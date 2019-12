Meilleurs coques iPhone 11 Pro Max en 2019

Meilleur

Housses et étuis iPhone 11 Pro Max

iMore

2019

L'iPhone 11 Pro Max est le dernier iPhone de taille plus d'Apple, ce qui signifie plus de verre et de métal à craindre de se casser. Vous pouvez vous passer de l'étui si cela ne vous dérange pas, mais si vous voulez la meilleure protection, durabilité et style, il y a un étui parfait pour votre iPhone 11 Pro Max sur cette liste. Même si vous ne vous souciez pas d'être une fashionista, il y a une tonne d'options à choisir!





Coup de coeur du personnel

Cet étui mince a des évents de dissipation thermique pour aider à garder votre iPhone au frais après de longues sessions de jeu. 30 $ chez Amazon



Ces étuis clairs ont un dégradé de couleurs cool. Les coins renforcés offrent une protection supplémentaire en cas de chute. 7 $ sur Amazon



Prêt pour le selfie

Otter + Pop a un PopSocket intégré qui affleure le boîtier et offre une excellente protection. Compatible avec la recharge sans fil. 61 $ chez Otterbox



super mince

Ce sont principalement pour protéger l'appareil contre les rayures, et ils se déclinent en plusieurs finitions et couleurs différentes. À partir de 35 $ chez Totallee



Cher oui, le Woolnut est néanmoins un étui merveilleux à acheter pour votre nouvel iPhone de 6,5 pouces. En cuir pleine fleur retanné végétal de Scandinavie, l'étui est disponible en noir, vert et cognac. 50 $ sur Amazon



Cet étui léger et mince protège votre téléphone des rayures et des chutes. Il est doux, flexible et le design en marbre est coloré et tendance. 16 $ chez Amazon



Ce boîtier étanche est scellé hermétiquement tout autour, donc aucune eau ne passera. Emmenez-le à la piscine ou à la plage sans souci! 13 $ sur Amazon



The BookBook vol. 2 cas pour l'iPhone 11 Pro Max fait de votre combiné ressembler à un mini livre en cuir. 70 $ chez Amazon



Cet étui est encombrant mais extrêmement robuste. Il gardera votre nouveau téléphone à l'abri de tout, quelle que soit la difficulté. 13 $ sur Amazon



Cet étui en fibre de carbone ajoute de l'adhérence à votre téléphone et a un profil mince. Il semble également élégant pour n'importe quel cadre. 8 $ chez Amazon



Cet étui hybride limpide a un pare-chocs souple, mais un dos en acrylique dur. Il est mince et léger, montrant votre iPhone. 7 $ sur Amazon



Cet étui en cuir a trois emplacements pour cartes pour l'essentiel et possède une fermeture magnétique sécurisée. Une béquille facilite le visionnage de vidéos. 19 $ chez Amazon



Clair et mignon

Faites votre choix de design avec ces étuis transparents. Il montrera votre téléphone mais lui apportera une touche d'élégance. 16 $ chez Amazon



Cet étui à double couche est doublé d'un matériau antichoc et absorbant les chocs pour vous assurer qu'il est sûr et protégé. 8 $ chez Amazon



Cet étui à double couche s'installe facilement et donne à votre téléphone un profil mince et élégant tout en restant entièrement protégé. Le design est simple mais professionnel. 6 $ chez Amazon



Cet étui ultra-mince protège votre appareil. Il y a une plaque magnétique intégrée à l'arrière pour les supports, et un anneau en métal peut servir de béquille et de poignée. 10 $ sur Amazon



Polyvalence et unique

Cet étui au design unique a une excellente adhérence, offre une béquille et est livré avec un étui si vous préférez transporter votre appareil sur la ceinture. 19 $ chez Amazon



Cet étui en gel simple et transparent est doux et flexible pour vous offrir une protection de base et montrer votre téléphone. 8 $ chez Amazon



Cet étui est orné de strass pour l'effet bling bling ultime et possède une poignée en anneau pour un selfie parfait. 13 $ sur Amazon



L'étui en silicone de MoKo est mince et simple, vous offrant une protection suffisante contre les rayures et les éraflures. 8 $ chez Amazon



