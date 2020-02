Meilleurs cadeaux de Saint Valentin pour les joueurs 2020

Avec Noël enfin derrière nous, de nouvelles vacances se profilent au loin, et elles seront là avant que vous le sachiez. La Saint-Valentin consiste à montrer à quelqu’un de spécial combien vous vous souciez, et bien que les fleurs et le chocolat soient des idées de cadeaux populaires, pourquoi ne pas leur offrir quelque chose qu’ils utiliseront et chériront réellement? Ne vous méprenez pas – le chocolat est toujours une bonne idée – mais la Saint-Valentin est une belle occasion de choisir un nouveau jeu que vous pouvez découvrir ensemble ou de les surprendre avec un nouveau morceau de merch de la série qu’ils ne peuvent pas arrêter parler de.

Il peut être difficile de trouver de nouvelles idées de cadeaux si tôt après Noël, mais ne vous sentez pas obligé de choisir par défaut quelque chose de générique. Pour vous aider à acheter votre chérie cette année, nous avons rassemblé quelques-unes des meilleures idées de cadeaux pour la Saint-Valentin pour des jeux que vous pouvez apprécier ensemble, des accessoires personnalisés, des objets de collection et plus encore.

Jeux

Papa de rêve

Plateformes: Nintendo Switch, PS4, PC

Bien qu’une simulation de rencontres où vous jouez en tant que papa chaud essayant de romancer avec d’autres papas chauds ne puisse pas ressembler à un jeu auquel vous voudriez jouer avec votre autre significatif le jour de la Saint-Valentin, c’est en fait le jeu parfait pour jouer avec un partenaire. Ensemble, vous pouvez concevoir votre propre papa, décider quel beau célibataire à courtiser, aller à des dates et découvrir plusieurs fins en fonction des options de dialogue que vous choisissez en cours de route. Ce ne sont pas tous des jeux de mots de flirt et de papa, cependant; Dream Daddy a également une histoire très douce sur la parentalité et certains personnages mémorables que vous n’oublierez pas de sitôt.

Achetez-le numériquement: Steam | Nintendo Eshop | PlayStation Store

Stardew Valley

Plateformes: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Android, iOS

Vous pourriez penser que Stardew Valley n’est qu’une simulation agricole, mais ce jeu très populaire consiste également à nouer des amitiés et à poursuivre la romance avec le PNJ de votre choix. Tout comme vous le faites en ce moment, le jeu vous fait réfléchir aux cadeaux auxquels votre partenaire répondra le mieux, et même après avoir épousé le personnage de votre choix, vous devez toujours les chérir et leur montrer de l’attention si vous voulez les garder , qui est un message assez solide sur les relations. Bien que lancé en tant que jeu solo, Stardew Valley dispose désormais d’un fantastique mode multijoueur afin que vous puissiez jouer en coopération locale ou en ligne avec votre amoureux.

Achetez-le numériquement: Steam | Nintendo Eshop | PlayStation Store | Xbox Live | Google Play | App Store d’Apple

Ne mourez pas de faim ensemble

Plateformes: PS4, Xbox One, PC

Découvrez comment vous et votre partenaire vous en sortiriez dans le désert dans Don’t Starve Together, un jeu de survie avec des visuels de Tim Burton. L’extension multijoueur autonome de Don’t Starve vous plonge dans un monde étrange avec des créatures et des dangers étranges, et vous devrez travailler avec votre partenaire pour rassembler des ressources, fabriquer des objets et créer des structures pour vous protéger. Si les relations consistent à se protéger mutuellement et à travailler ensemble, Don’t Starve Together est le jeu parfait à acheter pour votre partenaire en cette Saint-Valentin.

