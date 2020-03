Meilleurs fournisseurs de VPN d’entreprise de 2020 | TechRadar

Compte tenu des situations exceptionnelles actuelles dans le monde, l’utilisation de l’un des meilleurs VPN est extrêmement importante pour toute entreprise moderne disposant d’une main-d’œuvre flexible et mobile.

Un VPN vous aide à protéger les données de votre entreprise en maintenant un réseau d’entreprise et une connexion Internet sécurisés. Ce qui, à son tour, vous permet d’assurer et de maintenir des niveaux élevés de confidentialité et de sécurité.

Cela est particulièrement utile dans le monde des petites entreprises, qui ont généralement des ressources limitées à consacrer à la gestion de la sécurité. Heureusement, il existe des VPN d’entreprise qui sont faciles à configurer et à gérer, et ils peuvent être adaptés pour répondre aux besoins de l’organisation au fur et à mesure de sa croissance.

VPN professionnel vs VPN grand public: les principales différences

Alors que les VPN d’entreprise remplissent une fonction similaire à celle des VPN grand public, il existe quelques différences clés. Pour commencer, ils sont conçus pour protéger la vie privée de toute l’entreprise et ils ajoutent une protection supplémentaire contre la surveillance et le piratage. Les VPN grand public sont généralement utilisés pour des préférences individuelles comme le déblocage d’un site Web ou d’un service, tandis que les VPN professionnels sont utilisés pour la sécurité des entreprises et la protection des données.

De plus, les VPN d’entreprise fournissent une adresse IP dédiée avec un serveur dédié, tandis que l’IP des VPN grand public peut être partagée avec d’autres utilisateurs et peut changer à chaque fois que vous vous connectez au service. Cela signifie également que les serveurs sont spécialement conçus pour les utilisateurs professionnels.

L’une des principales différences est que le VPN d’entreprise est conçu pour plusieurs utilisateurs. Cela signifie essentiellement que les employés utiliseront un compte universel avec le gestionnaire de compte ayant le contrôle total. De plus, certains fournisseurs ont une exigence utilisateur minimale avant d’offrir un service VPN professionnel. Un avis important est que l’entreprise saura quels sites Web ses employés visitent lorsqu’ils utilisent un VPN d’entreprise.

Même l’installation est différente, bien que l’installation réelle varie en fonction du service, mais l’entreprise obtiendra généralement l’aide du fournisseur VPN et de ses experts en sécurité.

Consultez notre meilleur guide VPN pour obtenir les meilleures offres VPN sur le marché

Meilleur VPN d’entreprise en 2020

1. Périmètre 81

Nombre de serveurs: 700+ | Emplacements des serveurs: 35 | Assistance par e-mail: Réponse prioritaire | Authentification unique: Oui | Tunneling divisé: Oui

Garantie de remboursement de 30 jours

Console de gestion d’équipe et de réseau

Plan personnalisé

Minimum de 5 membres d’équipe

Le périmètre 81 offre une expérience VPN d’entreprise exceptionnelle aux utilisateurs qui travaillent sur plusieurs appareils et passent fréquemment de l’un à l’autre. C’est un service puissant avec de nombreuses fonctionnalités et avantages.

Leur service réseau de confiance zéro garantira toujours un accès sécurisé et sans confiance aux applications Web. Cela augmentera l’efficacité et la sécurité, aidera à atténuer la perte de données et réduira le coût total de possession (TCO) de la sécurité informatique en remplaçant les produits ponctuels déconnectés par une plate-forme de sécurité unique et consolidée.

Le périmètre défini par logiciel (SDP) est utilisé pour restreindre l’accès au réseau et fournir un accès personnalisé, gérable et sécurisé aux systèmes en réseau. Perimeter 81 utilise sa propre solution SDP pour offrir une sécurité de migration cloud simple et un accès sécurisé aux environnements cloud tels que IaaS, PaaS, etc.

Le fournisseur utilise également des fonctionnalités de sécurité avancées qui protègent de manière proactive les employés contre les menaces Wi-Fi publiques dangereuses, quel que soit leur lieu de travail. L’authentification à deux facteurs est également disponible pour plus de sécurité.

De plus, le périmètre 81 étant basé sur le cloud, vous pouvez faire évoluer votre réseau au fur et à mesure sans avoir besoin de matériel externe. Un autre avantage est que vous pouvez facilement gérer les paramètres de l’équipe et afficher l’accès au réseau des employés en un seul endroit.

Le fournisseur dispose de clients bien conçus pour Windows, Mac, iOS et Android, est compatible avec Linux, Linux X64 et Chromebook, et comprend une console de gestion Web en un seul clic.

