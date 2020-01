Meilleurs aspirateurs en Australie: du Dyson sans fil au robot Roomba

Tu sais ce qui craint? Un bon vide. Et nous sommes là pour trouver celui qui convient à vos besoins quotidiens. Nous savons que trouver le meilleur aspirateur peut, bien, aspirer – il y a tellement de modèles à choisir, et qui veut vraiment passer son temps à trouver un appareil qui signifie plus de travail dans la maison?

Le fait est que les aspirateurs ont parcouru un long chemin depuis l’époque où vous deviez sortir ce gigantesque monstre à cordon de votre placard et le brancher sur une nouvelle prise toutes les quelques minutes. Comparé à certains des aspirateurs lisses sur le marché aujourd’hui, c’est pratiquement médiéval.

Les aspirateurs d’aujourd’hui sont beaucoup plus minces, et bien que la plupart soient encore contrôlés à la main, il y en a un nombre croissant qui ont des cerveaux robotisés et peuvent nettoyer tout seuls. De nombreux aspirateurs d’aujourd’hui fonctionnent également sur batterie, vous n’aurez donc pas à vous soucier de faire glisser les cordons tout autour de votre maison.

Bien qu’il s’agisse toujours d’une «corvée» au sens traditionnel du terme, l’aspirateur peut désormais se faire en beaucoup moins de temps et avec beaucoup plus de facilité grâce aux aspirateurs sans fil. Mais même si cela semble trop difficile, vous serez probablement étonné d’apprendre que la plupart des aspirateurs robots peuvent être configurés selon un calendrier, de sorte qu’ils nettoieront même votre maison pendant que vous allez vivre (ou travailler).

Il est vrai que les aspirateurs haut de gamme peuvent être assez coûteux, mais ils peuvent également être le type d’investissement dont les avantages deviennent presque immédiatement évidents. Dès que vous avez fait l’expérience de la facilité et de l’efficacité supplémentaires, il est difficile de revenir à autre chose.

Que vous recherchiez un sans fil léger, un montant super puissant ou le genre de robot nettoyeur intelligent qui donnerait des terreurs nocturnes à Will Smith, ce sont les meilleurs aspirateurs actuellement disponibles en Australie. Ils sucent tous, mais de la meilleure façon possible.

Dyson V11 Absolute

Le meilleur aspirateur absolu que vous puissiez acheter

Source de courant: Sans fil | Poids: 3,3 kg | Taille du bac: 0,76 L | Durée: Jusqu’à 60 minutes

Aspiration puissante

Léger et maniable

Écran LCD informatif

Coûteux

En ajoutant un autre nombre entier et deux ans de R&D à sa gamme sans fil de la série V, le V11 Absolute de Dyson fait un nouveau pas de géant pour les aspirateurs. Il est plus puissant que son prédécesseur le meilleur de sa catégorie, nettoie encore mieux sur toutes les surfaces, est plus silencieux et a une durée de fonctionnement impressionnante de plus de 40 minutes sur le mode d’alimentation Auto sérieusement capable.

Les outils motorisés dégagent une classe de conception et une expérience durement acquise dans le domaine, avec le mini-outil motorisé surpassant facilement les équivalents pneumatiques, et l’adaptabilité de l’aspirateur lorsque vous associez la tête de couple au mode Auto rend le V11 Absolute facile à utiliser ainsi que puissant. Il dispose également d’un écran LCD, une première pour Dyson, qui vous indique le temps d’exécution exact restant, où se trouvent les blocages et comment les éliminer. Assez pratique si vous nous demandez!

Certes, le V11 Absolute n’est pas bon marché, mais nous pensons que cela en vaut la peine si vous recherchez le meilleur aspirateur sans fil disponible aujourd’hui.

Ecovacs Deebot Ozmo 930

Un robot aspirateur silencieux et efficace

Source de courant: : Sans fil, batterie | Poids: : 4,6 kg | Taille du bac:: 470ml | Durée: : Jusqu’à 110 minutes

Vadrouilles et aspirateurs

Assistant Google et Alexa activés

Autonomie de 110 minutes

Impossible de franchir les seuils

3-4 heures de charge

La principale raison pour laquelle vous vous procurez un aspirateur robot est que vous puissiez soit lever les pieds et obtenir autre chose pour faire tout le travail dur pour vous, soit pour avoir plus de temps pour faire des choses plus importantes – ou peut-être les deux. Le Deebot Ozmo 930 fera exactement cela pour vous et va plus loin que la plupart des autres robovacs.

