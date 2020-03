Meilleurs films sur HBO en ce moment (mars 2020)

Dernière mise à jour: 3 mars 2020

Quels sont les meilleurs films à regarder sur HBO? Les services de streaming par abonnement sont le secteur qui connaît la croissance la plus rapide du paysage du divertissement, mais avant que Netflix, Amazon Prime et Hulu ne parviennent à dominer cette arène, les câblodistributeurs premium comme HBO offraient aux consommateurs un moyen de regarder des films et des émissions de télévision sans publicités pour un ensemble mensuel frais. Non content de laisser le streaming s’enfuir avec leur part de marché, HBO permet désormais aux gens de s’abonner à une version entièrement en ligne de leur service appelée HBO Now, après que les fans ont supplié une telle option pendant des années.

De nos jours, couper le câble est la voie à privilégier pour beaucoup, en particulier les plus jeunes adeptes de la culture pop. Les paquets de câbles sont gonflés, pleins de contenu que très peu de gens veulent et contiennent plusieurs frais supplémentaires. Pourtant, que l’on s’abonne à HBO via le câble ou via le streaming, le service propose une grande sélection de films avec lesquels passer le temps, même si la programmation n’est pas aussi robuste que celles de l’abonnement streaming big three.

En relation: Voici combien coûtera chaque service de streaming

Avant que la liste des meilleurs films sur HBO ne commence correctement, il y a quelques notes importantes à prendre. Tout d’abord, les films ci-dessous sont disponibles pour regarder sur HBO et diffuser sur HBO Now au moment de la rédaction de cet article. À mesure que les films expirent, la liste sera mise à jour et de nouvelles options intéressantes seront ajoutées. De plus, les 15 films ci-dessous, bien que numérotés pour plus de commodité, ne sont pas classés.

15. Shutter Island

Réalisé par Martin Scorsese et mettant en vedette sa muse moderne Leonardo DiCaprio, 2010’s Shutter Island se concentre sur le maréchal américain Teddy Daniels, envoyé pour enquêter sur une mystérieuse disparition dans un hôpital psychiatrique de l’île titulaire. Malheureusement pour Teddy, rien n’est ce qu’il semble, et le mystère menace de l’avaler entier. Le casting étoilé comprend également Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Max von Sydow et Michelle Williams. Ceux qui recherchent un thriller conçu pour les faire deviner devraient certainement diffuser Shutter Island sur HBO.

14. RoboCop

Le réalisateur Paul Verhoeven a toujours été connu pour poivrer ses films de messages subversifs et faire des films qui lui étaient propres. Cela s’est très largement étendu à son tarif plus commercialement réussi, comme celui de 1987 Robocop, qui s’est avéré assez populaire pour engendrer une franchise qui est toujours en cours (et presque entièrement disponible sur HBO), mais qui a également débordé d’attaques satiriques contre le consumérisme et le capitalisme dans son ensemble. Pour Omni Consumer Products, rien ne vient avant le profit, et même le meurtre n’est pas trop loin pour faire un autre dollar. Heureusement, Robocop finit par être en désaccord avec ses créateurs.

13. Nous

Après le succès oscarisé de son premier film Get Out, les yeux des cinéphiles du monde se tournèrent vers le deuxième film du réalisateur Jordan Peele, Nous, dans l’espoir que cela prouverait que ses talents derrière la caméra n’étaient pas un hasard. Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi bon que Get Out, Us est un grand film d’horreur à part entière, présentant un concept ingénieux: tout le monde sur Terre a un doublon secret, et ces doublons veulent maintenant prendre le contrôle de la vie de leurs homologues. Lupita Nyong’o et Winston Duke de Black Panther jouent dans cette nouvelle sélection HBO.

Connexes: 5 choses que nous avons fait mieux que de sortir (et 5 choses que nous avons fait mieux)

12. Aquaman

Bien que ce ne soit en aucun cas le plus grand film de DC de tous les temps, il y a sans aucun doute quelque chose d’attirant chez le réalisateur James Wan. Aquaman film solo, l’une des sorties de super-héros les plus réussies de mémoire récente et nouvelle sur HBO. Jason Momoa incarne Arthur Curry / Aquaman, qui est forcé de faire face à son destin et de retourner à Atlantis après une vie au-dessus de la surface. Arthur est recruté par Mera (Amber Heard) pour renverser son vilain demi-frère King Orm (Patrick Wilson), qui a assumé le trône et règne avec une poigne de fer.

