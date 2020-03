Meilleurs bureaux d’enregistrement de domaine en 2020

Meilleur registraire de nom de domaine

Chaque grand site Web a besoin d’un nom de domaine accrocheur et mémorable. Trouver quelque chose de nouveau est un défi sérieux, mais une fois l’inspiration lancée, vous devrez enregistrer ce nom auprès d’un registraire de noms de domaine avant de pouvoir l’utiliser en ligne.

L’inscription n’est pas difficile, mais vous devez d’abord choisir parmi les centaines d’entreprises en compétition pour votre entreprise, et il y a plusieurs choses à considérer avant de signer la ligne pointillée virtuelle.

Comment choisir le parfait registraire de domaine

Les structures de prix peuvent être compliquées. Un chiffre global bas pourrait par exemple coûter cher lors du renouvellement. Les prix varient également entre les extensions de domaine, donc un registraire qui offre une grande valeur pour un domaine .com peut vous donner une mauvaise affaire en ce qui concerne .org. Il peut y avoir des coûts supplémentaires pour des tâches telles que le transfert de votre domaine vers un autre registraire, aussi . Lisez les petits caractères avant de vous inscrire. Recherchez tous les extras groupés ou facultatifs. Un service de confidentialité Whois empêche votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail d’apparaître en tant que coordonnées publiques du domaine, ce qui pourrait autrement vous procurer une quantité importante de spams et d’appels téléphoniques. Nous avons vu cela coûter jusqu’à 11,20 $ par an, mais plusieurs bureaux d’enregistrement le fournissent gratuitement.Beaucoup de bureaux d’enregistrement de domaine proposent l’hébergement en supplément, mais gardez à l’esprit que les sociétés d’hébergement Web peuvent également enregistrer des domaines. Si vous avez une idée de l’hébergeur que vous souhaitez utiliser, vérifiez les détails de ses plans: vous pourrez peut-être enregistrer un domaine gratuitement lorsque vous achetez un hébergement, et c’est souvent l’option la moins chère. au support offert par un registraire. Vous n’aurez peut-être jamais besoin d’aide, mais si quelque chose de critique survient – peut-être un problème qui pourrait causer un problème de renouvellement – il est important que votre fournisseur soit disponible pour vous aider. Équilibrer toutes ces priorités peut être délicat, c’est pourquoi nous avons créé cette liste des meilleurs registraires de domaine pour vous aider à vous orienter dans la bonne direction.

(Crédit d’image: Domain.com)

1. Domain.com

Fournisseur polyvalent offrant un excellent rapport qualité-prix

Générateur de site Web gratuit avec achat de domaine

Meilleurs prix réservés aux abonnements plus longs.

Avec un nom comme Domain.com, la marque appartenant au GIE, signifie entreprise, se concentrant principalement sur les petites et moyennes entreprises. Il propose les domaines de premier niveau les plus populaires et plus de 25 domaines de premier niveau de code de pays et vend également des domaines premium en tant que courtier.

Avec près de deux décennies de présence en ligne, la société – qui est l’un des plus grands bureaux d’enregistrement de noms de domaine au monde – s’est développée dans l’hébergement Web et propose désormais un certain nombre de produits, notamment un constructeur de site Web, un service de conception complet et un hébergement Web.

Les prix de Domain.com ont tendance à être moyens mais nous avons réussi une remise de 25% presque tout dans votre panier *. Les TLD non premium (.Club, .Men, .Win, etc.) commencent à partir de 2,99 $ pour la première année (2,24 $ avec notre code). En ligne avec le reste de l’industrie, ils augmentent significativement après la deuxième année).

Vous devez payer pour la protection de la vie privée, un montant raisonnable de 6,99 $, plus vous pouvez ajouter des e-mails, un hébergement Web, des certificats SSL et une protection contre les logiciels malveillants, dont aucun n’est obligatoire. Vous pouvez vous en tenir à son constructeur de site Web de base qui est gratuit avec chaque domaine: vous obtenez un constructeur de site Web par glisser-déposer, des tonnes de modèles adaptés aux mobiles, jusqu’à six pages, des outils de référencement, l’intégration Paypal et même l’accès à la bibliothèque d’images de stock.

