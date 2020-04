Meilleurs cours de photographie, applications et chaînes YouTube gratuits pour l’apprentissage du verrouillage

Mise à jour le 3/4/20: nous avons ajouté tous les derniers cours de photographie gratuits à ce guide

L’âge actuel des blocages et de l’auto-isolement n’est peut-être pas idéal pour prendre des photos de voyage, mais c’est l’occasion idéale pour les débutants d’apprendre à tirer – nous avons donc rassemblé les meilleurs cours de photographie gratuits, des applications et des chaînes YouTube pour vous aider à faire juste ça.

Avec de nombreux éducateurs et développeurs reconnaissant qu’il y a des millions de photographes potentiels coincés à la maison, il y a eu une augmentation des cours et des téléchargements gratuits. Que vous utilisiez un smartphone ou un reflex numérique, ceux-ci pourraient être le moyen idéal de vous offrir une petite mise à niveau du firmware photographique au cours des prochains mois.

Certaines de ces offres gratuites sont basées sur des essais gratuits étendus, vous aurez donc simplement besoin de vous fixer un rappel pour éviter d’être facturé sur la ligne.

Mais beaucoup sont tout simplement des cours de photographie gratuits ou des chaînes YouTube que nous considérons depuis longtemps comme un excellent moyen de renforcer le savoir-faire de votre appareil photo. Tout ce dont vous aviez besoin était de suffisamment de temps libre à la maison pour leur donner une bonne fissure …

Meilleurs cours de photographie gratuits

Ces cours de photographie gratuits amélioreront vos compétences photographiques, peu importe où vous commencez …

Photographie numérique exposée

Ce cours gratuit en 12 parties de l’Université de Harvard a peut-être quelques années maintenant, mais c’est depuis longtemps l’une de nos meilleures recommandations pour les débutants (ou intermédiaires) qui cherchent à acquérir une base solide dans les principes fondamentaux de la photographie.

Cela commence au tout début avec le fonctionnement des appareils photo numériques, puis passe rapidement à travers les objectifs, les histogrammes et les artefacts d’image. Il y a aussi des idées de projets, et bien que vous ayez peut-être cinq ans de retard pour soumettre des entrées, ce sont de bons exercices à suivre et beaucoup peuvent être faits à la maison.

Accédez au cours Digital Photography Exposed

Nikon School

L’une des meilleures options de cours en ligne gratuits pour les débutants, la Nikon School a rendu ses dix classes gratuites pour avril seulement.

Les cours couvrent une gamme de sujets, en commençant par les «Fondements de la photographie» et en allant jusqu’à des sujets plus complexes comme «L’art de faire des clips».

Toutes les sessions, qui vont des amorces de 15 minutes aux explicateurs d’une heure, sont enseignées par les ambassadeurs professionnels de Nikon, qui ont collectivement des décennies d’expérience.

Vous n’avez pas non plus besoin d’un appareil photo Nikon pour bénéficier des leçons, juste un compte gratuit. Pour savoir comment vous inscrire, lisez l’article complet ici.

Creative Live

Bien que Creative Live propose des cours payants assez chers, que vous pouvez revoir à tout moment, il existe également des diffusions en direct gratuites 24h / 24.

Cela signifie que c’est un léger cas de chance, mais au moment de la rédaction, il y avait des cours intéressants sur la photographie de portrait et des conseils sur les calques Photoshop. Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire pour un compte gratuit et RSVP à la classe que vous souhaitez syntoniser. Pendant que vous y êtes, vous pouvez également profiter d’autres cours gratuits de musique et d’art.

Allez aux cours On Air Today de Creative Live

Photographes professionnels d’Amérique

The Professional Photographers of America a défrayé la chronique cette semaine en annonçant que son catalogue de plus de mille cours de photographie en ligne sera gratuit pour les deux prochaines semaines, se terminant le 4 avril.

Comme leur nom l’indique, de nombreux cours s’adressent aux photographes professionnels et couvrent des sujets passionnants comme la navigation dans les annulations de contrats. Mais il existe peu de joyaux pédagogiques pour les aspirants vivaneaux, comme une introduction à Capture One et certains didacticiels Lightroom.

Accédez aux cours gratuits de Photographes professionnels d’Amérique

Restez à la maison avec Leica

Moins un cours de photographie et plus une série de discussions sur le Web avec des photographes célèbres, le nouveau programme «Restez à la maison avec Leica» rassemble quelques discussions de la Leica Akademie éducative sur une gamme de sujets.

