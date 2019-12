Meilleurs constructeurs de sites Web pour les portefeuilles de 2020

Meilleur constructeur de site pour les portefeuilles

La création d'un nouveau site Web est beaucoup plus facile qu'auparavant – plutôt que d'apprendre le HTML et le CSS, vous pouvez simplement cliquer et faire glisser avec votre souris et avoir quelque chose de très professionnel sur Internet en quelques minutes.

La richesse des créateurs de sites Web signifie que vous avez un grand choix d'outils parmi lesquels choisir, mais il peut être difficile de choisir le meilleur parmi une foule aussi nombreuse. Pour vous aider à affiner votre choix, nous avons sélectionné cinq fabricants de sites Web qui sont particulièrement bien adaptés au travail de portefeuille et offrent un bon équilibre entre les prix et les fonctionnalités.

Tous ces créateurs de sites proposent des moyens simples de personnaliser vos pages une fois en ligne, vous pouvez donc changer régulièrement l'apparence de votre travail et vous assurer que vos talents sont toujours bien mis en avant sur le Web.

1. Weebly

Créé avec des portefeuilles en tête

Interface élégante et conviviale

Analyse de site avancée dans les plans payants

Choix de thèmes relativement restreint

Weebly a d'abord été créé dans le but de faciliter la mise en place d'un portefeuille de travaux en ligne, et ces origines le tiennent aujourd'hui bien, même s'il a élargi ses horizons pour devenir davantage un constructeur de sites Web général. Si cela ne vous dérange pas un sous-domaine Weebly, certaines annonces sur votre site et une limite de 500 Mo de stockage, vous pouvez réellement l'utiliser gratuitement.

Bien que le choix des thèmes soit relativement petit, ils sont tous entièrement personnalisables et fonctionnent tous sur n'importe quelle taille d'écran, en reformatant automatiquement en fonction des dimensions d'affichage. Weebly possède l'une des interfaces d'éditeur de site Web les plus élégantes et les plus conviviales que nous ayons vues, de sorte que vous pouvez modifier votre portefeuille exactement comme vous le souhaitez.

L'un des nombreux domaines où Weebly excelle est la manière dont il gère calmement de nombreuses choses techniques en arrière-plan: il vous offre une sécurité SSL améliorée par défaut et (sur les options payantes) des analyses avancées pour votre site Web, plus l'option pour transférer sur un nom de domaine.

Si vous voulez être opérationnel rapidement, souhaitez passer un peu de temps, mais pas beaucoup, à personnaliser votre site, et avez besoin de quelque chose qui sera fiable et complet, Weebly fait l'affaire. Le fait que vous puissiez commencer gratuitement pour voir si vous l'aimez est un bonus supplémentaire.

2. Cargaison

Bâtiment de portefeuille avec un bord

Soyez opérationnel en quelques minutes

Grand choix d'effets d'image et de polices

Sera trop peu conventionnel pour certains

Il y a beaucoup de choses qui nous plaisent au sujet du constructeur de site Web Cargo: le choix non conventionnel et varié de modèles, l'interface intuitive de peaufinage des pages avec laquelle vous pouvez les modifier et la façon dont vous pouvez créer un site entier sans payer un sou (vous avez gagné ne sera pas facturé jusqu'à ce que le site soit mis en ligne).

Il a certainement plus d'avantage que d'autres constructeurs de sites Web comparables, ce qui pourrait être bon ou mauvais selon ce que vous recherchez. Les modèles disponibles sont tous accrocheurs et audacieux, et fonctionneront mieux pour les personnes qui souhaitent se démarquer de la foule, que ce soit avec la photographie ou l'écriture.

Chaque modèle est réactif et fonctionne sur une variété d'écrans, tandis que Cargo propose également des effets d'image animés sympas avec lesquels vous pouvez également jouer. En plus de cela, le constructeur de site doit également être félicité pour son large choix de polices, et de plus en plus de polices sont ajoutées de temps en temps.

En plus de toutes les fonctionnalités en surface – y compris un éditeur de modèles en ligne qui atteint un bel équilibre entre simplicité et personnalisation – vous obtenez 6 Go de stockage dans le cloud d'images, des pages illimitées, une bande passante illimitée, la possibilité de transférer sur un nom de domaine si vous en avez besoin , et une tonne d'aide et de support (y compris des vidéos de didacticiel).

