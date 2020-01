Meilleurs étuis minces pour iPhone XS en 2020

Meilleur

Vous avez donc un iPhone XS et vous voulez le protéger contre les rayures et les bosses mineures sans sacrifier la sensation d’origine du téléphone lui-même? Si vous avez répondu oui à cela, vous recherchez un boîtier ultra-mince. Heureusement, nous vous proposons de nombreuses options intéressantes.

Si vous voulez le cas le plus mince, alors totallee vous a couvert. Cet étui mince pour iPhone XS ne mesure que 0,02 mm d’épaisseur, vous ne sentirez donc rien du tout. Il est suffisamment fin pour protéger votre appareil contre les rayures, mais ne vous attendez à rien d’autre. Il est fait pour les personnes qui veulent avoir un iPhone nu, mais qui ne veulent pas que ça le gâche en même temps.

À partir de 25 $ sur Amazon

Les étuis à peler sont fins comme du papier à 0,35 mm et entièrement ou semi-transparents, selon la couleur que vous choisissez. Même si vous optez pour une couleur, comme l’or rose, la finition mate semi-transparente (givrée) laisse toujours transparaître la beauté naturelle de votre téléphone. Il n’y a également aucune marque, donc votre appareil conserve sa gloire naturelle.

29 $ chez Peel

La RANVOO Slim Fit est une coque ultra-mince (0,3 mm) et légère pour votre iPhone XS. Il le protégera des rayures et des éraflures de base et est même disponible en plusieurs couleurs. Il offre également une belle finition mate avec un revêtement anti-rayures à votre téléphone.

À partir de 11 $ sur Amazon

L’étui Thin Fit est l’une des offres les plus minces et légères de Spigen à 0,4 mm. Il est suffisamment rigide pour protéger votre appareil contre les rayures quotidiennes, et toutes les découpes sont précises pour un accès facile. Il protège votre téléphone contre les rayures embêtantes tout en ne sacrifiant pas la façon dont votre iPhone devait être utilisé.

À partir de 11 $ sur Amazon

L’ESR Slim Fit est un étui en gelée souple et protecteur. Il est également incroyablement mince à 1 mm, de sorte qu’il n’encombrera pas votre téléphone tout en le protégeant de l’usure quotidienne.

13 $ chez Amazon

Les designs en marbre sont très populaires en ce moment, donc cette affaire de TORRAS conviendrait parfaitement aux fashionistas. C’est un étui de gelée mince (0,4 mm) et flexible avec un design en marbre brillant qui se décline en plusieurs motifs de couleurs différentes.

À partir de 15 $ sur Amazon

Si vous êtes sur un budget, alors ce cas de Baseus devrait convenir. Il offre une protection quotidienne contre les rayures et les entailles, et à 0,5 mm, il ajoute peu de volume à votre téléphone, donc vous l’apprécierez tel qu’il était censé être.

9 $ chez Amazon

Le Thin Fit 360 de Spigen est un boîtier relativement mince de 0,8 mm, mais il s’étend sur neuf mètres. Vous bénéficiez d’une couverture complète de tous les côtés et il est livré avec un protecteur d’écran en verre. Miraculeusement, il ajoute très peu de volume à votre appareil.

À partir de 10 $ sur Amazon

Cet étui en silicone assez mince (0,7 mm) offre un toucher doux et une poignée soyeuse lors de l’utilisation de votre appareil. Il n’ajoute aucun volume à votre appareil et offre un accès facile à tous les ports et boutons. L’intérieur de l’étui est doublé de microfibre, il ne rayera donc jamais votre téléphone.

À partir de 14 $ chez Amazon

Si cela ne vous dérange pas, vous ne pouvez pas vous tromper avec les propres étuis en silicone d’Apple. Ils sont minces et s’adaptent parfaitement à votre appareil sans ajouter plus de volume. Le silicone est doux et adhérent, et l’intérieur est doublé de microfibre pour ne pas le rayer.

À partir de 32 $ sur Amazon

La gaine est un boîtier en polymère flexible ultra mince (0,9 mm) qui offre une excellente absorption des chocs tout en conservant une esthétique minimale. Il existe également en plusieurs couleurs. C’est cependant l’un des cas les plus volumineux de cette liste.

25 $ chez Caudabe

Le Veil XT est super mince, avec une épaisseur de seulement 0,35 mm. Il offre une bonne protection contre l’usure au quotidien, et l’option de couleur givrée permet à l’apparence naturelle de votre appareil de passer au travers.

20 $ chez Amazon

Plus mince, mieux c’est

Voilà, les amis – ce sont quelques-uns des étuis les plus fins et les plus légers que vous puissiez obtenir pour votre iPhone XS. Ils sont parfaits pour protéger votre appareil contre les rayures et les entailles mineures, mais gardez à l’esprit qu’ils ne sont pas conçus pour les chutes majeures ou lorsque votre appareil est écrasé.

Si nous devions en choisir un, nous irions avec la coque totalelee Thin iPhone XS. C’est l’option la plus mince disponible et vous donne définitivement cette sensation authentique sans boîtier tout en la protégeant des chocs et des éraflures. C’est le cas pour les personnes qui ne veulent vraiment pas de coque, mais qui veulent éviter au moins de rayer leurs iPhones.

Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus et à aller un peu plus épais, l’étui en silicone Apple est un étonnant. Son design est simple mais parfait pour l’iPhone, créé par Apple pour épouser toutes les courbes de l’iPhone. Plutôt que de vous éloigner de l’apparence de votre iPhone, l’étui en silicone d’Apple l’améliore avec une gamme de belles couleurs et un logo Apple familier à l’arrière. Tout en étant un boîtier très fin, celui-ci ajoute un peu plus de protection avec son extérieur en silicone souple et sa doublure en microfibre à l’intérieur.

