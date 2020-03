Meilleurs films d’horreur sur Shudder en ce moment (mars 2020)

Dernière mise à jour: 8 mars 2020

Service de streaming spécialisé Frémir regorge d’excellents films d’horreur, mais lesquels méritent le plus d’être regardés? Le service de streaming Shudder est détenu et exploité par AMC Networks et offre une grande variété d’options pour les abonnés, qu’ils recherchent des classiques des années 80, des tubes étrangers, des gemmes indépendantes, de nouvelles sorties ou des films emblématiques qui ont ouvert la voie.

Comme d’autres plateformes de streaming, Shudder produit également du contenu original. Le service propose également plus de 50 collections pour ceux qui cherchent à explorer différents sous-genres. En outre, Shudder a organisé des listes de surveillance de personnes de l’industrie comme Rich Sommer, Nick Antosca, Barbara Crampton et Kumail Nanjiani.

Pour ceux qui ne savent pas quel film d’horreur sera diffusé ensuite sur Shudder, n’ayez pas peur. Voici les meilleurs films effrayants et effrayants de toutes les descriptions à regarder sur le meilleur service de streaming d’horreur, présentés par ordre alphabétique.

3 De l’enfer

Streaming exclusivement sur Shudder, 2019’s 3 De l’enfer est la troisième et probablement dernière entrée du réalisateur Rob Zombie dans sa saga sur la famille Firefly, un groupe de tueurs sadiques. 3 From Hell commence avec les lucioles enfermées, mais Otis (Bill Moseley) et Baby (Sheri Moon Zombie) parviennent à s’échapper et à faire plus de ravages, grâce à l’aide de leur parent Foxy (Richard Brake). Le regretté Sid Haig fait également sa dernière apparition en tant que capitaine Spaulding.

L’au-delà

Lucio Fulci, l’un des exemples par excellence de l’horreur italienne des années 80, L’au-delà est rarement logique, mais wow est-il bon pour effrayer l’enfer des téléspectateurs. Une scène se passe rarement sans que quelque chose d’incroyablement effrayant, surprenant, troublant ou sanglant ne se produise, et la fin du film est l’une des plus obsédantes de l’histoire. Pour ceux qui craignent les sous-titres, The Beyond, est disponible sur Shudder dans un dub anglais.

Noël noir

L’un des grands-pères du cinéma slasher, le classique de 1974 du réalisateur Bob Clark Noël noir a été l’un des premiers films d’horreur à utiliser le trope d’un appelant effrayant, ainsi que l’un des premiers à présenter des meurtres de style slasher du point de vue du tueur. Alors que le récent remake de Blumhouse s’est avéré être extrêmement imparfait, l’histoire originale de Black Christmas d’un mystérieux fou ciblant une maison de sororité vaut vraiment la peine d’être diffusée sur Shudder.

chéri

Dans ce film de Mickey Keating 2015, une femme se débat avec sa raison en découvrant un emploi de garde à New York. Comme le caractère du titre dans Chéri, Lauren Ashley Carter offre une performance hautement expressive, son jeu non verbal conduisant chaque scène. Il y a une sensation Kubrickienne définie dans l’esthétique visuelle de Keating, et son rythme serré augmente la tension inhérente. En d’autres termes, Keating est un cinéaste techniquement compétent, qui intègre efficacement ses influences cinématographiques.

Darling est en effet une production élégante, mais pas dans le sens typique d’une maison d’art. Signification, Keating et la société priorisent l’expérience du spectateur plutôt que de s’attarder sur des détails cryptiques. C’est un film d’horreur intelligent qui est alimenté par un solide rôle féminin, et cela suggère que Keating est pleinement capable de diriger une production de studio majeure. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, consultez la série originale Shudder The Core, dans laquelle Keating (l’hôte) décompose les fondements d’un cinéma d’horreur efficace.