11. Le candidat mandchou

Bien qu’il ne soit pas tout à fait le classique exalté de son inspiration de 1962, le remake du thriller politique du réalisateur Jonathan Demme en 2004 Le candidat mandchou est toujours un travail agréable. Denzel Washington joue le rôle d’un vétéran de la guerre nommé Ben Marco, qui commence à soupçonner que ses expériences à l’étranger n’étaient peut-être pas ce qu’elles semblaient. Avant longtemps, son enquête conduit à la révélation que le candidat à la vice-présidence Raymond Shaw (Liev Schreiber) pourrait être une marionnette involontaire d’une sombre conspiration. Meryl Streep, Vera Farmiga et Jon Voight jouent également le rôle principal dans ce choix privilégié de HBO.

10. Merci d’avoir fumé

Les débuts en tant que réalisateur du célèbre cinéaste Jason Reitman, 2005 Merci d’avoir fumé est une satire noire de la façon dont le monde du lobbying d’entreprise puissant peut être contraire à l’éthique. Aaron Eckhart en tant que Nick Naylor, un beau lobbyiste de type masculin alpha rapide pour l’industrie du tabac. Les cigarettes sont bien sûr un produit qui tue lentement ses utilisateurs, ce qui en fait un lobbying pour un travail mieux fait sans raccords moraux. Katie Holmes, Maria Bello, David Koechner, William H. Macy et bien d’autres complètent le casting étoilé de ce premier choix de HBO.

Connexe: Tout ce que nous savons sur Ghostbusters 2020

9. True Lies

Alors que sa carrière d’acteur continue, l’icône de la culture pop Arnold Schwarzenegger sera probablement toujours mieux connue pour trois films: The Terminator, Terminator 2: Judgment Day et Predator. Cependant, l’un de ses plus grands succès au box-office a été celui de 1994 Vrais mensonges, qui l’a réuni avec le réalisateur James Cameron. Arnold incarne Harry Tasker, un mari ennuyeux et aimant extérieurement pour sa femme Helen (Jamie Lee Curtis), mais en réalité un agent secret travaillant pour le gouvernement américain. Lorsqu’une tentative de pimenter son mariage se termine avec le couple pris en otage par des terroristes nucléaires, c’est à Harry de sauver le monde et sa famille dans cet ajout de HBO.

8. Ne serez-vous pas mon voisin?

L’un des documentaires les plus appréciés de la mémoire récente, de nombreux cinéphiles ont été scandalisés lorsque le réalisateur Morgan Neville Ne seras-tu pas mon voisin? a été snobé dans la catégorie du meilleur documentaire des Oscars. Malgré ce triste tournant, l’exploration du film de la vie et de la carrière de Fred Rogers – hôte de légendaires enfants montre Mister Rogers Neighbourhood et défenseur permanent des enfants – reste absolument convaincante et suffisante pour percer à peu près l’extérieur cynique de quiconque. Les abonnés HBO devraient en prendre connaissance dès que possible.

7. Incassable

Bien que l’arrivée en 2019 du dernier film du réalisateur M. Night Shyamalan, le très attendu Glass, n’ait pas exactement mis le feu au monde, cela ne diminue pas la grandeur des deux films que Glass fonctionne comme une suite, y compris les années 2000. Incassable. Après avoir survécu à un accident de train mortel sans une égratignure, le gardien de sécurité et homme de famille aux manières douces David Dunn (Bruce Willis) vient de découvrir qu’il possède des pouvoirs au-delà des hommes normaux et qu’il est destiné à la grandeur en tant que super-héros. Le guidant sur cette voie est Elijah Price (Samuel L. Jackson), un homme mystérieux avec ses propres secrets.

Connexes: incassables, divisés et classés en verre, du pire au meilleur

6. Les suspects habituels

Alors que les diverses allégations d’inconduite sexuelle concernant le réalisateur Bryan Singer et la star Kevin Spacey se dressent malheureusement un peu Les suspects habituels à ce stade, cela ne change pas le fait que le film lui-même est un mystère formidable et arbore l’une des terminaisons les plus révolutionnaires de tous les temps. Centré sur l’interrogatoire d’un petit escroc nommé Roger “Verbal” Kint (Spacey), l’intrigue fait tourner un réseau d’intrigues autour du criminel mythique Keyser Soze, que personne en vie n’a jamais vu. Chazz Palminteri, Kevin Pollak, Benicio Del Toro, Gabriel Byrne et Stephen Baldwin jouent également le rôle principal dans ce premier choix de HBO.