L’assistance est plus que suffisante avec l’assistance par chat, e-mail et téléphone 24/7. Domain.com peut ne pas avoir les prix les moins chers mais il offre une offre très équilibrée.

* Tous les renouvellements après la période de remise initiale seront facturés au prix courant standard alors en vigueur pour la période sélectionnée. Le coupon n’est pas valide avec les inscriptions sunrise, inscriptions landrush, inscriptions EAP, pré-inscriptions, inscriptions premium, renouvellements, transferts, conception de site Web personnalisé, autres coupons ou prix spéciaux.

2. GoDaddy

Un grand fournisseur, mais faites attention à ces prix

Beaucoup de modules complémentaires d’hébergement

Assistance téléphonique

Prix ​​élevés

Le géant du Web GoDaddy est le plus grand registraire de domaine au monde, gérant actuellement plus de 75 millions de domaines pour 17 millions de clients dans le monde.

La société est bien connue pour ses bas prix, et c’est la même chose ici, par exemple, le domaine .mobi est disponible pour 6,99 $ la première année. D’un autre côté, .com et .org sont moins impressionnants (bien qu’apparemment bon marché) à partir de 11,99 $ et 10,99 $ respectivement. Attention cependant: ce ne sont pas les bonnes affaires qu’elles semblent au départ.

Le premier inconvénient est que les prix de départ de GoDaddy ne s’appliquent que si vous payez deux ans à l’avance, et la deuxième année est beaucoup plus chère (.com s’élève à 17,99 $, les domaines .uk et .co.uk sont de 12 $, .co, .org et .mobi sont ridiculement élevés, 34,99 $ pour .co, 20,99 $ pour .org et 28,99 $ pour .mobi.

Le deuxième problème est qu’il n’y a pas d’extras groupés, donc ajouter quelque chose comme la confidentialité Whois – un service précieux souvent inclus gratuitement avec d’autres fournisseurs – coûte 8 $ par mois pour la première année et 10 $ pour le renouvellement.

Il existe clairement une bien meilleure valeur ailleurs, mais GoDaddy peut toujours plaire aux débutants sur le Web à la recherche d’un forfait d’hébergement et d’enregistrement de domaine. La société dispose d’une gamme de produits couvrant toutes les exigences possibles, avec une assistance téléphonique si vous en avez besoin, et l’achat de votre domaine et de l’hébergement auprès du même fournisseur vous facilitera la vie.

Gardez à l’esprit que d’autres fournisseurs peuvent également combiner l’hébergement et l’enregistrement de domaine, et GoDaddy peut ne pas vous fournir le meilleur package. Consultez nos différents guides d’hébergement pour les alternatives possibles.

3. Survolez

La confidentialité Whois est rapide, facile et gratuite

Confidentialité Whois gratuite incluse

Prix ​​juste

Filtrage de recherche facile

Le support n’est pas 24/7

Hover est un registraire de nom de domaine populaire appartenant à Tucows, qui exploite également eNom et la plate-forme de revente de domaine OpenSRS.

Le site Web de Hover est clair et simple. Une page de tarification de domaine permet de vérifier les coûts d’enregistrement avant de commencer, ou vous pouvez utiliser la zone de recherche pour localiser immédiatement votre TLD (domaine de premier niveau) préféré.

Par défaut, la page de résultats affiche tous les domaines que vous pouvez enregistrer et leurs prix, ce qui vous donne beaucoup à parcourir et à lire. Mais une barre latérale pratique permet de filtrer les domaines par catégories, y compris les particuliers, les entreprises, l’audio et la vidéo, les aliments et les boissons, etc. C’est une touche soignée qui pourrait vous aider à repérer un domaine attrayant que vous auriez autrement pu manquer.

Les prix sont très raisonnables, avec des domaines .com coûtant 12,99 $ pour la première année, .co.uk au prix de 10,99 $, .org coûtant 13,99 $ et .mobi atteignant 19,99 $. Faites le tour et vous trouverez des prix légèrement inférieurs ailleurs, mais Hover offre généralement une bonne valeur.