Celles-ci vont de “ Photo Book Inspiration ”, où une gamme d’instructeurs parlent de certains de leurs tomes préférés, à “ Family as subject ”, qui est une discussion opportune sur la photographie des relations avec lesquelles vous pourriez même passer un peu trop de temps avec en ce moment.

Bientôt une session avec le célèbre photographe de portrait hollywoodien Dennys Ilic, qui parlera de certaines des histoires derrière ses images.

Accédez au programme Stay At Home with Leica

Meilleur logiciel de photographie gratuit

Vous cherchez à améliorer vos compétences en retouche photo? Ces offres récentes sont un excellent moyen de plonger vos orteils dans des eaux qui bricolent l’image …

Photo d’affinité

Affinity Photo, l’une des alternatives les plus populaires à Photoshop d’Adobe, a annoncé un essai gratuit de 90 jours de son logiciel de bureau pour Mac et Windows.

Cela vous donne une fenêtre généreuse pour vous familiariser avec l’application de retouche photo, que nous avons autrefois décrite comme “un programme fabuleux qui rivalise vraiment avec les meilleurs packages de retouche d’image professionnels et passionnés sur le marché”, pour voir si c’est pour vous .

Et si vous décidez que c’est le programme d’édition pour vous, il y a aussi un rabais de 50% sur les versions Mac, Windows et iPad d’Affinity Photo, ce qui le réduit à des prix d’achat impulsifs. Contrairement à Adobe Creative Cloud, aucun abonnement n’est nécessaire non plus.

Accédez à l’essai gratuit de 90 jours d’Affinity Photo

Adobe Creative Cloud

Peu de temps après qu’Adobe a annoncé qu’il fournissait un accès gratuit à Creative Cloud pour les étudiants, une offre plus large pour tous les clients CC a émergé – une offre qui pourrait vous offrir deux mois de ses applications de bureau gratuitement.

Pour obtenir l’offre, vous devez être un abonné Creative Cloud existant et suivre le processus d’annulation sur le lien ci-dessous, mais cela pourrait vous faire économiser jusqu’à 105 $ / 99 £ / 155 $ AU.

Ce n’est pas la première fois qu’Adobe exécute cette offre d’annulation, mais pour ceux qui envisagent d’annuler pour faire des économies dans les moments difficiles, c’est un bonus de bienvenue qui pourrait vous donner la possibilité d’approfondir des applications comme Lightroom et Photoshop.

Découvrez comment obtenir gratuitement deux mois d’Adobe Creative Cloud

Apple Final Cut Pro X

Si vous cherchez à perfectionner vos compétences en montage vidéo, il vaut la peine de consulter le nouvel essai prolongé d’Apple pour Final Cut Pro X, qui est récemment passé de 30 jours à 90 jours impressionnants.

Ce logiciel premium coûte 299 $ / 299 £ / 499,99 $ AU et est idéal si vous avez l’impression d’avoir dépassé l’iMovie plus basique que celui installé sur la plupart des Mac. Bien que cette étiquette de prix semble lourde, c’est une grande valeur compte tenu des outils d’édition et des compétences basées sur l’IA que Final Cut Pro X apporte à la table.

Lisez notre critique complète d’Apple Final Cut Pro X

Meilleures chaînes de photographie YouTube

Vous cherchez une inspiration photographique basée sur la vidéo? Ces chaînes YouTube vous inspireront pour améliorer vos compétences …

Sean Tucker

Parfois, il est bon de prendre du recul et de voir pourquoi vous voulez vous lancer dans la photographie, plutôt que les détails de la façon dont – et il n’y a pas de meilleure chaîne YouTube pour le faire que la chaîne polie et réfléchie de Sean Tucker.

Bien qu’il offre d’excellents conseils techniques sur des sujets tels que la prise de vue manuelle ou la prise de photos, certains des épisodes les plus instructifs – que vous soyez un débutant ou un vétéran de la photographie – portent sur des sujets tels que la découverte de votre propre style, la recherche de temps pour photographier quand vous êtes occupé et surmontez le blocage créatif.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Sean Tucker

Mango Street

Si vous avez une question spécifique sur la photographie, en particulier si elle concerne l’édition ou le traitement de vos photos, alors les chances sont bonnes que Mango Street ait une vidéo perspicace qui la couvre.

Produit par le couple basé à Los Angeles Rachel Gulotta et Daniel Inskeep, la chaîne prolifique porte le slogan “des tutoriels de photographie qui ne perdent pas votre temps” et couvre tout, des portraits sous-marins à la maîtrise de Lightroom Classic.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mango Street