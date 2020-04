Meilleurs constructeurs de sites Web pour les petites entreprises en 2020

Les entreprises de toutes tailles ont besoin d’un site Web où elles peuvent présenter leurs produits et services, ainsi que communiquer avec le public. Pour créer un site Web, de nombreuses entreprises utilisent des plates-formes appelées constructeurs de sites Web, qui vous permettent de créer n’importe quoi, d’un simple site Web d’une seule page à une boutique Web professionnelle, sans aucune expérience de codage ou de conception Web.

Chaque entreprise aura besoin d’un site Web pour des raisons légèrement différentes et tous les créateurs de sites Web ne sont pas parfaits dans tous les scénarios. Par exemple, certains créateurs de sites Web conviennent mieux aux musiciens, photographes ou créateurs qui créent un portfolio.

Pour les petites entreprises, la principale préoccupation sera probablement le budget. Heureusement, il existe de nombreuses options excellentes, gratuites et abordables qui permettent aux petites entreprises de créer des sites Web entièrement fonctionnels avec toutes les fonctionnalités dont ils pourraient avoir besoin.

Voici notre aperçu des meilleurs constructeurs de sites Web pour les petites entreprises:

(Crédit d’image: Wix)

1. Wix

Constructeur de site Web le plus complet

Fonctionnalité de commerce électronique: Oui | Booster de site et analyse des visiteurs: Oui | Domaine gratuit: Oui | Bande passante illimitée: Oui

Plateforme polyvalente et intuitive

Des centaines de modèles simples

A un forfait gratuit de base

Service client non disponible 24h / 24 et 7j / 7

Wix est l’un des créateurs de sites Web les plus complets que nous ayons rencontrés. Avec un tel éventail de fonctionnalités, il n’est pas étonnant que Wix soit la plate-forme incontournable pour plus de 150 millions d’utilisateurs enregistrés.

La version gratuite fournit un service de base avec une bande passante et un stockage limités (500 Mo). Cependant, en optant pour l’un des plans payants – tels que le package Business Basic pour le commerce électronique à 17 $ / mois (abonnement annuel) – vous obtiendrez une bande passante illimitée et un stockage de 20 Go, un domaine gratuit pendant un an, des bons Google Ad, et plus encore. Il y a aussi une garantie de remboursement de 14 jours si les choses ne fonctionnent pas.

L’éditeur de site Web de Wix fonctionne selon le principe du simple glisser-déposer, offrant des centaines d’options de conception attrayantes et personnalisables, des outils. Il comprend également des fonctionnalités telles qu’un éditeur d’images, des animations, des arrière-plans vidéo et des applications propriétaires et tierces.

Les entreprises peuvent également profiter d’outils supplémentaires tels que Wix Turbo, Wix Bookings, Wix Restaurants et Wix Hotels.

(Crédit d’image: Weebly)

2. Weebly

Création de site Web simple pour toute petite entreprise

Fonctionnalité de commerce électronique: Oui | SSL gratuit: Oui | Domaine gratuit: Oui | Annonces Google: 100 $

Beaucoup de fonctionnalités puissantes

Des centaines de modèles élégants

L’option gratuite est disponible

L’éditeur manque de certaines options de personnalisation

Weebly est un autre acteur puissant sur le marché des constructeurs de sites Web, excellant avec sa large offre qui comprend un niveau gratuit avec des annonces de marque Weebly, ainsi qu’une gamme de plans payants pour divers budgets et entreprises.

Le plan gratuit vous limite à 500 Mo d’espace de stockage, mais les forfaits payants – à commencer par le plan Pro à 12 $ / mois (payé annuellement) – suppriment ces restrictions.

Avec le plan Pro, vous aurez également accès à un domaine gratuit, à un crédit Google Ads de 100 $, à des outils de référencement, à des statistiques de site avancées, à un service client par téléphone et à l’assistance pour une boutique en ligne contenant jusqu’à 25 articles. Si cela ne suffit pas, le puissant plan d’affaires à 25 $ / mois supprime la limitation du nombre d’articles et ajoute plus de fonctionnalités haut de gamme comme les codes de coupon, les avis d’articles, une calculatrice d’expédition, etc.

Comme Wix, Weebly est une plate-forme d’édition par glisser-déposer, qui est exceptionnellement simple à utiliser – même pour les novices. Nous n’avions que quelques éléments à choisir, entourant le manque de certaines options de personnalisation et la fonction d’annulation globale manquante. Cela dit, il existe de nombreux modèles conçus par des professionnels, adaptés à tout type d’entreprise, ainsi qu’un accès à des images gratuites pour votre site Web.