Il y a un bonus de bienvenue dans Whois Privacy, qui est gratuit tant que le domaine est géré par Hover.

L’entreprise continue de vendre au minimum, même au stade final du panier. On vous offre simplement trois extras liés au courrier électronique: le transfert de courrier électronique à 5 $ par an, un compte de messagerie de 10 Go pour 20 $, ou vous pouvez opter pour une boîte de réception de 1 To, le partage de fichiers, un calendrier et plus encore, pour un montant annuel de 29 $.

Si vous avez des questions, l’assistance est disponible par e-mail et chat, bien que ce ne soit pas 24h / 24 et 7j / 7. Les heures de travail sont de 8 h à 20 h (heure de l’Est) du lundi au vendredi et de 12 h à 17 h le week-end.

4. Dynadot

Un registraire de qualité qui excelle (presque) partout

Outil de recherche puissant

Bas prix

Des piles d’extras gratuits

La plupart des bureaux d’enregistrement de noms de domaine offrent un service d’identikit simple avec peu de choses pour les séparer de la concurrence, mais Dynadot est une exception intéressante qui présente des avantages inhabituels.

Cela commence dès le début, avec votre recherche initiale. Vous pouvez utiliser le site Web comme n’importe quel autre – tapez votre domaine préféré, appuyez sur Entrée, lisez les résultats – mais vous obtenez également des outils de recherche en vrac et IDN (nom de domaine internationalisé), et des options avancées permettent de définir les extensions de domaine à inclure dans vos recherches , ainsi que les définir comme valeurs par défaut pour toutes les recherches futures.

Ces recherches peuvent éventuellement renvoyer les résultats des enchères de domaine, de Dynadot’s Marketplace (où d’autres clients vendent des domaines dont ils n’ont plus besoin) et d’autres sources. Il existe également une option de réapprovisionnement pour essayer de récupérer un domaine qui n’est pas actuellement disponible, s’il n’est pas renouvelé.

Les prix sont bas, Dynadot offrant à la fois des offres spéciales sur certaines extensions et une bonne valeur au renouvellement. Les sites .com coûtent 7,99 $ initialement, 8,99 $ au renouvellement. Si vous recherchez un domaine .co.uk, cela vous coûtera 6,95 $, .org est 8,99 $ initialement, 10,99 $ au renouvellement et les domaines .mobi sont 5,99 $ au départ, 17,99 $ au renouvellement.

Ce n’est qu’un début: Dynadot empile également sur les extras gratuits. Un Website Builder vous permet de créer et d’héberger un simple site Web réactif d’une page. Il existe un transfert de domaine gratuit si vous souhaitez rediriger les visiteurs ailleurs. La prise en charge DNS permet de créer 50 enregistrements de sous-domaine, 10 adresses e-mail et 5 enregistrements MX et TXT chacun. Il y a même une liste de suppression de grâce qui permet de retourner un domaine si vous changez d’avis.

Cela nécessite une somme modique et ne sera pas toujours autorisé (les détails sur la façon dont cela fonctionne sont ici), mais c’est toujours un supplément bienvenu que vous trouverez rarement avec d’autres registraires.

Le soutien de Dynadot n’a pas toujours été aussi impressionnant, le chat en direct étant hors ligne lorsque nous avons vérifié. Mais le site Web dispose d’un forum accessible au public, permettant à quiconque de parcourir les questions courantes et de voir à quel point les clients de Dynadot sont satisfaits (ou non).

5. Namecheap

Grande valeur et convivial pour démarrer

C’est bon marché comme son nom l’indique

Confidentialité Whois gratuite

Prise en charge du chat en direct

Fondé en 2000, Namecheap est un registraire de noms de domaine populaire et un hébergeur qui gère désormais plus de cinq millions de domaines.

L’excellent site Web de Namecheap permet de rechercher des domaines individuels, ou par lots jusqu’à 50.

Si le domaine est repris, vous pouvez consulter l’enregistrement Whois ou proposer d’acheter le domaine (via DomainAgents) auprès de l’utilisateur actuel.

Si le domaine est disponible, les résultats sont affichés dans quatre onglets: Populaire, Nouveau, Réduit et International. Il s’agit d’une approche soignée qui facilite la navigation dans la liste et la recherche de ce dont vous avez besoin.