Il n’y a pas grand-chose à redire à ce petit droïde: il aspire, il nettoie et il le fait très bien: Ecovacs Robotics l’a à peu près réussi avec du matériel et des logiciels.

C’est déjà un incontournable dans nos livres, et s’il y avait un moyen d’augmenter la puissance d’aspiration dans ces robots aspirateurs, le Deebot Ozmo 930 serait le parfait assistant, quel que soit le type de sol que vous avez à la maison. Ajoutez à cela la possibilité de le contrôler à distance et l’ajout de la commande vocale rend ce robot vaut chaque centime.

Dyson Cyclone V10

Un tournant pour Dyson et ses aspirateurs

Source de courant: : Sans fil, batterie | Poids: : 5,9 lb / 2,6 kg | Taille du bac:: 0,75 L | Durée: : Jusqu’à 60 minutes

Un design inégalé

Aspiration puissante

Pièces jointes fantastiques

vie de la batterie améliorée

La batterie se vide rapidement au réglage le plus élevé

Coûteux

Au moment de sa sortie, Dyson était si confiant dans les prouesses de succion du Dyson Cyclone V10, que la société a cessé de produire de nouveaux aspirateurs filaires à l’avenir. Maintenant, il a finalement développé un successeur dans le Dyson V11 Absolute (car bien sûr, il l’a fait), mais cela devrait toujours vous donner une idée de la qualité du

Dyson a redéfini sa technologie cyclone pour produire plus de puissance d’aspiration que les générations précédentes; le moteur numérique V10 est 20% plus puissant que le V8 précédent, et, nous pouvons vous l’assurer, il aspire beaucoup (nous voulons dire cela comme un compliment).

Vous remarquerez un certain nombre de changements cruciaux entre le V10 et les anciens modèles V. Par exemple, le canon est désormais orienté vers l’avant et tous les accessoires se connectent ici directement. Cette conception permet une plus grande efficacité d’aspiration, selon Dyson. Le V10 est également plus intelligent que jamais et peut même détecter les différences d’altitude, de pression d’air et de température, et s’auto-ajuster pour des performances maximales.

Les prix et les modèles varient selon les régions, mais il va sans dire que vous payez pour l’aspiration gonflée du Cyclone V10. Et tandis que le Cyclone V10 est super puissant et dispose d’une batterie plus dense en énergie que les modèles précédents, le mettre sur le réglage le plus élevé épuisera la batterie en environ cinq minutes. Au réglage le plus bas, cependant, vous obtiendrez jusqu’à 60 minutes d’utilisation, et cela devrait être suffisant pour vos dégâts quotidiens.

iRobot Roomba 980

Source de courant: Batterie | Poids: 3,94 kg | Taille du bac: 0,6 lm | Puissance d’aspiration: 33AW

Cartographie de l’environnement

Dégagement relativement faible

Nettoyage facile à programmer

Contrôle des applications lent

Luttes avec des câbles

Dyson est peut-être en train de dominer l’arène de l’aspirateur à main, mais en ce qui concerne l’espace de l’aspirateur robot, de nombreuses personnes évaluent iRobot et son aspirateur Roomba 980 à un niveau d’estime similaire.

Grâce à sa conception à faible dégagement et à la fonctionnalité de contrôle des applications pour smartphone, ce disque d’aspiration de la saleté est suffisamment intelligent pour vaquer à ses occupations dans votre maison sans beaucoup de sollicitation de votre part. Le Roomba 980 cartographiera intelligemment votre maison pour détecter les problèmes, passant en mode haute puissance à chaque fois qu’il roule sur des tapis et tissant autour des pieds de la chaise et d’autres obstacles potentiels.

Pour rendre les choses encore plus faciles, vous pouvez gérer le programme quotidien du Roomba 980 à partir des applications iOS et Android de l’appareil, vous permettant de définir l’heure et la durée de sa routine de nettoyage comme bon vous semble. Vous devrez cependant le vider après chaque utilisation.

