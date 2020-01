Meilleurs extensions Wi-Fi de 2020: les meilleurs appareils pour booster votre réseau WiFi

Les meilleurs extensions WiFi ne se contentent pas d’aider à étendre votre réseau sans fil pour garantir que tout votre espace est couvert. Ces appareils garantissent également une couverture fiable partout, minimisant les connexions lentes ou interrompues, où que vous soyez à la maison ou au bureau.

C’est vrai; vous n’avez pas à dépenser une tonne d’argent pour des solutions coûteuses. Les meilleurs extendeurs WiFi détectent simplement où votre routeur commence à perdre la couverture et augmentent la portée de votre réseau pour vous donner un coup de pouce significatif (et fort) dans votre couverture sans fil en répétant ce signal.

Si vous avez un grand espace à couvrir et que vous rencontrez des connexions peu fiables, vous êtes au bon endroit. Nous avons rassemblé les meilleurs extensions WiFi sur le marché, donc lorsque vous êtes prêt à donner un coup de pouce à votre couverture WiFi, vous trouverez le meilleur pour vous sur cette liste.

Les SuperPods Plume agissent comme l’un des meilleurs prolongateurs Wi-Fi dès la sortie de la boîte.

1. SuperPods Plume

Bandes: 802.11b / g / n / ac | Connectivité: 2x ports LAN Gigabit | Fonctionnalités: Contrôle parental, blocage des publicités dans le cloud et cybersécurité

Excellente couverture

Installation facile

Coûteux

Besoin d’augmenter la couverture de votre réseau et d’obtenir également une cybersécurité basée sur le réseau? Les SuperPods Plume feront le travail, mais ils ne sont pas bon marché. Vous voyez, les SuperPods Plume agissent comme l’un des meilleurs prolongateurs Wi-Fi dès la sortie de la boîte. Mais peut-être plus important encore, ils sont également livrés avec un service d’abonnement pour protéger votre réseau contre les cyber-attaques, ainsi que pour supprimer les publicités d’Internet. Néanmoins, même si vous ne vous souciez pas des logiciels supplémentaires, les excellentes performances sont plus que suffisantes pour que cette extension Wi-Fi mérite au moins votre considération.

Au moment de la rédaction, les SuperPods Plume ne sont disponibles qu’aux États-Unis, alors consultez nos autres choix ci-dessous s’ils ne sont pas disponibles où vous êtes.

Lire l’avis complet: Plume SuperPods

Le Netgear AC1200 WiFi Range Extender EX6150 est un appareil simple que vous pouvez brancher discrètement directement dans n’importe quelle prise électrique.

2. Netgear AC1200 WiFi Range Extender EX6150

Des vitesses rapides dans toute la maison

Bandes: 802.11ac 5 GHz et 2,4 GHz | Connectivité: 1 x port Gigabit Ethernet | Fonctionnalités: Accès protégé Wi-Fi (WPS), commutateur de mode Extender / Access Point, bouton d’alimentation

Configuration super simple

Design compact

Cher

Un seul port Ethernet

Au cours des deux dernières années, Netgear s’est essentiellement transformé en un nom familier dans le monde des réseaux. De plus, ils ont mis à profit leur vaste expertise avec leur prolongateur de portée Wi-Fi AC1200 EX6150. Ce formidable prolongateur est un appareil simple que vous pouvez brancher discrètement directement dans n’importe quelle prise électrique, et a certainement notre vote pour l’un des meilleurs prolongateurs Wi-Fi. En prime, l’EX6150 bénéficie d’une installation rapide et facile, sans aucun logiciel d’installation compliqué. Suivez simplement les instructions faciles à lire et vous disposerez d’une connexion Wi-Fi rapide et fiable couvrant l’ensemble de votre maison ou de votre bureau.

