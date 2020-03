Meilleures webcams 2020: les meilleures webcams pour votre PC

Si vous travaillez à domicile, les meilleures webcams sont essentielles pour rester en contact avec vos collègues. Même si vous ne cherchez pas de webcam pour le travail, les meilleures webcams vous permettent de vous connecter avec vos amis et votre famille, où que vous soyez dans le monde.

Ils sont également parfaits pour diffuser vos jeux, et nous avons parcouru le marché des périphériques pour trouver la meilleure des meilleures webcams proposées et dresser une liste pour vous.

Après tout, alors que les ordinateurs portables ou PC tout-en-un sont déjà équipés de caméras assez bonnes, les utilisateurs de bureau ont toujours besoin d’une excellente webcam. En fait, c’est toujours un complément par excellence à la configuration PC de bureau, c’est pourquoi il y a beaucoup de webcams incroyables parmi lesquelles choisir sur le marché.

Avec notre aide, vous vous retrouverez avec l’une des meilleures webcams pour transformer votre bureau en monstre de diffusion en direct ou de vidéoconférence. C’est juste une question de choisir la meilleure qui répond à vos besoins. En avez-vous besoin principalement pour une vidéoconférence avec des collègues? Vous cherchez une webcam pour Twitch ou YouTube? Ou avez-vous besoin d’une option abordable que vous utiliserez uniquement pour discuter avec vos amis et votre famille?

Ce guide d’achat vous aidera à trouver les meilleures webcams pour vous, car nous avons rassemblé une variété d’options à vérifier. Que vous souhaitiez quelque chose avec une résolution 4K, pivotant à 360 degrés ou équipé d’un micro de qualité, vous trouverez quelque chose pour répondre à vos besoins.

Logitech StreamCam a de nombreux outils à offrir pour vos besoins de création de contenu. (Crédit d’image: Logitech)

1. Logitech StreamCam

Idéal pour la création de contenu

Résolution: 1080p | Fonctionnalités: Autofocus et exposition intelligents, suivi du visage activé par l’IA, format 9:16, stabilisation d’image électronique intégrée, connectivité USB Type-C

Fonctionnalités de création de contenu

Suivi du visage

Mise au point automatique

Pas cher

Notre premier choix pour les meilleures webcams est plus qu’une simple webcam. La Logitech StreamCam ne vous soutiendra pas uniquement lorsque vous assistez à des vidéoconférences, à des conversations vidéo avec des familles et des amis et à la diffusion en direct de vos jeux. Cette webcam 1080p riche en fonctionnalités a également de nombreux outils à offrir pour vos besoins de création de contenu, y compris la mise au point automatique, l’exposition intelligente, le suivi du visage, jusqu’à 60 images par seconde et une conception pivotante pour que vous puissiez prendre des photos et des vidéos en 9: Format 16. Vous pouvez même le monter sur un trépied, et il utilise USB Type-C pour des vitesses de transfert vidéo rapides et plus efficaces.

Microsoft LifeCam Studio est l’une des meilleures webcams du marché. (Crédit d’image: Microsoft)

2. Microsoft LifeCam HD-3000

Pas cher, gai et idéal pour Skype

Résolution: 720p | Fonctionnalités: Correction des couleurs, suppression du bruit

Pas cher

De bonne humeur

720p uniquement

Microsoft LifeCam Studio est l’une des meilleures webcams du marché. Destiné aux utilisateurs professionnels avec de grands écrans, il présente une configuration familière d’enregistrement 1080p et d’appels vidéo en direct 720p. Il pivote à 360 degrés et peut être monté sur un trépied avec autofocus. Le micro large bande offre un son cristallin et le système TrueColor de Microsoft modifie l’exposition de manière dynamique pour vous garder bien éclairé, ce qui en fait un excellent choix pour les conférences et les présentations professionnelles.