Cet étui en cuir souple comprend un portefeuille à rabat à l'arrière où vous pouvez stocker les cartes essentielles mais le cacher avec une fermeture magnétique lorsqu'il n'est pas utilisé. 13 $ sur Amazon



Tout naturel

Vous pouvez le faire vôtre en le gravant, et vous avez le choix entre plusieurs finitions de bois différentes. Il se démarquera certainement de la foule. À partir de 79 $ chez KERF



Belle patine

Il est fabriqué en cuir Horween et développera une magnifique patine au fil du temps. Il a un profil mince et protégera votre appareil tout en étant élégant. 50 $ chez Nomad



Le Leather Folio est fabriqué avec leur cuir Horween, et la couverture avant protège votre écran. Il dispose également de trois emplacements pour cartes pour tous vos éléments essentiels. 70 $ chez Nomad



Le Tri-Folio a un emplacement pour carte de plus et un triple comme un portefeuille traditionnel. L'écran de votre iPhone sera sûr et protégé. 80 $ chez Nomad



L'étui Active Rugged est fait d'un cuir hydrophobe qui repousse l'eau et la transpiration. C'est génial si vous êtes plus actif. 50 $ chez Nomad



Mignon, élégant et protecteur

Case-Mate propose une tonne de styles, de designs, de couleurs et de motifs différents. Trouvez votre favori et protégez votre iPhone. À partir de 20 $ sur Amazon



La variété des étuis Sonix protège avec douceur. De la peau de serpent holographique aux imprimés kawaii, vous trouverez forcément quelque chose qui correspond à votre style. 35 $ ​​chez Sonix



Les coques Grip2ü ont des poignées intégrées pour garder l'iPhone dans la main. Il a même une béquille pour faciliter la visualisation vidéo. À partir de 30 $ chez Grip2ü



Peu importe ce que la vie vous réserve, la signature Otterbox Defender pourra la prendre. Defender offre la meilleure protection robuste. 37 $ chez Amazon



Otterbox Commuter est protecteur comme le Defender mais avec un peu moins de volume. Il est également beaucoup plus abordable et se décline en plusieurs couleurs. À partir de 34 $ sur Amazon



Le Strada est un étui de style folio qui protégera et transportera l'essentiel avec trois emplacements pour cartes. Tout est sécurisé avec une fermeture magnétique. À partir de 50 $ sur Amazon



La symétrie se décline en de nombreuses couleurs et designs pour s'adapter à votre style. Il est très protecteur mais a un profil mince et élégant, contrairement à Defender. 36 $ sur Amazon



Le boîtier FRĒ de Lifeproof est le boîtier étanche ultime. Aucune goutte d'eau n'entrera dans celui-ci, c'est garanti. 90 $ chez Amazon



Les étuis Lifeproof Slam ont un profil mince et des designs uniques qui sont parfaits pour la vie urbaine. Ils sont également super protecteurs. 41 $ chez Lifeproof



Cet étui transparent a un pare-chocs coloré pour une touche de couleur. Il a scellé hermétiquement pour protéger de la saleté, de la neige et des chutes. 81 $ chez Lifeproof



Le FLiP vous permet d'ouvrir le dos pour cacher jusqu'à trois cartes et un peu d'argent. L'étui rigide protège votre téléphone pour tout le reste. 46 $ chez Amazon



Style fashionista

Les étuis Velvet Caviar sont résistants, durables et oh tellement élégants. Il y a une tonne de modèles à choisir, et ils feront certainement tourner les têtes! 30 $ chez Velvet Caviar



Un favori classique

La gamme Presidio de Speck se décline dans de nombreux styles différents, des pinces aux paillettes en passant par les portefeuilles et les folios. Ils sont tous minces et protecteurs. À partir de 30 $ chez Speck



L'étui Gripzilla a des côtés rainurés pour vous aider à garder une prise en main sûre sur votre iPhone. Il a un profil mince mais reste très protecteur et durable. 20 $ chez Amazon



Cet étui portefeuille en cuir a cinq emplacements pour cartes et une poche en argent. Il est également livré avec un bracelet en cuir pour que vous puissiez transporter votre iPhone comme un sac à main. 30 $ chez Amazon