Le Netgear Nighthawk X6 EX7700 vous permet de diffuser du contenu 4K, de jouer à des jeux et de connecter toutes sortes d’appareils à votre réseau Wi-Fi sans accroc. (Crédit d’image: Netgear)

3. Extendeur de maillage Netgear Nighthawk X6 EX7700

Bandes: 802.11ac 5 GHz et 2,4 GHz | Connectivité: 2 x Ethernet | Fonctionnalités: Accès protégé Wi-Fi (WPS), connectivité maillée

Petit design

Facile à utiliser

Cher

Apportez la puissance et la commodité d’un réseau maillé à votre domicile avec le Netgear Nighthawk X6 EX7700. Non seulement cela étend la zone de votre réseau Wi-Fi, mais cela crée un réseau Wi-Fi transparent dans toute votre maison ou votre bureau – vous n’avez donc pas besoin de changer de réseau lorsque vous vous déplacez.

Grâce au matériel puissant à l’intérieur du Netgear Nighthawk X6 EX7700, vous pouvez diffuser du contenu 4K, jouer à des jeux et connecter toutes sortes d’appareils à votre réseau Wi-Fi sans accroc. Les ports Ethernet inclus sont également un ajout intéressant pour amener votre réseau à des appareils câblés.

Le prolongateur de portée Wi-Fi TP-Link RE350 AC1200 n’est pas seulement parmi les meilleurs prolongateurs Wi-Fi que vous pouvez acheter en ce moment; c’est aussi l’un des plus abordables.

4. Prolongateur de portée Wi-Fi TP-Link RE350 AC1200

Bandes: 802.11ac 5 GHz et 2,4 GHz | Connectivité: 1 x Ethernet | Fonctionnalités: Accès protégé Wi-Fi (WPS), la LED indique la force de la connexion pour un placement facile

Connexion Ethernet

La LED indiquant la force de connexion facilite l’installation

Grand

TP-Link est une société de réseautage chinoise qui n’a cessé de gagner en popularité en Occident, et pour cause. Avec des appareils comme le prolongateur de portée Wi-Fi TP-Link RE350 AC1200, il est facile de comprendre pourquoi: ce prolongateur – parmi les meilleurs prolongateurs Wi-Fi que vous pouvez acheter en ce moment – fait bien le travail et il est abordable. Ce ne sera pas le répéteur Wi-Fi le plus rapide du marché, mais avec la gamme que ce répéteur offre au prix auquel il est disponible, c’est un vol. Enfin, grâce à un indicateur de signal LED à l’avant, l’installation est un jeu d’enfant.

La conception plus robuste du répéteur sans fil bi-bande Linksys RE6500 AC1200 permet à Linksys d’inclure quatre ports Gigabit Ethernet.

Bandes: 802.11ac 5 GHz et 2,4 GHz | Connectivité: 4 x Ethernet, prise audio | Fonctionnalités: Technologie Linksys Spot Finder, streaming de musique, configuration facile

Capacité de streaming audio

Puissant

Coûteux

Conception volumineuse

Le Linksys RE6500 AC1200 est un autre répéteur Wi-Fi qui pourrait être confondu avec un routeur. Cette conception plus robuste permet à Linksys d’inclure quatre ports Ethernet gigabit, ce qui vous permet essentiellement d’étendre votre réseau à des appareils connectés à Internet qui ont besoin d’une connexion Ethernet. Il possède également une prise de sortie audio pour pouvoir se connecter à un système audio, vous permettant de diffuser de la musique numérique de votre PC vers votre récepteur audio. C’est un produit assez robuste et polyvalent, et l’un des meilleurs prolongateurs Wi-Fi pour le prix.

Le prolongateur de portée sans fil N300 DAP-1320 D-Link est bien conçu et conçu pour durer.

6. Prolongateur de portée sans fil N300 D-Link DAP-1320

Bandes: 802.11n 2,4 GHz | Connectivité: N / A | Fonctionnalités: WPS, antennes internes

Très petit

Pas cher

Pas le Wi-Fi le plus rapide

Pas d’Ethernet

Si vous avez besoin d’un moyen raisonnablement abordable pour renforcer votre réseau Wi-Fi et que vous êtes d’accord avec un peu de performances et de fonctionnalités, le D-Link DAP-1320 Wireless N300 Range Extender est peut-être l’un des meilleurs prolongateurs Wi-Fi pour vous.

