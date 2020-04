Meilleurs étuis pour MacBook Pro 16 “

Incase – fabricant de la coque rigide d’origine pour MacBook – vient de lancer sa gamme populaire de hardshell pour le MacBook Pro 16 pouces. Avec peu de grands étuis disponibles pour la nouvelle machine et tellement d’entre nous travaillant à domicile actuellement, les nouveaux étuis Hardshell seront certainement l’une des meilleures options d’étuis MacBook Pro pour ceux sur le marché.

Plus de 10 ans après la sortie du premier shell dur pour MacBooks, Incase et ses hardshell sont toujours un favori parmi les utilisateurs de Mac et une option incontournable pour nous.

Rendez-vous ci-dessous pour un meilleur aperçu de ce qu’Incase a prévu pour le nouveau MacBook Pro 16 pouces.

Disponible dans la nouvelle gamme est la ligne Hardshells texturée disponible en 2 couleurs et les points Hardshells transparents en clair et noir:

Coque rigide texturée 16 pouces pour MacBook Pro – 69,95 $ USD

Le Hardshell texturé a été conçu pour protéger autant de votre MacBook que possible, sans gêner l’expérience utilisateur .. et évidemment ce qui inquiète de nombreux utilisateurs: conserver l’extérieur en aluminium parfaitement poli de leur nouveau MacBook. Contrairement à la plupart des étuis rigides (en plastique ABS), la collection Incase Hardshell est fabriquée avec un polycarbonate Bayer Makrolon fiable – un matériau léger et résilient qui est en fait capable de protéger l’appareil contre les impacts graves et les imperfections. C’est contraire au plastique ABS que la plupart des concurrents utilisent.

Avec chaque nouvelle gamme d’Apple, Incase a régulièrement amélioré ses coques de protection. Poursuivant la tendance, en plus du polycarbonate Bayer Makrolon haut de gamme, l’entreprise est passée d’une finition au toucher doux à une conception de points plus contemporaine.

L’extérieur des Hardshells texturés voit la coque Bayer Makrolon finie avec un tissu Woolenex raffiné résistant à l’effilochage. Woolenex – pour ceux qui ne sont pas familiers – est un tissu résistant à l’abrasion qui possède également des propriétés de répulsion des éléments. Le tissu Woolenex est entrelacé de polyester 300 et 600 deniers, réputé pour sa résistance et sa durabilité. Mais aussi pour sa capacité à conserver un profil mince. Alors que la plupart des étuis concurrents semblent ajouter une quantité considérable de volume au MacBook une fois installé, l’étui de protection Hardshell texturé n’ajoute que quelques millimètres.

Points rigides 16 pouces pour MacBook Pro – 49,95 $

Autre nouveauté pour le MacBook Pro 16 pouces: le boîtier Hardshell Dots mince et ajusté d’Incase disponible en clair (photo ci-dessus) ou en noir transparent (photo ci-dessous).

La collection Hardshell Dots est devenue un accessoire essentiel pour de nombreux propriétaires de MacBook. Non seulement la construction moulée par injection du boîtier Hardshell Dots vérifie la plupart des boîtes pour les amateurs de design minimaliste, mais son installation et son retrait nécessitent un effort minimal. Les pieds caoutchoutés au bas de la coque Hardshell Dots sont également très appréciés pour empêcher votre MacBook de glisser. Il s’agit de l’un des étuis les plus minces et minimes qui vous offrira une protection complète et un accès complet à tous les ports, lumières et boutons à un prix raisonnable.

Les deux nouveaux étuis MacBook sont conçus pour offrir des découpes de précision, permettant un accès complet à tous les ports Thunderbolt 3 de chaque côté et disposent de systèmes de ventilation intégrés pour lutter contre les problèmes de surchauffe. Étant donné qu’il s’agit de l’écran le plus grand et le plus lumineux d’Apple à ce jour sur un MacBook, avec une puissance et des performances supérieures à celles que nous avons vues dans le passé, garder votre MacBook au frais est certainement une préoccupation. Et au prix de 2 999 $, il faut donc le protéger.