Achetez-le numériquement: Steam | PlayStation Store | Xbox Live

Amoureux dans un espace dangereux

Plateformes: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC

Dans cette aventure coopérative en canapé coloré, vous et votre partenaire explorerez la galaxie en tant qu’AMOURS (qui signifie League of Very Empathetic Rescue Spacenauts, dans ce contexte), en utilisant le travail d’équipe pour combattre les forces perverses de l’Anti-Amour et sauver un espace adorable -les lapins. Ensemble, vous devrez contrôler le navire, en utilisant des tourelles et des lasers pour attaquer, des boucliers pour défendre et des propulseurs pour naviguer dans l’environnement. C’est un jeu qui peut devenir très mouvementé très rapidement et mettra certainement à l’épreuve vos compétences en communication, mais c’est aussi une explosion. Il y a aussi un mode solo où vous obtenez l’aide d’un animal de compagnie AI, et jusqu’à quatre joueurs peuvent participer. Bien que beaucoup moins cher pour acheter numériquement, il existe une magnifique édition collector disponible exclusivement via IndieBox.

Achetez-le numériquement: Steam | Nintendo Eshop | PlayStation Store | Xbox Live

Trop cuit

Plateformes: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC

En surface, Overcooked est un jeu mignon sur la préparation des repas, mais il faut une coordination folle pour obtenir des étoiles élevées sur ses niveaux de cuisine chronométrés et chaotiques. Trop cuit nécessite une stratégie similaire à celle des amoureux dans un espace-temps dangereux: les tâches doivent être déléguées et la communication doit être rapide et claire afin de franchir les obstacles d’un niveau et de soumettre suffisamment d’assiettes de nourriture à temps. Si vous aimez cuisiner ensemble IRL et pouvez relever un défi, Overcooked est le jeu parfait pour jouer en couple cette Saint-Valentin.

Achetez-le numériquement: Steam | Nintendo Eshop | PlayStation Store | Xbox Live

Brouillard d’amour

Jeu de table

Fog of Love est un jeu de société à deux joueurs dans lequel vous créez et jouez un rôle en tant que deux personnages qui se rencontrent, tombent amoureux et font face à des défis dans leur relation. Des moments doux aux arguments difficiles, vous devrez décider comment votre personnage réagirait et vous gagnerez des points dans certains traits en cours de route. Tout comme dans la vraie vie, vos personnages peuvent également avoir des objectifs différents, et à la fin du jeu, la relation pourrait se renforcer – ou s’effondrer. Mais bon, ce n’est qu’un jeu! Indépendamment de la façon dont vos amants fictifs s’en sortent dans Fog of Love, vous et votre amoureux de la vie réelle êtes sûr d’avoir une explosion dans cette rom-com de table. Ce jeu de société propose également différentes couvertures pour inclure les relations LGBTQ.

Accessoires et objets de collection

Un nouveau contrôleur

Procurez-vous un nouveau contrôleur dans leur couleur préférée pour la Saint-Valentin. Les nouvelles couleurs DualShock 4 de PlayStation, comme l’or rose et le violet électrique, sont fantastiques, et au Xbox Design Lab, vous pouvez même concevoir une manette personnalisée pour votre amoureux. Pour les propriétaires de Nintendo Switch, PowerA propose de magnifiques contrôleurs de commutation tiers à un prix plus abordable, tels que ces nouveaux modèles inspirés de Pokemon Sword and Shield. Si vous êtes nouveau dans le jeu en couple, une nouvelle manette de jeu est exactement ce dont vous avez besoin pour commencer.

Bijoux

Pendentif de sirène de Stardew Valley – livré dans une boîte à souvenirs à clapet

S’ils sont du genre à porter des bijoux, surprenez-les avec un nouveau collier ou une paire de boucles d’oreilles inspirées de leur jeu préféré. Fangamer possède de magnifiques pièces de bijoux faisant référence à des jeux comme Stardew Valley, Persona 5 et The Legend of Zelda. Nous adorons également cette adorable paire de boucles d’oreilles Eevee chez Etsy.

Abonnement aux jeux en ligne

Des abonnements comme PlayStation Plus, Nintendo Switch Online et Xbox Live Gold donnent accès à des jeux multijoueurs en ligne, et c’est un moyen idéal de rester connecté si vous et votre proche êtes dans une relation à longue distance. PS Plus et Xbox Live Gold sont un peu plus chers, mais ils vous offrent également des jeux gratuits chaque mois.