Les rejets du diable

Le plus grand triomphe cinématographique du réalisateur Rob Zombie est toujours en 2005 Les rejets du diable, une suite lâche à son premier film, House of 1000 Corpses. La suite de Shudder voit Otis, Baby et le capitaine Spaulding se lancer dans une vague de crimes pendant des siècles après que la police a agressé le ranch de la famille Firefly et tué la plupart du clan. Travailler contre le trio est le shérif Wydell, un avocat sadique sans doute encore pire que ses cibles.

Échapper à New York

Le réalisateur John Carpenter est surtout connu pour ses films d’horreur comme Halloween et The Thing, mais de la fin des années 70 au milieu des années 90, l’homme a connu une séquence de succès dans l’ensemble, quel que soit le genre. Le cas d’espèce est le film d’action / science-fiction de 1981, Escape From New York, avec Kurt Russell dans le rôle de Snake Plissken, l’un des anti-héros les plus durs à avoir jamais orné le grand écran. Ce n’est généralement pas considéré comme de l’horreur, mais c’est un grand film, et Shudder semble penser qu’il tombe sous leur parapluie. Les méfaits de Snake l’ont atterri dans le slammer, et les autorités lui ont fait une offre: sauver le président de la prison géante qui était autrefois Manhattan dans les 22 heures, et recevoir un pardon complet. Dites non et mourez.

Halloween

L’original de John Carpenter Halloween est l’un de ces films Shudder si célèbre qu’il semble un peu inutile de le résumer, car même la plupart des fans d’horreur ne l’ont probablement pas vu au moins une fois. L’histoire de Carpenter d’un slasher masqué nommé Michael Myers terrorisant Haddonfield, la babysitter Laurie Strode de IL reste aussi efficace aujourd’hui qu’en 1978, et il n’est pas étonnant que la franchise qu’elle a engendrée refuse absolument de mourir, un peu comme Myers lui-même.

Hellraiser

Clive Barker’s Hellraiser est un classique pour une raison. Remplie d’une horreur implacable, horrible et bouleversante – animée par des effets pratiques inoubliables – Hellraiser voit la jeune Kirsty Cotton se battre pour son âme après le retour de son oncle Frank, poursuivi par des créatures d’un autre monde appelées Cenobites. La clé de sa damnation ou de son salut est une mystérieuse boîte à puzzle, mais peut-elle comprendre comment l’utiliser avant que les Cénobites ne déchirent son âme? Diffusez Hellraiser sur Shudder pour le découvrir.

Henry: Portrait d’un tueur en série

Ceux qui n’ont vu l’acteur Michael Rooker que Merle dans The Walking Dead ou Yondu dans les films des Gardiens de la Galaxie peuvent être assez choqués s’ils s’asseyent pour regarder les films de 1986. Henry: Portrait d’un tueur en série sur Shudder. Rooker joue le rôle-titre, un homme basé sur le vrai meurtrier Henry Lee Lucas, et wow fait-il une impression. Il est facile de voir pourquoi Rooker a fini par devenir un acteur de personnage si recherché, car il suinte de menace à tout moment, mais semble parfois montrer un peu d’humanité. Malheureusement, cela ne dure jamais.

La maison du diable

Réalisé par Ti West, 2009 La maison du diable rend hommage à l’esthétique visuelle de l’horreur des années 1980, et est une formidable sélection Shudder. En tant qu’étudiante Samantha Hughes, Jocelin Donahue exploite le sentiment que quelque chose est horriblement mauvais – que quelque chose de mauvais est sur le point de se produire. Son personnage a besoin d’argent supplémentaire pour s’en sortir, mais elle est préoccupée par le comportement d’un homme qui propose un travail de gardiennage. Samantha ne peut pas tout à fait évaluer ses intentions, mais elle prend quand même le travail lorsque l’homme offre plus d’argent.