3. IM Creator

Vaste sélection de modèles

Il ne faut pas longtemps pour commencer

Sera trop avancé pour certains

Construit sur la dernière technologie HTML5 et avec des extras utiles tels que le commerce électronique et la prise en charge des noms de domaine inclus, IM Creator sera trop avancé et approfondi pour certains, mais conviendra parfaitement aux autres créateurs de portefeuille. Cela ne veut pas dire qu'il est difficile à utiliser – il y a juste plus de choses.

Vous n'avez pas besoin de connaître une parcelle de code pour commencer, il existe de nombreux thèmes et looks différents, et nous aimons la façon dont les thèmes sont déjà pré-remplis de contenu. Cela signifie que vous pouvez simplement modifier l'échantillon de matériel qui existe déjà plutôt que de recommencer à zéro, ce qui peut être plus intimidant.

Si vous souhaitez approfondir la création et les personnalisations de votre site Web, IM Creator rend cela possible. L'éditeur de site comprend une variété d'options de galerie et de diaporamas, ainsi que des effets d'image pour glisser sur vos photos téléchargées, et la possibilité de tout changer, des polices utilisées aux marges de la page.

Nous recommandons IM Creator si vous cherchez à vous démarquer du pack – il dispose d'un large choix de modèles et de quelques options d'édition détaillées. D'un autre côté, cela nécessite un peu plus d'investissement en temps et en efforts que les autres constructeurs de sites.

4. Krop

Trouver un emploi en même temps

Intégrations tierces utiles

Manque de personnalisations plus avancées

Krop est un site d'emplois créatifs et un constructeur de portefeuille intégré, vous savez donc que ses services sont approuvés par des personnes du même secteur que vous (ou du même secteur dans lequel vous essayez de pénétrer). De plus, ses options de modèle sont parmi les plus bien conçues que nous ayons vues.

Le constructeur de site Web coche toutes les cases que vous devriez rechercher. La configuration d'un site est rapide et facile, vous pouvez enregistrer un domaine personnalisé si vous le souhaitez, et apporter des modifications à la conception et à la mise en page de vos pages est également très simple. En plus de cela, vous obtenez des extras soignés comme la synchronisation Dropbox et Instagram et l'intégration de Google Analytics.

Si vous connaissez du CSS, vous pouvez prendre plus de contrôle sur la conception de votre site. Sinon, vous pouvez simplement utiliser l'éditeur de site simple – choisir des couleurs et des polices est aussi simple que de cliquer sur un panneau latéral.

Ceux d'entre vous qui cherchent à obtenir un concert en même temps que la création de votre site Web peuvent bien sûr passer directement à la section des emplois du site Krop pour trouver du travail – il y a des employeurs renommés sur le portail. Vous pouvez essayer le service avec un essai gratuit de 14 jours.

5. Adobe Portfolio

Une superbe option pour les abonnés CC

Configuration simple et directe

L'interface en ligne est très soignée

Nécessite un abonnement Creative Cloud

Étant donné qu'Adobe fait partie des meilleurs logiciels créatifs de l'entreprise, vous espérez qu'il sache ce qu'il fait en termes d'affichage de portefeuilles sur le Web – et nous sommes heureux d'annoncer que c'est effectivement le cas.

Ceci est légèrement différent des autres services que nous avons mentionnés ici, car il s'agit d'un module complémentaire gratuit à la suite Creative Cloud développée par Adobe. Si vous ne payez pas déjà pour les programmes, il est peu probable que Portfolio vous tente de vous séparer de votre argent, mais si vous êtes abonné à CC, cela vaut la peine de l'examiner avant de s'aventurer ailleurs.

Bien qu'il n'offre pas autant d'options de personnalisation et de mise en page que certains des autres constructeurs de sites que nous avons mentionnés ici (bien que la demande de fonctionnalité populaire – arrière-plans vidéo ait été ajoutée), Adobe Portfolio fait le processus d'obtention de votre travail en ligne simple et amusant. Bien sûr, l'intégration étroite avec les applications d'Adobe vous permet également de partager facilement votre travail directement de Lightroom sur le Web. Vous pouvez également acheter et connecter un domaine si vous le souhaitez.

Les pages sont optimisées pour n'importe quel appareil et certaines peuvent être protégées par mot de passe si nécessaire, et il y a aussi la possibilité de rapporter un nom de domaine que vous possédez déjà. Pour un simple créateur de portefeuille qui se branche directement sur les applications que vous utilisez déjà (en supposant que ce soit le cas), c'est l'idéal.