(Crédit d’image: BigCommerce)

3. BigCommerce

Idéal pour développer les activités de commerce électronique

Fonctionnalité de commerce électronique: Oui | SSL gratuit: Oui | Domaine gratuit: Oui | Bande passante et stockage illimités: Oui

Entièrement personnalisable

Riche en fonctionnalités

3 mois gratuits

Plus cher que la concurrence

BigCommerce dispose de tous les outils et fonctionnalités nécessaires pour vous aider à créer, maintenir et développer votre site Web de commerce électronique. L’éditeur WYSIWYG est limité à seulement sept modèles gratuits, mais d’autres peuvent être acquis via la boutique de thèmes pour environ 145 $.

À partir de 29,95 $ / mois, BigCommerce peut difficilement être qualifié de bon marché, mais cette plate-forme profonde et de haute qualité vaut certainement le coup.

Le package standard comprend des centaines de fonctionnalités intégrées, y compris dans une boutique en ligne de marque, SSL dédié, des coupons, des remises, des cartes-cadeaux, des avis sur les produits, des intégrations sociales / du marché, un point de vente, un blog, une application mobile BigCommerce, un support en direct 24/7 et plus.

Si vous ne savez pas si cette plate-forme vous convient, il y a un essai gratuit de 15 jours, plus trois mois de BigCommerce gratuitement une fois votre essai terminé, si vous finissez par appuyer sur la gâchette d’un abonnement.

(Crédit d’image: Squarespace)

4. Squarespace

Meilleur rapport qualité-prix pour les petites entreprises de commerce électronique

Fonctionnalité de commerce électronique: Oui | SSL gratuit: Oui | Domaine gratuit: Oui | Bande passante et stockage illimités: Oui

Constructeur de site Web simple

Modèles joliment conçus

Un tas de fonctionnalités et d’options

L’interface est un peu minimaliste

Contrairement à certains concurrents, Squarespace n’offre pas de forfait gratuit, mais à 12 $ / mois, son forfait le moins cher est plus que généreux. Vous aurez accès à un stockage et une bande passante illimités, un certificat SSL, des fonctionnalités de référencement, des galeries d’images / vidéos, une optimisation d’image intelligente, une boutique en ligne professionnelle, une prise en charge de CDN optimisant les performances, des polices gratuites, un domaine gratuit pendant un an, et plus encore.

Cependant, ce package ne comprend pas de boutique en ligne. Si c’est ce que vous recherchez, vous aurez besoin du plan d’affaires à 18 $ / mois (facturé annuellement) ou de l’un des plans commerciaux à partir de 26 $ / mois.

L’éditeur par glisser-déposer est exceptionnellement facile à maîtriser, vous permettant de personnaliser chaque élément de votre site Web. Cela peut sembler un peu basique, mais vous pouvez choisir parmi une multitude de beaux modèles que vous pouvez modifier à votre guise.

Tous les utilisateurs peuvent profiter de l’essai gratuit de 14 jours avant de se prononcer sur l’un des plans tarifaires.

(Crédit d’image: HostGator)

5. HostGator

Portefeuille convivial et simple

Fonctionnalité de commerce électronique: Oui | SSL gratuit: Oui | Domaine gratuit: Oui | Bande passante et stockage illimités: Oui

Simple mais puissant

Très abordable

Beaucoup d’options et de fonctionnalités

Certaines fonctionnalités de blog sont manquantes

L’un des constructeurs de sites Web les moins chers de l’industrie est proposé par HostGator, un fournisseur d’hébergement Web populaire qui propose des plans abordables pour tous les budgets.

Pour aussi peu que 3,84 $ / mois si vous prenez le forfait de deux ans, HostGator vous fournira une bande passante et un stockage illimités pour votre site Web, sans aucune limitation sur le nombre de pages. Vous obtiendrez également un domaine gratuit pendant un an, l’hébergement de sites Web, un certificat SSL gratuit, ainsi que 200 $ en coupons publicitaires. Si votre entreprise a besoin d’un magasin, opter pour le plan le plus cher (toujours moins cher que certains) à 9,22 $ / mois vous permettra également de bénéficier de toutes les fonctionnalités de commerce électronique.

HostGator fournit un processus d’édition de site Web intuitif grâce à sa plateforme de glisser-déposer, vous permettant de choisir parmi plus de 200 modèles adaptés aux mobiles que vous pouvez adapter à vos besoins et préférences. Tous les utilisateurs auront également accès aux analyses, à l’optimisation du référencement et aux flux en direct de Facebook, Instagram et Twitter.

Malheureusement, certaines options de blogs offertes par le concours font défaut, comme la possibilité de planifier des publications. Quoi qu’il en soit, HostGator fournit une solution de création de site Web puissante et efficace.