Au cours des 10 dernières années, West a construit un curriculum vitae impressionnant en tant qu’écrivain-réalisateur qui monte souvent ses propres films. Dans The House of the Devil, West fait preuve d’une retenue remarquable dans son récit, sachant quand pousser et quand reculer. Il en va de même pour Donahue, et ensemble, elle et West imprègnent The House of the Devil avec un sentiment d’effroi et de style rétro, qui leur convient parfaitement. West est clairement un cinéaste passionné, qui embrasse tous les aspects du processus, et sa grande dame est clairement une star.

Mandy

Cette horreur psychédélique de 2018 a été un succès sur le circuit du festival et passionne désormais les abonnés de Shudder. Réalisé par Panos Cosmatos, Mandy présente Nicolas Cage et Andrea Riseborough comme deux étrangers dont la vie tranquille est perturbée par «une meute de psychos noueux». Les visuels sont d’une poésie obsédante et les performances sont silencieusement belles, au moins jusqu’à ce que Red (Cage) et Mandy (Riseborough) déchaînent leur fureur sur un culte nommé Les Enfants de la Nouvelle Aube. Pour un personnage, la vengeance passe par une honte psychologique. Pour l’autre, la vengeance s’obtient par la violence et la rage.

Mandy crée une ambiance méditative grâce à l’utilisation brillante de Cosmatos de la couleur et de la musique. Dans la première moitié, Riseborough commande le plus d’attention, principalement dans la façon dont elle se déplace dans le cadre et communique des informations sans dire un mot. Cela crée un moment crucial au milieu du film, dans lequel Mandy émet un cri primaire et déclenche le conflit de la seconde moitié. De là, Cage reprend le film, alors que Red tente de traiter une variété d’émotions. Vraiment une expérience viscérale, Mandy équilibre l’esthétique du film B avec des performances de niveau A.

Nuit des morts-vivants

Ce classique de George A. Romero est à la fois opportun et très influent. Pour un, Nuit des morts-vivants a changé le jeu en 1968 avec son puissant commentaire social et héros noir, Ben (Duane Jones). En d’autres termes, il avait quelque chose à dire sur la culture américaine. La prémisse est apparemment simple: les zombies sortent d’un cimetière et les habitants s’enfuient dans une maison voisine pour se protéger. Dans ce contexte, cependant, le film explore la race et le sexe tout en renversant les attentes sur la façon dont on doit agir pendant une telle crise.

Night of the Living Dead n’offre pas de résolution nette. À l’intérieur de la maison, Ben prend des décisions discutables, mais il essaie simplement de survivre. Pendant ce temps, un homme plus âgé enferme sa famille dans le sous-sol tandis que d’autres survivants tentent de traiter les reportages des médias sur l’invasion de zombies. Dans une perspective 2019, le film résiste en mettant l’accent sur la façon dont les gens utilisent les informations pour s’aligner avec leurs meilleurs intérêts. Certains personnages préfèrent rester dans leur zone de confort, tandis que d’autres se rendent compte qu’ils doivent s’échapper et penser à l’image plus grande. Pour un personnage en particulier, le récit est particulièrement compliqué, comme en témoigne la conclusion à couper le souffle du film. Le documentaire de Shudder, Horror Noire: A History of Black Horror, développe le sous-texte narratif de Night of the Living Dead, ainsi que l’héritage du film.

Fantasme

L’entrée originale dans la franchise culte légendaire du réalisateur Don Coscarelli, Fantasme a présenté au grand public The Tall Man, une mystérieuse entité non humaine qui vole des tombes et assassine quiconque entrave ses objectifs sombres. Il a également commencé l’une des histoires les plus étranges de l’histoire, qui n’a souvent pas de sens, mais qui reçoit tout de même beaucoup d’amour, fonctionnant comme elle le fait sur une sorte de logique de cauchemar. Trois des suites de Phantasm sont également sur Shudder.