Cet étui robuste et durable possède une poche pouvant contenir jusqu'à trois cartes au dos. Une fente facilite l'extraction de vos cartes en cas de besoin. 15 $ chez Amazon



Cet étui portefeuille mince est fait de cuir au lieu de plastique dur. Une fente vous permet toujours de pousser les cartes pour y accéder, et il y a une béquille. 25 $ sur Amazon



La texture adhérente de cet étui facilite le maintien de votre iPhone, vous le laissez donc moins tomber. Il est ultra-léger et mince, donc pas de volume supplémentaire. 12 $ chez Amazon



C'est vieux mais bien

Le cristal liquide est doux et flexible, il est donc facile de monter. Il est limpide de montrer la couleur de votre iPhone et ne jaunira pas. 11 $ chez Amazon



Cet étui rigide transparent met en valeur votre iPhone mais possède des pare-chocs colorés pour le protéger des chutes et des chocs. 14 $ sur Amazon



Le Thin Fit de Spigen est un étui super minimal pour protéger votre appareil contre les rayures et les éraflures. Il ne le protégera pas des grosses gouttes. 12 $ chez Amazon



Mujjo utilise du cuir premium de haute qualité pour fabriquer cet étui portefeuille pouvant contenir environ trois cartes. Le nouveau Alpine Green est magnifique. 50 $ chez Mujjo



Vous n'avez pas besoin d'un portefeuille mais comme du cuir de haute qualité? L'étui en cuir de Mujjo est riche au toucher, et ce vert est allumé! 45 $ chez Mujjo



Le Monarch fera tourner les têtes avec la conception et l'ingénierie haut de gamme pour vous offrir une protection ultra-robuste contre tout dopage. 60 $ chez Amazon



Le plasma est un boîtier robuste avec un noyau souple. C'est clair, vous pouvez donc montrer votre iPhone, mais assurez-vous qu'il résiste à tout. À partir de 40 $ sur Amazon



Cet étui doux et léger offrira à votre iPhone une protection sérieuse avec le noyau intérieur doux et les coins doux à l'air. 40 $ chez Amazon



Le Pathfinder est un autre étui de niveau militaire robuste et robuste qui protégera votre iPhone de tout. 38 $ chez Amazon



Cet étui robuste et durable a un portefeuille intégré pour toutes vos cartes essentielles et votre argent. 40 $ chez Amazon



Cuir riche et premium

Cette pochette est livrée dans un magnifique cuir chocolat ou bison et se patine avec le temps. Glissez votre iPhone nu ou avec un étui Apple. À partir de 69 $ chez SFBags



L'Aerolite est un étui mince qui offrira toujours une protection suffisante grâce à l'intérieur nervuré qui aide à disperser les chocs et à fournir un amorti. Il est également très léger et flexible. 39 $ chez Amazon



Le DualPro se compose de deux couches résistantes pour donner à votre iPhone 11 Pro Max la protection ultime de niveau militaire. Un noyau intérieur absorbant les chocs absorbera tout impact et la coque extérieure en polycarbonate résistant aux rayures le protège de tout le reste. 27 $ chez Amazon



Le NGP Pure est un étui monobloc simple qui enveloppe votre appareil et offre une protection quotidienne contre les rayures, les éraflures et les chutes. Il est fin et flexible et se décline en plusieurs couleurs. 18 $ chez Amazon



Ohhhh, nouveau brillant!

Ce boîtier en édition limitée est pour le 20e anniversaire d'Incipio et est livré dans une finition holographique irisée unique. Il offre la protection double couche de qualité militaire du DualPro ordinaire. 30 $ chez Amazon



Cet étui minimal offre une protection suffisante avec le pare-chocs renforcé, qui ajoute également de l'adhérence. L'arrière est clair pour montrer votre téléphone, mais le pare-chocs est disponible dans une variété de couleurs. 13 $ sur Amazon



Doublée d'AirShock, la gamme d'étuis en cuir de Mous offre une protection contre les chocs dans un design ultra mince. Offert en différentes couleurs, l'étui comprend du cuir véritable et prend en charge la charge sans fil. 60 $ chez Amazon



