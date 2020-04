Meilleures tablettes robustes de 2020: ardoises résistantes à l’eau, antichute et antichoc

Les tablettes robustes sont conçues pour résister aux coups durs, aux longues chutes, aux températures élevées ou basses, à l’humidité, à la poussière et plus encore, tout en offrant une excellente expérience utilisateur en même temps. Ils ont été soumis à des tests rigoureux pour s’assurer qu’ils peuvent survivre aux extrêmes de ce que vous pouvez leur faire subir.

Cela rend les tablettes robustes parfaites pour les personnes travaillant à l’extérieur, dans des endroits extrêmes ou dans des environnements occupés, car la technologie peut être l’outil idéal pour une gamme de fonctions diverses auxquelles votre smartphone, tablette ou téléphone robuste standard ne peut pas résister.

Cela signifie qu’ils sont livrés avec une dépense initiale légèrement plus élevée que les tablettes standard, mais il convient de se rappeler qu’ils peuvent économiser de l’argent sur la longue, car vous n’avez pas besoin de réparer ou de remplacer les tablettes robustes endommagées aussi souvent – le cas échéant .

Bien que vous n’obtiendrez pas une tablette robuste aussi mince et légère que l’iPad Air 2, cela ne signifie pas non plus que vous devriez avoir à trimballer une tablette volumineuse et lourde. Si vous pensez qu’un comprimé conventionnel comme celui-ci pourrait être meilleur pour votre travail, consultez plutôt notre liste des meilleurs comprimés.

Donc, pour vous aider à trouver la meilleure tablette durcie, nous avons dressé cette liste, qui rassemble les meilleures tablettes antichoc et antichute sur le marché aujourd’hui.

(Crédit d’image: Getac)

1. Getac UX10

Entièrement protégé et robuste

Poids: 1,2 kg | Dimensions: 276,8 mm x 194,5 mm x 23,5 mm | OS: Windows 10 Pro | Taille de l’écran: 10,1 pouces | Résolution: 1920 x 1200 pixels | CPU: Divers | RAM: 8 Go | Espace de rangement: 256 Go / 512 Go / 1 To | Batterie: 4200mAh | Caméra arrière: 8MP | Caméra frontale: FHD

Très bien protégé

Spécifications d’écran décentes

Assez lourd

La durée de vie de la batterie n’est pas la meilleure

La meilleure tablette durcie que vous pouvez acheter en ce moment est la Getac UX10, de Getac, connue pour ses appareils bien protégés et polyvalents.

Le Getac UX10 est une tablette robuste assez personnalisable, car vous pouvez choisir parmi une variété d’options de processeur Intel Core et il existe une variété d’accessoires que vous pouvez choisir pour adapter l’UX10 à une variété de situations de travail. Cela le rend assez polyvalent, et avec ses spécifications d’écran décentes, sa protection robuste et ses diverses options de stockage élevé, l’appareil est idéal pour travailler sur le terrain.

Getac ne publie pas de prix pour l’UX10, mais vous pouvez demander un devis pour l’appareil sur le site Web de Getac, en cliquant ici.

2. Tablette durcie Getac F110

Une excellente tablette robuste pour travailler sur le terrain

Poids: 139g | Dimensions: 314 x 207 x 24,5 mm | OS: Windows 10 Pro | Taille de l’écran: 11,6 pouces | Résolution: 1366 x 768 pixels | CPU: Intel Core i7-6600U 2,6 GHz | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 128 Go / 256 bits / 512 Go / 1 To | Emplacement microSD: Non (mais peut être ajouté via l’emplacement d’extension) | Batterie: 2,160mAh | Caméra arrière: 1080P (facultatif) | Caméra frontale: 8MP (facultatif)

Mince et léger

Double batterie

Coûteux

Manque de ports

Si vous recherchez une tablette Windows robuste qui peut supporter une quantité impressionnante de punitions, alors le Getac F110 est un excellent choix. Son corps durable peut résister à l’humidité, aux températures extrêmes et aux chutes, sans qu’il soit encombrant ou lourd. Il est certifié selon les normes MIL-STD 810G, 1P65 et MIL-STD-461F. La version la plus récente de cette tablette est livrée avec des processeurs Intel Core de 6e génération, donc il y a beaucoup de puissance ici, et un système à double batterie signifie que vous pouvez facilement les échanger sans avoir à faire de pause.

Il existe quelques autres appareils Getac, mais c’est l’un des seuls appareils suffisamment robustes pour faire notre liste des meilleurs spots (la société fabrique également des ordinateurs portables robustes).

3. Tablette Dell Latitude 7220EX Rugged Extreme

Poids: 1,65 kg | Dimensions: 323 x 214 x 26 mm | OS: Windows 10 Pro | Taille de l’écran: 11,6 pouces | Résolution: 1920 x 1080 | CPU: Intel® Core ™ i5-8365U de 8e génération | RAM: 8 Go | Espace de rangement: 512 Go | Batterie: 34 whr

Protection solide

Batterie longue durée

Assez gros

Dell est une marque respectée qui fabrique des tablettes durcies ainsi que d’autres appareils, et ses tablettes Latitude Rugged Extreme figurent souvent sur cette liste.

La tablette robuste 7220EX est l’un de ses appareils les plus récents et le plus méritant une place sur cette liste, car il s’agit d’une mise à niveau de certains des appareils similaires de Dell précédents avec un processeur plus à jour et plus de protection. Cette protection s’ajoute aux certifications P65, MIL-STD-810G et IP-810G des modèles précédents, c’est donc certainement un appareil bien protégé, car il résistera aux chutes, aux conditions difficiles et à la pluie.