Razer Kiyo se concentre sur ce qui compte le plus pour les streamers de jeux et les vloggers YouTube. (Crédit d’image: Razer)

3. Razer Kiyo

Résolution: 1080p | Fonctionnalités: Anneau lumineux, compatibilité avec OBS et Xsplit

Éclairage annulaire pratique

Facile à utiliser

Coûteux

Le Razer Kiyo peut sembler étrange, un témoignage des conceptions uniques de Razer, mais c’est toujours l’une des meilleures webcams pour le streaming – ce qui est incroyablement populaire de nos jours. Avec le Razer Kiyo, Razer a éliminé beaucoup de cloches et de sifflets offerts par des webcams plus premium, se concentrant plutôt sur ce qui compte le plus pour les streamers de jeux et les vloggers YouTube – une bonne qualité d’image et un éclairage grâce à un «anneau lumineux». Vous n’avez pas besoin de passer une tonne de temps à configurer le flux – il vous suffit de brancher le Razer Kiyo et de vous mettre au travail.

Le Logitech C922 Pro Stream présente le même design élégant que son prédécesseur, mais avec quelque chose d’intéressant pour les joueurs. (Crédit d’image: Logitech)

4. Logitech C922 Pro Stream

C’est parti pour la nouvelle webcam de Logitech

Résolution: 1080p | Fonctionnalités: Suppression de l’arrière-plan, correction en cas de faible luminosité, vidéo 720p / 60fps pendant la diffusion, audio stéréo, mise au point automatique, correction automatique de la lumière

Excellentes capacités en basse lumière

Fonction de suppression d’arrière-plan

Prend en charge le streaming 720p / 60fps

Même design que le C920

Aucune capacité RealSense

Le plus récent de notre liste des meilleures webcams est le plus récent de Logitech, le Logitech G922 Pro Stream. Il présente le même design élégant que son prédécesseur, le C920, mais il est particulièrement intéressant pour les joueurs cette fois-ci. Le C922 possède toujours une excellente qualité vidéo 1080p, idéal pour héberger des appels vidéo, et sa correction automatique de faible luminosité en fait une caméra fantastique pour la diffusion en continu avec les lumières éteintes. Il prend également en charge la suppression de l’arrière-plan, le rendant idéal pour les YouTubers en herbe.

Devriez-vous acheter le Logitech G922 Pro Stream?

Mevo vous permet de capturer des images en direct, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. (Crédit d’image: Mevo)

5. Mevo

Résolution: 2160p | Fonctionnalités: Enregistrement 4K, compatibilité avec les appareils mobiles, édition vidéo et audio en direct, Bluetooth 4.1

Portable

Compatible avec une variété d’appareils

Très cher

Si vous êtes un journaliste en herbe, ou même si vous essayez simplement de capturer des images dans la nature, Mevo pourrait être l’une des meilleures webcams pour vous. Le Mevo ou le Mevo Plus vous permettra de capturer des images en direct, peu importe où vous êtes dans le monde – tant que vous pouvez vous connecter à un réseau mobile. De plus, parce que Mevo est petit et discret, il ne distraira pas votre sujet lors d’une interview.

Microsoft LifeCam Studio est conçu pour les conférences et présentations professionnelles. (Crédit d’image: Microsoft)

6. Microsoft LifeCam Studio

Un appareil photo professionnel pour les professionnels

Résolution: 1080p | Fonctionnalités: Correction des couleurs, microphone hi-fi, Skype

Large champ de vision

Micro large bande pour un meilleur son

Coûteux

Vraiment conçu pour les types d’entreprises

Ce n’est pas la webcam la plus attrayante, mais le LifeCam Studio n’est pas vraiment conçu pour être attrayant. Au lieu de cela, il est conçu pour les conférences et les présentations professionnelles, avec son enregistrement 1080p, ses appels vidéo en direct 720p et son microphone à large bande pour offrir un son cristallin. Il s’agit d’un périphérique sérieux – qui nécessite un PC puissant pour les paramètres maximum – mais cela ne signifie pas qu’il manque de cloches et de sifflets. Par exemple, il est livré avec des capacités de rotation à 360 degrés et le système TrueColor de Microsoft, qui décalera l’exposition dynamiquement pour vous garder bien éclairé.