Avec une autonomie impressionnante de deux heures, il gère également un cycle de nettoyage plus long que n’importe quel aspirateur sans fil ou robot de Dyson, et lorsqu’il est faible, il retourne automatiquement à sa station d’accueil pour se recharger.

Les autres fonctionnalités intelligentes du Roomba 980 incluent ses barrières murales virtuelles à double mode alimentées par batterie que vous pouvez placer autour de votre lit pour que votre robot sache quelles zones éviter, telles que les pièces dans lesquelles vous ne voulez pas qu’il pénètre ou le sol bols de nourriture pour animaux de compagnie de niveau que vous ne voulez pas qu’il s’écrase.

Cependant, le Roomba 980 peut encore être amélioré, son application étant parfois un peu lente. Le robot a également tendance à être coincé dans les câbles et coincé sous les meubles.

Bien sûr, c’est assez cher pour ce qui est certes un luxe de nettoyage, mais c’est vraiment comme avoir une femme de ménage robot qui gardera votre endroit propre. Si vous détestez passer l’aspirateur et que vous pouvez vous le permettre, le Roomba 980 offre un confort de nettoyage exceptionnel.

Dyson Cinetic Big Ball

Parce que parfois sans fil ne suffit pas

Source de courant: Filaire | Poids: 8kg | Longueur de la corde: 6,4m | Puissance d’aspiration: 250AW

Peut se tenir debout

Poignée articulée

Blocage occasionnel

A toujours un cordon

Il ne fait aucun doute que les aspirateurs balais maniables et extrêmement pratiques de Dyson sont incroyables, dotés d’une puissante aspiration et d’une conception modulaire qui permet un certain nombre d’accessoires spécifiques à la zone – le tout sans avoir à se soucier des câbles encombrants qui gênent. Cependant, les aspirateurs sans fil ont leurs mises en garde.

Obtenir une quantité limitée de temps de vide d’une batterie qui prend des heures à charger peut être extrêmement frustrant, et il peut arriver que vous ayez besoin d’une solution de vide plus puissante et plus résistante. Les modèles sans fil sont souvent très chers aussi.

Si vous partagez ces préoccupations, l’aspirateur Cinetic Big Ball de Dyson peut être une excellente alternative, offrant la même expérience de nettoyage de qualité que les aspirateurs de l’entreprise sont connus pour, tout en évitant tous les ennuis habituels qui incitent les gens à choisir une option sans fil.

La plupart des aspirateurs basculeront lorsqu’ils seront traînés sur le sol – pas la Cinetic Big Ball, avec sa conception en forme de boule qui a été parfaitement lestée pour se remettre en place chaque fois qu’elle tombe – c’est un bel exemple du talent de Dyson pour trouver des solutions aux problèmes qui affligent ce type de produits depuis des décennies.

Autre avantage par rapport aux aspirateurs sans fil: sa puissance d’aspiration les laisse littéralement dans la poussière. Avec 250 air watts, le Cinetic Big Ball est encore plus puissant que le nouveau Dyson Cyclone V10, qui offre environ 150 air watts d’aspiration.

En tenant compte du fait que vous pouvez maintenant acheter une grosse boule Dyson Cinetic pour moins de 500 $, et ce que vous avez est une alternative hautement recommandée aux options sans fil plus coûteuses de Dyson.

Aspirateur sans sac pour chien Mizz Blizzard CX1 Cat

Source de courant: Filaire | Poids: 6,5 kg | Longueur de la corde: 10m | Puissance d’aspiration: 1200 W

Sans sac et facile à nettoyer

Filtrage formidable

abordable

Les filtres peuvent être ennuyeux à nettoyer

Comme la plupart des aspirateurs Miele, la version pour chats et chiens du CX1 est un peu plus chère que les versions non pour animaux de compagnie, mais ce coût supplémentaire est compensé par les accessoires supplémentaires que vous obtenez qui vous aideront à arrondir et à gérer les poils perdus et les désordre général qui vient d’avoir des membres à quatre pattes de votre famille.

De plus, si vous considérez à quel point il est abordable par rapport au produit Dyson moyen, le prix du modèle «deluxe» du CX1 semble tout à fait raisonnable.