Réanimateur

Basé sur une courte histoire de H.P. Lovecraft, la comédie d’horreur de Stuart Gordon Réanimateur mélange un dialogue intelligent avec des visuels sanglants. Dès le début, le film établit un ton campy alors que le Dr Herbert West (Jeffrey Combs) fait revivre un collègue décédé et livre la ligne désormais emblématique, “Je lui ai donné la vie!” Après la séquence graphique de pré-crédits, West poursuit ses recherches à l’Université Miskatonic tout en rampant sur le nouveau colocataire Dan (Bruce Abbott) et sa petite amie Megan (Barbara Crampton). Dans la première moitié du film, Re-Animator attire le public à travers un dialogue citable, une scène de chat sauvage et animée, et le pouvoir indéniable de Crampton. Mais c’est le dernier acte troublant de Re-Animator qui peut nécessiter une nouvelle surveillance immédiate.

Pour être clair, le point culminant de Re-Animator n’est pas pour tout le monde, même pour les abonnés Shudder. Une tête coupée terrorise essentiellement les protagonistes dans un laboratoire au sous-sol, mais le dialogue complète hilarante les visuels WTF. En tant que réalisateur, Gordon a clairement l’intention de choquer le public, mais il le fait par un humour clin d’œil. Et c’est ce qui rend la performance principale de Crampton si efficace, car elle la joue droite pendant que ses co-stars masculines la campent. Dans l’ensemble, Re-Animator ne se prend pas trop au sérieux et s’attend à ce que les téléspectateurs embrassent la comédie plutôt que de désapprouver les moments les plus problématiques.

Terrifié

Originaire d’Argentine, ce film d’horreur trouvera une place permanente dans le subconscient des téléspectateurs, et sera bientôt refait par Guillermo del Toro. Au début, Terrified se déroule comme une procédure, alors qu’un policier enquête sur l’activité paranormale dans trois maisons différentes, assisté de trois chercheurs. Ils se concentrent finalement sur une maison spécifique et font une découverte surprenante: il y a un garçon mort assis à une table de dîner. À ce stade, Terrified devient profondément troublant, mais seulement parce que l’on ne sait pas comment le réalisateur Demián Rugna soutiendra l’horreur. Dans le passé, une peur du saut était suffisante. Maintenant, cependant, le public – et les abonnés Shudder – recherchent quelque chose de plus.

Terrifié est fascinant à cause des pourquoi et des comment. Parfois, le film utilise des clichés narratifs pour faire avancer l’histoire, comme l’angle du «dernier travail», mais il réussit en s’appuyant constamment sur ses peurs pour élever la tension. Terrifié est implacable et véritablement effrayant, un film étranger qui joue sur les peurs courantes, comme un méchant caché sous le lit.

Le massacre à la tronçonneuse du Texas

L’un des films d’horreur les plus implacables de l’histoire, le classique de 1974 du réalisateur Tobe Hooper Le massacre à la tronçonneuse du Texas est un assaut sur les sens des abonnés de Shudder, et était également un assaut sur le casting, car la production était tristement infernale. Pourtant, le produit final, qui a donné au cinéma le méchant emblématique Leatherface, est toujours aussi efficace aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été, et reste de loin le meilleur film de sa franchise sans cesse croissante.

Les lamentations

Alors que certains films d’horreur sont efficaces lorsque la menace centrale est évidente dès le départ (par exemple Pennywise dans l’informatique, Freddy Krueger dans A Nightmare on Elm Street), Les lamentations bénéficie d’un antagoniste complètement mystérieux. L’officier de police Jong-goo (Kwak Do-won) enquête sur une série de décès qui ont justement commencé peu de temps après l’apparition d’un étranger dans un petit village coréen. Alors qu’il tente de découvrir la vérité derrière la situation, le nombre de morts locaux (ainsi que la manie effrénée) continue d’augmenter. Ce premier choix de Shudder a reçu un score presque parfait sur Rotten Tomatoes avec une note de 99%, et Ridley Scott a envisagé de produire un remake.