Les prix sont généralement très bons à 8,88 $ (6,8 £) pour les domaines .com – 12,98 $ lors du renouvellement, 7,58 $ (5,8 £) pour .co.uk – 9,58 $ lors du renouvellement, 12,98 $ (9,3 £) pour .org – 14,98 $ lors du renouvellement et 16,88 $ (13 £) pour .mobi (pour le moment, vous pouvez obtenir .mobi pour 2,88 $ la première année). Il existe des offres spéciales, et Namecheap dispose d’un ensemble de domaines Agent 88 qui sont presque toujours disponibles à 0,48 $ (0,35 £) pour la première année (il s’agit généralement des éléments suivants: .site .website .space .pw .press .host .tech .online et .fun – mais il peut aussi y en avoir d’autres).

Ce serait une bonne valeur en soi, mais Namecheap ne s’arrête pas là: vous obtenez la confidentialité du domaine WhoisGuard gratuitement.

La facturation de Namecheap est simple et honnête, les prix actuels et de renouvellement sont clairement décrits dans votre panier d’achat Namecheap et le renouvellement automatique est désactivé. Mais s’il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, les pages de FAQ utiles et le chat en direct ne sont qu’à un clic ou deux.

6. Google Domains

Pas de soucis, pas de trucs, juste de simples enregistrements de domaine

Excellent support

Facile à utiliser

Prix ​​légèrement supérieurs à la moyenne

Quelques TLD ne sont pas pris en charge

Chercher un registraire de domaine peut impliquer beaucoup de tracas lorsque vous recherchez des entreprises dont vous n’avez jamais entendu parler, essayez de séparer les bonnes affaires des astuces de marketing et parcourez les petits caractères à la recherche de captures cachées. Avec des économies potentielles ne s’élevant qu’à quelques livres ou dollars par an, au mieux, vous préférerez peut-être simplement vous inscrire auprès d’un grand fournisseur qui, vous le savez, vous offrira un service raisonnable, même si cela coûte une fraction de plus.

Entrez dans Google Domains, le bras d’enregistrement de domaine léger de Google, un fournisseur simple qui place la vitesse et la simplicité au sommet de sa liste de priorités.

Google Domains ne vous confond pas avec des ventes sans fin ou des offres «spéciales» qui ne se révèlent pas si spéciales après tout. La vente incitative est réduite au minimum. Au lieu de cela, il s’agit de rendre le processus d’achat aussi simple que tout autre site d’achat en ligne: recherchez, cliquez et vérifiez.

La différence est évidente dès que vous accédez au site. Il n’y a pas de publicités animées en haut de la page, pas de “Sale!” bannières, pas de bas prix: juste une boîte de recherche où vous entrez un seul domaine.

La page de résultats est tout aussi simple, avec les prix indiqués pour neuf domaines de premier niveau communs et un onglet Toutes les fins répertoriant toutes les options dans l’ordre alphabétique (domain.academy, domain.bargains, domain.camera).

Un problème potentiel est que Google Domains ne prend pas en charge toutes les extensions de domaine que vous obtiendrez ailleurs, et cela inclut des exemples assez courants (.mobi, .tv). Si vous pensez que vous voudrez peut-être acheter quelque chose au-delà des extensions les plus populaires, c’est une bonne idée de vérifier que vos choix probables sont disponibles avant d’acheter.

Les prix sont standardisés en nombres entiers, par exemple, les domaines .com, .co.uk et .org sont tous au prix de 12 $. C’est un peu supérieur à la moyenne dans l’ensemble, mais mieux que certains, d’autant plus que Google Domains offre une confidentialité Whois gratuite aussi longtemps que vous êtes inscrit. C’est un supplément précieux qui pourrait coûter 2,80 $ à 11,20 $ par an ailleurs.

Si vous avez des questions, un lien d’aide affiche des articles sur les problèmes courants. Si cela ne suffit pas, la page Contactez-nous permet de parler à un agent de support par e-mail, chat en direct ou téléphone (Google vous appelle), le plus haut niveau de support de registraire de domaine que nous ayons vu n’importe où.