Bien que la couverture du serveur puisse être légèrement limitée, cela ne nous a pas dérangé car nous avons obtenu des vitesses supérieures à la moyenne dans nos tests de performances. Le fournisseur maintient une politique stricte de non-journalisation. Le périmètre 81 prend en charge les protocoles de sécurité IKEv2, OpenVPN, L2TP et PPTP, le connecteur WireGuard, la sécurité Wi-Fi automatique et les clients professionnels bénéficient d’un support prioritaire 24h / 24.

Le périmètre 81 propose trois plans d’affaires, en fonction du nombre d’utilisateurs requis, y compris un plan personnalisé si nécessaire. Les packages disponibles sont:

(Crédit image: nordvpn)

2. Équipes NordVPN

Nombre de serveurs: 5 600+ | Emplacements des serveurs: 60+ | Assistance par e-mail: Standard | Authentification unique: N / A | Tunneling divisé: Non

Des tonnes de serveurs

Une sécurité renforcée

NordVPN Teams est la solution de NordVPN pour les entreprises et les utilisateurs d’entreprise bénéficient des mêmes niveaux de sécurité et de fiabilité pour lesquels le fournisseur est connu, ainsi que du bonus supplémentaire d’obtenir un gestionnaire de compte dédié pour les titulaires de compte d’entreprise.

Les entreprises disposent également d’un serveur VPN professionnel dédié à usage interne, et chaque compte VPN se voit attribuer une adresse IP dédiée fixe, quel que soit l’emplacement, le réseau ou l’appareil. Puisqu’il s’agit d’un VPN d’entreprise basé sur le cloud et prêt à l’emploi, les entreprises de toute taille peuvent intégrer en quelques heures.

Avec le nombre de serveurs en constante augmentation, NordVPN est l’un des meilleurs fournisseurs de VPN en matière de nombre de serveurs. Ce n’est pas le réseau le plus rapide du marché, mais il est assez rapide – et plus important encore, les équipes NordVPN sont cohérentes en termes de performances.

Ce fournisseur offre de nombreuses fonctionnalités de sécurité, notamment un double chiffrement des données, un kill switch et bien plus encore. NordVPN est axé sur la confidentialité, ne conservant aucun journal des activités des utilisateurs et ne nécessitant aucun détail de l’entreprise pour acheter.

Trois plans sont disponibles: Basic, Advanced et Enterprise. Pour le plan Entreprise, vous devrez contacter leur équipe de vente pour un devis, bien que les prix commencent à peine 7 $ par utilisateur et par mois.

(Crédit d’image: Crédit d’image: Encrypt.me)

3. Encrypt.me

Meilleur VPN pour plusieurs utilisateurs d’appareils

Nombre de serveurs: 115+ | Emplacements des serveurs: 60 | Assistance par e-mail: Standard | Authentification unique: N / A | Tunneling divisé: Oui

Appareils illimités

Simple et efficace à utiliser

Essai gratuit

Faible nombre de serveurs

Certains journaux de session

Encrypt.me Business VPN est un excellent choix pour les petites équipes qui utilisent fréquemment plusieurs appareils. En effet, le fournisseur prend en charge un nombre illimité d’appareils, ce qui n’est pas quelque chose que vous voyez souvent. En dehors de cela, le fournisseur offre des performances très solides et il est assez simple à utiliser.

Encrypt.me fonctionne sur toutes les principales plates-formes, y compris iOS, Android, MacOS et Windows, et il est également disponible via Amazon. Chaque employé devra télécharger l’application et il sera prêt à l’utiliser en quelques minutes.

La sécurité est très bonne avec plusieurs fonctionnalités intéressantes disponibles. Vous disposez d’une protection DNS, d’une fonction de sécurité automatique, d’un filtrage de contenu et de points de terminaison privés, afin que les employés puissent se connecter au réseau du bureau à distance. En ce qui concerne la confidentialité, il existe cependant une certaine journalisation des sessions, ce qui peut ne pas être idéal pour toutes les entreprises.

La tarification est flexible et dépend du nombre de membres de l’équipe dont vous avez besoin. Le prix commence à 15,98 $ par mois pour un minimum de 2 membres.

(Crédit d’image: ExpressVPN)

4. ExpressVPN

Meilleur VPN pour les utilisateurs individuels

Nombre de serveurs: 3 000+ | Emplacements des serveurs: 160 | Assistance par e-mail: Standard | Authentification unique: N / A | Tunneling divisé: Oui

Belle performance

Clients pour de nombreuses plateformes

Cryptage de premier ordre

Pas de plan d’affaires dédié

Un peu cher

Bien qu’ExpressVPN n’ait pas de plan d’affaires dédié, il s’agit du meilleur VPN grand public, ce qui en fait un choix parfait pour les travailleurs distants et les utilisateurs professionnels individuels. Les performances sont excellentes et leur couverture de serveur est tout à fait adéquate, vous n’aurez donc aucun problème à trouver un bon serveur.