Nous aimons également le fait qu’il dispose d’un filtre HEPA AirClean à vie pour éliminer les allergènes de votre maison, ainsi que d’un flux d’air extrêmement élevé qui travaille dur pour éliminer autant de poussière et de débris de vos sols et tapis que possible. C’est également le premier appareil Miele sans sac, et il fait aussi un excellent travail.

Doté d’un moteur «Vortex» de 1 200 W, le Mizz Blizzard CX1 Cat Dog Bagless offre une vitesse de l’air de plus de 100 km / h et parvient toujours à séparer la poussière en deux types: les gros morceaux vont dans le bac à poussière transparent, tandis que les plus fins sont attrapé et piégé dans son propre récipient filtré.

Impressionnant, le Blizzard CX1 arbore également un nouveau filtre CleanStream, qui dispose d’un système d’autonettoyage contrôlé par capteur. Cependant, vous devrez toujours nettoyer les filtres vous-même à l’occasion.

Ce n’est pas le seul grand changement que Miele nous réserve: le design est également assez moderne, plaçant l’appareil dans une ligue au-dessus de ses prédécesseurs. Pour un aspirateur qui coûte moins de 500 $ dans certains magasins, Miele a certainement intensifié son jeu avec le CX1 Cat Dog Bagless.

Vax Blade 2 Max 40V

Un nettoyant puissant avec une grande endurance

Source de courant: Sans fil | Poids: 3,1 kg | Taille du bac: 0,6 L | Durée: Jusqu’à 45 minutes

Aspiration puissante

Idéal sur tous les types de sols

Se sent lourd lors de l’utilisation

Bruyant

Autrefois le leader dans le domaine des aspirateurs, Vax est toujours aussi solide aujourd’hui et son aspirateur Blade 2 Max 40V le prouve. Facile à utiliser et offrant d’excellents résultats sur différents types de sols, le Vax Blade 2 Max 40V sans fil offre une aspiration puissante et une longue durée de vie à un prix avantageux.

Il a des lumières vives sur la tête du plancher, donc vous ne manquerez aucune saleté, et un bac de bonne taille pour une machine sans fil également, ce qui signifie moins d’interruptions de vidage du bac lors du nettoyage. Le Blade 2 Max est facile à utiliser, mais il est déprimé par la lourdeur de la main – votre bras peut ne pas pouvoir tenir aussi longtemps que la batterie.

Le Blade 2 Max offre d’excellents résultats de nettoyage sur différents types de sols, et il n’est pas en reste lorsqu’il s’agit de lutter contre les poils d’animaux; cependant, il est loin d’être le nettoyeur sans fil le plus léger ou le plus silencieux qui soit.

Ecovacs Deebot 900

Source de courant: Sans fil, batterie | Poids: 3,5 kg | Taille du bac: 350ml | Vie de la batterie: 100 min

Contrôle parfait des applications

Assistant Google et Alexa activés

Relativement silencieux

La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure

Impossible de franchir les seuils

Il y avait une niche qui devait être remplie et Ecovacs a décidé de s’y attaquer. À moins que vous ne souhaitiez payer le prix fort pour l’iRobot Roomba 980 – le seul robot aspirateur que nous ayons testé équipé d’un agitateur de tapis – il n’y a pas beaucoup d’aspirateurs autonomes capables de traiter les tapis.

Alors que le Deebot 900 fait du bon travail sur un tapis à poils faibles à moyens, il se débat avec les tapis à poils longs. Les fibres gênent le mouvement et la saleté est souvent si profonde qu’il n’y a pas assez d’aspiration, même sur le réglage Max, pour un bon nettoyage. De plus, avec une autonomie limitée de 45 minutes sur Max, une grande maison nécessitera toujours une double course. Sur les sols durs, cependant, vous ne pouvez rien reprocher au Deebot 900 – il fonctionne comme un charme.

Ecovacs a accédé à la fois au matériel et au logiciel. Notre seul reproche serait l’incapacité du droïde à franchir des obstacles et des seuils de plus de 18 mm de haut, mais c’est nous qui tressaillons vraiment.

Le droïde se déplace exactement comme vous vous y attendez avec une cartographie pratiquement parfaite, et les preuves de ses performances de nettoyage seront là pour vous à chaque fois que vous vider le bac. Et tout cela se fait tranquillement et à un prix relativement abordable. Faut-il en dire plus?

Ecovacs Deebot 900 Commentaire