5. L’Abîme

Alors que ce sont les succès gigantesques de Titanic et Avatar qui ont fait du réalisateur James Cameron “le roi du monde”, il tournait des films formidables bien avant cela. Le cas d’espèce est celui des années 1989 Les abysses, qui voit des plongeurs de sauvetage enrôlés pour récupérer un sous-marin nucléaire américain perdu, mais pour découvrir quelque chose de totalement inattendu au fond de l’océan: des extraterrestres. Comme d’habitude pour Cameron, The Abyss est visuellement magnifique et a repoussé les limites des effets spéciaux à l’époque. Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio et Michael Biehn jouent dans cet excellent ajout à HBO.

4. Guerre des mondes

2005 La guerre des mondes, réalisé par Steven Spielberg, est un cas étrange, en ce sens qu’il a gagné à la fois des critiques positives et de grands totaux au box-office à la sortie, mais a en quelque sorte disparu dans le dos de la filmographie légendaire de Spielberg. Bien que la fin ait tendance à être source de division, le film qui y mène est l’un des récits les plus poignants d’une invasion extraterrestre jamais commis au cinéma, avec Tom Cruise dirigeant habilement les choses dans le rôle principal. Plein d’action passionnante et de scènes qui seraient à la maison dans un film d’horreur, War of the Worlds est un choix digne de HBO.

En relation: Les 10 scènes d’action les plus emblématiques de Steven Spielberg, classées

3. Les autres

Ceux qui recherchent un film fantôme effrayant seraient invités à signaler les années 2001 Les autres lors de leur prochaine excursion HBO, car c’est l’un des meilleurs efforts d’horreur à émerger de sa décennie. Réalisé par Alejandro Amenabar, The Others se déroule en 1945 et met en vedette Nicole Kidman dans le rôle de Grace Stewart, qui vit avec ses enfants Anne et Nicholas dans une maison de campagne isolée. Les enfants de Grace ont une maladie rare qui les rend réticents à la lumière, une circonstance qui n’est pas utile une fois que des événements surnaturels effrayants commencent à se produire.

2. Une étoile est née

Chéri de la saison des récompenses, le remake de Bradley Cooper en 2018 Une star est née Peut-être s’est-il retrouvé pour la plupart fermé aux Oscars – gagnant uniquement pour la meilleure chanson originale – mais cela n’en est pas moins un formidable ajout à la gamme HBO. Cooper dirige et interprète Jackson Maine, un auteur-compositeur-interprète à succès qui lutte contre l’alcoolisme et la perspective de perdre son audition. Lady Gaga joue Ally, une chanteuse inconnue découverte par Jackson une nuit dans un club, commençant à la fois une romance tourbillonnante et la montée d’Ally à la célébrité musicale. La chanson principale de Cooper et Gaga, “Shallow” a mérité l’Oscar à juste titre, et la chimie entre les deux est électrique.

1. Bohemian Rhapsody

Un exemple clair d’un fossé entre le public et les critiques, a frappé Queen Biopic Rhapsodie bohémienne, gagné décent dans les meilleures critiques, mais absolument nettoyé au box-office. Bien sûr, Rami Malek remporterait un Oscar pour son interprétation du leader de la reine Freddie Mercury, qui ne convenait pas à beaucoup de ceux qui trouvaient le film surfait. Bohemian Rhapsody s’est également avéré controversé en raison de ses modifications de l’histoire réelle de Queen. Une chose est sûre cependant, tout le monde a besoin de le voir au moins une fois, juste pour voir de quoi s’agit-il des deux côtés. Pour ceux avec HBO, ce film vous bercera.

Plus: Les 25 meilleurs films sur Netflix en ce moment

Better Call Saul Saison 5: Ce que les fourmis et la crème glacée signifient pour l’avenir de Jimmy

A propos de l’auteur

Michael Kennedy est un passionné de cinéma et de télévision qui travaille pour . à divers titres depuis 2014. Pendant cette période, Michael a écrit plus de 2000 articles pour le site, travaillant d’abord uniquement comme rédacteur, puis plus tard comme rédacteur principal et rédacteur en chef adjoint. Plus récemment, Michael a aidé à lancer la nouvelle section d’horreur de ., et est maintenant le rédacteur principal en ce qui concerne toutes les choses effrayantes. Originaire de Floride, Michael est passionné par la culture pop et a obtenu un diplôme d’AS en production cinématographique en 2012. Il aime également les films Marvel et DC et souhaite que tous les fans de super-héros puissent s’entendre. Lorsqu’il n’écrit pas, Michael aime aller à des concerts, participer à la lutte professionnelle en direct et débattre de la culture pop. Membre de longue date de la famille ., Michael a hâte de continuer à créer du nouveau contenu pour le site pendant de nombreuses années encore.

En savoir plus sur Michael Kennedy