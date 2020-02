Meilleurs appareils photo reflex numériques pour débutants 2020: 7 reflex numériques bon marché parfaits pour les nouveaux utilisateurs

Vous cherchez le meilleur reflex numérique pour débutant que vous pouvez acheter? Si le moment est venu pour vous de mettre à niveau votre smartphone ou votre appareil compact, ce guide d’achat vous aidera à trouver le premier reflex numérique parfait pour répondre à vos compétences et à vos besoins.

Les smartphones et les appareils photo sans miroir sont peut-être les formats de photographie les plus populaires de nos jours, mais le reflex numérique est loin d’être mort. Les appareils photo reflex numériques (ou reflex mono-objectif numériques) offrent toujours une puissance de prise de vue et un contrôle supérieurs à la plupart des mobiles, ainsi qu’une manipulation physique et une autonomie de batterie supérieures à la majorité des appareils photo sans miroir. Et si vous voulez un vrai viseur – celui qui utilise un miroir pour réfléchir la lumière directement sur votre œil, plutôt qu’un petit écran électronique – vous ne l’obtiendrez qu’avec un reflex numérique.

La plupart des fabricants d’appareils photo se concentrant sur le développement de modèles sans miroir, il n’y a pas beaucoup de nouveaux appareils photo reflex numériques qui arriveront sur les étagères en 2020, ce qui est en fait avantageux pour les premiers acheteurs. En plus du modèle occasionnel plus récent – comme le Canon 90D riche en fonctionnalités – il existe toute une gamme d’appareils photo reflex numériques légèrement plus anciens mais très performants sur le marché. Et grâce à leur âge, leur prix est très compétitif.

Quelle est la différence entre les variantes de base et les modèles plus avancés, tels que le Canon EOS 1DX Mark III? Les appareils photo reflex numériques d’entrée de gamme ont tendance à être plus limités en ce qui concerne les fonctionnalités, les paramètres personnalisés et le degré de contrôle offert – mais ils promettent toujours plus de suffisamment de flexibilité pour occuper les utilisateurs novices de reflex numériques.

Envie de vous lancer? Les géants du genre établis – Canon et Nikon – continuent d’offrir le plus grand choix, grâce à leur longue lignée de reflex numériques et à leurs vastes collections d’objectifs. Cela dit, la liste ci-dessous comprend également une sélection d’appareils photo très performants d’autres marques, ainsi que certains modèles plus anciens qui offrent toujours une excellente valeur pour les débutants DSLR.

Les meilleurs reflex numériques débutants 2020 en un coup d’œil:

Nikon D3500Canon EOS Rebel T7i / EOS 800DNikon D5600Canon 90DCanon EOS Rebel T7 / 2000D / EOS 1500DCanon EOS Rebel SL3 / EOS 250D / EOS 200D Mark IIPentax K-70

Les meilleurs reflex numériques pour les débutants en 2020:

1. Nikon D3500

Ce n’est pas l’appareil photo le plus flashy ici, mais nous pensons que c’est le meilleur actuellement

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 24.2MP | Monture de lentilles: Nikon DX | Écran: 3 pouces, 921 000 points | Vitesse de prise de vue en continu: 5fps | Résolution vidéo maximale: 1080p | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Excellente qualité d’image

Facile à utiliser

Pas de contrôle d’écran tactile

Bluetooth mais pas de Wi-Fi

Nikon n’a peut-être pas annoncé de nouveaux reflex numériques d’entrée de gamme depuis un certain temps, mais le D3500 reste une excellente option pour les débutants en photographie. Il reprend là où le D3400 s’était arrêté, mais avec une poignée d’avantages supplémentaires. Contrairement aux modèles sans miroir énergivores, le principal avantage de cet appareil photo est la durée de vie de la batterie. Vous pouvez continuer à utiliser 1 550 images entre les charges, ce qui est bien en avance sur la plupart des autres reflex numériques, tandis que le capteur 24 MP offre une excellente qualité d’image. Nikon a également revu la disposition du corps et des commandes, non seulement pour la rendre plus agréable à manipuler, mais aussi plus facile à utiliser, tandis que le mode Guide prend la main de l’utilisateur pour la première fois et les guide à travers toutes les fonctionnalités clés d’une manière qui facilite tout. comprendre. Nous l’adorons – et si vous ne faites que commencer, nous pensons que vous aussi.