L’une des premières choses que vous remarquez avec ExpressVPN est que leur application est compatible avec tant de plateformes. Outre les plates-formes habituelles, le fournisseur a un client pour Linux, Kinde Fire, Chromebook, Nook et plus encore. Ils sont tous faciles à installer également. De plus, il existe des extensions de navigateur pour Firefox et Chrome.

Avec ExpressVPN, vous bénéficiez également d’une sécurité et d’un cryptage de premier ordre. Toutes les fonctionnalités de cryptage et de sécurité standard sont là avec quelques ajouts comme le tunneling fractionné ou le fait qu’ExpressVPN protège votre trafic Internet en utilisant ses propres serveurs DNS. La protection de la vie privée est également favorable, avec une politique claire de non-journalisation.

Une petite plainte serait le prix car il est un peu plus cher que d’habitude, mais il pourrait être compréhensible compte tenu de ce que vous obtenez. Les packages disponibles sont:

5. VyprVPN

Nombre de serveurs: 700+ | Emplacements des serveurs: 70+ | Assistance par e-mail: Standard | Authentification unique: N / A | Tunneling divisé: Oui

Belle performance

Essai gratuit

Peu d’informations sur les plans d’affaires

[Save 40%] Obtenez 40% de réduction sur les plans annuels de VyprVPN. VyprVPN est un VPN rapide et hautement sécurisé sans tiers, le tout pour aussi peu que 36,00 $ la première année. Obtenez VyprVPN ici.

(25% de rabais) Offre exclusive VyprVPN: Les lecteurs de TechRadar obtiennent 25% de réduction sur les plans annuels VyprVPN (45 $ USD pour 1 an). VyprVPN est un VPN rapide et hautement sécurisé sans tiers. Obtenez VyprVPN ici

VyprVPN gère tous ses propres serveurs, ce qui montre clairement quand il s’agit de niveaux de performance. Lors de nos tests, nous avons constaté que nos vitesses de téléchargement avaient plus que doublé par rapport à nos tarifs normaux avec le VPN désactivé – cela ne va pas mieux que cela.

Vypyr vous fournit un logiciel intuitif et facile à utiliser pour la gestion globale des comptes, ainsi que des applications pour toutes les principales plateformes. En plus des protocoles OpenVPN, PPTP et L2TP / IPsec, VyprVPN offre des fonctionnalités de sécurité supplémentaires comme un pare-feu NAT et sa propre technologie Chameleon (qui a été mise à niveau vers la version 2.0) pour empêcher l’inspection approfondie des paquets (DPI), le blocage VPN et la limitation. Une assistance par chat en direct 24h / 24 et 7j / 7 est en place lorsque vous avez besoin d’aide.

Fait intéressant, il n’y a pas beaucoup d’informations répertoriées sur le site Web concernant les plans d’affaires. Pour en savoir plus à leur sujet et découvrir le prix exact, vous devez demander un essai gratuit ou contacter le service client. Il y a deux de ces plans qui se rapprochent assez étroitement, à partir de 299 $ et 349 $ respectivement. Les packages disponibles sont:

6. Bouclier de hotspot

Meilleur équilibre entre performances et prix

Nombre de serveurs: 3,200 | Emplacements des serveurs: 80+ | Assistance par e-mail: Standard | Authentification unique: N / A | Tunneling divisé: Non

Prix ​​abordable

Performances rapides

Pas de logiciel de gestion

Hotspot Shield fournit un VPN toujours rapide avec des prix compétitifs pour les consommateurs, et son offre commerciale n’est pas différente. En termes de performances, nos tests ont montré une augmentation significative des vitesses de téléchargement avec une légère augmentation des vitesses de téléchargement par rapport à nos taux normaux, et pratiquement aucun changement de latence.

À la baisse, ce VPN professionnel ne propose aucun logiciel de gestion, vous n’avez donc que des applications natives à votre disposition.

La politique de confidentialité est favorable, ne gardant aucun journal, et sur le plan de la sécurité, vous obtenez tous les protocoles habituels. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la navigation privée et les emplacements virtuels, entre autres. Il existe un support client dédié au cas où vous rencontriez des problèmes.