Ce petit appareil est livré sans aucun port Ethernet, et il ne dispose pas de double bande ou 802.11ac, qui est actuellement la forme la plus rapide de Wi-Fi. Cependant, il est bien conçu et conçu pour durer. Et le meilleur de tous, c’est un moyen rapide, facile et bon marché de booster votre réseau Wi-Fi tant que vous n’attendez pas trop de trafic réseau.

Ce produit est uniquement disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni au moment de la rédaction. Lecteurs australiens: découvrez une alternative intéressante dans le TP-Link RE350

Le prolongateur Wi-Fi Linksys Velop a une configuration conviviale que n’importe qui avec un smartphone peut facilement faire. (Crédit d’image: Linksys)

Le Wi-Fi maillé de Layman a un coût

Bandes: 802.11ac 5 GHz et 2,4 GHz | Connectivité: 2 x Gigabit Ethernet par unité (1 WAN et 1 LAN chacun) | Fonctionnalités: Configuration basée sur les applications; mise en réseau double flux (2×2), 802.11ac; Processeur ARM Cortex A7 quadricœur 716 MHz, formation de faisceau

Réseau maillé entièrement modulaire

Conception discrète

Cher en comparaison

Les performances dépendent trop de la position

Le Linksys Velop offre un argument solide pour la facilité d’installation d’un réseau maillé sans fil. Vous cherchez à remplacer à la fois votre routeur et votre extension de gamme désormais désuète, le Velop arrive à un moment où des entreprises comme Google et Netgear essaient d’accomplir la même chose. Linksys espère se démarquer de ses concurrents dans l’espace de réseautage maillé sans fil grâce à une configuration conviviale que n’importe qui avec un smartphone peut facilement faire. En visitant simplement l’App Store ou la place de marché Google Play, le Linksys Velop sera opérationnel en quelques minutes. C’est certainement un ajout digne de notre liste des meilleurs prolongateurs Wi-Fi.

Lire la critique complète: Linksys Velop

Trendnet Wi-Fi Everywhere dispose d’un bouton de clonage qui clonera le SSID et la clé WPA de votre réseau.

8. Trendnet Wi-Fi Partout Powerline 1200 AV2

Bandes: : 802.11n (jusqu’à 300 Mbps) 802.11ac (jusqu’à 866 Mbps) | Connectivité: : 3x ports LAN Gigabit | Fonctionnalités: : Portée de 300 m sur les lignes électriques, connexion automatique à d’autres adaptateurs CPL TRENDnet, prise en charge de la gestion de la qualité de service

Facile à installer

Trois ports LAN

Large bande Wi-Fi

Conception imparfaite

Si vous avez besoin d’un excellent moyen de mettre à niveau votre réseau afin d’avoir une couverture fantastique partout dans votre maison, un adaptateur CPL est une option remarquable. Non seulement ils offrent les mêmes fonctionnalités que les meilleurs prolongateurs Wi-Fi, mais le Powernet Trendnet Wi-Fi Everywhere pourrait bien être un rêve devenu réalité.

Ce n’est pas exactement agréable visuellement, et le prix peut être un peu trop. Cependant, cette unité compense largement ces problèmes de performances. Et, contrairement à d’autres adaptateurs CPL, le Trendnet Wi-Fi Everywhere dispose d’un bouton de clonage qui clonera le SSID et la clé WPA de votre réseau afin qu’il puisse doubler en tant qu’extendeur Wi-Fi.

Lire l’avis complet: Trendnet Wi-Fi Everywhere Powerline 1200 AV2

Ce produit est uniquement disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni au moment de la rédaction. Lecteurs australiens: découvrez une belle alternative dans le Linksys Velop

