolution: 2048 x 2732 pixels | CPU: A12X Bionic | Espace de rangement: 64 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To | Emplacement microSD: Non | Batterie: 9,720mAh | Caméra arrière: 12MP | Caméra frontale: 7MP

Grand écran

Énorme puissance de traitement

La durée de vie de la batterie pourrait être plus longue

L’identification du visage n’est pas parfaite

L’iPad Pro 12.9 (2018) est la meilleure tablette professionnelle si vous voulez un grand écran vibrant grâce à son énorme écran de 12,9 pouces et sa résolution de 2048 x 2732. C’est une tablette tout simplement magnifique à regarder et à utiliser, et elle est idéale pour les créatifs, car son grand écran tactile en fait une toile fantastique. Il a également le pouvoir de le sauvegarder, avec à l’intérieur certains des matériels Apple les plus puissants. Avec sa puissance de traitement inégalée, son écran massif, son système d’exploitation accrocheur et le fait que vous puissiez l’utiliser avec l’Apple Pencil et le Smart Keyboard, c’est définitivement une tablette que vous devriez considérer pour votre entreprise. Le seul problème est que c’est cher. Très cher.

Lisez notre critique complète: iPad Pro 12.9 (2018)

3. Tablette Lenovo ThinkPad X1 (3e génération)

Une grande amélioration sur un excellent appareil

CPU: Intel Core i7-8550U | Graphique: Intel HD Graphics 620 | RAM: 64 Go | Écran: 13 pouces, 3 000 x 2 000 | Espace de rangement: 512 Go | Connectivité: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 | Caméra: 8MP arrière, 2MP avant | Poids: 2,8 livres | Dimensions: 11,9 x 8,89 x 0,35 pouces

Grande conception et qualité de construction

ThinkPad Pen Pro inclus

La durée de vie de la batterie est toujours limitée

Plus volumineux que Surface Pro

Nous étions de grands fans de la tablette Lenovo ThinkPad X1 d’origine, mais ce modèle de troisième génération est tout simplement fantastique. C’est un ordinateur portable puissant avec un clavier amovible, vous laissant une tablette robuste, ce qui le rend idéal si vous avez besoin d’un appareil pour différentes circonstances et situations.

Vous obtenez ici de nombreuses fonctionnalités qui en font l’une des meilleures tablettes professionnelles – le stylet ThinkPad Pen Pro est livré avec la tablette, vous n’avez donc pas besoin d’acheter de périphériques, il existe plusieurs ports Thunderbolt 3 et vous ” ai également un grand écran tactile 3K.

Bien sûr, c’est un appareil assez encombrant, donc vous pourriez avoir du mal à travailler sur un bus ou un train exigu, et la durée de vie de la batterie n’est toujours pas ce à quoi nous nous attendions. Mais en général, la tablette Lenovo ThinkPad x1 de troisième génération est idéale pour les besoins de votre entreprise.

Lire la critique complète: Tablette Lenovo ThinkPad X1 (3e génération)

4. Microsoft Surface Pro 7

Le modèle Microsoft Surface Pro le plus récent

CPU: Intel Core i5-1035G4 à 1,1 GHz | Graphique: Carte graphique Intel Iris Plus | RAM: 8 Go | Écran: 12,3 pouces, 2 736 x 1 824, format 3: 2 | Espace de rangement: 256 Go SSD | Connectivité: 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5 | Caméra: 8MP orienté vers l’arrière (1080p HD), 5MP orienté vers l’avant (1080p) | Poids: 1,73 livres | Dimensions: 11,5 x 7,93 x 0,36 pouces

Performance améliorée

Connectivité plus récente

Petite mise à niveau

Perte d’autonomie de la batterie

La meilleure tablette professionnelle n’est pas nécessairement la plus récente, c’est pourquoi la Microsoft Surface Pro 7 ne figure pas en tête de liste, mais c’est toujours un appareil décent qui pourrait vous être utile en fonction de ce dont vous avez besoin de votre ardoise.

Nous n’avons pas trouvé la Surface Pro 7 une énorme mise à niveau sur la Surface Pro 6, c’est pourquoi la nouvelle tablette n’a pas renversé son prédécesseur, car l’ancienne ardoise est plus abordable maintenant.