Lire la critique complète: Microsoft LifeCam Studio

Logitech Brio a apporté une haute fidélité au monde des meilleures webcams. (Crédit d’image: Logitech)

7. Webcam Logitech Brio

Apportez 4K à une webcam près de chez vous

Résolution: 2160p | Fonctionnalités: Enregistrement 4K, zoom HD 5X, Windows Hello, HDR

4K Ultra HD

Windows Hello

Peut-être un peu trop haute résolution

Avez-vous déjà regardé une webcam avec dégoût, car elle ne peut tout simplement pas résister à votre smartphone? Eh bien, le Logitech Brio est peut-être la webcam que vous recherchez. Avec une résolution 4K UHD et HDR, le Logitech Brio a apporté une haute fidélité au monde des meilleures webcams. Si cela ne suffisait pas, il dispose également de la fonctionnalité Windows Hello et d’un support facile à utiliser, qui vous permettra de le positionner pour capturer votre meilleur côté.

Le Creative Labs Senz3D a plus de fonctionnalités que vous ne pouvez l’imaginer. (Crédit d’image: Creative)

8. Creative Labs Senz3D

Résolution: 1080p | Fonctionnalités: Suppression de l’arrière-plan, correction en cas de faible luminosité, compatibilité Windows Cortana et Hello, suivi du visage

Windows Hello

Suppression d’arrière-plan transparente

Coûteux

Creative n’est peut-être pas la première entreprise qui vous vient à l’esprit lorsque vous recherchez les meilleures webcams, mais avec le Creative Labs Senz3D, cela a clairement changé. Cette webcam de l’ère spatiale a plus de fonctionnalités que vous ne pouvez l’imaginer, et le scanner 3D de haute technologie et la technologie de suivi du visage promettent de conduire à des choses intrigantes à la fois dans la fonctionnalité AR et même dans les jeux. Ce n’est pas exactement bon marché, mais vous obtenez tous les cloches et les sifflets avec cette offre de Creative.

Logitech C930e est la webcam HD la plus avancée de Logitech à ce jour. (Crédit d’image: Logitech)

9. Logitech C930e

Ça coûte cher, mais ça coûte aussi beaucoup

Résolution: 1080p | Fonctionnalités: Traitement intégré, objectif Zeiss, objectif grand angle

Traitement vidéo embarqué

Large champ de vision

Cher

Le 920 est très proche pour beaucoup moins d’argent

La C930e prétend être la webcam HD la plus avancée de Logitech à ce jour, il n’est donc pas surprenant qu’elle soit également l’une des offres les plus chères de Logitech. Cependant, contrairement aux webcams traditionnelles, qui s’appuient sur le PC pour toutes les tâches lourdes, cette unité effectue l’encodage vidéo lui-même, ce qui devrait à son tour entraîner une meilleure qualité vidéo. Le large champ de vision à 90 degrés signifie qu’il est bien adapté à la visioconférence et aux présentations professionnelles. Et bien sûr, il est certifié Skype pour PC et Mac.

La webcam AUSDOM 1080P HD offre des résolutions allant jusqu’à 1080p HD tout en prenant en charge les images fixes 12MP. (Crédit d’image: Ausdom)

10. Caméra webcam HD AUSDOM 1080P avec microphone intégré

1080p Full HD pour moins de 21 £ / 27 $? Oh oui

Résolution: 1080p | Fonctionnalités: Microphone intégré avec réduction du bruit, technologie d’amélioration de la faible luminosité, support flexible

Full HD

Prix

Mise au point manuelle

Probablement pas en titane

Si vous recherchez une webcam Full HD sans ce prix élevé, cela peut être l’une des meilleures webcams pour vous. Bénéficiant de résolutions allant jusqu’à 1080p HD tout en prenant en charge les images fixes 12MP, un microphone antibruit et une compensation de faible luminosité, cet appareil photo est riche en fonctionnalités. Il n’y a pas de mise au point automatique, et vous n’obtenez pas un gros paquet de logiciels, mais ce prix d’aubaine fait plus que compenser les lacunes, c’est pourquoi il a gagné une place sur notre meilleure liste de webcams.

Bill Thomas a également contribué à cet article

Ce produit est uniquement disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni au moment de la rédaction de ce document. Lecteurs australiens: découvrez une excellente alternative dans Microsoft LifeCam Studio