Vous pouvez choisir parmi trois plans, et ils sont assez abordables, le plan bas de gamme étant une option louable pour les petites entreprises (bien qu’il se peut que ces prix ne soient plus précis et vous devrez contacter la société pour connaître information). Les packages disponibles sont:

7. TorGuard

Meilleur VPN pour une configuration experte

Nombre de serveurs: 3 000+ | Emplacements des serveurs: 50+ | Assistance par e-mail: Standard | Authentification unique: N / A | Tunneling divisé: Non

Un grand nombre de serveurs

Configurabilité de niveau expert

Performance moyenne

Peu impressionnant avec latence

TorGuard dispose certainement d’une vaste sélection de serveurs, ce qui signifie que vous ne devriez jamais avoir de problème pour trouver une connexion fiable. Cela dit, nos tests n’ont révélé que des performances moyennes, avec quelques pointes de latence. Pourtant, le compromis de vitesse pourrait bien en valoir la peine, car vous disposez de tonnes d’options pour configurer votre expérience VPN sur n’importe quel système d’exploitation.

Chaque compte VPN professionnel TorGuard est livré avec un gestionnaire de compte dédié 24h / 24 et 7j / 7 et un accès à un portail de gestion VPN dédié. En termes de sécurité, TorGuard s’occupe des affaires (ahem) avec tous les protocoles réguliers, le cryptage AES 256 bits et une option «VPN furtif» qui évite une inspection approfondie des paquets.

Il existe trois plans tarifaires commerciaux plus une option personnalisée. Chacun vous offre un accès et une assistance illimités, la seule différence étant le nombre d’utilisateurs couverts et les adresses IP et e-mail dédiées. Les packages disponibles sont:

Comment choisir le meilleur VPN pour les entreprises

De toute évidence, la protection des données commerciales sensibles est la principale priorité ici, vous avez donc besoin d’un VPN avec les niveaux de sécurité les plus puissants. Comme vous allez gérer plusieurs comptes à la fois, pour plusieurs membres du personnel, un logiciel de gestion de la qualité ou un gestionnaire de compte dédié sont des considérations importantes.

Avoir accès à de nombreux emplacements de serveur est toujours une bonne chose, en particulier lorsqu’il s’agit d’une main-d’œuvre mobile, et les performances nippy sont pratiques pour transférer des fichiers volumineux ou peut-être participer à une vidéoconférence HD. Un autre facteur important est le nombre de connexions disponibles et d’appareils pris en charge, qui doivent correspondre à la taille de votre entreprise et au matériel utilisé par vos employés.

AndroidiOSLinuxPSNWindowsXbox

AndroidiOSLinuxPSNWindowsXbox

Windows, Android, iOS et Linux

AndroidiOSLinuxPSNWindowsXbox

Performance et sécurité

Navigation privée

Performance et sécurité

Considérez également

1. Disque de la jungle: Il s’agit d’un accès VPN simple et sécurisé pour les petites entreprises prenant en charge SSL et IPsec, y compris l’accès à distance et de site à site. Il n’y a aucun achat de matériel, aucun frais d’installation, tous les paiements mensuels, dans un fournisseur entièrement géré. Il s’adresse à 2 à 250 entreprises employant moins de 10 sites.

2. ibVPN : Leur VPN est idéal pour sécuriser les données de votre entreprise avec un cryptage de niveau militaire tout en travaillant à distance et pour accéder aux outils de l’entreprise en voyage ou lorsqu’il est connecté au WiFi public. Ils affirment qu’ils “fournissent la solution VPN d’entreprise la plus complète offrant des serveurs VPN rapides, SmartDNS et des proxys pour s’assurer qu’elle répond à tous les besoins de votre entreprise”, ajoutant “pour un accès facile, nous avons développé des clients VPN pour les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Mac, iOS et Android) pour que même les moins technophiles puissent se connecter en quelques secondes d’un simple clic. “

3. Hide.me : Ce VPN est destiné à «toute entreprise qui souhaite donner à ses employés la liberté géographique de travailler sans compromettre leur sécurité, toute entreprise qui veut s’assurer que ses employés sont toujours en sécurité même lorsqu’ils utilisent des connexions Wi-Fi publiques, toute entreprise qui ne veut pas consacrer beaucoup de temps à l’administration de sa solution VPN et à toute entreprise qui ne veut pas dépenser beaucoup d’argent pour sa solution VPN. ” Le VPN d’entreprise de Hide.me propose un SDK Windows flexible pour contrôler la connexion VPN via une API. Vous pouvez regrouper le SDK dans votre application existante ou simplement créer votre interface graphique par-dessus. Avec leur API, vous pouvez créer, supprimer, désactiver et activer automatiquement des comptes VPN. Ils ne vous demandent pas de payer d’avance et propose une option de facturation consolidée mensuelle afin que vous ne payiez que pour les comptes qui ont été actifs.