2. Canon EOS Rebel T7i / Canon EOS 800D

Bientôt mis à niveau, l’EOS 800D est toujours une offre complète et solide

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 24.2MP | Monture de lentilles: Canon EF-S | Écran: Écran tactile articulé de 3 pouces, 1 040 000 points | Vitesse de prise de vue en continu: 6fps | Résolution vidéo maximale: 1080p | Niveau de l’utilisateur: Débutant / passionné

Grand écran tactile

Excellent capteur

Finition plastique

Pas de vidéo 4K

L’EOS Rebel T7i de Canon (connu sous le nom d’EOS 800D en dehors des États-Unis) est peut-être un peu daté, mais il se trouve toujours au sommet de la gamme d’entrée de gamme EOS DSLR de Canon – du moins pour l’instant. Son successeur, le 850D, est à l’horizon et devrait livrer plusieurs améliorations clés. Comme le montre notre fonctionnalité Canon 850D vs 800D, le nouveau modèle est plus une évolution qu’une révolution, prenant le cœur capable du 800D – la résolution est essentiellement la même, par exemple – et ajoutant de la vidéo 4K, une meilleure mise au point par faible luminosité et des points de mise au point Live View . La dernière puce Digic 8 de Canon ajoutera également une prise de vue en rafale à 7 ips, une meilleure gestion du bruit et une mesure améliorée. Alors, faut-il oublier le 800D et attendre son usurpateur? Pas nécessairement: si le métrage 4K n’est pas une rupture, le 800D reste une option polyvalente solide pour ceux qui aiment le poids et la manipulation d’un reflex numérique. Il offre une interface conviviale, un excellent contrôle de l’écran tactile et un capteur de 24,2 mégapixels qui offre une qualité d’image globale impressionnante. De plus, avec le 850D en route, les prix du 800D ont chuté de manière significative, ce qui en fait un meilleur rapport qualité-prix que jamais.

3. Nikon D5600

Besoin d’un peu plus de puissance? Le D5600 pourrait être ce que vous recherchez

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 24.2MP | Monture de lentilles: Nikon DX | Écran: Écran tactile articulé de 3,2 pouces, 1 040 000 points | Vitesse de prise de vue en continu: 5fps | Résolution vidéo maximale: 1080p | Niveau de l’utilisateur: Débutant / passionné

Excellente qualité d’image

Écran tactile articulé

Mise au point lente en direct

SnapBridge a besoin de travail

Voici un autre modèle qui résiste toujours à la montée du sans miroir. Le D5600 est une avancée par rapport aux modèles de la série D3000, avec un ensemble de spécifications plus solide pour rivaliser avec les goûts du Canon EOS Rebel T7i / EOS 800D (position 2). Les principaux avantages des D3400 et D3500 incluent un écran LCD plus grand, qui non seulement se détend et pivote tout autour pour faire face à l’avant pour le vlogging, mais répond également au toucher, ainsi qu’un système de mise au point automatique plus avancé, une connexion Wi-Fi et un gamme saine de contrôle supplémentaire à l’intérieur. Bien sûr, vous payez un peu plus pour ce privilège, mais si vous avez besoin d’un peu plus d’espace, il est logique d’opter pour le D5600 afin qu’il reste avec vous pendant des années.

4. Canon EOS 90D

Un appareil polyvalent qui offre beaucoup d’espace pour devenir

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 32,5 MP | Monture de lentilles: EF / EF-S | Écran: Écran tactile à angle variable de 3 pouces, 1 040 000 points | Vitesse de prise de vue en continu: 11fps | Résolution vidéo maximale: 4K / 30p | Niveau de l’utilisateur: Débutant / passionné

Capteur haute résolution

Vidéo 4K à 30 images par seconde

Pas de stabilisation d’image

Pas l’option la moins chère pour les débutants

Le 90D de Canon est peut-être le dernier reflex numérique de niveau amateur que la société ait jamais fabriqué – et si c’est le cas, il sort en fanfare. Le 90D polyvalent intègre un capteur haute résolution qui, associé au moteur d’imagerie Digic 8 de Canon, offre la perspective séduisante d’une vidéo 4K non recadrée à 30 images par seconde. La reproduction des couleurs est superbe et il y a beaucoup de détails dans les photos et les vidéos, aidés par un nouveau système de mesure à 216 zones – bien que le bruit puisse être un problème supérieur à ISO 8000. Une prise plus profonde signifie que le 90D est également très confortable dans la main, tandis que un joystick rend la sélection des points AF CMOS Dual Pixel un jeu d’enfant. La durée de vie de la batterie est également une aubaine, avec 1500 prises de vue possibles sur une seule charge. C’est peut-être un peu trop d’appareil photo pour un débutant absolu (à la fois en termes de prix et de fonctionnalités), mais il ne fait aucun doute qu’il offre beaucoup d’espace pour évoluer. Quoi qu’il en soit, le 90D prouve que les reflex numériques ont toujours une place dans le monde sans miroir.