C’est une tablette assez chère, et elle ne gagnera aucun concours de beauté, mais si vous recherchez une ardoise robuste qui fera facilement le travail avec des composants modernes et des spécifications décentes tout autour, cela vaut la peine d’envisager le Dell Latitude 7220EX Rugged Extreme.

4. Tablette Chromebook Lenovo 10e

Spécialement conçu pour les salles de classe

Poids: 500g | Dimensions: 249,5 mm x 164,5 mm x 9,45 mm | OS: Chrome OS | Taille de l’écran: 10,1 pouces | Résolution: 1920 x 2000 pixels | CPU: MediaTek 8183 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 32 Go | Emplacement microSD: Non | Batterie: 31.5whr | Caméra arrière: 5MP | Caméra frontale: 2MP

Poids léger

Conçu pour les enfants

Pas si puissant

Stockage et mémoire faibles

Toutes les tablettes robustes ne sont pas conçues pour résister aux températures, aux chocs, à la poussière ou à l’eau, certaines sont conçues pour se protéger de la force la plus destructrice de toutes: les enfants. Le Chromebook Lenovo 10e est conçu pour être un excellent outil d’apprentissage pour les enfants.

La tablette est assez grande et bien protégée, et son processeur, sa mémoire et son stockage sont tous conçus pour les types d’outils qu’un enfant utilisera, donc il n’y a pas beaucoup d’espace de stockage ou de puissance de traitement, mais c’est suffisant pour le travail scolaire et l’apprentissage. Vous pouvez également acheter un clavier en option maintenant pour transformer l’appareil en un pseudo-ordinateur portable.

5. Tablette robuste Panasonic Toughbook CF-33

Poids: 276g | Dimensions: 313,0 x 288,4 x 46,1 mm | OS: Windows 10 | Taille de l’écran: 12 pouces | Résolution: 2160 x 1440 | CPU: Processeur Intel Core i5-7300U | RAM: 8 Go | Espace de rangement: 256 Go | Batterie: 1990mAh | Caméra arrière: 8MP | Caméra frontale: 1080p

Conception 2 en 1

Grand écran

Autonomie de batterie courte

Coûteux

Le Panasonic Toughbook CF-33 est un appareil robuste 2-en-1, ce qui signifie qu’il possède un clavier amovible qui lui permet de fonctionner comme un ordinateur portable ou une tablette. En mode tablette, le Toughbook CF-33 est une excellente machine durable, avec les certifications MIL-STD-461F, MIL-STD-810G et IP65, ce qui signifie qu’il peut résister aux chocs, aux chutes de liquides et à la poussière. La durée de vie de la batterie est un peu courte par rapport aux autres tablettes robustes de cette liste, mais vous pouvez rapidement remplacer la batterie lorsque vous avez besoin de plus de temps. Vous pouvez également acheter des batteries étendues qui doublent la durée de fonctionnement de 10 heures à 20. C’est un coût supplémentaire, cependant.

6. Tablette durcie Samsung Galaxy Tab Active 2

Une tablette robuste et portable

Poids: 415g | Dimensions: 127,6 x 214,7 x 9,9 mm | OS: Android 7.1.1.0 | Taille de l’écran: 8 pouces | Résolution: 800 x 1280 pixels | CPU: Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53 | RAM: 3 Go | Espace de rangement: 16 Go | Emplacement microSD: Oui | Batterie: 4,450mAh | Caméra arrière: 8MP | Caméra frontale: 5MP

Survit aux éléments naturels

Bonne autonomie de la batterie

Pas la tablette robuste la plus robuste

Petit espace de stockage

Contrairement aux autres tablettes robustes de cette liste, la Samsung Galaxy Tab Active 2 n’est pas conçue pour une protection de qualité industrielle. Cependant, il fournit une certification IP67 pour la pénétration de poussière et d’eau et une batterie qui dure entre huit et 10 heures. De plus, il prend en charge les piles remplaçables, vous pouvez donc continuer à travailler même si vous êtes loin d’une alimentation électrique, et il est testé contre les chutes à 1,2 mètre. Un appareil photo décent et la technologie NFC sont inclus, et il est complété par l’excellente qualité de construction habituelle de Samsung. Le nouveau Galaxy Tab Active 2 améliore de nombreuses fonctionnalités du premier Tab Active, avec plus de RAM, un meilleur processeur et bien plus encore.

(Crédit d’image: Zebra)

7. Zebra XSlate Android L10

Poids: 2,7 lb (1,2 kg) | Dimensions: 280,8 mm x 195,2 mm x 22 mm | OS: Android 8.1 (Oreo) | Taille de l’écran: 10,1 pouces | Résolution: 1920 x 1200 | CPU: Qualcomm Snapdragon 660 octa-core 2,2 GHz | RAM: 4 Go – 8 Go | Espace de rangement: EMMC 64 Go ou 128 Go | Batterie: jusqu’à 9,8 heures | Caméra arrière: 13MP | Caméra frontale: 5MP

Batterie amovible

Grande sélection de ports

Boutons difficiles à appuyer

Lourd

Cette tablette Android de 10,1 pouces peut résister à des chutes jusqu’à six pieds, tout en étant résistante à l’eau et à la poussière. Bien qu’il soit plus volumineux et plus lourd que les tablettes non robustes, il est toujours suffisamment portable pour être facilement transporté sur les chantiers. Le XSlate Android L10 a également un meilleur affichage que son prédécesseur, fait de Corning Gorilla Glass 3 avec une résolution plus élevée et une technologie tactile / gant / humide. Ce n’est pas la tablette la plus puissante de cette liste, mais c’est une alternative plus abordable pour les personnes qui souhaitent utiliser un appareil Android à l’extérieur et sur la route.