L'étui Parallax emblématique de Caseology présente un motif géométrique texturé à l'arrière qui ajoute adhérence et style. Il est également mince et léger, offrant une excellente protection élégante. 13 $ sur Amazon



Caseology's Legion est un étui de qualité militaire robuste et résistant qui protégera votre iPhone de tout. Il est à double couche avec absorption des chocs et coins renforcés. 15 $ chez Amazon



L'étui Snakehive est en cuir nubuck européen doux et velouté mat qui vieillira magnifiquement avec le temps. Il comprend un support TUP caoutchouté sécurisé pour garder votre téléphone en place. Disponible en plusieurs choix de couleurs. 37 $ chez Amazon



Caseology Waterfall est un étui simple et clair qui mettra en valeur votre iPhone dans toute sa splendeur. Le pare-chocs renforcé garantit que votre téléphone est sain et sauf pendant les chutes les plus difficiles. 13 $ sur Amazon



Cet étui en TPU léger est également assez solide et robuste. Il est mince mais dispose d'une protection de qualité militaire pour vous assurer que votre iPhone est sûr et sain, peu importe ce que vous lui lancez. 10 $ sur Amazon



Cet étui en silicone souple s'enclenche facilement sur votre iPhone pour ajouter une touche de couleur. Il est léger et protégera votre iPhone contre les rayures, les éraflures et les chutes de lumière quotidiennes. 11 $ chez Amazon



Cuir exquis

Lucrin Genève propose une grande variété d'étuis et de manches en cuir luxueux de première qualité. Vous pouvez aller avec une manche simple, des étuis de protection, des étuis portefeuille, des étuis en cuir et même des pochettes. Il y a une tonne d'options de style et de couleurs à choisir. À partir de 49 $ et plus



Cet étui mince mais super protecteur a été testé pour résister à des chutes jusqu'à 10 pieds. Il a une sensation premium et une prise en main confortable, ce qui rend difficile la chute de votre téléphone. Il y a aussi une lanière incluse pour vous assurer de tirer le meilleur parti de ces appareils photo impressionnants sans craindre de laisser tomber votre nouvel iPhone 11 Pro Max. 50 $ chez Catalyst



La série Figura + Pop est exclusive à Apple et a récemment été ajoutée à la gamme Otterbox. Il est similaire à l'étui Otter + Pop Symmetry d'origine, mais il a une finition au toucher doux qui est assez agréable. Il vient également dans de nouvelles couleurs que l'original. 60 $ chez Apple



Si vous voulez une protection Otterbox mais que vous voulez toujours montrer votre magnifique iPhone, alors Lumen est parfait. C'est un étui transparent qui laisse transparaître la couleur naturelle de votre iPhone, mais il est aussi solide et durable que les étuis Otterbox. Il est livré avec une touche de couleur sur le pare-chocs. 40 $ chez Apple



Le boîtier de la série i-Blason Cosmo présente un magnifique design en marbre avec des accents roses, blancs, gris et or rose. Il est fait d'un matériau TPU flexible et il est également livré avec un protecteur d'écran intégré. 19 $ chez Amazon

Protégez votre nouveau téléphone

Notre préféré de tous les temps est l'étui Otterbox Otter + Pop. Il est protecteur, a un PopSocket intégré qui est affleurant et prêt à partir à tout moment pour vos selfies, et il fonctionne avec la charge sans fil. C'est tout ce dont vous auriez besoin.

Nous avons également apprécié les étuis Razer Arctech, car ils ont une belle finition douce au toucher qui est agréable à tenir et ajoute une adhérence supplémentaire. La conception aide à garder votre téléphone plus frais et empêche la surchauffe, vous pouvez donc continuer à jouer sans avoir à vous soucier de la surchauffe de votre téléphone.

Et si vous aimez le cuir, l'étui en cuir robuste de Nomad est incroyable. Il est fait de cuir véritable, mais il est également étanche, vous pouvez donc emmener votre téléphone avec vous au gymnase sans souci. C'est l'équilibre parfait entre élégance et simplicité.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.