5. Canon EOS Rebel T7 / Canon EOS 2000D

Procurez-vous le reflex numérique d’entrée de gamme sans fioritures de Canon à un prix avantageux

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 24.1MP | Monture de lentilles: Canon EF-S | Écran: 3 pouces, 920 000 points | Vitesse de prise de vue en continu: 3fps | Résolution vidéo maximale: 1080p | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Facile à utiliser

Contrôles logiquement disposés

Système AF daté

Pas d’écran tactile

Il s’agit de l’un des reflex numériques les moins chers de la gamme actuelle de Canon, ce qui en fait également un moyen très rentable d’accéder à un assortiment infini d’objectifs, de flashes et d’autres accessoires. Son prix bas signifie qu’il lui manque naturellement certaines des astuces de ses grands frères – écran LCD rabattable, vidéo 4K et ainsi de suite – mais il y a toujours un très bon niveau de contrôle physique offert. Et, plus important encore, la qualité d’image du capteur 24MP est saine. Il est conçu en fonction de son public cible, avec un guide des fonctionnalités pour vous aider à tout comprendre, et la durée de vie de la batterie est également meilleure que de nombreux modèles sans miroir à ce prix – toujours un avantage clé des reflex numériques. L’enregistrement vidéo Wi-Fi, NFC et Full HD complète les spécifications, ce qui en fait une première option complète.

6. Canon EOS Rebel SL3 / EOS 250D

Le reflex numérique le plus petit et le plus léger au monde avec un écran LCD mobile

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 24.1MP | Monture de lentilles: Canon EF-S | Écran: 3 pouces, 1 040 000 points | Vitesse de prise de vue en continu: 5fps | Résolution vidéo maximale: 4K | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Bons JPEG directement depuis l’appareil photo

Reflex numérique le moins cher avec vidéo 4K

Le système AF à 9 points est daté

Volet roulant lourd en 4K

L’EOS Rebel SL3, également connu sous le nom de Canon EOS 250D, est la dernière arrivée d’entrée de gamme de cette liste – en fait, c’est l’un des rares modèles débutants annoncés ces dernières années. Comme son nom l’indique, il reprend là où le Rebel SL2 (EOS 200D) s’était arrêté, ajoutant un nouveau moteur de traitement et un enregistrement vidéo 4K au-dessus d’une collection de petits plus. Il y a peut-être beaucoup de concurrence avec le sans miroir en ce moment, mais si vous aimez la manipulation traditionnelle d’un reflex numérique – y compris un viseur optique – le 250D est l’un des modèles les plus attrayants actuellement disponibles.

7. Pentax K-70

Robuste et de grande valeur – une alternative impressionnante aux deux grands

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 24.2MP | Monture de lentilles: Pentax K | Écran: 3 pouces, 921 000 points | Vitesse de prise de vue en continu: 6fps | Résolution vidéo maximale: Full HD | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Compact et robuste

Technologie anti-tremblement

Grande valeur

Peu de points de mise au point automatique

Kit lentille légèrement souple

Bien que vieux de quelques années maintenant, le K-70 reste une bonne option pour tous ceux qui ne sont pas trop gênés par les deux principaux fabricants. Encore mieux si vous avez une vieille pile d’objectifs Pentax ramassant de la poussière dans un sous-sol des jours manuels. Il dispose d’un écran articulé très utile, tandis que le système de mise au point automatique hybride en direct en fait une alternative pratique à l’utilisation du viseur. Peut-être que notre chose préférée à propos du K-70 est ses références solides – quelque chose qui fait généralement défaut aux modèles d’entrée de gamme. Si vous souhaitez prendre beaucoup de photos à l’extérieur – comme des paysages – pouvoir compter dessus pour ne pas être détruit par les intempéries est un gros bonus. Une légère déception est l’objectif du kit qui est souvent fourni avec l’appareil photo – bien qu’il offre une distance focale beaucoup plus longue que la plupart des autres ici, il peut être un peu mou par endroits.

7. Canon EOS 80D

Un classique ne vieillit jamais

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 24MP | Monture de lentilles: Canon EF-S | Écran: 3 pouces, 1 040 000 points | Vitesse de prise de vue en continu: 7fps | Résolution vidéo maximale: 1080p | Niveau de l’utilisateur: Débutant

Système AF rapide et fiable

D’excellents résultats

Pas de vidéo 4K

Pas de synchronisation PC

Installé au sommet de la pile DSLR d’entrée de gamme de Canon, l’EOS 80D est l’un des appareils photo les plus anciens du fabricant d’appareils photo, depuis 2016. Malgré cela, c’est l’un des appareils photo pour débutants les plus «avancés», grâce à ses fonctionnalités et les spécifications, y compris un capteur de 24,2 mégapixels avec un système de mise au point automatique à 45 points qui est en fait remarquablement fiable. Il y a un système de menu guidé qui est facile à naviguer, et une connexion Wi-Fi et Bluetooth à bord pour transférer des images sans fil si nécessaire. Le seul inconvénient est que l’objectif du kit fourni avec le tireur est un peu doux sur les bords, et nous vous recommandons d’acheter le boîtier uniquement et un meilleur objectif séparément.