Cela dit, vous pourriez apprécier certaines mises à niveau. Il y a la connectivité Wi-Fi 6 haut débit et également les ports USB-C, qui manquent au Pro 6. En plus de cela, les performances voient un coup de pouce, donc si vous avez besoin d’une centrale de traitement, cela pourrait être l’appareil Microsoft pour vous.

Lire la critique complète: Microsoft Surface Pro 6

5. Lenovo Miix 510

Un concurrent Surface 2 en 1

CPU: Intel Core i5-7200U à 2,5 GHz | Graphique: Intel HD Graphics 620 | RAM: 8 Go | Écran: 12,2 pouces, 1 920 x 1 200 | Espace de rangement: 128 Go SSD | Connectivité: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 | Caméra: 5MP orienté vers l’arrière, 2MP orienté vers l’avant | Poids: 1,94 livres | Dimensions: 11,8 x 8,07 x 0,39 pouces

Super prix

Port USB-C

Pas de microSD

Autonomie moyenne de la batterie

Lenovo montre qu’il est tout aussi bon pour fabriquer des appareils 2 en 1 qui sont d’excellentes tablettes professionnelles avec le Lenovo Miix 510, un suivi du Miix 700 (oui, nous le savons, déroutant) avec une nouvelle version de dernière génération de Kaby Lake du Core i5 et un puissant couplage central de 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Il est livré avec un clavier amovible et coûte beaucoup moins cher que la gamme de tablettes professionnelles Surface Pro de Microsoft, et pour la plupart, il offre des fonctionnalités similaires. Il s’agit certainement d’une tablette professionnelle à considérer si votre budget ne s’étend pas à un appareil Microsoft (ou Apple).

Lire la critique complète: Lenovo Miix 510

6. Microsoft Surface Go

CPU: Intel Pentium Gold 4415Y | Graphique: Intel HD Graphics 615 | RAM: 4 Go – 8 Go | Écran: Écran tactile PixelSense 10,5 pouces 1 800 x 1 200 | Espace de rangement: EMMC 64 Go – SSD 128 Go | Connectivité: 802.11ac; Bluetooth | Caméra: 8MP arrière, 5MP avant | Poids: 1,15 lb (522 g) | Dimensions: 9,6 x 6,9 x 0,33 pouces

Abordable

Léger et facile à tenir

Pas aussi puissant que l’iPad

Si vous recherchez la meilleure tablette professionnelle à petit budget, alors la Microsoft Surface Go devrait certainement être envisagée. Il est mince, léger, portable et élégant sans sacrifier la capacité de faire du travail, et Microsoft a emballé tout ce qu’il pouvait dans un appareil à bas prix. Si vous travaillez souvent en voyage, c’est un choix brillant, grâce à sa conception élancée et sa qualité de construction fiable que nous attendons des produits Surface de Microsoft.

Lire la critique complète: Microsoft Surface Go

7. Samsung Galaxy Tab S6

La meilleure tablette Android à ce jour

Poids: 420g | Dimensions: 244,6 x 159 x 5,7 mm | OS: Android 9 | Taille de l’écran: 10,5 pouces | Résolution: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6 / 8GB | Espace de rangement: 128/256 Go | Batterie: 7,040mAh | Caméra arrière: 13MP + 5MP | Caméra frontale: 8MP

Bel écran Super AMOLED

Performances rapides

L’interface utilisateur One de Samsung est source de division

Pas de prise casque

Si la meilleure tablette professionnelle pour vous doit être un appareil Android, alors Samsung vous a peut-être couvert – son ardoise la plus récente est la Samsung Galaxy Tab S6.

Ce kit haut de gamme est livré avec le stylet S Pen inclus, donc vos seuls frais supplémentaires pourraient être la couverture du clavier, et bien sûr la tablette a toutes les agrafes d’un appareil Samsung, y compris un bel écran et son interface One UI.

Si vous recherchez une ardoise avec un système d’exploitation calqué sur un système d’exploitation de smartphone, cela pourrait être aussi proche d’un iPad Pro que vous obtiendrez, et en général, cela ressemble à un appareil assez similaire. Il y a beaucoup de puissance de traitement, des capacités de caméra décentes et une construction légère – mais le prix élevé est ici aussi.

Lire la critique complète: Samsung Galaxy Tab S6

8. Acer Switch 5

Une excellente alternative à Surface Pro

CPU: Intel Core i5-7200U | Graphique: Intel HD Graphics 620 | RAM: 8 Go | Écran: Écran tactile IPS 12 pouces, 2160 x 1440 | Espace de rangement: 256 Go SSD | Connectivité: 802.11ac; Bluetooth | Caméra: 3MP arrière, 1MP avant | Poids: 2,8 livres | Dimensions: 11,49 x 7,94 x 0,62 pouces

Super prix

Des performances solides

Affichage faible

Si vous voulez la polyvalence qu’offre la Surface Pro, mais ne voulez pas payer le prix exorbitant demandé par un modèle compétent, vous voudrez peut-être vérifier l’Acer Switch 5. Vous perdrez un peu en résolution d’écran et en qualité sonore , mais vous économisez des centaines de dollars. L’Acer Switch 5 est l’une des meilleures tablettes professionnelles pour tout professionnel qui a besoin de travailler en déplacement et d’économiser de l’argent en même temps.

Lire la critique complète: Acer Switch 5

9. Asus Transformer 3 Pro

Une meilleure proposition de valeur que la Surface Pro 4

CPU: Intel Core i5-6200U | Graphique: Intel HD Graphics 520 | RAM: 16 Go | Écran: 12,6 pouces, 2 880 x 1 920 | Espace de rangement: 256 Go | Connectivité: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 | Caméra: 13MP arrière, 2MP avant | Poids: 1,7 livres | Dimensions: 11,7 x 8,3 x 0,3 pouces

16 Go de RAM par défaut

Ultra haute résolution

Pas de version moins chère

Le rapport hauteur / largeur peut ne pas convenir à tout le monde

Asus a jeté le gant à Microsoft avec le lancement du Transformer 3 Pro. L’appareil, qui est la seule tablette que nous connaissons dotée de 16 Go de RAM en standard, surpasse facilement la Surface Pro 4 en termes de rapport qualité-prix, bien que la tablette phare de Microsoft reste la plus connue (et probablement la plus fiable) des deux. . Outre le clavier standard, le Transformer dispose également d’une station d’accueil, d’un stylet et même d’un module de plateforme de confiance (TPM) pour une sécurité améliorée dans un environnement d’entreprise.

Lire la critique complète: Asus Transformer 3 Pro

10. HP Elite x2 1012 G1

Cette ardoise est impressionnante dans les enjeux d’utilisation

CPU: Intel Core m7-6Y75 | Graphique: Intel HD Graphics 515 | RAM: 8 Go | Écran: 12 pouces, 1 920 x 1 280 | Espace de rangement: 256 Go | Connectivité: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 | Caméra: 5MP arrière, 2MP avant | Poids: 1,8 livres | Dimensions: 11,8 x 8,4 x 0,3 pouces

La béquille permet à l’écran de s’incliner dans presque tous les angles

Grand clavier

Le pavé tactile pourrait être mieux

Autonomie de batterie courte

Tout comme le reste de la concurrence, HP s’est inspiré du livre de jeu de Microsoft lors de la construction de l’Elite x2 1012, qui cible clairement le marché des entreprises. Comme Fujitsu, HP s’est assuré que son produit était conçu pour les utilisateurs d’entreprise. Il est robuste, soumis à un test de résistance en 12 points, est très facile à mettre à niveau et est livré avec un certain nombre de fonctionnalités de sécurité. Il y a un stylo actif et un clavier, et notre critique a dit que taper sur ce dernier était “aussi confortable que sur un vrai ordinateur portable”. Tout sur le design n’est pas parfait – comme la charnière – mais dans l’ensemble, c’est un tentateur avec un excellent clavier et écran.

Bien sûr, le HP Elite x3 est plus récent et a des spécifications légèrement meilleures. Mais dans notre examen, nous l’avons en fait marqué moins que son prédécesseur, pour des raisons telles que la mauvaise prise en charge des applications pour Windows 10 Mobile et une taille assez inutilement grande. C’est pourquoi le HP Elite 2 conserve sa place sur cette liste – pour l’instant.

Lire la critique complète: HP Elite x2 1012 G1

Chuong Nguyen, John McCann, Matt Hanson et Henry Casey ont également contribué à cet article