Peluche Pikachu & Eevee Sweet Days

Y a-t-il quelque chose de plus mignon que ce panier rose flou contenant Pikachu, Évoli et quelques bonbons Pokemon? Malheureusement, vous ne pouvez pas manger ces bonbons, mais vous pouvez toujours apprécier leur bonheur. Vous ne pouvez pas vraiment le dire sur la photo, mais ils tiennent un petit cœur rouge ensemble – adorable.

Ensemble Cuphead et Mugman

Montrez-leur à quel point vous allez bien avec cet ensemble Cuphead et Mugman assorti, inspiré par le célèbre jeu run-and-gun. Ces adorables tasses sont parfaites pour un jeu ou une soirée cinéma confortable, et même si vous ne vivez pas ensemble, ils penseront à vous chaque fois qu’ils feront un verre. Chaque tasse est livrée avec une paille d’agitation amovible. Notez simplement qu’ils ne vont pas au lave-vaisselle ou au micro-ondes.

Sega Genesis Mini

Les joueurs rétro apprécieront la Sega Genesis Mini, qui comprend 42 jeux nostalgiques et deux contrôleurs pour que vous puissiez jouer à certains des jeux classiques ensemble, comme Golden Axe, Sonic the Hedgehog 2 et ToeJam & Earl. Cette mini console est vraiment minuscule et ne prendra pas beaucoup de place, mais elle apportera certainement des heures de plaisir si elles ont de bons souvenirs de la Sega Genesis originale.

Collection de vinyles Sayonara Wild Hearts

Sayonara Wild Hearts est souvent décrit comme un jeu vidéo d’album pop, donc naturellement, sa bande-son est phénoménale. Heureusement pour les fans du jeu, iam8bit a sorti un disque vinyle exclusif 2xLP contenant la collection complète des chansons de Sayonara Wild Hearts, avec un magnifique cœur holographique estampé sur la pochette.

Ensemble de broches Pokemon Eevee Sweet Choices

Cet ensemble de broches chéri comprend neuf épingles de collection inspirées de la famille Eeveelution. L’ensemble d’épingles de bonbons est livré dans une adorable boîte en forme de cœur avec Eevee et Sylveon sur la couverture. C’est le cadeau parfait pour tout fanatique d’Eevee ou collectionneur d’épingles pour la Saint-Valentin, et il est expédié directement à partir de PokemonCenter.com. (De plus, si vous cherchez à dépenser beaucoup moins pour un cadeau, il y a aussi une jolie carte de voeux pour la Saint-Valentin qui comprend deux épingles Evoli et Sylveon pour seulement 15 $.)

Casque sans fil PlayStation Gold

S’ils sont propriétaires d’une PS4 et n’ont pas encore de casque pour la console, ils apprécieront certainement d’ouvrir le casque sans fil PlayStation Gold le jour de la Saint-Valentin. Bien qu’il ne s’agisse certainement pas d’un casque haut de gamme, le casque Gold est extrêmement confortable à porter, abordable et compatible avec non seulement la PS4, mais aussi les appareils mobiles, PC et Mac. Il est également conçu pour être confortable à utiliser avec PlayStation VR. Plusieurs couleurs sont disponibles, y compris cette superbe teinte or rose qui a été publiée à la fin de l’année dernière.

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade1Up Machine avec Riser

Si vous voulez vraiment impressionner cette Saint-Valentin, Arcade1Up fabrique de fantastiques machines d’arcade rétro mettant en vedette des jeux classiques comme Street Fighter, Pac-Man et Space Invaders. Cette machine Teenage Mutant Ninja Turtles vous coûtera 400 $, mais elle vous offrira un divertissement sans fin pendant que vous et votre partenaire vous associez pour combattre Shredder et d’autres méchants TMNT classiques. Jusqu’à quatre joueurs peuvent sauter à la fois, ce qui en fait également le jeu de société ultime.