Pensez aussi …

Rien de ce qui précède ne vous fait envie? Voici une autre option à considérer.

Canon EOS 77D

Un peu plus de contrôle et de fonctionnalités de milieu de gamme à bord

Capteur: CMOS APS-C | Mégapixels: 24.2MP | Autofocus: AF à 45 points (tous types croisés) | Type d’écran: Écran tactile articulé de 3 pouces, 1 040 000 points | Vitesse de prise de vue en continu: 6fps | Films: 1080p | Niveau de l’utilisateur: Débutant / passionné

La mise au point automatique CMOS à double pixel est excellente

Large gamme d’objectifs

Corps un peu plasticky

Pas de vidéo 4K

L’EOS 77D est un reflex numérique débutant légèrement plus avancé, et il offre quelques friandises supplémentaires pour ceux qui pensent qu’ils deviendront trop grands pour des modèles plus basiques d’ici peu. Alors que nous n’étions pas trop enthousiastes à ce sujet au moment de sa sortie, le fait qu’il soit passé un certain temps sur le marché signifie qu’il peut être acheté à un prix beaucoup plus agréable. Au-dessus des os de l’EOS 800D, il y a un écran LCD sur la plaque supérieure qui vous donne des options de prise de vue en un coup d’œil, ainsi que deux molettes de commande pour accélérer les options de réglage. Vous obtenez également quelques extras à l’intérieur tels que des minuteries d’ampoule et d’intervalle. Si vous pouvez vous étendre à l’EOS 80D qui se trouve juste au-dessus, c’est encore mieux – sinon, ce serait une option légèrement plus performante que ses frères et sœurs plus basiques.

Que devez-vous rechercher lors de l’achat d’un reflex numérique pour débutants?

Il y a trois facteurs principaux à considérer lors de l’achat d’un reflex numérique adapté aux débutants: la taille de l’appareil photo, l’écran et les options d’objectif du kit.

Si vous essayez de vous familiariser avec les paramètres manuels tels que l’ouverture et la vitesse d’obturation, qui sont l’un des principaux avantages d’un reflex numérique, vous aurez idéalement besoin d’un modèle petit et léger. Cela signifie que vous serez plus susceptible de le retirer régulièrement et de maîtriser ces contrôles. Les appareils photo les plus adaptés aux débutants, comme le Nikon D3500 et le Canon 250D, ont tendance à être particulièrement petits pour les reflex numériques, alors examinez-les attentivement.

Vous cherchez à filmer beaucoup de vidéos avec vos photos? Les reflex numériques peuvent également être un moyen bon marché d’entrer dans le vlogging, alors assurez-vous de rechercher des modèles avec un écran à angle variable si vous en avez besoin. Ceux-ci peuvent vous aider à prendre des photos sous différents angles et à basculer vers l’avant afin que vous puissiez vérifier votre cadrage tout en vloguant sur la caméra.

Enfin, vous voudrez considérer les lentilles. En tant que débutant, vous commencerez probablement à partir de zéro, ce qui signifie qu’il est plus logique d’acheter votre reflex numérique avec un objectif en kit. Un mot d’avertissement ici, cependant – la plupart des fabricants proposent deux types de kits d’objectif, l’un avec stabilisation d’image et l’autre sans. Il est préférable d’utiliser l’objectif à stabilisateur d’image, car vous pourrez prendre des images plus nettes à des vitesses d’obturation plus lentes.

Alors qu’un objectif 18-55 mm sera plus que suffisant pour vous aider à démarrer, l’un des gros avantages des reflex numériques est de pouvoir ajouter des objectifs supplémentaires pour différents types de photographie. Par exemple, des objectifs zoom grand angle et téléobjectif, ainsi que des options macro de haute qualité. Vous pouvez également ajouter un flash et d’autres accessoires, qui vous aideront à tirer le meilleur parti de tous les types de photographie que vous aimez.

Vous ne savez toujours pas si vous avez besoin d’un reflex numérique ou d’un appareil photo sans miroir? N’oubliez pas de consulter notre reflex sans miroir vs appareils photo reflex numériques: guide des 10 différences clés. Sinon, si vous ne savez pas du tout de quel type d’appareil photo vous avez besoin, lisez notre guide facile à suivre sur les types d’appareils photo: Quel appareil photo dois-je acheter?

Devriez-vous acheter un appareil photo sans miroir sur un reflex numérique? Regardez notre vidéo guide ci-dessous pour en savoir plus:

